Maskesiz olmaz arkadaş

Bu saatten sonra inatlaşmanın, öyleydi şöyleydi deyip sözü uzatmanın anlamı kalmadı.
Mevcut veriler, bilgiler bize net ve açık olarak şunu söylüyor: “Arkadaş, sokağa çıkan herkes maskesini takacak!” Zira mesele “Taşıyıcı veya hasta olabilirim, başkalarına virüs bulaştırmamak için maske takmalıyım” aşamasını çoktan geçti.
Şimdi o görünmez ve gizli taşıyıcıların ortalıkta adeta cirit attığı bir dönemdeyiz. Ve bu nedenle artık bu saatten sonra kesinlikle ve mecburen hatta yasal bir zorunluluk olarak maske takmamız şart.
MASKE TAKAN ÜLKELER MÜCADELEDE DAHA BAŞARILI
Daha çok bilgilenmek için lütfen tabloyu inceleyiniz. Sürecin en başından bu yana “Ben maskesiz sokağa çıkmam arkadaş!” diyen Singapur, Hong Kong, Kore ve Japonya’daki hasta rakamları da ölüm sayıları da “Maskeyi boş ver!” deme enayiliğinde ısrar eden İspanya, İtalya, İngiltere ve Fransa’dan çok daha az. Anlaşılan o ki ev izolasyonu ve okulların kapanması kadar maske kullanmanın bir o kadar etkili olduğu görülüyor. Kısacası bu işin çözümünün bir parçası da mutlaka ama mutlaka sokağa maskesiz çıkmamaktır. Maskesiz bu iş başarılamaz.
İNTERNET SATIŞLARINDA İLK 10
1- Su
2- Süt
3- Yoğurt
4- Kahve-çay
5- Kitap
6- Kolonya
7- Kâğıt havlu
8- Dezenfektanlar ve sabun
9- Yumurta
10- Kuruyemiş
İHTİYACI OLANA ÜCRETSİZ MASKE
Tamam, maske takmak şart oldu. Tamam, maskesiz sokağa çıkan herkesin hastalığı yayma ihtimali var. Tamam, markete/eczaneye giren, dolmuşa/otobüse/metroya/metrobüse binen herkesin maskesizse virüs kapma ihtimali iyice arttı. Eyvallah! Peki zaten iyice zorlanan, ekonominin zor olduğu şu günlerde gelir düzeyi düşük hatta işinden olan kardeşlerimiz maskeyi satın alacak parayı nereden bulacak? Evine ekmek götürmekte bile zorlananlar var. Onlar bu ek maliyeti nasıl taşıyacak? İşte tam da bu noktada devreye Kızılay ve diğer yardım kurumlarının girmesi gerekiyor. Hatta biraz daha ileri gidilmesi, yine ailelere maske yanında dezenfektan, sabun, deterjan, kolonya gibi ‘hijyenik malzeme’ dağıtımına da gecikmeden başlamamız lazım.
TAKVİYE TÜKETİMİNDE İLK 10
1- D vitamini
2- C vitamini
3- Probiyotikler
4- Propolis damlaları
5- N-Asetilsistein
6- Pellorgonium özleri
7- Kara mürver ekstreleri
8- Beta glukan takviyeleri
9- Çinko tabletleri
10- B vitamini karışımları
PAZAR TEZGÂHLARINDA İLK 10
1- Lahana-karnabahar-turp
2- Limon
3- Domates
4- Soğan-sarmısak
5- Patates
6- Havuç
7- Marul
8- Portakal-greyfurt
9- Maydanoz
10- Elma
MARKET RAFLARINDA İLK 10
1- Zeytin, peynir, yoğurt, süt
2- Makarna
3- Zeytinyağı-tereyağı
4- Turşu
5- Bakliyat
6- Paketli baharatlar
7- Paketli sağlıklı atıştırmalıklar
8- Ekmek ve diğer unlu mamuller
9- Tuvalet kâğıdı-kâğıt havlu
10- Deterjan, sabun ve benzerleri
EV EKİPMANLARINDA İLK 5
1- Kahve ve çay makineleri
2- Yoğurt makinesi
3- Ekmek makinesi
4- Ev içi egzersiz aletleri
5- Elektronik ve dijital oyun ekipmanları
HAFTA SONU DA SLOGANIMIZ DEĞİŞMİYOR
Bu hafta sonuna da umutla, huzurla; paniğe, telaşa, kaygıya, endişeye kapılmadan şu cümleyle ‘MERHABA!’ diyoruz: ‘KORONAYA İNAT YAŞASIN HAYAT!’
