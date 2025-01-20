‘Yeşil eczane’ye hoş geldiniz

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Onlardan doğru ve bilinçli bir şekilde faydalana bilenlerin bağışıklıkları daha güçlü oluyor, bedenleri akut ve kronik hastalığa karşı daha fazla dirençli, sağlıkları daha sağlam kalıyor. Çarşıda, pazarda, manavda, markette kolayca bulabileceğimiz o mucize moleküllerin ilk 10’unda bakın neler var...

İLK 5

MUCİZE 1

KURKUMİN

Zerdeçalda bulunan ve “sarı mucizeler” olarak da bilinen “kurkuminler/turmeronlar” kanaatime göre yeşil eczanenin en önemli ilaçlarıdır. Kurkumoidler “bağışıklığı güçlendirdikleri, kanseri frenledikleri, iltihaplanma süreçlerini engelledikleri, oksidasyonu önledikleri, belleği destekledikleri ve daha pek çok marifetleri” nedeniyle son yıllarda en çok konuşulan yeşil eczane ilaçlarıdır. Tavsiyem şudur: Günlük beslenme planınıza her gün 1/2 çay kaşığı kuru toz zerdeçal veya 1-5 santimetre taze zerdeçal kökü ekleyin. Kurkumoidlerden daha da çok faydalanmak istiyorsanız üzerine 1/4 çay kaşığı karabiber ilave etmeyi de ihmal etmeyin. Karabiberdeki piperin zerdeçalın etkinliğini neredeyse 100 kat daha güçlü hale getirebiliyor.

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MUCİZE 2

KUVERSETIN

Bu harika antioksidan molekül, özellikle kanserden korunma ve virüs enfeksiyonlarını önlemede çok etkili. Ayrıca “ömür uzatan” bir doğal mucize de olduğunu gösteren net ve açık bilimsel veriler var. En zengin olduğu besinlerin başında ise kırmızı soğan (pişmiş veya çiğ olması fark etmiyor) ve elma geliyor. Bu nedenle her gün bol bol soğan ve günde bir elma yemek son derece mantıklı bir beslenme seçimi.

MUCİZE 3

APİGENİN

Son 3-4 yılın en çok konuşulan doğal mucizelerinden biri de apigenindir. Apigenin muazzam bir kanser savaşçısıdır. Şaşırtıcı ama aynı molekülün uykuya da mükemmel destekler verebileceği anlaşılıyor. Apigenin pek çok yeşil ot ve sebzede mevcut ama bir numaralı kaynağı maydanozdur. Kahvaltılarınıza, yemeklerinize ve salatalarınıza -özellikle akşamları daha iyi bir gece uykusu için- bol bol maydanoz ekleyin.

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İLAÇ 4

FİSETİN

Öncelikle çilekte daha az miktarda da elma ve hurmada bulunan muazzam bir polifenoldür. Bizi daha hızlı yaşlandıran, etrafına iltihap uyarıcısı maddeler salgılayarak genç hücreleri de bozan yaşlı, ölmeye dirençli zombi hücreleri ciddi ölçüde azaltabilen mucize bir doğal senolitik (yaşlanma geciktirici) moleküldür. Bu molekülü hepimizin dikkatle izlemesinde fayda var. Tavsiyem haftada 2-3 kez 50-100 gram çilek ya da daha sık elma ve hurma tüketmenizdir.

İLAÇ 5

KATEŞİNLER

Üzerinde en çok çalışılan polifenol yapıdaki antioksidan gruplarından biridir. Besinlerimizde çok sayıda farklı kateşin var ve hepsi faydalı, hepsi çok değerli. En zengin kaynakları ise farklı çaylar ve böğürtlengiller. Beyaz ve yeşil çayda siyah çaydan biraz daha fazla kateşin bulunuyor ama siyah çayı, Türk çayını bol tüketiyorsanız mesele yok.

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İKİNCİ 5

İLAÇ 1

ELAJİK ASİT

Yıldızı son yıllarda daha da parlayan çok güçlü bir antioksidan. Bağırsaklarımızdaki probiyotik bakteriler tarafından “ürolithin-A” isimli maddeye dönüşen yeni ve muazzam bir “postbiyotik mucize!” Ürolithin-A hücrelerimizin enerji üretim santralleri olarak görev yapan mitokondrileri gençleştiren ve güçlendiren harika bir doğal mucize, adeta bir gençlik pınarı. Bu nedenle de bir numaralı “mitokondri aktivatörü” olarak kabul ediliyor. Ve zaten bu nedenle de longevity alanının son zamanlarda en çok gündemde olan yıldız oyuncularından biri. Daha çok elajik asit/ürolithin-A kazanmak istiyorsanız bol bol “nar” yiyin. Zira nar çekirdeği onun en önemli kaynağı. Ayrıca fındık, ceviz ve badem de güçlü birer elajik asit/ürolithin-A deposu.

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İLAÇ 2

LİKOPEN

“Kırmızı mucize” olarak da bilinen bu doğal antioksidan, kanserden damar sertliğine, kolajen koruyuculuğundan cilt güzelliğine kadar pek çok yaşlılık sorununa çare olarak gösteriliyor. Özellikle cilt yaşlanmasını geciktirdiği için çok popüler. En çok bulunduğu besinlerin başında domates ve domates ürünleri (salça, domates suyu) var. Aklınızda olsun, domates ne kadar ezilip iyi parçalanmışsa likopek gücü o ölçüde artıyor. Zira ezilme süreci domates hücrelerinin içine gizlenen likopenlerin dışarı çıkmasını sağlıyor. Bir ayrıntı daha: Domatesi pişirmek ve ona yağ eklemek bağırsaklarda likopenin emilimini daha da arttırıyor. Özetle beslenmenize bol bol zeytinyağlı domates salatası, pişmiş domates, domates çorbası ve salçası ekleyin. Aklınızda olsun kayısı, karpuz ve pembe greyfurtta da bol likopen var.

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İLAÇ 3

RESVERATROL

En çok siyah üzümün kabuğu ve çekirdeğinde bulunan bu değerli antioksidan aslında üzümün yaprağında da mevcut. Diğer taraftan yer fıstığı, fındık ve bademin dışını kaplayan kırmızı/koyu kahverengi ince tabaka da resveratrolden zengin. Resveratrol uzun yaşam genleri olarak da biline “sirtüin”leri aktive ederek etkisini gösteren muazzam bir uzun ömür iksiri. Unutmayın, üzüm siyah ve çekirdekli olacak, kuru veya taze olması fark etmiyor.

İLAÇ 4

BETA KAROTEN

Beta karoten, A vitamininin öncü maddesi. O da çok güçlü bir antioksidan yani paslanma önleyici. Yeşil, sarı, turuncu olmaları fark etmiyor, meyve ve sebzelerin çoğunda beta karoten var. Havuç, Antep fıstığı, Trabzon hurması ve kayısı ise en zengin beta karoten kaynakları.

İLAÇ 5

SÜLFORAFAN

Bilinen en güçlü, doğal kanser koruyucu moleküllerden biri olan sülforafanı lahana, karnabahar ve turpta bol miktarda bulabilirsiniz. Sülforafanı daha etkili hale getirmek için o sebzeleri önce küçük parçalara bölün, 15-20 dakika bekledikten sonra tüketin. Lahanayı, karnabaharı, brokoliyi ister çiğ, ister pişmiş yiyin fark etmiyor.