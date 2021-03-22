'Simit' COVID-19'a çare mi

Halk sağlığı uzmanları, “Eğer rakamlar bu şekilde seyreder ve bu hızla artmaya devam ederse bizde de tıpkı İtalya, Fransa ve Almanya’da olduğu gibi bir 3. dalga başlayabilir” korkusu içindeler. Daha da kötüsü, aynı uzmanlar, bu gidişle kasım başında yaşadığımız “tsunami benzeri” bir tatsızlığın da gelişebileceğinin altını çiziyorlar. NETİCE ŞUDUR: Eğer süreci sadece devletin aldığı, alacağı bilindik önlemlere bırakırsak ve biz katılımcı, yardımcı hatta hepimiz birer pandemi gönüllüsü olmayı unutursak, kasım başında karşılaştığımızdan daha yüksek vaka sayılarına ulaşabilir ve önümüze konabilecek daha ciddi önlem paketlerine, kısıtlamalara razı olmak durumunda olabiliriz.
BİR UYARI
‘UZAYAN COVID’ SORUNU BÜYÜYOR
İyi haber kısa ve net: Görünen o ki aşı bağışıklığı mükemmel neticeler veriyor. Bizde de başka ülkelerde de aşıyı yaptıranlar paçayı -önemli ölçüde- kurtarabiliyor. Zira aşılandıktan sonra virüsü kapanlarda bile hastalık ya belirtisiz ya da çok hafif sorunlarla geçip gidiyor. Kısacası şüpheye mahal yok. Mevcut aşıların hepsi kesinlikle işe yarıyor. Kötü habere gelince...
KÖTÜ HABER‘DERİN PANDEMİ’YE DİKKAT!
BANA sorarsanız gelin, her akşam TV ekranlarındaki o turkuvaz tabloda yer alan rakamlara takılıp kalmayın. Zira o rakamlarda sadece pandeminin “görünen yüzü” var. Olan biteni daha dikkatli izleyen ve yorumlayan deneyimli pandemi uzmanları için ise “derin pandemi”, yani pandeminin “gözden ırak neticeleri” de en az turkuvaz tablodaki rakamlar kadar önemli. “Hocam, bu derin pandemi meselesi de nereden çıktı?” diyorsanız -ki deyin- aşağıdaki kutuları lütfen daha bir dikkatle inceleyin.
DERİN PANDEMİ 1
Cumhurbaşkanı haklı. Sadece bizde değil, hemen her ülkede özellikle de yakın ilişki içinde olduğumuz Avrupa coğrafyasında “KORONAVİRÜS DALGALARI” bir gidip, bir geliyor! Mesela Almanya ve İtalya’da durum tam da böyle ve neredeyse ciddi bir felaket halinde. Nedeni şu...
İKİ ÖRNEK
ALMANYA VE İTALYA’DA 3. DALGA BAŞLADI
Günlük vaka sayıları Almanya’da olduğu gibi bizde de bir “3. dalga”nın yaklaşmakta olduğuna işaret ediyor. 3 ay önce 5 binlerin altına inme eğilimi gösteren günlük yeni vaka sayıları, daha kademeli normalleşmenin etkileri bile ortaya çıkmadan son günlerde 15 binleri zorluyor. Diğer taraftan ciddi bir “mutasyon meselemizin” olduğu da kesin. Karadeniz’deki “kıpkırmızı bölge”nin İngiliz mutasyonunun hâkimiyetine girdiği biliniyordu ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamaya göre “Güney Afrika, Brezilya ve California mutasyonları” da aramızda kol geziyor. Tek cümleyle özetlemek gerekirse: “Mutasyon cenneti mi olduk?” sorusunu sormanın zamanı gelmiştir.
BİR SORU
GENLERLE DANS MÜMKÜN MÜ
Amerika’nın önemli iyi hayat uzmanlarından Dr. A. Weil, “Yapabileceğiniz en iyi şey her yaş için en güçlü sağlığa sahip olmayı hedeflemektir” diyor ve ekliyor: “İyi yaşlanmak bir ayrıcalıktır!”
Eğer sizde iyi yaşlanma ayrıcalığını yakalamak istiyorsanız, aşağıdaki 3 ayrıntıya da dikkat etmek zorundasınız. İşte o ayrıntılar...
