Sağlık Bakanı’ndan 4 önemli açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgın boyunca hızlı, doğru ve halkı da sağlık çalışanlarını da gözeten bir performans gösterdi.
Eksikleri, noksanları yok muydu? Elbette vardı. Ama bir bütün olarak bakıldığında salgın sürecinde sağlık çalışanlarımızın tamamı da Dr. Fahrettin Koca ve ekibi de ellerinden geleni fazlasıyla yaptılar. Geçtiğimiz gün Dr. Koca ile yeni ve etraflı bir görüşme yapma fırsatı daha buldum. O görüşmede sayın Bakan -bana göre- önemli bazı açıklamalarda bulundu. Bugün o açıklamaları sizinle sıcağı sıcağına paylaşmanın doğru olacağını düşünüyorum. Bu açıklamaları aktarmadan önce şu bilgiyi sizinle rahatlıkla paylaşabilirim: Sayın Bakan’ı oldukça rahatlamış buldum. Sırtındaki yükün bir hayli hafiflemiş olduğunu hissettiği anlaşılıyordu. Sözü fazla uzatmadan o açıklamaların detayları için buyurun...
AÇIKLAMA 1
HEKİMLERE HÂKİM KORUMASI/GÜVENCESİ GELİYOR
DR. Koca’nın yaptığı önemli açıklamalardan biri de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve malpraktis meselesiyle ilişkiliydi. Biliyorsunuz Adalet ve Sağlık Bakanlıkları ortak bir çalışmayla yeni bir kanun teklifi hazırladılar. Dr. Koca’ya göre, bu kanun teklifi “Kasten yaralamada tutuklu yargılanma sonucunu doğuracak. Yine bu kanun teklifi sağlık hizmetini engelleme suçunu şiddet olayında cezayı arttırıcı bir suç haline getirecek. Diğer taraftan malpraktis kaynaklı -hekimlik uygulamalarındaki hatalar nedeniyle açılan davalar- dava açılabilmesi, kurulacak MESLEKİ SORUMLULUK KURULU’nun onayı şartına bağlanacak.”
Dr. Koca diyor ki: “Teklifin temelini oluşturan bu hükümler tarihi bir sonuç doğuruyor. Kasıt olmadığı sürece hekimden tazminat yükü kalkacak. Vatandaşın mağduriyeti varsa bunu devlet karşılayacak.”
AÇIKLAMA 2
VAKA SAYILARI DÜŞÜŞE GEÇTİ
DR. Koca ile yaptığımız bu görüşmede o çok eleştirilen “Giresun konuşmasında” yaptığı açıklamalarının gerçekleşme yoluna girmesinin rahatlığı net ve açık olarak fark ediliyordu. Vaka sayılarındaki sert düşüş, günlük kayıplardaki ciddi azalma hepimiz gibi sayın Bakan’ı da sevindirmiş, rahatlatmıştı. Dr. Koca’ya göre önümüzdeki günlerde bu rakamlar daha da dibe vuracak. Yeter ki biz aşılarımızı, özellikle hatırlatma dozlarımızı mutlaka yaptıralım. Dr. Koca şu uyarıyı da ısrarla tekrarladı: “Dişimizi sıkıp birkaç ay daha kapalı alanlarda maskesiz dolaşmamalı, kapalı ve riskli alanlarda maske takmaya devam etmeliyiz.”
AÇIKLAMA 3
TURKOVAC MÜKEMMEL SONUÇLAR VERİYOR
DR. Fahrettin Koca’yı sevindiren bir diğer gelişme Turkovac aşısıyla ilgili. İlk veriler ve gözlemler bu yerli ve milli aşının beklenenden çok daha yüksek bir bağışıklık sağladığını göstermiş. Ayrıca aşının mevcut ve önceki yeni koronavirüs mutasyonlarına karşı daha güçlü hale getirilmesi için de çalışmalar başlatılmış. Kısacası Sağlık Bakanı yerli ve milli aşıya da güveniyor.
AÇIKLAMA 4
‘BİR TIK DAHA’ RAHAT OLABİLİRİZ
SAĞLIK Bakanı Dr. Koca’ya göre salgının etkisinde gözle görülür bir zayıflama var. Anlaşılan o ki önümüzdeki yazı geçtiğimiz yaza göre daha rahat, huzurlu ve keyifli geçirebileceğiz. Tekrar hatırlatalım: Bütün bu iyi beklentilerde esas oyuncu hâlâ dikkatli ve düzenli aşılama çalışmalarıdır. Aşı konusundaki kararsızlığın giderek azalması da sevindiricidir. Anlaşılan o ki sağlık ordumuzla birlikte ve beraber çalışarak hepimizin ortak gayretiyle bu belanın da yakında üstesinden geleceğiz.
