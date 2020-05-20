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Osman Müftüoğlu

Osman Müftüoğlu

osmanmuftuoglu55@gmail.com

Trump klorokin ile mi korunuyor

20 Mayıs 2020

Hidroksiklorokini bu salgında biz dahil pek çok ülke kullandı. Sanırım en başarılı sonuçlardan biri de bizde alındı.

Salgının başından bu yana aynı ilacın virüsten korunmak amacıyla da kullanılabileceğini ileri sürenler oldu. Ne var ki elde net ve açık bir kanıt olmadığından bu öneri yaygın kabul görmedi. Ama yine de duyduğuma göre pek çok insan hidroksiklorokinden bu amaçla yararlandı.

Trump klorokin ile mi korunuyor

Koruyucu amaçlı hidroksiklorokin kullanımı hakkında en son ve şaşırtıcı haber ise ABD’den geldi: Başkan Trump da yeni koronavirüsten korunmak için yaklaşık bir buçuk haftadır hidroksiklorokin kullandığını açıkladı.

“Bunu herhangi bir kanıta dayanarak mı yapıyorsunuz?” sorusuna ise başkan tam da ‘Trumpvari’ bir yanıt verdi: “Kanıt benim!”

Önümüzdeki yıllarda yeni koronavirüs salgınları bekleniyorsa -ki öyle bir kuşku var- hastalıktan hidroksiklorokin ile korunma meselesini bilimsel platformlara da taşımakta, ciddi araştırmalara konu etmekte fayda var diye düşünüyorum.

HATIRLATMA: DEDİK ÇIKTI

* “Bu başarı alkışlanır” deyip Sağlık Bakanımız ve Bilim Kurulu’na destek çıktık. Gelişmeler o destekte tarafsız ve hakşinas davrandığımızı onayladı.

* “Tedavide dünyanın dikkatini çeken bir başarıya imza atan muhteşem sağlık ordumuzu alkışlıyoruz” dedik. CNN ve daha birçok uluslararası basın ajansı bizi doğruladı.

* “Filyasyonda dünyanın en başarılı iki-üç ülkesinden biri olarak gösteriliyoruz” dedik, o tespitimizi de uluslararası bir basın ajansı, AFP onayladı.

* “Bu virüsün yapısı SARS’a çok benziyor, sıcaklar başlayınca bunun da etkinliği azalabilir” dedik, sanırım yine haklı çıkıyoruz.  Amerika’da yapılan son araştırmalar, yeni koronavirüsün de sıcaktan pek hoşlanmadığını teyit etti.

* “Maske mesafesiz, mesafe maskesiz olmaz” diye ısrarla söyledik, çok geçmeden bu kural da yeni normalin vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.

Netice şudur: “Doğru yoldayız! Bu toplumsal işbirliği ve güçlü ortak kamusal gayretle savaşı virüs değil biz kazanacağız.”

CUMHURBAŞKANIMIZ AÇIKLADI: ‘YENİ NORMAL’DE YENİ SAYFA

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın iki gün önce yaptığı açıklamalar hepimizi rahatlattı.

Cumhurbaşkanımız ve ekibinin, gelinen noktada başarılı bir ‘salgın sınavı’ verdiğimiz düşüncesinde oldukları anlaşılıyor. Ramazan Bayramı’nı da içine alan yeni bir sokağa çıkma kısıtlaması kararı ise sevindirici ve yerinde.

Görünen köy kılavuz istemez: Bayramdaki bu yeni kısıtlama sayesinde salgının üzerine kocaman bir çarpı daha atma fırsatı yakalayacak ve bayram sonrasında ‘yeni normale yeni bir sayfa’ açma imkânı bulacağız.

Ama iki şartla: Tedbiri elden bırakmadan, maske-mesafe kurallarını ihlal etmeden.

Trump klorokin ile mi korunuyor


BİR TEŞEKKÜR: DR. FERİHA ÖZ VE DR. MURAT DİLMENER DAİMA BİZİMLE

YENİ açılacak iki önemli ve büyük hastanemize, uluslararası üne ve saygınlığa sahip, binlerce doktor yetiştirmiş iki efsane hocamızın adı verildi: Dr. Feriha Öz ve Dr. Murat Dilmener hastaneleri yakında açılıyor.

Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza bu kadirşinaslıkları nedeniyle teşekkür ediyoruz. Her ikisinin de adı tıp tarihine hak ettikleri şekilde kazınmış olacak.

Bilindiği gibi her iki hocamızı da COVID-19 salgınında kaybetmiştik. İkisinin de ruhları şâd olsun. Her ikisi de huzur ve nur içinde uyusun. 

COVID-19 İÇİN VİTAMİN TAVSİYESİ VAR MI

Her enfeksiyonda olduğu gibi, COVID-19 ile mücadelede de etkin çalışan yetenekli ve güçlü bir bağışıklık vazgeçilmez şart. Bunun yolu da bedene yeteri kadar vitamin, mineral ve antioksidan kazandırmak. Bunları da mümkünse doğal yoldan temin etmek.

Yeteri kadar sebze ve meyve tüketirseniz, sebze ve meyve sularından (şekersiz olmalı) akıllıca faydalanabilirseniz, ihtiyacınız kadar vitamin, mineral ve antioksidan güç kazanmakta zorluk çekmezsiniz.

Ek gıda takviyesi olarak bunlardan faydalanmak istiyorsanız öncelik sıranız şöyle olabilir:

* D vitamini: Her gün 1000 ünite

* C vitamini: Her gün 1000 miligram

* Probiyotikler: Laktobasil ve bifidobasiller

* Çinko: 10-20 miligram

* Propolis destekleri: Alkolsüz olanlar

* Selenyum: 50 mikrogram

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