Sisli beyin çocuklarda da görülebiliyor

Covid-19’un geride bıraktığı en önemli sorunlardan biri de “sisli beyin sorunu” oldu.
COVID-19 sonrası sisli beyinden en fazla da kronik hastalığı olanlar, diyabetliler, insülin dirençli obezler, D vitamini noksanlığı çekenler etkilendi. Ama bilelim ki hastalığı hafif geçirmelerine rağmen COVID-19’a yakalanan gençlerin hatta çocukların bile bir bölümünde sisli beyin sorunu ortaya çıkabiliyor. Eğer COVID-19 sonrasında “yorgunluk, halsizlik, unutkanlık, derslere odaklanamama” ve benzeri sorunlar yaşayan çocuklarınız varsa lütfen dikkatli olun ve en kısa zamanda bir nöroloji uzmanından yardım isteyin.
ÖNEMLİ
HAYVANSAL PROTEİNLERİ ABARTMAYIN
SAĞLIKLI yaşam için vazgeçilmez yaklaşımlardan birinin de hayvansal proteinleri özellikle 40’lı yaşlardan sonra kısıtlamak olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Neticede de “Orta yaşlar ve sonrasında et değil, ot ağırlıklı beslenin” önerimiz her geçen gün biraz daha kabul görüyor. Pek çok araştırmada net ve açık olarak gösterildi ki hayvansal protein tüketimi arttıkça kanserler ve damar hastalıklarına yakalanma riskimiz de artıyor. Tavsiyem şu: Özellikle kırmızı eti 40’lı yaşlardan sonra haftada 100 gramdan fazla tüketmemenizde yarar var. Kırmızı et tüketimi haftada 400-500 gramı geçtiğinde kanser riskiniz yaklaşık yüzde 40 artabiliyor. Diğer taraftan hayvansal proteinleri abartmanın başka zararları da var: Proteinin fazlası böbreklere zarar verebiliyor.
İYİ HABER
HİPERTANSİYONUN TAKİBİ KOLAYLAŞTI
KAN basıncı yüksekliği (hipertansiyon) en önemli sağlık sorunlarından biri. Hipertansiyon kalpte, böbreklerde, göz ve beyinde yol açtığı sorunlarla özellikle yaşlılık döneminde yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Bu nedenle de özellikle hipertansiyonlu hastaların kan basınçları değişimlerini dikkatle izlemeleri gerekiyor. Yeni geliştirilen akıllı bir bileklik bu önemli soruna da harika bir çözüm üretildi. Hipertansiyon takibi kullanımında kullanılacak bu akıllı bileklikler sayesinde tansiyon hastaları kan basınçlarını 7 gün 24 saat kolaylıkla takip edebilecekler. Ve yine bu bileklikler sayesinde hastalar da doktorlar da kullanılan ilaçların etkinliğini izleyebilecekler ve uyguladıkları yaşam tarzı değişikliklerini (kilo verme, tuz kısıtlama, düzenli egzersiz) sağladığı kolaylıkları daha kolay izleyebilecekler.
İYİ BİLGİ 1
İLAÇSIZ REFLÜ TEDAVİSİ
EĞER reflü sorununuz varsa aşağıdaki beş öneriyi dikkatle uygulayınız.
BİR: Yavaş ye, iyi çiğne.
İKİ: Sık sık su yudumla.
ÜÇ: Tıka basa yeme.
DÖRT: Yatağa tok girme.
BEŞ: Kızartmalardan uzak dur.
İYİ BİLGİ 2
HANGİ SORUNA HANGİ MAGNEZYUM
1- FİBROMİYALJİ: Magnezyum malat
2- STRES-UYKUSUZLUK: Magnezyum glisinat
3- KRAMP-KABIZLIK: Magnezyum sitrat
4- HUZURSUZLUK-YORGUNLUK: Magnezyum sülfat/epsom tuzu
5- KALP SAĞLIĞI: Magnezyum taurat
6- BELLEK GÜCÜ-ODAKLANMA: Magnezyum treonat
KISA BİLGİ 1
BELLEK DOSTU BAHARATLARDA İLK 3
1- Zerdeçal
2- Safran
3- Kimyon
KISA BİLGİ 2
KUVERSETİN ZENGİNİ BESİNLER
KUVERSETİN muazzam bir antioksidan, harika bir bağışıklık desteği, önemli bir doğal molekül. Kuversetin zengini besinlere gelince...
BİR: Kırmızı soğan
İKİ: Lahanagiller
ÜÇ: Turpgiller
DÖRT: Kapari
BEŞ: Elma ve armut
ALTI: Üzüm ve böğürtlen
YEDİ: Zerdeçal
AKLINIZDA OLSUN
BURUN KANAMASININ İLK 10 NEDENİ
1- Ortam havasının kuruluğu
2- Sert ve dikkatsiz burun temizliği
3- Burun içi enfeksiyonlar
4- Hipertansiyon atakları
5- Kanama ve pıhtılaşma hastalıkları
6- Kan sulandırıcı ilaçlar
7- Kan sulandırıcı destekler
8- K vitamini eksikliği
9- Burun kemiğindeki yapısal bozukluklar
10- Burna gelen sert darbeler
Sisli beyin çocuklarda da görülebiliyor
Covid-19’un geride bıraktığı en önemli sorunlardan biri de “sisli beyin sorunu” oldu.
