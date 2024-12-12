Neden D vitaminsiz olmaz

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Etkili olanı D3 formudur ve onun büyük bir kısmı ultraviyole-V (UV) ışınlarıyla derimizde üretilen, çok az bir kısmı ise yumurta, yağlı balıklar ve süt ürünleriyle besinler sayesinde kazanılan muazzam bir biyolojik güçtür. D2 formuna gelince... D2 formu yeterince etkili değildir ve genelde bitkisel kaynaklı besinlerden elde edilir. Başlıktaki sorunun yanıtına gelince... Öncelikle bilelim ki D vitamini eksikliği dünya genelinde giderek büyüyen bir sağlık problemi ve tehdidi olma yolundadır. Özellikle modern yaşamın zorladığı “güneş fakirliği” meselesi, problemi daha da büyütmektedir.

KISA BİLGİ

İDEAL D VİTAMİNİ SEVİYESİ NE OLMALI

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- 50-100 ARASI: İdealdir.

- 30-50 ARASI: Uyarıcıdır.

-20-30 ARASI: Risklidir.

- 20’NİN ALTI: Tehlikelidir.

MUHTEŞEM D’NİN MARİFETLERİ

BİRİNCİ 5

Doğal ve kazanılmış bağışıklığın vazgeçilmez molekülüdür. Otoimmün hastalıklardan korunmanın en önemli ilacıdır. Muazzam bir anti kanser frendir. Kalp ve damar hastalıklarının gizli önleyicisidir. Bağ dokusu ve kemikler için güç kaynağıdır.

İKİNCİ 5

Belleğin ve odaklanmanın sessiz bir nöbetçisidir. Şeker hastalığına karşı frendir. Bilinen en önemli antioksidanlardan yani paslanma önleyicilerden biridir. Hipertansiyondan korunmada da işe yaramaktadır. Karaciğer ve böbrek sağlığının teminatlarından biridir.

İYİ BİLGİ

D VİTAMİNİ KULLANIMININ ANAYASASI

İLK 5

Mümkünse damla formları tercih edilmeli. D3 vitamini ile K2 vitamini birlikte kullanılmalı. Korunmak için günlük doz çocuklarda 500-1000, yetişkinlerde 2000-5000 ünite civarında olmalı. Günlük doz 2-3 binden yüksek tutulacaksa doktor onayı alınmalı. 100 bin ve üzeri tek kullanımlık dozlar sadece özel durumlarda ve mutlaka doktor tavsiyesiyle kullanılmalı.

İKİNCİ 5

Düzenli ve devamlı kullanım/kazanım tercih edilmeli. Tok karna ve yoğurt, ayran ya da zeytinyağı gibi yağlı yiyeceklerle birlikte tüketilmeli. Takviyeler gündüz saatlerinde, mümkünse sabahları alınmalı. Günlük tek dozda ve düzenli aralıklarla kullanılmalı. Kan seviyeleri dikkatle takip edilerek doz ayarlaması buna göre yapılmalı, 100’ün üzerindeki rakamlarda takviye bırakılmalı.

AKLINIZDA OLSUN

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN İLK 5 İŞARETİ

- BİR: Kas ve kemik ağrıları.

- İKİ: Yorgunluk, halsizlik ve bitkinlik.

- ÜÇ: Bağışıklık zayıflaması.

- DÖRT: Depresif ruh hali.

- BEŞ: Saç dökülmesi.

ÖNEMLİ

D VİTAMİNİ DESTEĞİ KİMLERE DAHA ÇOK LAZIM

- BİR: Çocuklara.

- İKİ: Yaşlılara.

- ÜÇ: Bağışıklığı zayıf olanlara.

- DÖRT: Kemik erimesiyle mücadele edenlere.

- BEŞ: Kanser hastalarına.

UNUTMAYIN

DAHA ÇOK D VİTAMİNİ İÇİN

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Her fırsatta doğayla buluşun, güneşsiz günlerde bile açık havada yürüyüş yapın. Bedeninizi/cildinizi güneşle daha sık buluşturun. Fırsat buldukça güneşlenin ve öğle saatlerinde güneşlenmeyi tercih edin. Güneşlenmeden önce 20-30 dakika süreyle koruyucu kullanmayın. Güneşlendikten sonra duşta keselenip sabunlanmayın.

UNUTMAYIN

SÜLFATLISI/DOĞALI DAHA DEĞERLİ

Güneşlenerek, cildinizi güneşle buluşturarak; bedeninizde doğal yolla ürettiğiniz D3 vitamini takviyelerle dolaylı yoldan kazandığınız D vitamininden çok daha değerlidir. Zira bedeninizin 7 dehidroepikolesterol’den ürettiği doğal D vitamini “SÜLFATLI FORMDA BİR D VİTAMİNİ”dir. Sülfatlı olması nedeniyle de hücrelerinizin hem sulu hem de yağlı bölümlerinde görevini rahatlıkla yerine getirebilmektedir. Takviye D vitaminleri ise sülfatlı değildir ve bu nedenle sadece hücrelerin yağlı bölümlerinde etkili olabilmektedir. İşte bu nedenle D vitaminini güneşlenerek doğal yoldan kazanıp depolamanız daha faydalı ve daha mühimdir.

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