AYRINTI 1
EGZERSİZİ UNUTMAYIN
ARAŞTIRMALAR, net ve açık olarak egzersizin bir numaralı iyi yaşlanma belirleyicisi olduğunu doğruluyor. Üstelik bize sadece “bedensel egzersizler” de yetmiyor, “duygusal egzersizler”in de çok ama çok önemli oldukları anlaşılıyor. Her gün mutlaka yürümeli, fırsat buldukça da aktif yaşamın her alanıyla bedenlerimizi buluşturmanın bir yolunu bulmalıyız. Ayrıca beynimizin de kaslarımız gibi çalıştıkça güçlendiğini unutmamalı, ona da sık sık “bilişsel ve duygusal antrenmanlar” yaptırmalıyız. Diğer taraftan sadece “hatıralar” biriktirmeyi bir kenara bırakıp, gelecek için “umutlar” da biriktirebilmeliyiz. Yetinmemeli, erdemin hoşgörüyle, güvenin dostluk ve bilgelikle iç içe olduğu sağlıklı bir beyin-kalp ilişkisi de geliştirmeliyiz.
Uygulamanın esasında, “kademeli esnetme” yerine “renklendirilmiş normalleşme” diyebileceğimiz farklı bir uygulama var. Enfeksiyon hastalıkları veya halk sağlığı uzmanı olmasam da süreci başından beri dikkatle izleyen, her aşamasında ilgili hocalarla yoğun bilgi alışverişinde bulunan 40 yıllık bir “hekimlik tecrübesi”yle baktığımda bu yeni uygulamaya katıldığımı, yürekten bir “Evet, doğrusu yapıldı” diyebileceğimi söylemem çok güç. Üstelik itiraf edeyim, benim gibi düşünen uzmanların sayısı da oldukça fazla. Kısacası bu yeni uygulama, bu yeni strateji bu haliyle pek de inandırıcı görünmüyor, güven vermiyor. Nedenlerine gelince...
CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR
SON kararlar hakkında konuştuğum uzmanlardan aldığım değerlendirmelerin özetinde yanıt alması gereken 5 temel soru var:
SORU 1: İl bazında uygulamaya geçmek yanlış bir yaklaşım olmasa da açıklanan il bazlı veriler yeteri kadar tatmin etmiyor. “Mavi” ya da “kırmızı”ya boyanan yani “çok düşük” veya “çok yüksek” riskli bulunan illerimizde “1000 kişi başına günde kaç test yapılıyor?” ve “Testlerdeki pozitif oranları ne durumda?” gibi soruların yanıtları net ve açık değil. Prensip olarak kabul edilen değer, herhangi bir il, bölge ya da ülkede “100 testte 3’ten fazla pozitiflik” oranı varsa salgının kontrol altına alındığını söylemek zor. Türkiye’deki genel rakam ise son günlerde yüzde 9’ları zorluyor.
SORU 2: Şehirler arasında da muazzam rakamsal farklar var. Örneğin, Ordu’daki vaka sayısı Şırnak’tan “130 kat” daha fazla. Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuzun iller arasındaki bu kabul edilmesi güç rakamsal farklılıkların nedenlerini de bizimle paylaşması gerekiyor.
SORU 3: “Mavi”
“Yüz yüze eğitimde başlama vuruşu” aslında bugün yani 1 Mart’ta gerçekleşecekti ama doğru ve yerinde bir kararla yarına, 2 Mart’a bırakıldı. Bugün yapılacak kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı açıklamayı milyonlarca çocuk ve aile nefeslerini tutmuş, heyecanla bekliyor. Başlama kararında en etkili faktörün Sağlık Bakanı’nın kabinede yapacağı sunum ve o sunumda vereceği il bazlı haftalık rakamlar olacağı kesin. Anlaşılan o ki çoğu ilde yüz yüze eğitime izin çıkacak. Doğrusu da bu zaten. Zira eğer biraz daha geç kalırsak bugün ekonomide yaşadığımız sıkıntılardan çok daha önemlisi ve fazlasını yarın “eğitim”de yani “geleceğin ekonomik gücü”nde yaşayacağız.
BANA GÖRE
OKULLAR NEDEN SÜRATLE AÇILMALI
Doğal olarak da bu sevindirici haberler hepimizin aklına “COVID’siz günler yakın mı? COVID’siz bir dünya mümkün mü?” sorularını getirdi. Peki, gerçek ne? COVID’siz günler hakikaten yakın mı ve sonrasında COVID’siz dünya mümkün mü? Eldeki verilere ve gelişmelere bakılırsa bu soruya en azından şimdilik güçlü bir “Evet” yanıtı vermek çok iddialı olur. Nedeni şu...
