Sağlıklı notlar

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D VİTAMİNİ TAKVİYELERİNDEN FAYDALANMANIN ANAYASASI

KISA BİLGİ 1

İLK 5

1- Mümkünse damla formları tercih edilmeli.

2- D3 vitamini ile K2 vitamini birlikte kullanılmalı.

3- Günlük dozda 1-2 bin ünite aşılmamalı (korunmak için).

4- Günlük 2 bin ünitenin üzerine çıkma durumunda doktorla konuşulmalı.

5- Lipozomal ürünler ve kapsül formları tabletlere tercih edilmeli.

İKİNCİ 5

1- Düzenli ve devamlı kullanım tek dozlardan daha etkili.

2- Yoğurt, ayran veya zeytinyağını eklemek, tok karna tüketmek etkiyi arttırıyor.

3- Günlük 5 bin ünite ve üzerindeki dozlara doktorlar karar vermeli.

4- Günlük tek doz almak ve düzenli kullanmak daha etkili.

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5- Kan seviyeleri ölçüldükten sonra kullanıma geçmek en doğru karar.

KISA BİLGİ 2

D3 / K2 KOMBİNASYONU NEDEN TERCİH EDİLİYOR

1- D vitamini yeterince kalsiyum bulamazsa kemiklerden ve bağırsaklardan çaldığı kalsiyumu böbreklerde biriktirir.

2- K2 vitamini D vitamini fazlalığı ya da yetersizliği nedeniyle böbreklerde ve damar duvarlarında birikebilecek kireçlenmeleri temizler.

3- K2 vitamini D vitamininin kemiklerden kalsiyum çalmasını önler.

4- K2 vitamini alarak D3 vitamininin etkinliğini artırabilir ve zararlarını önleyebilir.

KISA BİLGİ 3

ÇİNKONUN SAĞLIK FAYDALARI NELER

İLK 5

1- Bedenimizde demirden sonra en çok bulunan elementtir.

2- En az 300 enzim için gereklidir, zorunludur.

3- Genlerin yönetiminde aktif rol üstlenir.

4- Protein üretiminin vazgeçilmezidir.

5- Tat ve koku duygusunun esas elementidir.

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İKİNCİ 5

1- Bağışıklık hücrelerini aktive eder.

2- Antioksidan gücü ile paslanmayı engeller.

3- Yara iyileşmesini destekler.

4- Gelişmeyi, büyümeyi hızlandırır.

5- Belleğe güç verir.

KISA BİLGİ 4

B12 VİTAMİNİ AZALINCA NELER OLUYOR

- Unutkanlık.

- Yorgunluk.

- Uykusuzluk.

- Kulak çınlaması.

- Denge bozukluğu.

- Ayağa kalkınca baş dönmesi.

- Odaklanma sorunu

- Ayak ve el uyuşması

DOKUZ: Kaslarda yorgunluk ve güçsüzlük.

- Dilde yanma.

- Kas krampları.

- İştah bozukluğu.

- Hızlı kilo alma, zor kilo verme.

KISA BİLGİ 5

KAN ŞEKERİNİ DENGELEYEN 3 MUTFAK MUCİZESİ

TARÇIN: İster suya, ister çaya - kahveye ekleyin 1 çay kaşığı tarçın bile kan şekerindeki ani yükselmelere engel olabiliyor.

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SİYAH ÇAY: Yeşil çaydan farklı olarak siyah çay özellikle yemekten hemen sonra içildiğinde kandaki şeker artışını frenleyebiliyor. Aklınızda olsun, yeşil çayın böyle bir marifeti yok.

SİRKE: Kan şekerini dengelemede mucize bir ev ilacı da sirke. Üzüm, erik ya da elma sirkesi olması fark etmiyor, sirkenin her türlüsü besinlerdeki nişastanın şekere dönüşmesini engelleyerek kan şekeri yükselmelerini frenleyebiliyor.

KISA BİLGİ 6

BAĞIŞIKLIK YAŞIMIZ NASIL GENÇLEŞİR

TAVSİYE 1: Her gün yürüyün.

TAVSİYE 2: Uykunuzdan taviz vermeyin.

TAVSİYE 3: Stresinizi yönetmeyi ve huzur halkanızı genişletmeyi hedefleyin.

TAVSİYE 4: Yeterli, dengeli ve çeşitli beslenin.

TAVSİYE 5: İltihaptan, paslanmadan, şekerlenmeden korunun.

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TAVSİYE 6: Doğal desteklerden istifade edin. (Zerdeçal, C-D vitamini...)

TAVSİYE 7: Aşılanmayı ihmal etmeyin.

KISA BİLGİ 7

KALSİYUM ZENGİNİ BESİNLER

- Bakliyat grubu (fasulye, bezelye).

- Yoğurt, peynir.

- Ayran, kefir.

- Lahanalı lezzetler.

- Badem ve fındık.

- Yeşil sebzelerin tümü.

- Susam/tahin.

- Siyah kuru erik.

KISA BİLGİ 8

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN 10 MUTFAK SIRRI

- Yoğurt / kefir

- Turşular / şalgam.

- Boza.

- Tarhana.

- Prebiyotikler (muz, pırasa, bamya, yer elması).

- Antioksidan zengini sebzeler.

- Turunçgiller.

- Omega 3 zengini yağlı balıklar.

- Yumurta.

- Bakliyat.

KISA BİLGİ 9

HİPERTANSİYONUN ERKEN İŞARETLERİ

- Sık idrara çıkma özellikle geceleri uyanıp idrar yapma.

- Bulanık ya da çift görme.

- Bacaklarda şişlik.

- Nefes darlığı.

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- Halsizlik, yorgunluk, isteksizlik.

- Kulak çınlaması.

- Burun kanamaları.

- Düzensiz kalp atışı ve kalp ağrısı.

- Baş dönmesi ve baş ağrıları.