Neden D vitaminsiz olmaz

Paylaş
Etkili olanı D3 formudur ve onun büyük bir kısmı ultraviyole-V (UV) ışınlarıyla derimizde üretilen, çok az bir kısmı ise yumurta, yağlı balıklar ve süt ürünleriyle besinler sayesinde kazanılan muazzam bir biyolojik güçtür. D2 formuna gelince... D2 formu yeterince etkili değildir ve genelde bitkisel kaynaklı besinlerden elde edilir. Başlıktaki sorunun yanıtına gelince... Öncelikle bilelim ki D vitamini eksikliği dünya genelinde giderek büyüyen bir sağlık problemi ve tehdidi olma yolundadır. Özellikle modern yaşamın zorladığı “güneş fakirliği” meselesi, problemi daha da büyütmektedir.
KISA BİLGİ
İDEAL D VİTAMİNİ SEVİYESİ NE OLMALI
- 50-100 ARASI: İdealdir.
- 30-50 ARASI: Uyarıcıdır.
-20-30 ARASI: Risklidir.
- 20’NİN ALTI: Tehlikelidir.
MUHTEŞEM D’NİN MARİFETLERİ
BİRİNCİ 5
İKİNCİ 5
İYİ BİLGİ
D VİTAMİNİ KULLANIMININ ANAYASASI
İLK 5
İKİNCİ 5
AKLINIZDA OLSUN
D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN İLK 5 İŞARETİ
- BİR: Kas ve kemik ağrıları.
- İKİ: Yorgunluk, halsizlik ve bitkinlik.
- ÜÇ: Bağışıklık zayıflaması.
- DÖRT: Depresif ruh hali.
- BEŞ: Saç dökülmesi.
ÖNEMLİ
D VİTAMİNİ DESTEĞİ KİMLERE DAHA ÇOK LAZIM
- BİR: Çocuklara.
- İKİ: Yaşlılara.
- ÜÇ: Bağışıklığı zayıf olanlara.
- DÖRT: Kemik erimesiyle mücadele edenlere.
- BEŞ: Kanser hastalarına.
UNUTMAYIN
DAHA ÇOK D VİTAMİNİ İÇİN
UNUTMAYIN
SÜLFATLISI/DOĞALI DAHA DEĞERLİ
Güneşlenerek, cildinizi güneşle buluşturarak; bedeninizde doğal yolla ürettiğiniz D3 vitamini takviyelerle dolaylı yoldan kazandığınız D vitamininden çok daha değerlidir. Zira bedeninizin 7 dehidroepikolesterol’den ürettiği doğal D vitamini “SÜLFATLI FORMDA BİR D VİTAMİNİ”dir. Sülfatlı olması nedeniyle de hücrelerinizin hem sulu hem de yağlı bölümlerinde görevini rahatlıkla yerine getirebilmektedir. Takviye D vitaminleri ise sülfatlı değildir ve bu nedenle sadece hücrelerin yağlı bölümlerinde etkili olabilmektedir. İşte bu nedenle D vitaminini güneşlenerek doğal yoldan kazanıp depolamanız daha faydalı ve daha mühimdir.
Paylaş