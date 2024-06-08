Sıcak havalar için beslenme tüyoları

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Aşırı sıcakların özellikle riskli kişilerde, kronik hastalığı olanlarda (KOAH’lılar, kalp hastaları, karaciğer/böbrek yetmezliği olanlar) önemli bir sağlık tehdidi olabileceği de çok iyi biliniyor. Bu nedenle yaşam tarzımızda bazı değişiklikler yapıp önlemler almamız, özellikle beslenme planlarımızda bazı değişikliklere gitmemiz şart! İsterseniz gelin, o değişikliklerin ilk adımlarında neler olmalı, onları bir göz atalım.

ÖNERİ 1

SU İÇİN

Daha sık ve çok su içmek terleme yoluyla kaybolan suyu yeniden geri kazanmanın en kolay, önemli ve etkili yoludur. Su ihtiyacımızı tabii ki sadece su içme işlevine emanet etmememizde fayda var. Mümkün olduğu kadar sulu, sıvı ve elektrolit içeriği yüksek yiyecek ve içeceklere de ağırlık vermemiz lazım.

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ÖNERİ 2

SEBZE VE MEYVELERE YÜKLENİN

Mümkün olduğu ölçüde daha çok sebze (salatalık, domates, kabak, semizotu...) ve daha çok meyve, özellikle de su içeriği yüksek şeker içeriği düşük meyvelere (çilek, kiraz, erik) ağırlık verin. Bu arada şeker içeriği yüksek meyveleri tüketirken (karpuz, üzüm, kavun) aşırıya kaçmamaya da özen gösterin.

ÖNERİ 3

ŞEKERE HAYIR DEYİN

Yaz içeceklerinin en sağlıklıları su, soğuk ayran veya soğuk bitki çaylarıdır. Tuz/sodyum içeriği yüksek olmayan maden suları, az şekerli limonatalar ve hoşaflar da yaz içeceği olarak sofralarınızda yer alabilir.

ÖNERİ 4

AÇIK BÜFELERE DİKKAT

Özellikle krema eklenmiş soğuk tüketilen ama uzunca bir süre buzdolabının dışında kalmış açık büfe yiyeceklerinden uzak durun. Besin zehirlenmelerini en çok açık büfelerde ısıtılmadan tüketilen kremalı balık, salata, tavuk, yumurta ve benzeri gıdalardan kaynaklandığını unutmayın.

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ÖNERİ 5

HAFİF YİYİN

Ağır şeyler yemeyin, özellikle akşam yemeklerini hafif tutun. Kızartmaların her türlüsüne, hamur işi besinlere, kavurmalara ve bol yağlı yiyeceklere mesafeli kalın.

AKLINIZDA OLSUN

10 MADDELİK BİR ANTİSELÜLİT REÇETE

- Daha az şeker, un ve tuz.

- Daha bol ve sık su.

- Sıfır şeker, sıfır yapay tatlandırıcı.

- Daha bol ve sık sebze ve meyve.

- Minimum kafein.

- Sıfır alkol.

- Ölçülü güneş.

- Bilinçli masaj.

- Düzenli aerobik egzersiz.

- Selülit kremlerinden az beklenti.

BİR YAZ ÖNERİSİ

SAĞLIKLI CİLT İÇİN BUZ KÜPLERİ

Buz küpleriyle yapılan yüz masajları cildinizi yaz boyunca daha sağlıklı, berrak, gergin ve nemli tutabilir. Ünlü manken Bella Hadid her sabah yüzünü bir kase buz küpünün içine daldırarak yüzünü daha genç, dinç ve kırışıksız tuttuğunu açıkladı, aklınızda olsun.

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BİR ÖNERİ

SAĞLIKLI YAZ İÇECEKLERİ

- Salatalıklı ayran.

- Çilekli milkshake.

- Buzlu şeftali çayı.

- Kavunlu smoothie.

- Karpuzlu limonata.

- Çilekli su.

- Domatesli maden suyu.

BİR YAZ HATIRLATMASI

SOĞUK ÇAYA LİMON DİLİMLEYİN

Soğuk çayın mükemmel bir yaz içeceği olduğunu unutmayın ve o çayın içine mutlaka ama mutlaka limon dilimleri de eklemeye bakın. Çayınıza eklediğiniz o limon dilimleri...

- Sindiriminizi kolaylaştırır.

- Detoks sistemlerinizi çalıştırır.

- Alkali gücünüzü arttırır.

- Ağız mikrobiyomunuzu iyileştirir.

- Bedeninize enerji yükler.

BİR UYARI

YAZ RAKAMLARINA DİKKAT

Yaz ayları farkında olsak da olmasak da biraz rahat hareket ettiğimiz, sağlığımıza karşı her zamankinden daha az özenli olduğumuz bir zaman dilimidir. Bu nedenle şu “yaz hatırlatmaları”nı da bir kenara not etmenizde fayda var...

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1- Bel çevreniz büyümesin, kilonuz artmasın. Bel çevresi ölçümleriniz erkekseniz 100, kadınsanız 90 santimetrenin altında kalsın.

2- Kan basıncınız kontrollü seyretsin. Ölçüm değerleriniz 12/8’in altında olsun.

3- Açlık insülin rakamlarınız 5’i, hemoglobin A1C değerleriniz 5.5’i geçmesin.

4- B12 vitamini seviyeleriniz 500’ün altına düşmesin.

5- D vitamini rakamlarınız 50-100 aralığında kalsın.

İYİ BİLGİ

NEDEN HER GÜN DOMATES

1- Bir domates ile günlük C vitamini ihtiyacınızın yüzde 40’ını karşılayabilirsiniz.

2- Domates ciddi bir A vitamini/Beta karoten deposudur. Bu nedenle cildinizi güneşten, bağışıklığınızı güçsüz kalmaktan korur.

3- Domates K vitamini zenginliğiyle kemiklerinize kalsiyum, kalbinize potasyum pompalar.

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4- Zengin magnezyum yapısıyla kas kramplarınıza engel olur, kan basıncınızı düzenler.

5- Likopen zenginliğiyle sizi meme, kalın bağırsak, prostat kanserinden korur ve cildiniz için de harika bir güneş kalkanı görevi görür.