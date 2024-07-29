Yeni bir Hedef: Psikosomatik sağlık

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Bu gibi durumlar için “PSİKOSOMATİK HASTALIK” tanımı kullanılıyor. Psikomatik hastalıklar, günümüzün en önemli sağlık problemlerinden biri. Son yıllarda “fibromiyalji, sisli beyin, periferik nöropati, huzursuz bağırsak sendromu” ve benzeri sağlık problemlerine bu nedenle daha sık rastlıyoruz.

Peki, ya bunun tersi söz konusu olursa? Beynimiz mutsuz değil de mutlu, huzursuz değil de dingin, kaygılı değil de keyifli, bitkin değil de enerjik bir düşünce tarzına odaklanırsa bedenlerimize neler oluyor? Sorunun yanıtı aslında hepimiz çok iyi biliyoruz. Mutlu ve keyifli bir beyin, bedeni süratle form ve zindeliğe yönlendiriyor. Onun daha iyi yaşamasına ve daha güzel yaşlanmasına destek olabiliyor; yani hastalanmasını önlüyor. Bu nedenle yaşlanma sanatı yolculuğumuzda başarılı bir karneye sahip olabilmemiz için “PSİKOSOMATİK SAĞLIK” kavramına da bir parantez açmamızda fayda var. “Peki o parantezin içinde neler olmalı hocam?” diyorsanız -ki kesinlikle deyin- şu bilgileri siz de bir kenara not edin.

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İYİ BİLGİ

PSİKOSOMATİK SAĞLIĞIN YOL HARİTASI

Yıllardır “Olumlu düşünün, iyimser olun, olanla yetinin, elinizdekilerin kıymetini bilin ve şükretmeyi unutmayın” diye tekrarlayıp durmamın esaslı sebeplerinden biri sizi mükemmel bir psikosomatik sağlık yolculuğuna çıkarma çabasıdır. Benden sağlık yardımı isteyen herkesin öncelikle şu soruları samimiyetle yanıtlamasını ister, daha sonra da o yanıtları dikkatle değerlendiririm. O yanıtlar benim için altın değerindedir ve iyi yaşlanma yolculuğunu paylaşacağım o yeni yol arkadaşımla ilgili değerlendirmelerimin köşe taşları gibidir.

SORU 1- Hayatınız, işiniz, eşiniz, aileniz, sosyal çevre ve ilişkilerinizden memnun musunuz?

SORU 2- Kaç tane güvenilir ve samimi arkadaşınız/dostunuz var?

SORU 3- Sizi hayatta tutan, hayata sımsıkı bağlayan bir veya birkaç gayeniz var mı? Varsa neler?

SORU 4- O gayelere siz ne kadar odaklı ve bağlısınız?

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SORU 5- Bugüne kadar kaç iyi/faydalı iş ve mükemmel ilişki biriktirdiniz? Kaç iyi iş ve ilişkiye gönülden yardım ettiniz?

SORU 6- Stres ile aranız nasıl? Teflon mu, sünger misiniz?

SORU 7- Doğayla ilişkileriniz ne durumda? Ağaçlar, kuşlar, denizler, dağlarla da samimi bağlantılarınız var mı?

SORU 8- Manevi açıdan zengin misiniz? İnançlı biri misiniz?

SORU 9- Daha önce hiç “bozuk beyin sendromu” problemi yaşadınız mı? Antidepresanlar ve benzeri ilaçlardan herhangi birini kullandınız mı?

SORU 10- Göğsünüzü gere gere “Ben iyi bir insanım!” diyebiliyor musunuz?

NOT: Eğer bu soruları samimi olarak cevaplayabilir ve eksikliklerinizi tamamlayabilirseniz, ruhsal sağlığınızı güçlendirir/iyileştirir ve bedeninizi mutlu bir beynin emrine daha kolay sokabilirsiniz.

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KISA BİLGİ

UZUN ÖMÜR/LIFESPAN OUT

AĞLIKLI ÖMÜR/HEALTHSPAN IN

Bilimsel veriler özellikle 50-60’lı yaşlardan sonra ömrümüzün ortalama yüzde 20’sinin kötü sağlık koşulları ile geçtiğini gösteriyor. Bunun bir numaralı nedeninin ise bu yaşlardan sonra ortaya çıkan “kronik hastalıklar” olduğu çok iyi biliniyor. Bu nedenle sağlıklı yaşamda yeni hedefimiz sadece ömrü uzatmak değil, kronik hastalıklarla mücadele ederek sağlıklı yaşam süremizi mümkün olduğu ölçüde büyütmektir. Yeni bin yılın sağlık hedefi, -altını tekrar tekrar çiziyorum- kronik ve yıpratıcı hastalıklarla “diyabetle, hipertansiyonla, kalp ve beyin damar hastalıklarıyla, Parkinson’la, Alzheimer’la ve diğer nörodejeneratif hastalıklarla, kanserler, romatizmal ve otoimmün hastalıklar ve obeziteyle” mücadele olmalıdır. Bu hedefe odaklanırken de onları nasıl tedavi edeceğimizden çok nasıl önleyebileceğimizi araştırmalı

ve öğrenmeliyiz.

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KISA BİLGİ

Magnezyum eksikliğinin 10 işareti

- Kabızlık

- Yorgunluk

- Kramplar

- Uyku kaybı

- Ağrılar

- Unutkanlık / odaklanamamak

- Sinirlilik / panik atak

- Aritmi

- Sisli beyin / depresyon