Maskesiz olmaz arkadaş
Bu saatten sonra inatlaşmanın, öyleydi şöyleydi deyip sözü uzatmanın anlamı kalmadı.
Mevcut veriler, bilgiler bize net ve açık olarak şunu söylüyor: “Arkadaş, sokağa çıkan herkes maskesini takacak!” Zira mesele “Taşıyıcı veya hasta olabilirim, başkalarına virüs bulaştırmamak için maske takmalıyım” aşamasını çoktan geçti.
Şimdi o görünmez ve gizli taşıyıcıların ortalıkta adeta cirit attığı bir dönemdeyiz. Ve bu nedenle artık bu saatten sonra kesinlikle ve mecburen hatta yasal bir zorunluluk olarak maske takmamız şart.
MASKE TAKAN ÜLKELER MÜCADELEDE DAHA BAŞARILI
Daha çok bilgilenmek için lütfen tabloyu inceleyiniz. Sürecin en başından bu yana “Ben maskesiz sokağa çıkmam arkadaş!” diyen Singapur, Hong Kong, Kore ve Japonya’daki hasta rakamları da ölüm sayıları da “Maskeyi boş ver!” deme enayiliğinde ısrar eden İspanya, İtalya, İngiltere ve Fransa’dan çok daha az. Anlaşılan o ki ev izolasyonu ve okulların kapanması kadar maske kullanmanın bir o kadar etkili olduğu görülüyor. Kısacası bu işin çözümünün bir parçası da mutlaka ama mutlaka sokağa maskesiz çıkmamaktır. Maskesiz bu iş başarılamaz.
İNTERNET SATIŞLARINDA İLK 10
1- Su
2- Süt
3- Yoğurt
4- Kahve-çay
5- Kitap
6- Kolonya
7- Kâğıt havlu
8- Dezenfektanlar ve sabun
9- Yumurta
10- Kuruyemiş
İHTİYACI OLANA ÜCRETSİZ MASKE
Tamam, maske takmak şart oldu. Tamam, maskesiz sokağa çıkan herkesin hastalığı yayma ihtimali var. Tamam, markete/eczaneye giren, dolmuşa/otobüse/metroya/metrobüse binen herkesin maskesizse virüs kapma ihtimali iyice arttı. Eyvallah! Peki zaten iyice zorlanan, ekonominin zor olduğu şu günlerde gelir düzeyi düşük hatta işinden olan kardeşlerimiz maskeyi satın alacak parayı nereden bulacak? Evine ekmek götürmekte bile zorlananlar var. Onlar bu ek maliyeti nasıl taşıyacak? İşte tam da bu noktada devreye Kızılay ve diğer yardım kurumlarının girmesi gerekiyor. Hatta biraz daha ileri gidilmesi, yine ailelere maske yanında dezenfektan, sabun, deterjan, kolonya gibi ‘hijyenik malzeme’ dağıtımına da gecikmeden başlamamız lazım.
TAKVİYE TÜKETİMİNDE İLK 10
1- D vitamini
2- C vitamini
3- Probiyotikler
4- Propolis damlaları
5- N-Asetilsistein
6- Pellorgonium özleri
7- Kara mürver ekstreleri
8- Beta glukan takviyeleri
9- Çinko tabletleri
10- B vitamini karışımları
PAZAR TEZGÂHLARINDA İLK 10
1- Lahana-karnabahar-turp
2- Limon
3- Domates
4- Soğan-sarmısak
5- Patates
6- Havuç
7- Marul
8- Portakal-greyfurt
9- Maydanoz
10- Elma
MARKET RAFLARINDA İLK 10
1- Zeytin, peynir, yoğurt, süt
2- Makarna
3- Zeytinyağı-tereyağı
4- Turşu
5- Bakliyat
6- Paketli baharatlar
7- Paketli sağlıklı atıştırmalıklar
8- Ekmek ve diğer unlu mamuller
9- Tuvalet kâğıdı-kâğıt havlu
10- Deterjan, sabun ve benzerleri
EV EKİPMANLARINDA İLK 5
1- Kahve ve çay makineleri
2- Yoğurt makinesi
3- Ekmek makinesi
4- Ev içi egzersiz aletleri
5- Elektronik ve dijital oyun ekipmanları
HAFTA SONU DA SLOGANIMIZ DEĞİŞMİYOR
Bu hafta sonuna da umutla, huzurla; paniğe, telaşa, kaygıya, endişeye kapılmadan şu cümleyle ‘MERHABA!’ diyoruz: ‘KORONAYA İNAT YAŞASIN HAYAT!’