Hoş geldin yeni normal

Bugün itibariyle hayatımızın her alanında yeni ve farklı bir sayfa açıyoruz.
O sayfanın ağırlıklı bölümünü de ‘sağlık’ oluşturuyor. Zaten de öyle olmalı, öyle olmak zorunda. Çünkü bu son salgınla çok net ve açık olarak anladık ki sağlık olmayınca gerisi tamamen teferruattan ibaret.
İşte bu nedenle bugün ilk adımlarımızı atacağımız yeni normale yolculuk süreci, sadece önümüzdeki yaz ayları için değil, sonbahar ve kış dönemi için de çok ama çok önemli ayrıntılar içeriyor. Rehavete kapılmamamız, teyakkuz halini -abartmadan- ısrarla sürdürmemiz, özellikle de ‘maske+mesafe’ ikilisinden hiçbir koşulda vazgeçmememiz gerekiyor.
Yolumuz açık, içimiz ferah, dikkat ve konsantrasyonumuz bol olsun.
BİR LİSTE: SINIFI KİM GEÇTİ KİM GEÇEMEDİ?
BANA göre pandemi bir sınavdı. Bu sınavda kimileri başarılı oldu, kimileri de sınıfta kaldı.
İsterseniz gelin, ülke ve kurumların pandemi karnelerine kısaca bir göz atalım.
Sınıfı kim geçti, kim kaldı anlamaya çalışalım. Ama şu bilginin altını da net ve açık bir şekilde çizip önemli bir gerçeği de gecikmeden açıklayalım: Bu salgının en büyük mağlubu Dünya Sağlık Örgütü’dür. Her aşamada eksik ya da yanlış kararlar vermiş, tel tel dökülmüştür. Süreci kötü yönetmiş ve işin uzmanlarından kırmızı kart görmüştür.
Ülkelere gelince...
SINIFTA KALANLAR
İLK 5
1. Sürü bağışıklığı ile salgını savuşturmaya kalkışan ama nüfusuna oranla en çok vaka kaybı rekoru kıran İSVEÇ!
2. Önce sürü bağışıklığına başvuran, sonra da sağlık sistemindeki teknolojik, yapısal ve sosyal eksiklikler nedeniyle ciddi ölçüde yıkım yaşayan İNGİLTERE!
3. Salgını başlangıçta ciddiye almayan, rahat davranan ve önlem almakta geç kalan, neticede de ‘Avrupa’nın salgında en çok yaşlı kaybı yaşayan ülkesi’ unvanını kazanmak zorunda kalan İTALYA.
4. Tıpkı İtalya gibi, önlem almakta gevşek davranan ve Avrupa’da en büyük insan kayıp rakamlarından birine ulaşan İSPANYA.
5. Devasa ekonomisi, dünya liderliğine soyunan politik iddiası, sağlık sisteminin tel tel dökülmesi nedeniyle yer ile yeksan olan ABD.
İKİNCİ 5
1.Salgının ciddiyetini biraz geç fark eden, neticede de dünyada en çok vaka görülen ülkelerden biri haline gelen RUSYA.
2. Devlet başkanının inanılmaz kayıtsızlığı, sağlık sisteminin affedilmez yetersizliği ile birleşince salgında en çok hasta kaydeden ve en çok vaka kaybeden ülkeler liginde hızla liderliğe yükselen BREZİLYA.
3. Salgına rağmen başlangıçta ciddi hiçbir önlem almayan, sağlık sisteminin yetersizliği net ve açık bir şekilde ortaya çıkan İRAN.
4. Başlangıçta salgını saklayan, sonra da salgın rakamlarında sürekli düzeltmeler yaparak tam bir güven erozyonu yaşayan ÇİN.
5. Avrupa’nın tam da ortasında mükemmel bir refah devleti görüntüsü verirken, bu salgında nedense ‘nüfusa oranla en çok insan kaybı yaşayan ülkeler liginde liderliğe oynayan BELÇİKA.
SINIFI GEÇENLER
* Salgının ilk aşamasında başarılı bir sınav vererek, beklenenin çok üstünde bir performans yakalayan TÜRKİYE.
- ‘Salgınla mücadelede Avrupa’nın en başarılı ülkesi’ unvanını tartışmasız kazanan, hatta diğer Avrupa ülkelerinden ülkesine hasta transfer edip onlara yardımcı olmaya çalışan ALMANYA.