OKUR SORUSU 1
NASIL GİDİYORUZ
AN itibarıyla durumumuz özetle şudur: Aşılama sayısı ve hızında fena gitmiyoruz. Daha iyisi olabilir miydi? Evet, tabii ki olabilirdi. Daha çok ve farklı tipte aşıyı daha çok insanımıza uygulamamız mümkündü. İsrail, İngiltere, Amerika ve daha birçok ülke aşılama konusunda bizden daha iyi durumda. Ama yine de imkânlarımız göz önüne alındığında fena değiliz. Salgını kontrolde de şimdilik fena gitmiyoruz. İstisnalar dışında tedbirlere uyum ülke genelinde iyi durumda. Ama özellikle Karadeniz bölgesi için yeni tedbirler, stratejiler gerekiyor. Eğer biraz daha gayrete gelir, yeni vaka sayılarını 100 binde 20’lerin altına düşürebilirsek geçen yıldan çok daha rahat bir yaz döneminin bizi beklediğini söyleyebiliriz.
UNUTMAYIN
HER ŞEY AŞILARIN BAŞARISINA BAĞLI
İşimiz gücümüz aksadı. Korktuk, sıkıldık, bunaldık. Ve daha pek çok nedenle bu tatsız sürecin bitmesini, yavaş da olsa salgının etkisinin azalmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız da bu haklı isteğin farkında. Geçtiğimiz günlerde “normalleşmenin kademeli olarak yakında başlatılabileceğini, zamanlamaya da vaka sayılarına göre şehirlerdeki yetkililerin karar vereceğini” açıkladı. Doğrusu da bu olur. Normalleşme için her il, ilçe, hatta kasaba, belde ve köy gayrete gelmeli, çaba göstermeli, günlük vaka sayılarını düşürmeye çalışmalıdır. PEKİ, VAKA SAYILARINDA BİR HEDEF, BİR SINIR VAR MI? Uzmanlara göre var! Peki, o rakam ne? Yanıtı kutu 1’de.
KUTU 1
NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAR
UZMANLARA göre vaka sayısının 100 binde 50’nin altına düştüğü yerlerde normalleşme adımları yavaş yavaş atılabilir. Rakam 25’in altına düştüğünde de kademeli normalleşmeye rahatlıkla geçilebilir. Kısacası, kademeli normalleşmede de “Hak eden kazansın” cümlesiyle özetlenebilecek bir durum söz konusudur.
Hemen belirteyim: Sayın Bakanı 1-2 ay öncesine göre bir hayli rahatlamış buldum. Tabii ki onun da aklında mutasyon soruları olmalıydı. Ama bizim gündemimizde “aşı meselesi” vardı. Sayın Bakan her zamanki kibar ve açık tavrıyla her soruya samimi yanıtlar verdi. İşte o görüşmedeki sorular ve yanıtları...
SORU 1: NEDEN ÇİN AŞISI?
SAĞLIK Bakanımız da çoğumuz gibi aşıların “Çin, Rus, Alman, İngiliz, Amerikan aşısı” şeklinde tanımlanmasından hoşnut değil. “Çin aşısı” yerine “ölü virüs aşısı” tanımını tercih ediyor. Yukarıdaki soruyu da “SinoVac’ın geliştirdiği aşıyı sürecin başından beri dikkatle izlemeye aldık. Biliyorsunuz, ölü virüs aşıları uzun zamandır kullanılan, teknolojisi iyi bilinen, etkinliği makul düzeyde, yan etkileri ise oldukça düşük aşılar. Ayrıca bizim depolanması, dağıtımı ve kullanımında zaten son derece tecrübeli olduğumuz bir aşı çeşidi. Bu nedenle daha yolun başında, neredeyse haziran ortalarında SinoVac ile hızla temasa geçtik” yanıtını verdi.
Hatırlayalım, bağışıklık sistemimiz ister virüsle doğrudan karşılaşsın, isterse de aşılarla bedene giren virüs parçacıklarıyla uyarılmış olsun, netice fark etmiyor. Hemen ve anında, farklı yapı ve güçte antikorlar üretmeye başlıyor. Bu antikorlar da bizi en azından belirli süre “daha sonraki virüs saldırılarından koruyarak” yeniden hastalanmamızı önlüyor. Antikor üreten bağışıklık hücrelerimizin de B lenfositleri olduğu biliniyor. İsterseniz gelin, tam da bu noktada biraz daha ayrıntıya girelim...