Sağlık Bakanı’ndan 4 önemli açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgın boyunca hızlı, doğru ve halkı da sağlık çalışanlarını da gözeten bir performans gösterdi.
Eksikleri, noksanları yok muydu? Elbette vardı. Ama bir bütün olarak bakıldığında salgın sürecinde sağlık çalışanlarımızın tamamı da Dr. Fahrettin Koca ve ekibi de ellerinden geleni fazlasıyla yaptılar. Geçtiğimiz gün Dr. Koca ile yeni ve etraflı bir görüşme yapma fırsatı daha buldum. O görüşmede sayın Bakan -bana göre- önemli bazı açıklamalarda bulundu. Bugün o açıklamaları sizinle sıcağı sıcağına paylaşmanın doğru olacağını düşünüyorum. Bu açıklamaları aktarmadan önce şu bilgiyi sizinle rahatlıkla paylaşabilirim: Sayın Bakan’ı oldukça rahatlamış buldum. Sırtındaki yükün bir hayli hafiflemiş olduğunu hissettiği anlaşılıyordu. Sözü fazla uzatmadan o açıklamaların detayları için buyurun...
AÇIKLAMA 1
HEKİMLERE HÂKİM KORUMASI/GÜVENCESİ GELİYOR
DR. Koca’nın yaptığı önemli açıklamalardan biri de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve malpraktis meselesiyle ilişkiliydi. Biliyorsunuz Adalet ve Sağlık Bakanlıkları ortak bir çalışmayla yeni bir kanun teklifi hazırladılar. Dr. Koca’ya göre, bu kanun teklifi “Kasten yaralamada tutuklu yargılanma sonucunu doğuracak. Yine bu kanun teklifi sağlık hizmetini engelleme suçunu şiddet olayında cezayı arttırıcı bir suç haline getirecek. Diğer taraftan malpraktis kaynaklı -hekimlik uygulamalarındaki hatalar nedeniyle açılan davalar- dava açılabilmesi, kurulacak MESLEKİ SORUMLULUK KURULU’nun onayı şartına bağlanacak.”
Dr. Koca diyor ki: “Teklifin temelini oluşturan bu hükümler tarihi bir sonuç doğuruyor. Kasıt olmadığı sürece hekimden tazminat yükü kalkacak. Vatandaşın mağduriyeti varsa bunu devlet karşılayacak.”
AÇIKLAMA 2
VAKA SAYILARI DÜŞÜŞE GEÇTİ
DR. Koca ile yaptığımız bu görüşmede o çok eleştirilen “Giresun konuşmasında” yaptığı açıklamalarının gerçekleşme yoluna girmesinin rahatlığı net ve açık olarak fark ediliyordu. Vaka sayılarındaki sert düşüş, günlük kayıplardaki ciddi azalma hepimiz gibi sayın Bakan’ı da sevindirmiş, rahatlatmıştı. Dr. Koca’ya göre önümüzdeki günlerde bu rakamlar daha da dibe vuracak. Yeter ki biz aşılarımızı, özellikle hatırlatma dozlarımızı mutlaka yaptıralım. Dr. Koca şu uyarıyı da ısrarla tekrarladı: “Dişimizi sıkıp birkaç ay daha kapalı alanlarda maskesiz dolaşmamalı, kapalı ve riskli alanlarda maske takmaya devam etmeliyiz.”
AÇIKLAMA 3
TURKOVAC MÜKEMMEL SONUÇLAR VERİYOR
DR. Fahrettin Koca’yı sevindiren bir diğer gelişme Turkovac aşısıyla ilgili. İlk veriler ve gözlemler bu yerli ve milli aşının beklenenden çok daha yüksek bir bağışıklık sağladığını göstermiş. Ayrıca aşının mevcut ve önceki yeni koronavirüs mutasyonlarına karşı daha güçlü hale getirilmesi için de çalışmalar başlatılmış. Kısacası Sağlık Bakanı yerli ve milli aşıya da güveniyor.
AÇIKLAMA 4
‘BİR TIK DAHA’ RAHAT OLABİLİRİZ
SAĞLIK Bakanı Dr. Koca’ya göre salgının etkisinde gözle görülür bir zayıflama var. Anlaşılan o ki önümüzdeki yazı geçtiğimiz yaza göre daha rahat, huzurlu ve keyifli geçirebileceğiz. Tekrar hatırlatalım: Bütün bu iyi beklentilerde esas oyuncu hâlâ dikkatli ve düzenli aşılama çalışmalarıdır. Aşı konusundaki kararsızlığın giderek azalması da sevindiricidir. Anlaşılan o ki sağlık ordumuzla birlikte ve beraber çalışarak hepimizin ortak gayretiyle bu belanın da yakında üstesinden geleceğiz.