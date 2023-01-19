Maskeli günler geri mi geliyor

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Bunun ilk işaretini Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verdi. DSÖ 10 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Amerika ve Avrupa’da giderek artan sayıda “Omikron varyantı vakası” görüldüğünü ve sayıların artış hızından endişe duyduğunu açıkladı. DSÖ yetkilisi Catherine Smallwood, “Ülkeler arası yolculuklarda COVID-19 testi istenmesinin gerekebileceğinin, özellikle uçak yolculuklarında -bilhassa uzun uçak yolculuklarında- yolcuların maske takmalarının uygun olacağını” tavsiye etti. Bence bu uyarının dikkate alınmasında ve en azından toplu taşıma araçları ve uçaklarda maske kullanımı meselesinin yeniden gündeme getirilmesinde fayda var. Bunu bir zorunluluk olarak düşünmemeli, “bir tedbir” gibi kabullenmeliyiz. Özellikle sömestr tatili nedeniyle artacak olan uçak yolculuklarında maske ile korunma meselesinin yeniden dikkate alınmasında fayda var.

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AKLINIZDA OLSUN

UÇAKTA VİRÜS KAPMAMAK İÇİN 7 ÖNERİ

HAVAYOLLARININ çoğu, özellikle bizim “milli havayolumuz THY”, uçak yolculuklarımızı “minimum virüs bulaşma riski ile yapabilmemiz” için gerekli her türlü tedbiri salgının başından beri zaten dikkatle uyguluyor. Ama bilelim ki araştırmalar, uçak yolculuklarında sadece soğuk algınlığı virüsünü kapma ihtimalinin bile yüzde 25’e kadar artabileceğini gösteriyor. Bu nedenle muhtemel bir bulaşmayı önleyebilecek tedbirlerden -maske takmak dışında- ilk yedisini sizinle yeniden paylaşmak istedim.

1- Koridor yerine pencere kenarını tercih edin.

2- Arkadaki değil öndeki koltuklarda yer bulmaya çalışın.

3- Tuvaletlere yakın koltuklardan uzak durun.

4- Öksüren, aksıran, hapşıran yolcuları maske takmaları için uyarmaktan çekinmeyin.

5- Koltuğunuzun üzerindeki üfleyici havalandırma butonunu çalışır hale getirin.

6- Seyahat süresince elinizi ağzınıza ve burnunuza temas ettirmemeye özen gösterin.

7- Uzun uçak yolculuklarında bağışıklığınızı azaltabilecek yanlışlardan (alkol, uykusuzluk) uzak durun.

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KESİP SAKLAYIN

SAĞLIĞINIZ İÇİN 4 EKONOMİK ÖNERİ

VARAN 1- UYKU: Akşam yemeği ile yatma zamanı aralığında yiyeceğiniz 1 kivi uykunuzun daha keyifli geçmesine destek olabiliyor.

VARAN 2- SİRKE: Yemeklerden sonra 1 tatlı kaşığı sirke kan şekerinizin aşırı yükselmesini frenleyebiliyor. Yatmadan önce (akşam yemeğinde) beslenmeye eklenen bir yemek kaşığı sirke sabah şekerinin daha makul seviyelerde kalmasına yardımcı oluyor.

VARAN 3- ÇAY: Çaya limon eklemek sağlık faydasını yükseltiyor. Özellikle yeşil çaya ekle- nen bir çay kaşığı taze limon suyu çay- daki antioksidan faydayı üçe-beşe katla- yabiliyor.

VARAN 4- AKTİVİTE: Her gün sadece 3 saatinizi ayakta geçirmeniz size yılda 36.000 kaloriyi yakmayı garanti ediyor. Ayrıca 25-30 dakika daha fazla oturan herkesin kalça kaslarında insüline karşı direnç başlıyor. Oturmaya ara verilerek yapacağınız kısa aralıklı yürümeler, bu nedenle çok faydalı bulunuyor.

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İYİ BİLGİ

TRİGLİSERİD YÜKÜMÜZÜ NASIL AZALTIRIZ

TRİGLİSERİD fazlalığı önemini nihayet fark ettiğimiz mühim bir sağlık sorunu. Onu da en az kolesterol yüksekliği kadar ciddiye almamız lazım. O da damarların plaklarla tıkanmasında, yani kalp krizleri ve felçlere giden yolculukta çok önemli bir oyuncu. Peki yüksek trigliserid seviyelerini düşüren yaşam tarzı değişimlerimiz neler olmalı? Yapmamız gereken ilk 10 şey şu olmalı:

1- Kahvenize, çayınıza şeker eklemeyin.

2- Balı, pekmezi, reçeli sofranızdan kaldırın.

3- Meyve sularının her türlüsüne veda edin.

4- Meyve tüketiminizi günde bir porsiyonla sınırlayın.

5- Alkolle ilişkinizi kesip fırın ve pastanelerle samimiyete son verin.

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6- Ekmek dahil unlu gıdaları iyice azaltın.

7- Pirinci bırakıp bulgurun da azı ile yetinin.

8- Sebze ağırlıklı bir beslenmeye geçin.

9- Fazla kilolarınız varsa verin.

10- Ve her gün en az 30-45 dakika tempolu yürüyün.