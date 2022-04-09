Mutlu sona bir tık daha yaklaştık

Pandemide her geçen gün işler biraz daha iyiye gidiyor.
Sadece Avrupa ve Amerika’da değil, ülkemizde de gelişmeler sevindirici. Bizde de vaka sayıları ve kayıplar her gün biraz daha azalıyor. Diğer taraftan Avrupa’da bazı ülkeler daha şimdiden karantina tedbirlerini kaldırmayı bile planlıyor. Mesela Almanya böyle bir karar aldı: 1 Mayıs 2022 itibarıyla koronaya yakalananların karantinaya girmesine yönelik zorunluluğu “kişisel karar” haline getirdi. Almanya’da 1 Mayıs’tan itibaren karantina uygulaması iyice esnetilecek ve “gönüllülük esasına dayalı” olacak.
BİR BİLGİ
DSÖ'DEN İYİ HABER
BİR iyi haber de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus’tan geldi. Ghebreyesus’a göre, COVID-19 salgınının 2022 sonuna kadar bitmesi eldeki en güçlü senaryo olarak görülüyor. Anlaşılan o ki MUTLU SONA BİR TIK DAHA YAKLAŞTIK. Ama bilelim ki hâlâ ve ısrarla hatırlatma dozu aşılarımızı ihmal etmemek zorundayız. Ve riskli alanlarda maske kullanmaya devam etmemiz gerekiyor.
İYİ BİLGİ 1
2 ÖĞÜN 10 FAYDA!
2 öğün beslenme mübarek ramazan ayı itibarıyla zaten gündemimizde. “İftar sahur ritmi” ve onu takip eden uzun süreli “açlık hali”nin sağlığımıza faydaları ise saymakla bitmiyor. Bilimsel anlamda “aralıklı oruç/intermittent fasting (IF)” olarak bilinen bu uygulamanın sağlığa 10 ayrı net ve açık faydası var. İşte o faydalar...
İLK 5
FAYDA 1: Daha dengeli kan şekeri ve insülin seviyeleri... Daha güvenli kolesterol ve trigliserid değerleri... Daha sağlıklı bir kan basıncı ayarı.
FAYDA 2: Açlık ve tatlı krizlerinde uygulamanın onuncu gününden itibaren fark edilir bir azalma.
FAYDA 3: İstikrarlı bir yağ kaybı ve sağlıklı bir kilo dengesi.
FAYDA 4: Daha fit, formda ve enerjik bir beden.
FAYDA 5: Daha huzurlu bir ruh hali, daha güçlü bir bellek ve konsantrasyon yeteneği.
İKİNCİ 5
FAYDA ALTI: Daha az toksin yükü ve daha etkili bir bedensel arınma/detoks süreci.
FAYDA YEDİ: Daha derin, daha dinlendirici ve kaliteli bir uyku.
FAYDA SEKİZ: Karaciğer yağlanmasında belirgin gerileme.
FAYDA DOKUZ: Gaz, şişkinlik, reflü ve benzeri hazımsızlık sorunlarında mükemmele yakın bir rahatlama.
FAYDA ON: Daha az paslanma, iltihaplanma, şekerlenme ve neticede daha sağlıklı bir beden.
KISA BİLGİ
KANSER DESTEĞİ BESİNLERDE İLK 10
1. Zerdeçal / Kurkomoidler ve turmeronlar sayesinde
2. Domates ve ürünleri / Likopen gücüyle
3. Maydanoz / Apigenin zenginliğiyle
4. Lahana grubu / Sulforafan ve glikozinatlar ile
5. Turşu ve yoğurt / Probiyotik zenginliğiyle
6. Zencefil / Gingeroller marifetiyle
7. Turunçgiller / C vitamini ve polifenolleriyle
8. Soğan ve sarımsak / Kuversetin gücüyle
9. Tarçın / Sinnamaldehitleri sayesinde
10. Bitter çikolata /Flavonolleri ile
AKLINIZDA OLSUN
DEMİRE İHTİYACINIZ VARSA
1. Demir zengini doğal kaynaklardan faydalanın.
2. Hayvansal ve bitkisel demir zengini besinleri birlikte kazanın. (Kıymalı etli kuru fasulye, nohut, mercimek, yumurtalı ıspanak.)
3. Kan-demir seviyenizi belirlemeden ve demir eksikliğinizi kesinleştirmeden demir takviyesi kullanmayın.
4. İhtiyaçtan fazla kullanılan demirin karaciğer ve pankreasın hastalanmasına yol açabileceğini unutmayın.
5. Rastgele ve aşırı miktarda yutulan demir takviyelerinin, kanser ve Alzheimer riskinizi arttırabileceğini not alın.
İYİ BİLGİ 2
TAKVİYE SEÇERKEN...
1. KOENZİM: Ubiquinon değil, ubiquinol...
2. ALFA LİPOİK ASİD: L değil, R formu...
3. B12 VİTAMİNİ: Siyanokobalamin değil, metilkobalamin...
4. FOLİK ASİT: Tercihiniz metilfolat olmalı...
5. SELENYUM: Selenometiyonin formuna öncelik verilmeli...
6. MAGNEZYUM: Oksit değil, sitrat, malat veya glisinat tuzu...
7. KALSİYUM: Karbonat değil, sitrat veya glisinat tuzu...
8. KOLLAJEN: Kemik tozu veya suyu değil, kolajen hidrozilatı...
9. ÇİNKO: Oksit değil, pikolinat tuzu...
