1+1 alıp 4+1 aidatı ödemeyin

Ev alırken de kiralarken de yönetim planına dikkat. Çünkü yönetim planları apartmanların anayasalarıdır. Yönetim planında bütün maliklerin aynı aidatı ödeyeceği öngörülmüşse, 1 artı 1 evinize 4 artı 1 dairelerle aynı aidatı ödemek zorunda kalabilirsiniz.
SİTEDE 1+1 dairede oturmalarına rağmen yönetim planı hükümleri yüzünden 4+1’lerle aynı aidatı ödemekten yakınan ve ne yapabileceklerini soran çok sayıda okurum var. Bu sorularınızı Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı ve avukat Ali Güvenç Kiraz’a ilettim. Kiraz, ev alırken de kiralarken de yönetim planlarının mutlaka okunup incelenmesi uyarısında bulunarak şu yanıtı verdi:
YÖNETİM PLANINI İYİ OKUYUN
“Site ve benzeri yerlerden daire satın alacak veya kiralayacak olan vatandaşlarımız gayrimenkulün yönetim planını mutlaka detaylı okusunlar. Çünkü yönetim planları apartmanların anayasalarıdır. Özellikle tapu memuru size ‘Okudum’ diye imza attırıyor. Yönetim planlarını okumalıyız, okumak zorundayız. Siz 1+1 daire aldınız. Aynı sitede 3+1 ve 4+1 daireler var. Yönetim planınında bazen ‘aynı aidat’ öngörülür, bazen de ‘arsa payına göre’ der. ‘Tüm daireler için aynı aidat ödeneceği’ yönetim planında yazılıysa ödemek zorunda kalırsınız. Dava açsanız da sonuç alamazsınız. Bu durumda çözüm ancak yönetim planının değiştirilmesiyle mümkündür. Bunun için genel kurulda tüm kat maliklerinin yüzde 80’inin onay vermesi lazımdır. Bunu sağlamanız ise çok güçtür. Çünkü kimse daha yüksek aidat ödemek istemez.
KÖPEK BESLEYENLER DİKKAT
Yönetim planlarında aidat dışında hayvan beslemek gibi konular da düzenlenir. Örneğin köpeğiniz var. Yeni bir eve kiracı olarak taşındınız. Yönetim planını incelemediniz. Yönetim planında ‘Hayvan beslenemez’ yazıyorsa, besleyemezsiniz. Rahatsız olduğunu söyleyen komşularınızdan birinin ihtarı üzerine kira akdiniz feshedilir, köpeğinizle birlikte daireden tahliye edilirsiniz.”
ASANSÖR HUKUKU
ESKİ binalarda asansörün sonradan nasıl yaptırılabileceği konusunda birçok soru geliyor. Okurum E.Ö.’nün örnek sorusu şöyle: “Bizim sitemiz 14 blok, eski bina. Asansör boşluğu mevcut, zamanında yapmamışlar. Şimdi site olarak karar alınmış, asansörler yapılıyor. Fakat alınan kararda merdiven sayısına göre hesaplama yapmışlar. Bu karar doğru mu? Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre ‘Eşit ödenir’ deniyor. Mesela birinci kat 3 bin lira öderken, beşinci katın 11 bin lira ödemesi gerekiyor. Ara katlarda farklı ödeme planı var. Ben buna itiraz ettim. Fakat, ‘Biz böyle karar aldık’ diyorlar. Bu durumda ne yapmam lazım?”
KAT MÜLKİYETİ KANUNU
Binalardaki yaşamı kolaylaştırdığı için asansör 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yargıtay içtihatları uyarınca “faydalı yenilik ve ilave olarak” kabul ediliyor. Bu nedenle Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 42. maddesinde belirtilen yöntemle okurum E.Ö.’nün sorusundaki gibi proje açısından da bir sorun yok ise eski bir binaya asansör yaptırılması mümkün. Bunun için öncelikle kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile bu karar alınması gerekir.
NASIL İTİRAZ EDİLİR?
Kat maliklerinden bir kısmı asansör yapımına ve yöntemine karşı çıkarsa kat malikleri kurulu toplantısında alınan bu karara karşı hâkimin müdahalesini isteyebilir. Karara karşı iptal talebiyle bulunulan yer sulh hukuk mahkemesinde dava açılabilir. Karar alındığı için E.Ö.’nün yapabileceği de mahkemeye başvurmak. Şu noktanın altını çizmek gerekir: Karara karşı iptal davası açılmaz ya da açılır ama dava reddedilirse asansörün giderlerine her kat maliki arsa payı oranında katılmak zorunda kalır.
ÖDEMEZSENİZ NE OLUR?
Asansör yapıldıktan sonra ise binanın ortak yer ve tesisi haline gelir. Bu sebeple karara karşı olan kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını öne sürmek suretiyle asansör yapımı için gerekli gider ve avans payını ödemekten kaçınamazlar. Ödemeyen daire sahibi hakkında, payına düşen kısım için dava açılabileceği gibi doğrudan icra takibi yapılabilir. Diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici dava açma ve icra takibini yapma hakkına sahiptir. Haberiniz olsun.
