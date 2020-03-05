Nasıl beslenelim

BESLENMENİN önemli bir sağlık belirleyicisi olduğu kesin.
Ama her sağlık sorununu yenip içilene bağlamak veya her hastalığın çaresini besinlerde aramak da ciddi bir yanlış. Üzülerek belirteyim, siz de biz de bu yanlışı çok sık yapmaya başladık. Kimimiz glutensiz, kimimiz alkali, kimimiz ketojenik besinlerle iyileşmeye çalışıyoruz. Kimine “İçinde lektin var, bakliyat yeme”, kimine “Kazein zehirdir, süt ürünlerine el sürme” diye bilimsel desteği kuşkulu yasaklar koyabiliyoruz. Dahası, bir tık daha ileri gidip koronavirüs meselesinde kelle paçayı “ilaç” gibi görebiliyoruz. Peki, doğrusu ne? Doğrusu yok! Hepsine doğru, tamamına yanlış demek mümkün. Çünkü genetikleri farklı, metabolizmaları değişik çok farklı üretimleriz. Birimize ilaç gibi gelen besin, diğerinde alerji hatta hastalık yapabiliyor. Neticede tam bir “ortaya karışık” durum söz konusu. Bunlardan biri de glutensiz beslenme konusu...
ÖNEMLİ: BAŞ AĞRISI NE ZAMAN CİDDİYE ALINMALI
BAŞ ağrılarının basit, sıradan, sık sık tekrarlayanları olabildiği gibi, hayati önemde ve acil olanları da var. Eğer baş ağrınız ile birlikte aşağıdaki durumlardan biri varsa lütfen gecikmeden tıbbi yardım alın...
- Ağrıya eşlik eden ateş varsa
- Yakın bir zamanda kafa travması geçirilmişse
- Ağrı; efor, aksırma, öksürme gibi bir hareketin hemen arkasından ortaya çıkmışsa
- Şimdiye kadar karşılaştığınız en şiddetli ve en farklı ağrıysa
- Ensenizde sertlik, başınızda dönme, bulantı, kusma gibi işaretler varsa
- Vücudunuzun belirli bir bölgesinde yanma, uyuşma, karıncalanma, daha da önemlisi güç kaybı gibi bir sorun ağrıya eşlik ediyorsa
- Ağrıyla birlikte konuşma bozukluğu, bilinç bulanıklığı gibi bulgular da varsa
HATIRLAYALIM: CİLDİ NEMLENDİREN 10 BESİN
GENÇ, parlak ve ipeksi bir cildin değişmez bazı oyuncuları var. Tabii ki su en önemlisi ama listenin geri kalanını da pas geçmezseniz, hedefinize daha kolay ulaşabilirsiniz...
- Su
- Yağlı balıklar (Omega-3)
- Salatalık (Koenzim Q10)
- Avokado (Omega-9)
- Karnabahar (sülfür)
- Ay çekirdeği (Omega-6)
- Domates (Likopen)
- Yeşil çay (Kateşin)
- Bitter çikolata (Flavonal)
- Zeytin (Omega-9)
NOT EDİN: GLUTEN HASSASİYETİNİN 10 İŞARETİ
SIK sık yasak koyduğumuz besinlerden biri, gluten zengini gıdalar. Nedeni şu: Sadece ekmek, çörek, börekle değil, akla hayale gelmez pek çok besinle de (hazır çorbalar, mayonezler, salamlar) çok fazla gluten kazanıyoruz. Kısacası, yeni beslenme tarzı sayesinde aşırı ve amansız bir “gluten saldırısı” ile karşı karşıyayız. İşte o aşırı gluten yükü sadece bağırsaklarımızı değil, daha pek çok doku ve organımızı rahatsız edebiliyor. Sadece “çölyak hastalığı”na değil, “gluten duyarlılığı” ile ilgili farklı pek çok sağlık sorununa sebep olabiliyor. Glutene duyarlılığın ilk onunda şu işaretler var.
