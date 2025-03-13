İnsülini iyi izleyin

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Yüksek açlık insülini hücrelerinizin adeta bir “kötü metabolik kuşatma” altında olduğunu gösteren kırmızı bile değil “kıpkırmızı bir alarm”dır. 5’i hele hele 7’yi özellikle de 10’u geçen açlık insülini rakamları hücrelerinizin toksik yağlarla tıka basa dolduğunu, insülin sinyal sisteminizin bloke olduğunu, kanınızdaki şeker/glikozun hücrelerinize girmesinin imkânsız hale geldiğini, muazzam bir “insülin sağırlığının/duyarsızlığının/direncinin/körlüğünün” devreye girdiğini, neticede de pankreasınızın o zararlı metabolik bloklamayı telafi etmek için daha fazla insülin salgılamaya zorlandığını ifade eder. Peki ya sonuç? Sonuç tehlikeli ve kötü bir sağlık yolculuğudur. Nedenine gelince...

UNUTMAYIN

İNSÜLİN DİRENCİ KÖTÜ YAŞLANDIRIR

Açlık insülininizin yüksek olması kanınızda -çok değil kısa bir süre sonra- daha fazla trigliseritin, ürik asidin dolaşması anlamına da gelir. Aşırı insülin biriktirip insüline karşı direnç geliştirdiğinizde çok değil 3-5 yıl içinde “göbeğiniz büyümeye, bel çevreniz genişlemeye, karaciğeriniz yağlanmaya, safra keseniz taş yapmaya” başlayacaktır. Bir süre sonra da hipertansiyon ve tip 2 diyabet/şeker hastalığı eşliğinde “kalp damar hastalığına, beyin damar hastalığına, Alzheimer’a hatta bazı kanserlere” doğru yol alan tehlikeli, kötü bir yolculuk sizi bekliyor demektir. Özetle yüksek açlık insülini ve insülin direncine sahip birinin kötü yaşlanacağı kesindir.









NE YAPMALI

SADECE AÇLIK ŞEKERİNİ İZLEMENİZ YETMEZ



Bugüne kadar “sadece açlık şekerinizi” izleyerek yaptırdığınız “karbonhidrat metabolizması takibi” sizin için de doktorunuz için de yanlış bir karardır. Açlık kan şekeriniz ve kilonuz normal bile olsa eğer siz de benim gibi “sağlık geleceğini görmeye meraklı” biriyseniz lütfen açlık şeker ve insülin rakamlarınızı birlikte, aynı anda ve sık sık kontrol ettiriniz. Açlık insülini ve insülin direnci değerlerinizi dikkatle izleyiniz. Zira sağlıklı ve kaliteli bir yaşam ve yaşlanma bu iki rakamla bire bir bağlantılıdır. Bu bilgi sayısız bilimsel araştırma ile de doğrulanmıştır.

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ÖNEMLİ

İNSÜLİN DİRENCİNİZİ NASIL HESAPLARSINIZ



Laboratuvar raporların “HOMA-İR” olarak belirtilen insülin direnci testi belirli bir açlık kan şekeri seviyesi için insülin seviyenizi dikkate alarak belirlenen ve “insülin direnci testi” olarak da bilinen önemli bir sağlık parametresidir. Açlık insülin ve şeker rakamlarınızı çarpıp 405’e böldüğünüzde insülin direncinizin seviyelerini belirleyebilirsiniz. İDEAL OLANI BU RAKAMIN 1.7’DEN DÜŞÜK OLMASIDIR. Eğer o rakam 2’nin üzerine çıkar hele bir de 2.5’ları geçerse siz de “İNSÜLİN DİRENCİ TUZAĞI”na çoktan düşmüşsünüz demektir. Unutmayın, bu tuzak sadece yaşlanma yolculuğunda değil gençliğinizde de düşebileceğiniz en sinsi sağlık tuzaklarından biridir. Zira yukarıda da belirttiğim gibi muazzam bir “kötü yaşlanma partneri”, tehlikeli bir “kronik hastalıklar davetçisi”, bunamadan körlüğe, kalp krizlerinden felçlere kadar uzanabilen “riskli bir damar düşmanı” ve daha pek çok “yaşlanmayla bağlantılı kötü gidişin işaretçisi” olarak bilinir.

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ÖZETİ ŞUDUR

İNSÜLİN RAKAMINIZ ÖNEMLİDİR



Normal açlık insülini ne kadar düşükse o kadar sağlıklı bir ömür sürer ve daha uzun yaşama şansı yakalarsınız. Optimal açlık insülini aralığı “2 ila 5 mlU/L.”dır. Bu rakamın 7’nin hele hele 10’un üzerine çıkması endişe vericidir. Bu rakam yükseldikçe sağlığınızın daha çok tehdit altına girebileceğini lütfen asla unutmayın.









KESİP SAKLAYIN

İNSÜLİN DİRENCİ TESTİ İÇİN 10 EMİR

1. Sık sık açlık ve tatlı krizi yaşıyorsanız,

2. Açlığa dayanabiliyor ama sofraya oturunca hızlı ve çabuk yiyip çiğnemeden yutuyorsanız,

3. Yemeye başlayınca adeta tokluk freni patlayan bir duruma düşüyor ve kolay kolay doymuyorsanız,

4. Yemek sonrası kafası karışan, halsiz düşüp uyuklayan biriyseniz,

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5. Sık sık acıkan, özellikle “Yemeğin üstüne mutlaka tatlı da meyve de isterim” diye tutturuyorsanız,

6. Aç kalınca “siz siz olmaktan çıkıyor”, öfke kontrolünü kaçırıyorsanız,

7. Göbek çevreniz 88 (kadın) veya 100 (erkek) santimetreden fazlaysa,

8. Karaciğerinizin yağlı olduğu belirlenmişse,

9. Safra kesenizde polip, çamur veya taş saptanmışsa,

10. Trigliseritinizin yüksek, iyi kolesterolünüz (HDL) düşük, ürik asidinizin yüksek olduğu söylenmişse, mutlaka ama mutlaka ciddi bir insülin ve insülin direnci değerlendirmesinden geçmelisiniz.