* Daha önce yaşadığı SARS salgınındaki tecrübelerini akıllıca kullanan GÜNEY KORE, JAPONYA, SİNGAPUR ve TAYVAN.
* Genç devlet başkanı Nayib Bukele’nin dirayetli yönetimi sayesinde salgını en az zayiatla atlatan güney Amerika ülkesi unvanını kazanan EL SALVADOR.
* Hızlı hareket ederek sınırlarını erkenden kapatan ve çok az kayıpla sürecin ilk aşamasını başarılı bir şekilde atlatan YUNANİSTAN.
* Hiç de beklenmeyen bir performansla mükemmel bir netice yakalayan KARADAĞ...
İYİ HABER: ÇAM MI SAKURA MI?
GEÇTİĞİMİZ cumartesi, hastane başhekimi Doç. Dr. Mehmet Emin Kalkan’ın nazik davetine icabet edip yeni hastanemiz ve sağlıkta son gurur abidemiz Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ni ziyaret etme fırsatı buldum. Hastaneyi, sokağa çıkma yasağının getirdiği ıssızlık nedeniyle köşe bucak inceleme ve değerlendirme fırsatı yakaladım.
Dile kolay, bir milyon metrekarenin üzerinde inşaat alanı, 2 bin 682 yatak kapasitesi, günde 32 binden fazla hastaya hizmet verebilme yeteneği, 4 bin 300 medikal, 4 bin 50 hizmet, 810 yönetim personelinden oluşan 10 bin kişilik dev kadrosu ile muhteşem bir eser bu.
Sadece rakamsal verileri ile bile şaşırtıcı olan bu mükemmel eserde emeği geçen herkese, tabii ki başta bu projenin takipçisi, motive edicisi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, projeyi başlatan önceki sağlık bakanlarından Mehmet Müezzinoğlu ve neticeye ulaşmasında büyük emeği geçen Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya, projenin üstlenicisi Rönesans Holding’in yönetim kurulu başkanı Erman Ilıcak’a bir sağlık gönüllüsü olarak gönülden teşekkür ediyorum.
Bu proje mutlaka ama mutlaka hızla ve çok büyük bir organizasyonla ‘uluslararası sağlık turizmi merkezlerinden biri’ olarak organize edilmelidir.
Hoş geldin yeni normal
Bugün itibariyle hayatımızın her alanında yeni ve farklı bir sayfa açıyoruz.
O sayfanın ağırlıklı bölümünü de ‘sağlık’ oluşturuyor. Zaten de öyle olmalı, öyle olmak zorunda. Çünkü bu son salgınla çok net ve açık olarak anladık ki sağlık olmayınca gerisi tamamen teferruattan ibaret.
İşte bu nedenle bugün ilk adımlarımızı atacağımız yeni normale yolculuk süreci, sadece önümüzdeki yaz ayları için değil, sonbahar ve kış dönemi için de çok ama çok önemli ayrıntılar içeriyor. Rehavete kapılmamamız, teyakkuz halini -abartmadan- ısrarla sürdürmemiz, özellikle de ‘maske+mesafe’ ikilisinden hiçbir koşulda vazgeçmememiz gerekiyor.
Yolumuz açık, içimiz ferah, dikkat ve konsantrasyonumuz bol olsun.
BİR LİSTE: SINIFI KİM GEÇTİ KİM GEÇEMEDİ?
BANA göre pandemi bir sınavdı. Bu sınavda kimileri başarılı oldu, kimileri de sınıfta kaldı.
İsterseniz gelin, ülke ve kurumların pandemi karnelerine kısaca bir göz atalım.
Sınıfı kim geçti, kim kaldı anlamaya çalışalım. Ama şu bilginin altını da net ve açık bir şekilde çizip önemli bir gerçeği de gecikmeden açıklayalım: Bu salgının en büyük mağlubu Dünya Sağlık Örgütü’dür. Her aşamada eksik ya da yanlış kararlar vermiş, tel tel dökülmüştür. Süreci kötü yönetmiş ve işin uzmanlarından kırmızı kart görmüştür.
Ülkelere gelince...
SINIFTA KALANLAR
İLK 5
1. Sürü bağışıklığı ile salgını savuşturmaya kalkışan ama nüfusuna oranla en çok vaka kaybı rekoru kıran İSVEÇ!
2. Önce sürü bağışıklığına başvuran, sonra da sağlık sistemindeki teknolojik, yapısal ve sosyal eksiklikler nedeniyle ciddi ölçüde yıkım yaşayan İNGİLTERE!