VARAN 1
HASTALIKTA ANTİKOR ÜRETİMİ NASIL OLUYOR
Üstelik yolculuğun ne zaman biteceği, nasıl sonuçlanacağı da kesin değil. Özetle “belirsizlik” gibi son derece önemli bir sorunla karşı karşıyayız; görmediğimiz, duymadığımız, dokunamadığımız kısacası neredeyse hiçbir özelliğini tanımadığımız meçhul bir düşman ile birlikte yolculuk yapıyoruz. Hal böyle olunca da her şeye büyüteçle bakmaya başladık. Konu hastalıksa anında ve hemen “Acaba ölür müyüm?” korkusuna kapılıyoruz. “Korkmayın, çözümü/aşıyı bulduk!” diyorlar, “Acaba o aşı başımıza yeni işler açar mı?” gibi saçma sapan düşünceler üretiyoruz. Mutasyon meselesi devreye girince de her mutasyonu mutlaka ama mutlaka kötüye yoruyoruz. Ayrıca ciddi ölçüde bir bilgi kirliliği ve fazlalığı sorunumuz da var. Herkes konuşuyor. Ama hepsi farklı şeyler söylüyor. Sonuç mu? Ortada! Önce “yön kaybı”, sonra da “mutsuzluk” devreye giriyor.
AKLINIZDA OLSUN
MUTSUZLUĞUN DA İLAÇLARI VAR MI
Son günlerde iki hafta öncesine oranla vaka sayılarının ve ağır hasta sayılarının bizde de artmasının nedenlerinden biri de bu zaten. Özetle, ben ve benim gibi düşünenler mutasyon meselesini başlangıçta yeterince ciddiye almamakla yanıldık! Peki, bu yanılgının nedeni ne idi? Her gün neredeyse bir yenisi saptanan bu mutasyonlar sadece tesadüf mü? İşin uzmanlarına göre mutasyonlar sadece tesadüflere bağlı değil, bu tatsız gelişmede -az da olsa- bizim de payımız, günahlarımız var. Detaylar için buyurun...
KISA BİLGİ
MUTASYONLAR DAHA DA ARTACAK
VİRÜSLERİN de hayatta kalmak için çevrelerine uyum sağlamak zorunda olduklarını, bunu da mutasyonlarla gerçekleştirebildiklerini biliyoruz. Uzmanlara göre mutasyonlar en çok da hastalanan kişilerde, hastalık sürecinde ortaya çıkıyor, özellikle bağışıklık sistemi zayıf hastalarda, vücutta daha uzun süre kalma şansı yakalayan virüslerde mutasyon ihtimali artıyor. Hastalığın iyileşmesi uzadıkça “bağışıklık baskısı” ile daha uzun süre karşı karşıya kalan virüs, ya bağışıklık tepkisinden nasıl kurtulacağını öğrenip mutasyona uğruyor ya da ölüyor! Yine aynı uzmanlara göre, pandemi sürecinin uzaması, vaka sayılarının artması, hastalıktan iyileşerek ya da aşılarını yaptırarak bağışıklık kazananların çoğalması da mutasyonu tetikleyebilen gelişmeler olabilir. Özetle, pandemi uzadıkça ve aşılama süreci hızlanmadıkça yeni mutasyonlarla karşılaşma ihtimalimiz hep var.
ÖNEMLİ
“Aşılar geliyor!” haberiyle bir nebze ferahlayan ruhlarımızı “mutasyon tehdidi” yeniden baskı altına alıverdi. Araştırmalara bakılırsa bugünlerde yaklaşık her dört kişiden birinde “ruhsal gerginlik/anksiyete”, her üç kişiden birinde de “umutsuzluk/mutsuzluk” işaretleri var. Süreçten kadınların erkeklere, yaşlıların gençlere oranla daha çok etkilendikleri de kesin. Özetle COVID-19 salgını yaygın ve yoğun bir kaygı salgınına da dönüşme eğiliminde. Bilelim ki dikkat etmezsek eğer önümüzdeki günlerde “KAYGI-21 salgını” en az “COVID-19 salgını” kadar önemli bir sağlık sorunu haline gelecektir.