1+1 alıp 4+1 aidatı ödemeyin
Ev alırken de kiralarken de yönetim planına dikkat. Çünkü yönetim planları apartmanların anayasalarıdır. Yönetim planında bütün maliklerin aynı aidatı ödeyeceği öngörülmüşse, 1 artı 1 evinize 4 artı 1 dairelerle aynı aidatı ödemek zorunda kalabilirsiniz.
SİTEDE 1+1 dairede oturmalarına rağmen yönetim planı hükümleri yüzünden 4+1’lerle aynı aidatı ödemekten yakınan ve ne yapabileceklerini soran çok sayıda okurum var. Bu sorularınızı Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı ve avukat Ali Güvenç Kiraz’a ilettim. Kiraz, ev alırken de kiralarken de yönetim planlarının mutlaka okunup incelenmesi uyarısında bulunarak şu yanıtı verdi:
YÖNETİM PLANINI İYİ OKUYUN
“Site ve benzeri yerlerden daire satın alacak veya kiralayacak olan vatandaşlarımız gayrimenkulün yönetim planını mutlaka detaylı okusunlar. Çünkü yönetim planları apartmanların anayasalarıdır. Özellikle tapu memuru size ‘Okudum’ diye imza attırıyor. Yönetim planlarını okumalıyız, okumak zorundayız. Siz 1+1 daire aldınız. Aynı sitede 3+1 ve 4+1 daireler var. Yönetim planınında bazen ‘aynı aidat’ öngörülür, bazen de ‘arsa payına göre’ der. ‘Tüm daireler için aynı aidat ödeneceği’ yönetim planında yazılıysa ödemek zorunda kalırsınız. Dava açsanız da sonuç alamazsınız. Bu durumda çözüm ancak yönetim planının değiştirilmesiyle mümkündür. Bunun için genel kurulda tüm kat maliklerinin yüzde 80’inin onay vermesi lazımdır. Bunu sağlamanız ise çok güçtür. Çünkü kimse daha yüksek aidat ödemek istemez.
KÖPEK BESLEYENLER DİKKAT
Yönetim planlarında aidat dışında hayvan beslemek gibi konular da düzenlenir. Örneğin köpeğiniz var. Yeni bir eve kiracı olarak taşındınız. Yönetim planını incelemediniz. Yönetim planında ‘Hayvan beslenemez’ yazıyorsa, besleyemezsiniz. Rahatsız olduğunu söyleyen komşularınızdan birinin ihtarı üzerine kira akdiniz feshedilir, köpeğinizle birlikte daireden tahliye edilirsiniz.”
ASANSÖR HUKUKU
ESKİ binalarda asansörün sonradan nasıl yaptırılabileceği konusunda birçok soru geliyor. Okurum E.Ö.’nün örnek sorusu şöyle: “Bizim sitemiz 14 blok, eski bina. Asansör boşluğu mevcut, zamanında yapmamışlar. Şimdi site olarak karar alınmış, asansörler yapılıyor. Fakat alınan kararda merdiven sayısına göre hesaplama yapmışlar. Bu karar doğru mu? Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre ‘Eşit ödenir’ deniyor. Mesela birinci kat 3 bin lira öderken, beşinci katın 11 bin lira ödemesi gerekiyor. Ara katlarda farklı ödeme planı var. Ben buna itiraz ettim. Fakat, ‘Biz böyle karar aldık’ diyorlar. Bu durumda ne yapmam lazım?”
KAT MÜLKİYETİ KANUNU
Binalardaki yaşamı kolaylaştırdığı için asansör 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yargıtay içtihatları uyarınca “faydalı yenilik ve ilave olarak” kabul ediliyor. Bu nedenle Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 42. maddesinde belirtilen yöntemle okurum E.Ö.’nün sorusundaki gibi proje açısından da bir sorun yok ise eski bir binaya asansör yaptırılması mümkün. Bunun için öncelikle kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile bu karar alınması gerekir.
NASIL İTİRAZ EDİLİR?
Kat maliklerinden bir kısmı asansör yapımına ve yöntemine karşı çıkarsa kat malikleri kurulu toplantısında alınan bu karara karşı hâkimin müdahalesini isteyebilir. Karara karşı iptal talebiyle bulunulan yer sulh hukuk mahkemesinde dava açılabilir. Karar alındığı için E.Ö.’nün yapabileceği de mahkemeye başvurmak. Şu noktanın altını çizmek gerekir: Karara karşı iptal davası açılmaz ya da açılır ama dava reddedilirse asansörün giderlerine her kat maliki arsa payı oranında katılmak zorunda kalır.
ÖDEMEZSENİZ NE OLUR?
Asansör yapıldıktan sonra ise binanın ortak yer ve tesisi haline gelir. Bu sebeple karara karşı olan kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını öne sürmek suretiyle asansör yapımı için gerekli gider ve avans payını ödemekten kaçınamazlar. Ödemeyen daire sahibi hakkında, payına düşen kısım için dava açılabileceği gibi doğrudan icra takibi yapılabilir. Diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici dava açma ve icra takibini yapma hakkına sahiptir. Haberiniz olsun.