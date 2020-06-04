Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Osman MÜFTÜOĞLU>Yeni normal ruhumuza iyi gelecek
"Osman Müftüoğlu" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Osman Müftüoğlu" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Osman Müftüoğlu

Osman Müftüoğlu

osmanmuftuoglu55@gmail.com

Yeni normal ruhumuza iyi gelecek

4 Haziran 2020

COVID-19 pandemisinin farklı ve önemli olumsuz sonuçları oldu. En önemlilerinden birinin de ruh sağlığımızda yarattığı travma olduğu kesin.

Uzun süren tecrit döneminde en sık görülen ruhsal sorun ise depresyondu. İş ve ekonomik kayıplar, geleceğe yönelik endişe ve kaygılar, aile ve sosyal yaşamda oluşan beklenmedik travmalar ve daha pek çok neden depresyonun yaygınlaşmasını kolaylaştırdı. Ben yeni normalin özellikle bu nedenle de önemli bir nefes alma fırsatı olacağı düşüncesindeyim.

Yeni normal ruhumuza iyi gelecek

RUHSAL VE SOSYAL YAŞAMIMIZA CAN SUYU

İşyerini yeniden açmak, iş, eş ve dost arkadaşlarına yeniden kavuşmak, ekonomi çarkını döndürme fırsatı bulmak, tatile çıkabileceğine yeniden inanmaya başlamak... Bütün bunlar adeta birer antidepresan hap gibi hepimize iyi gelecek. Baygın durumdaki ruhsal ve sosyal yaşamımıza can suyu verecek. Kısacası yeni normal ve onun yarattığı yeni umutlar, hepimiz için daha keyifli, huzurlu, umutlu bir geleceğe yeniden bir yolculuk anlamına da geliyor.

İYİ HABER
LİDERLERE MEKTUP VAR

MEKTUP bizim siyasi parti liderlerimize değil, G-20 liderlerine gönderilen ortak bir metin. Mektubun yazarları da COVID-19 salgınıyla göğüs göğüse mücadele eden sağlık çalışanları. Dünyanın her ülkesinde farklı sağlık çalışan örgütleri bir araya gelerek bir mektup kaleme almışlar, liderlere şu çağrıları yapmışlar:

Temiz su ve hava istiyoruz.

Halk sağlığına daha fazla yatırım yapın.

Çevreye daha sağlıklı davranmaya mecbur bırakacak düzenlemeler getirin.

Bilim temelli çalışmalarla sağlığa öncelik verin.

Gıda üretimi ve zincirlerine yönelik düzenlemeler hazırlayın.

Daha güçlü ve örgütlü bir sosyal devlet için çabalayın.

Bu isteklerin altına sağlıkçı olsun olmasın hepimiz göz kırpmadan imza atarız.

Yeni normal ruhumuza iyi gelecek

BANA GÖRE
BU İZİN 65 YAŞA YETMİYOR

ŞU çok net ve açık: COVID-19’da en büyük risk grubunu 65 yaş üstü hayat tecrübesi biriktirmiş dostlarımız oluşturuyor. Rakamlar da bu bilgiyi doğruluyor. Bizde de diğer ülkelerde de maalesef kayıplarımızın önemli bir bölümünü 65 yaş üstü canlarımız oluşturdu. İşte bu nedenle onların korunma ve kollanmalarına, bu belalı sürecin daha az yara, bere ve kayıplarla atlatmalarına özen göstermemiz normal. Hepsine eyvallah. Tamam hepsi doğru. Ama emin olalım ki onlar da bu süreçte çok fazla sıkıldı, bunaldı, örselenip hırpalandı. Sadece kemikleri değil, umutları da eridi. Sadece kaslarını değil ruhlarını da kaybetme sürecine girdiler. Kısacası bundan sonra onların da yavaş da olsa bir ‘yeni normal’ planına ihtiyaçları var. Yeni bir planlamayla hayata daha çok katılabilme şansı yakalamak onların da hakkı. Haydi Bilim Kurulu ve haydi bu salgının başarılı Sağlık Bakanı! Bu tecrübeli ve güzel insanlara da bir krizden çıkış planı müjdesi verin.

Yeni normal ruhumuza iyi gelecek

BİR GÖZLEM
ENDİŞELİYİM, ÇÜNKÜ 2M’Yİ DİKKATE ALMAYANLAR VAR

YENİ normalin ilk haftası içerisindeyiz. İlgililer bize yeni hayata yeniden dönüş için bir deneme fırsatı verdi. Ama son zamanlarda sık sık tekrarladıkları bir cümleyi de şart olarak ekledi: Maskeler mutlaka takılacak ve sosyal mesafe kuralına koşulsuz uyulacak. Bir şey eklemeliyim ki sokaktaki vatandaşın önemli bir bölümü gerçek hassasiyeti hâlâ göstermiyor. Hâlâ maskesiz dolaşan, maskesini takan ama ağzını burnunu açıkta bırakan çok sayıda insanımız var. Maskeyi takan da takmayan da sosyal mesafe kuralına uymakta net ve açık bir kararlılık göstermiyor. Oysa ortada sadece bir ‘deneme’, sadece bir ‘Bakalım ne olacak?’ deyip sonuçlarını değerlendirme süreci var. Kısacası her şey henüz bitmiş değil. Tersine maçın ikinci yarısının henüz yeni başladığı bile söylenebilir. İşte bu nedenle endişeliyim, sanırım bu tabloyu gören herkes de aynı endişeleri paylaşıyordur.

Yeni normal ruhumuza iyi gelecek

İYİ HABER
AŞIDA ÇİN ÖNDE GİDİYOR

ANLAŞILAN o ki aşı yarışında ipi göğüsleyebileceklerin en ön sırasında yine Çin var. Çin resmi sağlık ajansının açıkladığı bilgilere göre, Çin aşı geliştirme çalışmalarında insan deneylerinin son aşamasına gelmiş durumda. Çinli yetkililere göre aşı 2020 yılı tamamlanmadan kullanıma girebilecek. Umarım ki haber doğru çıksın. Çünkü aşı bu virüsten kurtulmanın tek garantili yolu.

Yeni normal ruhumuza iyi gelecek

BAŞSAĞLIĞI
DİLEK HEMŞİREYE VEDA

BU savaşta her meslekten kayıplar verdik. Tabii ki bu kayıpların önemli bir bölümünü hastalıkla göğüs göğüse savaşan sağlıkçılar oluşturdu. Son kayıplarımızdan biri rahmetli Dilek Akçabelen idi. Çok mücadele etti, mücadelesini yakından izledim. Ama bazen ne yaparsanız yapın olmuyor, olamıyor işte. Değerli kardeşimiz, çalışkan hemşiremiz Dilek Akçabelen’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Dilek de diğer sağlıkçılar gibi benim için bir görev şe-
hididir.

X
Osman MÜFTÜOĞLU Osman MÜFTÜOĞLUTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Erdoğan, Babacan ve Davutoğlu partileri için ne dediAbdulkadir SELVİErdoğan, Babacan ve Davutoğlu partileri için ne dedi04.06.2020
Virüsle mücadelede 3 ayda ne değiştiFulya SoybaşVirüsle mücadelede 3 ayda ne değişti04.06.2020
Şezlonga karşı karavanÖmür GEDİKŞezlonga karşı karavan04.06.2020
Karantina biter işler değişirSinem VuralKarantina biter işler değişir04.06.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.