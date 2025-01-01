Osman Hoca’dan yeni yıl manifestosu

Haberin Devamı

“Hayatlarımızın ne kadar kısa ve zamanımızın ne kadar sınırlı olduğu ile yüzleşmek aslında kişisel değişiklikler yapmak da dahil olmak üzere yeni yılda yeni şeyler yapmak için vazgeçilmez bir ön koşuldur.”

Oliver Burkeman’a yürekten katılıyorum. Kendi adıma ben de her yeni yıla “Merhaba” demeden önce, bir önceki yılın son gününde -ki her yıl için o yılın en sevdiğim günüdür-, eskilerin tabiriyle “amel/iş defterimi” açar “neleri yapıp yapamadığımı, hangi hataları ve günahları ya da iyilikleri veya sevapları başarabildiğimi” önümdeki kâğıda tek tek yazar; gelecek yılın -ömürler kısa zamanlar belirsiz de olsa- hedeflerini yeniden belirlemeye çalışırım. Bunların bazıları -ister istemez- bir önceki yılın eksik kalanları, bazıları da bir sonraki yılın “hesaba yeni katılanları” olur.

Haberin Devamı

2025 yılı için de böyle bir hazırlık yaptım, notlar çıkardım, köşe taşları belirledim. Müsaade ederseniz onları yeni yılın bu ilk sabahı ve gününde sizlerle de paylaşayım. Hazırsanız buyurun...









BİR

FİZİKSEL YAŞIMIZ İÇİN

Eğer yeni yılda daha az hastalanmak ve daha çok ayakta kalmak istiyorsak şu üç kuralı inatla sürdürelim:

- DURMA!

- DÜŞME!



- ÜŞÜTME!

İKİ

PSİKOLOJİK YAŞIMIZ İÇİN

Psikolojik yaşlanmamızı yavaşlatmak ruhumuzu her daim genç ve zinde tutmak için şu mottoyu hatırlayalım:

- ÜZME, ÜZÜLME!

- İNCİNME, İNCİTME!

ÜÇ

İÇ HUZURUMUZ İÇİN

Ruhen daha hafif, daha dingin kalmak istiyorsak şu üç sözcüğü bir kenara not edelim:

- TAKINTILI OLMA!

- AYIPLAMA!

- KAYGILANMA!

DÖRT

SOSYAL SAĞLIĞIMIZ İÇİN

Toplumsal ilişkilerimizi ve sosyal bağlarımızı geliştirmek ve korumak, her daim “AYAKTA VE HAYATTA KALMAK” için:

- ÇOK GEZ, ÇOK DOLAŞ!

- BARIŞ VE ÇOK ÇALIŞ!

BEŞ

BAŞKALARI İÇİN

- Öğrenmeye devam et!

- Bilgini paylaş!

- Daha çok ateş yak!

- Daha çok iz bırak!

ALTI

KENDİMİZ İÇİN

Ruhumuzu ve bedenimizi bir arada tutalım. Ruhu asla ıskalamayalım. Bunun için de:

- BUNALMAYALIM!

- KAYGILANMAYALIM!

- ALINMAYALIM!

YEDİ

SAYGINLIĞIMIZ İÇİN

Daha çok sevip daha az kıskanalım ve şu iki tavsiyeyi aklımızdan hiç çıkarmayalım:

- KİBİRLENME!

- BÖBÜRLENME!

Haberin Devamı

SEKİZ

RUHUMUZ İÇİN

Ruhu sadece ıskalamamamız yetmez, onu da bedenimiz gibi özenle ve dikkatle beslememiz ve şu üç sözcüğü ruh haritalarımıza işlememiz lazım:

- HAFİFLE!

- SADELEŞ!

- DİNGİNLEŞ!

DOKUZ

DAHA İYİ BİR HAYAT İÇİN

- Eşini çok sev!

- Aileni çok sev!

- İşini çok sev!









ON

KEYİFLİ İLİŞKİLER İÇİN

- Eğlenceli ol!

- Hevesli ol!

- Hoşgörülü ol!

- Samimi ol!

ON BİR

DOSTLARINLA BERABERKEN

- Az konuş!

- Çok dinle!

- ‘Hayır’ları ‘evet’lerle dengele!

- Çok öv az eleştir!

ON İKİ

GÜNLÜK RUTİNLERDE

- Erken yat erken kalk!

- Beslenmene ve kilona dikkat et!

- Uykundan taviz verme!

- Çok ve hızlı yürü!

- Az ve yavaş ye!

- Duasız ve dileksiz uyuma, uyanma.

ON ÜÇ

KALICI BİR SAĞLIK İÇİN

- Sıradan ve sade ol!

Haberin Devamı

- Zamanın ve sabrın en iyi ilaçlar olduğunu unutma!

- Şimdinin keyfini çıkar!

- Arkana değil önüne bak!

- Mutlak sonu kabullen!

ON DÖRT

BUNLARI DA NOT ALIN

- Karmaşık bir hayat huzuru gölgeler!

- Eksiklik en büyük öğretmendir!

- Gereksiz çaba stres üretir!

- Anı yaşamak gelecek kaygısını siler!

ON BEŞ

VE SON CÜMLELER

- Sabırsızlık zamana direnmenin ifadesidir!

- Büyük resmi görmek kaygıyı azaltır!

- Sabır huzurun anahtarıdır!

ÖZETİ ŞUDUR

2025 YILI...

- Çok çalışıp çok üreteceğimiz

- Kimselere değil önümüze bakıp yolumuza devam edeceğimiz

- Kendi yolumuzda iyilik, dostluk, hoşgörü, sevgi, saygı, nezaketle ve zarafetle yürümeyi sürdüreceğimiz,



- Mükemmel biri olma çabalarımızı devam ettirip

Haberin Devamı

- Sevgiye ve iyiye bir adım daha yaklaşabileceğimiz harika bir yolculuğun başlangıcı olsun. Yeni yılınız kutlu olsun!