NE YAPMALIYIZ?
KAYGISAVARLARDA İLK 5
1- Kendinize de şefkatle yaklaşın.
2- Kaygınızı erteleyecek bahaneler, süreçler, alışkanlıklar, değişimler yaratın.
3- Farkındalığınızı geliştirmeye çalışın.
4-
'Simit' COVID-19'a çare mi
Peşinen belirteyim, başlığın sizin şaşırtacağını, “Korona belasını simit yiyerek mi halledeceğiz hocam?” diye soracağınızı hatta içinizden bazılarının “Osman Hoca’ya bir şeyler oldu galiba!” diye düşünebileceğinizi tahmin edebiliyorum.
Müsaade ederseniz açıklayayım: Niyetim, başlığı “SİMİT” ile süsleyerek sizi konunun içine daha kolay çekmekten ibarettir. Yoksa dünya lezzet tarihine en büyük hediyelerimizden biri olan simit ile COVID-19’un tedavi edilemeyeceğini düşünecek kadar aklım çok şükür sağlam. Özetle derdim başka. “Peki, o dert neyin nesidir hocam?” derseniz şudur...
İYİ HABER
YAPAY ZEKÂ COVID-19’U DA YENEBİLİR
BUGÜN size güzel mi güzel hatta harika mı harika, muazzam bir haberim var. Biliyorsunuz pandeminin çözümü etkili aşılarda olsa da bu virüs muhtemelen uzun yıllar bize yapışıp kalacak, içimizden birilerini az ya da çok hasta etmeyi sürdürecek. İşte bu nedenle bilimciler (otla çöple uğraşan filmciler değil), etkili bir ilaç geliştirme peşindeler. Yeni koronavirüsün oluşturduğu bu belalı hastalığı tedavi edebilecek etkili bir ilaca ulaşabilmemizi sağlayacak biriyle ilgili önemli bir haber, bir hafta kadar önce saygın bir bilimsel dergide, SCIENCE’da yayımlandı. O haberde de son günlerin popüler konusu “YAPAY ZEKÂ” vardı. Detaylar için buyurun...
KUTU 1
İYİ BİLGİ
O İLACI ‘BAGEL’ VE ‘SUEDE’ Mİ BULACAK
JEN Nwankwo, Harvard’da yetişmiş önemli bir bilim insanı. Mühim başarılara imza atmış, güvenilir bir araştırmacı. Yapay zekâ (artificial intelligence) alanında yaptığı çalışmalarla ünlü. Jen Nwankwo ve arkadaşları, yapay zekâ kullanarak yeni koronavirüse karşı etkili bir ilaç geliştirebilmek amacıyla yola çıkmışlar. Geliştirdikleri projede kullandıkları yapay zekâ formatlarına da “BAGEL” (SİMİT) ve “SUEDE” adını vermişler. Bu iki yapay zekâ programını kullanarak virüse etkili olabilecek muhtemel bir ilacı geliştirebilmek için çok sayıda farklı kombinasyon denemişler. Neticede de bunlardan birinin “o ilaç” olabileceğine karar vermişler. Jen Nwankwo ve arkadaşları yeni koronavirüsün hücrelerimize bulaşıp RNA’ya ulaştıktan sonra bizi hasta etmesini sağlayan süreçleri bloke edebilecek en uygun kimyasal bileşene, “bagel” ve “suede” yapay zekâ programları sayesinde ulaştıklarını, bu kombinasyonda gizli olduğunu düşünüyorlar. Bu kombinasyonun ilaç haline getirilmesi halinde de sorunu çözebileceğimize inanıyorlar. Jen Nwankwo ve arkadaşları daha şimdiden birçok ilaç firmasıyla görüşmeye başlamışlar bile. Neticeyi heyecanla bekliyoruz. (Sciencemag.org’dan özetlenmiştir)
İYİ BİLGİ
SERATONİNİZE SAHİP ÇIKIN
KAYGI bozukluğu ile mücadelede temel hedef tek cümleden ibarettir: MUTLU OL VE KAL!