- Hazımsızlık, şişkinlik
- Gaz ve karın ağrısı
- Halsizlik ve yorgunluk
- Kokulu ve süregelen ishal
- Kas ve eklem ağrıları
- Tekrarlayan ağız yaraları
- Dilde ağrılı şişme
- İştahsızlık ve kilo kaybı
- Depresif bir ruh hali
- Bulantı ve mide ağrıları
BANA GÖRE: DEVLET BEY DOĞRU OLANI YAPTI
KIŞIN sayıları artan virüsler ve bunlardan geçen viral hastalıklar, özellikle son günlerde pek gündemde olan koronavirüsten korunmanın en etkili yolu “el perhizi” yapmaktan geçiyor. El sıkışmak, yani tokalaşarak selamlaşmaktan bu günlerde uzak durmak virüsün yayılmasını frenliyor. Bu nedenle Sayın Bahçeli’nin Sayın Kılıçdaroğlu ile el sıkışmaması bana göre doğru ve örnek bir davranıştır ve bu çerçevede değerlendirilmelidir. Devlet Bey’e bu örnek davranışı için teşekkür ediyor, aynı hassasiyeti birer rol modeli olan diğer siyasetçilerimizden de bekliyorum. Lütfen tehlike geçinceye kadar el sıkarak ve öpüşerek selamlaşmayalım.
Nasıl beslenelim
BESLENMENİN önemli bir sağlık belirleyicisi olduğu kesin.
Ama her sağlık sorununu yenip içilene bağlamak veya her hastalığın çaresini besinlerde aramak da ciddi bir yanlış. Üzülerek belirteyim, siz de biz de bu yanlışı çok sık yapmaya başladık. Kimimiz glutensiz, kimimiz alkali, kimimiz ketojenik besinlerle iyileşmeye çalışıyoruz. Kimine “İçinde lektin var, bakliyat yeme”, kimine “Kazein zehirdir, süt ürünlerine el sürme” diye bilimsel desteği kuşkulu yasaklar koyabiliyoruz. Dahası, bir tık daha ileri gidip koronavirüs meselesinde kelle paçayı “ilaç” gibi görebiliyoruz. Peki, doğrusu ne? Doğrusu yok! Hepsine doğru, tamamına yanlış demek mümkün. Çünkü genetikleri farklı, metabolizmaları değişik çok farklı üretimleriz. Birimize ilaç gibi gelen besin, diğerinde alerji hatta hastalık yapabiliyor. Neticede tam bir “ortaya karışık” durum söz konusu. Bunlardan biri de glutensiz beslenme konusu...
ÖNEMLİ: BAŞ AĞRISI NE ZAMAN CİDDİYE ALINMALI
BAŞ ağrılarının basit, sıradan, sık sık tekrarlayanları olabildiği gibi, hayati önemde ve acil olanları da var. Eğer baş ağrınız ile birlikte aşağıdaki durumlardan biri varsa lütfen gecikmeden tıbbi yardım alın...
HATIRLAYALIM: CİLDİ NEMLENDİREN 10 BESİN
GENÇ, parlak ve ipeksi bir cildin değişmez bazı oyuncuları var. Tabii ki su en önemlisi ama listenin geri kalanını da pas geçmezseniz, hedefinize daha kolay ulaşabilirsiniz...
NOT EDİN: GLUTEN HASSASİYETİNİN 10 İŞARETİ
SIK sık yasak koyduğumuz besinlerden biri, gluten zengini gıdalar. Nedeni şu: Sadece ekmek, çörek, börekle değil, akla hayale gelmez pek çok besinle de (hazır çorbalar, mayonezler, salamlar) çok fazla gluten kazanıyoruz. Kısacası, yeni beslenme tarzı sayesinde aşırı ve amansız bir “gluten saldırısı” ile karşı karşıyayız. İşte o aşırı gluten yükü sadece bağırsaklarımızı değil, daha pek çok doku ve organımızı rahatsız edebiliyor. Sadece “çölyak hastalığı”na değil, “gluten duyarlılığı” ile ilgili farklı pek çok sağlık sorununa sebep olabiliyor. Glutene duyarlılığın ilk onunda şu işaretler var.
BANA GÖRE: DEVLET BEY DOĞRU OLANI YAPTI
KIŞIN sayıları artan virüsler ve bunlardan geçen viral hastalıklar, özellikle son günlerde pek gündemde olan koronavirüsten korunmanın en etkili yolu “el perhizi” yapmaktan geçiyor. El sıkışmak, yani tokalaşarak selamlaşmaktan bu günlerde uzak durmak virüsün yayılmasını frenliyor. Bu nedenle Sayın Bahçeli’nin Sayın Kılıçdaroğlu ile el sıkışmaması bana göre doğru ve örnek bir davranıştır ve bu çerçevede değerlendirilmelidir. Devlet Bey’e bu örnek davranışı için teşekkür ediyor, aynı hassasiyeti birer rol modeli olan diğer siyasetçilerimizden de bekliyorum. Lütfen tehlike geçinceye kadar el sıkarak ve öpüşerek selamlaşmayalım.