3. Salgını başlangıçta ciddiye almayan, rahat davranan ve önlem almakta geç kalan, neticede de ‘Avrupa’nın salgında en çok yaşlı kaybı yaşayan ülkesi’ unvanını kazanmak zorunda kalan İTALYA.
4. Tıpkı İtalya gibi, önlem almakta gevşek davranan ve Avrupa’da en büyük insan kayıp rakamlarından birine ulaşan İSPANYA.
5. Devasa ekonomisi, dünya liderliğine soyunan politik iddiası, sağlık sisteminin tel tel dökülmesi nedeniyle yer ile yeksan olan ABD.
İKİNCİ 5
1.Salgının ciddiyetini biraz geç fark eden, neticede de dünyada en çok vaka görülen ülkelerden biri haline gelen RUSYA.
2. Devlet başkanının inanılmaz kayıtsızlığı, sağlık sisteminin affedilmez yetersizliği ile birleşince salgında en çok hasta kaydeden ve en çok vaka kaybeden ülkeler liginde hızla liderliğe yükselen BREZİLYA.
3. Salgına rağmen başlangıçta ciddi hiçbir önlem almayan, sağlık sisteminin yetersizliği net ve açık bir şekilde ortaya çıkan İRAN.
4. Başlangıçta salgını saklayan, sonra da salgın rakamlarında sürekli düzeltmeler yaparak tam bir güven erozyonu yaşayan ÇİN.
5. Avrupa’nın tam da ortasında mükemmel bir refah devleti görüntüsü verirken, bu salgında nedense ‘nüfusa oranla en çok insan kaybı yaşayan ülkeler liginde liderliğe oynayan BELÇİKA.
SINIFI GEÇENLER
* Salgının ilk aşamasında başarılı bir sınav vererek, beklenenin çok üstünde bir performans yakalayan TÜRKİYE.
- ‘Salgınla mücadelede Avrupa’nın en başarılı ülkesi’ unvanını tartışmasız kazanan, hatta diğer Avrupa ülkelerinden ülkesine hasta transfer edip onlara yardımcı olmaya çalışan ALMANYA.
* Daha önce yaşadığı SARS salgınındaki tecrübelerini akıllıca kullanan GÜNEY KORE, JAPONYA, SİNGAPUR ve TAYVAN.
* Genç devlet başkanı Nayib Bukele’nin dirayetli yönetimi sayesinde salgını en az zayiatla atlatan güney Amerika ülkesi unvanını kazanan EL SALVADOR.
* Hızlı hareket ederek sınırlarını erkenden kapatan ve çok az kayıpla sürecin ilk aşamasını başarılı bir şekilde atlatan YUNANİSTAN.
* Hiç de beklenmeyen bir performansla mükemmel bir netice yakalayan KARADAĞ...
İYİ HABER: ÇAM MI SAKURA MI?
GEÇTİĞİMİZ cumartesi, hastane başhekimi Doç. Dr. Mehmet Emin Kalkan’ın nazik davetine icabet edip yeni hastanemiz ve sağlıkta son gurur abidemiz Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ni ziyaret etme fırsatı buldum. Hastaneyi, sokağa çıkma yasağının getirdiği ıssızlık nedeniyle köşe bucak inceleme ve değerlendirme fırsatı yakaladım.
Dile kolay, bir milyon metrekarenin üzerinde inşaat alanı, 2 bin 682 yatak kapasitesi, günde 32 binden fazla hastaya hizmet verebilme yeteneği, 4 bin 300 medikal, 4 bin 50 hizmet, 810 yönetim personelinden oluşan 10 bin kişilik dev kadrosu ile muhteşem bir eser bu.
Sadece rakamsal verileri ile bile şaşırtıcı olan bu mükemmel eserde emeği geçen herkese, tabii ki başta bu projenin takipçisi, motive edicisi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, projeyi başlatan önceki sağlık bakanlarından Mehmet Müezzinoğlu ve neticeye ulaşmasında büyük emeği geçen Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya, projenin üstlenicisi Rönesans Holding’in yönetim kurulu başkanı Erman Ilıcak’a bir sağlık gönüllüsü olarak gönülden teşekkür ediyorum.
Bu proje mutlaka ama mutlaka hızla ve çok büyük bir organizasyonla ‘uluslararası sağlık turizmi merkezlerinden biri’ olarak organize edilmelidir.