COVID-19 sonrası sisli beyinden en fazla da kronik hastalığı olanlar, diyabetliler, insülin dirençli obezler, D vitamini noksanlığı çekenler etkilendi. Ama bilelim ki hastalığı hafif geçirmelerine rağmen COVID-19’a yakalanan gençlerin hatta çocukların bile bir bölümünde sisli beyin sorunu ortaya çıkabiliyor. Eğer COVID-19 sonrasında “yorgunluk, halsizlik, unutkanlık, derslere odaklanamama” ve benzeri sorunlar yaşayan çocuklarınız varsa lütfen dikkatli olun ve en kısa zamanda bir nöroloji uzmanından yardım isteyin.
ÖNEMLİ
HAYVANSAL PROTEİNLERİ ABARTMAYIN
SAĞLIKLI yaşam için vazgeçilmez yaklaşımlardan birinin de hayvansal proteinleri özellikle 40’lı yaşlardan sonra kısıtlamak olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Neticede de “Orta yaşlar ve sonrasında et değil, ot ağırlıklı beslenin” önerimiz her geçen gün biraz daha kabul görüyor. Pek çok araştırmada net ve açık olarak gösterildi ki hayvansal protein tüketimi arttıkça kanserler ve damar hastalıklarına yakalanma riskimiz de artıyor. Tavsiyem şu: Özellikle kırmızı eti 40’lı yaşlardan sonra haftada 100 gramdan fazla tüketmemenizde yarar var. Kırmızı et tüketimi haftada 400-500 gramı geçtiğinde kanser riskiniz yaklaşık yüzde 40 artabiliyor. Diğer taraftan hayvansal proteinleri abartmanın başka zararları da var: Proteinin fazlası böbreklere zarar verebiliyor.
İYİ HABER
HİPERTANSİYONUN TAKİBİ KOLAYLAŞTI
KAN basıncı yüksekliği (hipertansiyon) en önemli sağlık sorunlarından biri. Hipertansiyon kalpte, böbreklerde, göz ve beyinde yol açtığı sorunlarla özellikle yaşlılık döneminde yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Bu nedenle de özellikle hipertansiyonlu hastaların kan basınçları değişimlerini dikkatle izlemeleri gerekiyor. Yeni geliştirilen akıllı bir bileklik bu önemli soruna da harika bir çözüm üretildi. Hipertansiyon takibi kullanımında kullanılacak bu akıllı bileklikler sayesinde tansiyon hastaları kan basınçlarını 7 gün 24 saat kolaylıkla takip edebilecekler. Ve yine bu bileklikler sayesinde hastalar da doktorlar da kullanılan ilaçların etkinliğini izleyebilecekler ve uyguladıkları yaşam tarzı değişikliklerini (kilo verme, tuz kısıtlama, düzenli egzersiz) sağladığı kolaylıkları daha kolay izleyebilecekler.
İYİ BİLGİ 1
İLAÇSIZ REFLÜ TEDAVİSİ
EĞER reflü sorununuz varsa aşağıdaki beş öneriyi dikkatle uygulayınız.
BİR: Yavaş ye, iyi çiğne.
İKİ: Sık sık su yudumla.
ÜÇ: Tıka basa yeme.
DÖRT: Yatağa tok girme.
BEŞ: Kızartmalardan uzak dur.
İYİ BİLGİ 2
HANGİ SORUNA HANGİ MAGNEZYUM
1- FİBROMİYALJİ: Magnezyum malat
2- STRES-UYKUSUZLUK: Magnezyum glisinat
3- KRAMP-KABIZLIK: Magnezyum sitrat
4- HUZURSUZLUK-YORGUNLUK: Magnezyum sülfat/epsom tuzu
5- KALP SAĞLIĞI: Magnezyum taurat
6- BELLEK GÜCÜ-ODAKLANMA: Magnezyum treonat
KISA BİLGİ 1
BELLEK DOSTU BAHARATLARDA İLK 3
1- Zerdeçal
2- Safran
3- Kimyon
KISA BİLGİ 2
KUVERSETİN ZENGİNİ BESİNLER
KUVERSETİN muazzam bir antioksidan, harika bir bağışıklık desteği, önemli bir doğal molekül. Kuversetin zengini besinlere gelince...
BİR: Kırmızı soğan
İKİ: Lahanagiller
ÜÇ: Turpgiller
DÖRT: Kapari
BEŞ: Elma ve armut
ALTI: Üzüm ve böğürtlen
YEDİ: Zerdeçal
AKLINIZDA OLSUN
BURUN KANAMASININ İLK 10 NEDENİ
1- Ortam havasının kuruluğu
2- Sert ve dikkatsiz burun temizliği
3- Burun içi enfeksiyonlar
4- Hipertansiyon atakları
5- Kanama ve pıhtılaşma hastalıkları
6- Kan sulandırıcı ilaçlar
7- Kan sulandırıcı destekler
8- K vitamini eksikliği
9- Burun kemiğindeki yapısal bozukluklar
10- Burna gelen sert darbeler