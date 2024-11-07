Şüpheci olun

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Özellikle sosyal medyadaki sağlık tavsiyelerini dikkate alırken “şüphecilik dozu”nuzu daha da arttırın ve maksimuma çıkarın. Zira sosyal medyada olsun geleneksel, yazılı, sözlü ya da görüntülü medyada olsun okuduğunuz, izlediğiniz ya da dinlediğiniz ve çoğu zamanda güvenli zannedip hayata geçirdiğiniz sağlık tavsiyelerinin çoğu maalesef ya eksik, abartılı, yanlış, amaçlı, aldatıcı ya da çöptür.

Diğer taraftan sağlığınızla ilgili tavsiyeleri dikkate alırken özellikle “ÇÖP VİTAMİN/MİNERAL TAKVİYELERİ” ile “MUCİZE / YILAN YAĞI İLAÇ TAVSİYELERİ”ni hayatınıza sokmadan önce işin arkasını dikkatle araştırın. Özetle “SAĞLIK TAVSİYELERİ” söz konusu olduğunda deneyimli bir dedektif pozisyonu alın. Özellikle konu “BESLENME” ise bu tavsiyemi daha da ciddiye alın. Nedenine gelince...

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Sağlığın hiçbir alanı beslenme kadar aldatma, yanlış bilgilendirme veya suiistimalle karşı karşıya olmamış ve kalmamıştır. Sayısız üçkâğıtçı özellikle sosyal medyadaki tavsiyeleriyle sizleri paranızdan ve sağlığınızdan mahrum bırakırken en ufak bir kaygı ya da utanç duymamaktadır. Bu nedenle bilimin ve tecrübenin damıtımından geçmemiş her türlü sağlık tavsiyesini dikkate almadan önce hepimiz “ŞÜPHECİ OLMAK” zorundayız.









İYİ BİLGİ

ALZHEİMER’I ÖNLEMEK İÇİN

1. Yeni şeyler okuyun, yazın, izleyin, öğrenin ve çözün; beyninizi aktif tutun.

2. İnsülin direnci, kilo sorunu veya diyabet gibi bir probleminiz varsa sıfırlamaya çalışın.

3. Kan basıncınızı dengede tutun. Kan yağlarınızı (kolesterol, trigliserid...) dikkatle izleyin.

4. İşitme ve görmenizi iyileştirin.

5. Depresyondan korunun.

6. Egzersiz yapın.

7. Sosyal çevrenizi geniş tutun.

8. Başınızı travmalardan koruyun.

9. Uykunuzu iyileştirin.

10. Stresi frenleyip huzuru hedefleyin.

11. İşlenmiş gıdalardan uzak durun, hayvansal değil bitkisel besinleri tercih edin.

12. Ağız ve diş sağlığınızı dikkatle izleyin.

13. Kronik iltihaplanmalardan korunun.

14. “Mikrobiyom”unuzu güçlü tutun, probiyotik gücünüzü koruyun.

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15. Şeker, alkol ve sigaradan uzak durun.



KISA BİLGİ

BEYNİNİZİN DOĞAL TAKVİYELERİ



İLK 5



BİR: Kolin / Sitikolin

İKİ: Teanin

ÜÇ: Fisetin

DÖRT: Omega 3 / DHA - EPA

BEŞ: B9 ve B12 vitaminleri



İKİNCİ BEŞ



BİR: Kreatin monohidrat

İKİ: Bakoba Monnieri

ÜÇ: GABA

DÖRT: Ashwaganda özleri

BEŞ: Ginkgo Biloba tabletleri



BİR SORU

HAYVANSAL PROTEİN Mİ BİTKİSEL PROTEİN Mİ?



Hayvansal besinler (et, balık, tavuk, yumurta, süt, yoğurt) yüksek protein değerleri, zengin demir içeriği, kolajen yoğunluğu ve doğal yağları nedeniyle beslenme açısından faydalı olarak kabul ediliyor. Özellikle protein ihtiyacını karşılamak ve bazı önemli besin ögelerini almak için öneriliyor. Ancak, araştırmalar özellikle 40 yaşından sonra hayvansal gıdaların azaltılıp bitkisel gıdaların tüketiminin artırılmasının daha sağlıklı bir tercih olabileceğini gösteriyor. Bu tercihin sağlık açısından bazı faydaları olduğu vurgulanıyor. Örneğin...

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1. Daha az serbest radikal üretimi sağlanıyor.

2. Daha az insülin salgılanıyor ve daha düşük trigliserit yükleniyor.

3. Antioksidan alımı artıyor, bağışıklık sistemi güçleniyor, asit yükü azalıyor.

4. Kilo kontrolü daha kolay oluyor ve kan basıncı daha iyi düzenleniyor.

5. Damarların elastikiyeti korunuyor, uyku kalitesi artıyor.









AKLINIZDA OLSUN

DEMİR EKSİKLİĞİNİN 10 İŞARETİ

1. Tırnaklarınız yavaş yavaş düzleşip çukurlaşır ve kolay kırılır.

2. Saçlarınız kırılır, matlaşır ve dökülür.

3. Dilimiz düzleşir ve ağrılı hale gelir.

4. Ağız köşelerinizde çatlaklar oluşur.

5. Yorgunluk ve halsizlik başlar.

6. Unutkanlık daha sık görülür.

7. Depresyona girme ihtimali artar.

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8. Çarpıntı ve nefes darlığı ataklarınız sıklaşır.

9. Uyku kaliteniz bozulur.

10. Soluk, kuru bir cilt ortaya çıkar.

BİR NOT

DEMİR EKSİKLİĞİ OLANLAR NASIL BESLENMELİ?

1. Hayvansal ve bitkisel besinleri birlikte tüketin. Bol sebzeli menemen, yumurtalı ıspanak, kıymalı mercimek mükemmel seçimler.

2. Et yerken yanına bol salata eklemek, eti bol sebze ve yeşillikle yemek çok doğru.

3. Eğer salataya bolca limon sıkarsanız tabağınız mükemmel bir “demir eksiliğini önleme hapı” gibi olacaktır.

4. Demir eksikliği tedavisi görüyorsanız sütü, yoğurdu yemeklerde değil öğün aralarında almalısınız.

BİR UYARI!



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