Peki, bu iş nasıl başarılacak? İtiraf edeyim, pek kolay değil. Pek çok şeyi birbiri ardına ve sık sık başarmamız lazım. Çözümün sırrı, mucize bir molekülü, bedenimiz ve beynimize daha sık ve çok pompalamakta. O molekülün adı seratonin. Seratonine basitçe “KENDİNİ MUTLU HİSSETME MOLEKÜLÜ” de diyebiliriz. Eksikliğinde (azlığında), kaygı, endişe, huzursuzluk, mutsuzluk, uykusuzluk, umutsuzluk hatta depresyon gibi tatsızlıklar kaçınılmaz hale geliyor. BİLELİM Kİ pandemide sadece ekonomik ve sosyal darbeler yemedik. Ruhumuz da dibe vurdu, adeta çöktü. O çökkünlüğü atabilmek için yapacağımız ilk işlerden biri seratonin seviyemizi arttırmak olmalı. Peki, nasıl mı? Yanıtı 2 numaralı kutuda bulabilirsiniz.
KUTU 2
KESİP SAKLAYIN
SERATONİNİ ZIPLATAN 10 ŞEY
1- Dijital dünyada “sosyalleşin”.
2- Triptofandan zengin gıdalara (muz, kabak çekirdeği, nohut ve diğer baklagiller, yumurta, süt ürünleri, balık) yüklenin, proteinden zengin beslenin, şekere “Hayır” deyin.
3- B vitaminlerinden özellikle de B6 (pridoksin) vitamininden istifade edin.
4- Yeşil çay için, alkole/kahveye “Hayır” deyin.
5- Egzersizi ihmal etmeyin.
6- Güneşten daha sık ve çok istifade edin.
7- Magnezyum takviyesi deneyin.
8- Uykunuzdan taviz vermeyin.
9- Masaj fırsatlarını değerlendirin.
10- Manevi yaşamınızı zenginleştirin.
KÖTÜ HABER
SIRADA ‘DİYABET PATLAMASI’ MI VAR
PANDEMİNİN başından bu yana iki konu hep gündemde oldu.
BİR: COVID-19, insülin direnci ve büyükçe bir göbeği olan gizli ya da açık diyabetli hastalarda beklenenden daha ağır seyrediyordu.
İKİ: COVID-19’a yakalanan yetişkinlerin önemli bir bölümünde iyileştikten bir süre sonra şeker
hastalığı -diyabet- de
ortaya çıkabiliyordu.
Birinci bilgi çoktan kesinleşti: COVID-19’a yakalanan diyabetlilerin hastalığı çok daha ağır, çok daha sorunlu geçirdikleri, hastalıktan sonra “UZAMIŞ COVID” sorununu daha yoğun ve sık yaşadıkları, özellikle “beyin sisi” meselesine paçalarını daha fazla kaptırdıkları net ve açık olarak biliniyor.
İkincisine gelince...
İYİ BİLGİ
COVID-19 DİYABETİ NASIL TETİKLİYOR
PEK çok uzman COVID-19’a yakalandıktan sonra metabolizmaları bozulan ve neticede şeker hastalığına yakalanan yetişkinle karşılaştıklarını açıkladılar. Hatta bazıları, bulgularını bilimsel dergilerde de yayımladılar. O uzmanlara göre, yeni koronavirüsün hücrelere bulaşırken bağlandığı ACE-2 proteininin pankreas, karaciğer ve böbrekte de bulunması bu süreçlerdeki nedenlerden, sorumlulardan biri olabilir. Kan şekeri dengesinin sağlanması ve glikoz metabolizmasında görevli bu 3 önemli organdaki COVID-19 sürecinde oluşabilen hasarların şeker metabolizmasını altüst ederek diyabeti tetikleyebilmesi mümkün. Anlaşılan o ki COVID-19 geçiren yetişkinleri hastalığı takiben diyabet riski bakımından da değerlendirilmemiz ve izlenmemiz gerekecek.
GURUR DUYDUK
DR. TÜRECİ VE ŞAHİN’İ KUTLUYORUZ
ALMAN devleti, iki bilim insanı kardeşimizi, Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’i “Alman devlet nişanı”yla onurlandırdı. İkisi ile de gurur duyuyoruz. Karanlığı ilk onlar aydınlattılar. Ürettikleri aşı ile ışığı ilk onlar yaktılar. Sağ olsunlar, var olsunlar.
HAFTANIN SÖZÜ
BU haftanın harika cümlesi Oscar Wilde’dan geliyor: Gelecek henüz belirgin olmadan fırsatların farkına varabilenlere aittir.
(NOT: Bu cümleyi Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Dr. Özlem Türeci ve Dr. Uğur Şahin kardeşlerimize Alman devlet nişanı takdim ederken kullandı.)