10. OMEGA-3: Balıkyağı değil, saf EPA ve DHA kombinasyonu...
Mutlu sona bir tık daha yaklaştık
Pandemide her geçen gün işler biraz daha iyiye gidiyor.
Sadece Avrupa ve Amerika’da değil, ülkemizde de gelişmeler sevindirici. Bizde de vaka sayıları ve kayıplar her gün biraz daha azalıyor. Diğer taraftan Avrupa’da bazı ülkeler daha şimdiden karantina tedbirlerini kaldırmayı bile planlıyor. Mesela Almanya böyle bir karar aldı: 1 Mayıs 2022 itibarıyla koronaya yakalananların karantinaya girmesine yönelik zorunluluğu “kişisel karar” haline getirdi. Almanya’da 1 Mayıs’tan itibaren karantina uygulaması iyice esnetilecek ve “gönüllülük esasına dayalı” olacak.
BİR BİLGİ
DSÖ'DEN İYİ HABER
BİR iyi haber de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus’tan geldi. Ghebreyesus’a göre, COVID-19 salgınının 2022 sonuna kadar bitmesi eldeki en güçlü senaryo olarak görülüyor. Anlaşılan o ki MUTLU SONA BİR TIK DAHA YAKLAŞTIK. Ama bilelim ki hâlâ ve ısrarla hatırlatma dozu aşılarımızı ihmal etmemek zorundayız. Ve riskli alanlarda maske kullanmaya devam etmemiz gerekiyor.
İYİ BİLGİ 1
2 ÖĞÜN 10 FAYDA!
2 öğün beslenme mübarek ramazan ayı itibarıyla zaten gündemimizde. “İftar sahur ritmi” ve onu takip eden uzun süreli “açlık hali”nin sağlığımıza faydaları ise saymakla bitmiyor. Bilimsel anlamda “aralıklı oruç/intermittent fasting (IF)” olarak bilinen bu uygulamanın sağlığa 10 ayrı net ve açık faydası var. İşte o faydalar...
İLK 5
FAYDA 1: Daha dengeli kan şekeri ve insülin seviyeleri... Daha güvenli kolesterol ve trigliserid değerleri... Daha sağlıklı bir kan basıncı ayarı.
FAYDA 2: Açlık ve tatlı krizlerinde uygulamanın onuncu gününden itibaren fark edilir bir azalma.
FAYDA 3: İstikrarlı bir yağ kaybı ve sağlıklı bir kilo dengesi.
FAYDA 4: Daha fit, formda ve enerjik bir beden.
FAYDA 5: Daha huzurlu bir ruh hali, daha güçlü bir bellek ve konsantrasyon yeteneği.
İKİNCİ 5
FAYDA ALTI: Daha az toksin yükü ve daha etkili bir bedensel arınma/detoks süreci.
FAYDA YEDİ: Daha derin, daha dinlendirici ve kaliteli bir uyku.
FAYDA SEKİZ: Karaciğer yağlanmasında belirgin gerileme.
FAYDA DOKUZ: Gaz, şişkinlik, reflü ve benzeri hazımsızlık sorunlarında mükemmele yakın bir rahatlama.
FAYDA ON: Daha az paslanma, iltihaplanma, şekerlenme ve neticede daha sağlıklı bir beden.
KISA BİLGİ
KANSER DESTEĞİ BESİNLERDE İLK 10
1. Zerdeçal / Kurkomoidler ve turmeronlar sayesinde
2. Domates ve ürünleri / Likopen gücüyle
3. Maydanoz / Apigenin zenginliğiyle
4. Lahana grubu / Sulforafan ve glikozinatlar ile
5. Turşu ve yoğurt / Probiyotik zenginliğiyle
6. Zencefil / Gingeroller marifetiyle
7. Turunçgiller / C vitamini ve polifenolleriyle
8. Soğan ve sarımsak / Kuversetin gücüyle
9. Tarçın / Sinnamaldehitleri sayesinde
10. Bitter çikolata /Flavonolleri ile
AKLINIZDA OLSUN
DEMİRE İHTİYACINIZ VARSA
1. Demir zengini doğal kaynaklardan faydalanın.
2. Hayvansal ve bitkisel demir zengini besinleri birlikte kazanın. (Kıymalı etli kuru fasulye, nohut, mercimek, yumurtalı ıspanak.)
3. Kan-demir seviyenizi belirlemeden ve demir eksikliğinizi kesinleştirmeden demir takviyesi kullanmayın.
4. İhtiyaçtan fazla kullanılan demirin karaciğer ve pankreasın hastalanmasına yol açabileceğini unutmayın.
5. Rastgele ve aşırı miktarda yutulan demir takviyelerinin, kanser ve Alzheimer riskinizi arttırabileceğini not alın.
İYİ BİLGİ 2
TAKVİYE SEÇERKEN...
1. KOENZİM: Ubiquinon değil, ubiquinol...
2. ALFA LİPOİK ASİD: L değil, R formu...
3. B12 VİTAMİNİ: Siyanokobalamin değil, metilkobalamin...
4. FOLİK ASİT: Tercihiniz metilfolat olmalı...
5. SELENYUM: Selenometiyonin formuna öncelik verilmeli...
6. MAGNEZYUM: Oksit değil, sitrat, malat veya glisinat tuzu...
7. KALSİYUM: Karbonat değil, sitrat veya glisinat tuzu...
8. KOLLAJEN: Kemik tozu veya suyu değil, kolajen hidrozilatı...
9. ÇİNKO: Oksit değil, pikolinat tuzu...
10. OMEGA-3: Balıkyağı değil, saf EPA ve DHA kombinasyonu...