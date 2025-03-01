Hem stentli hem de göbekli olunmaz

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Bel çevrenizin en az tahlil raporlarında yazan kolesterol, trigliserit rakamları kadar önemli bir belirleyici olduğunu biliniz.

Bel çevrenizin kadınsanız 85 cm, erkekseniz 95 cm’den fazla olmasına izin vermeyin.

Hele hele 90’lı (kadın) veya 100’lü (erkek) rakamları asla aşmayın.

UNUTMAYIN

HER FİTOBESİN DOĞAL BİR İLAÇTIR

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Fitobesinler bir hayli fazla. Mesela mı? Lahana, maydanoz, soğan, sarımsak, zerdeçal, tarçın, yeşil çay, salça, turşu... Son yılların en gözde fitobesini ise mantarlarda bulunan ergotioninler. Bunlar gerçekten olağanüstü antioksidanlar.

Bütün mesele bu çok değerli doğal ilaçlardan akıllıca istifade edebilmek, ot-çöp tüccarlarının eline düşmeden faydalanmayı bilmek. Hepatite lavanta, prostata brokoli, karaciğer yağlanmasına enginar kürü öneren sahtekârlara paçayı kaptırmadan bu mükemmel lezzetlerden doğal halleriyle, birer doğal ilaç halinde faydalanabilmek...

Onları eczanelerde değil pazarda arayıp bulabilmek önemli...

BİR ÖNERİ

GLUTATYONUNUZA SAHİP ÇIKIN

1-Tek bir sigara bedeninizden en az 50 mg. C vitamini çalıyor.

2-Sigara içenlerde akciğerlerin glutatyon rezervi yüzde 70 azalıyor.

3-Alkol bilinen en tehlikeli glutatyon düşmanı olarak gösteriliyor. Tekrarlanan kullanımda doza bağlı olarak organlarımızın tamamının ama en çok da karaciğerimizin glutatyon rezervleri hızla azalıyor.

4- Parasetamol (ağrı kesici) ve statin içeren ilaçlar (kolesterol hapları) da bilinen en güçlü glutatyon düşmanları olarak gösteriliyor.

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5- Ağır metaller, özellikle cıvanın müthiş bir glutatyon hırsızı olduğunu da bir kenara not edelim.

6-Bedene giren farklı kimyasalların (türü ne olursa olsun) sayısı ve dozu arttıkça glutatyon rezervimiz azalıyor, neredeyse dibe vuruyor.

7- Yoğun stresin, uykusuzluğun ve tembel bir hayatın da glutatyon rezervlerini azalttığı gösterildi.

8- Glutatyon rezervinizi arttırmak için kükürt zengini sistein deposu yiyeceklere (turp, karnabahar, lahana, yumurta...) ağırlık verin.

9- Glutatyonun bedeninizi paslanmaktan koruyan “antioksidan orkestrası”nın şefi olduğunu asla unutmayın.

10- Glutatyon rezervlerinizi korumak için bedeninize daha fazla çinko, selenyum, C vitamini, E vitamini, koenzim Q10 ve alfa lipoik asit kazandırmaya gayret edin.

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HATIRLATMA

MELATONİNSİZ UYKU OLMAZ

Sağlıklı ve kaliteli uyku için melatonin olarak bilinen ama nedense çoğu kez pas geçilen önemli bir hormonun varlığından haberdar olmanız gerekir. Beyinde özel bir salgı bezinden salgılanan bu hormonun görevi uykuyu düzenlemek, uyku ritmini yönetmektir.

İşte bu sebeple ona yeterli ve kaliteli uykunun antrenörü de deniyor. Bu hormon ayrıca biyoritmi düzenleme, yani biyolojik saati ayarlama görevini de üstleniyor. Karanlık bu hormonun salgılanmasını artırıyor. Bundan dolayı ona “karanlıklar hormonu” diyenler de var. Işık, özellikle ani ve parlak ışık ise melatonin seviyesini azaltıyor. Melatoninin uzun kış gecelerinde daha fazla, kısa yaz gecelerinde ise daha az salgılandığı biliniyor.

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Eğer yeteri kadar melatonininiz varsa uykusuzluk sorununa yakalanma ihtimaliniz azalıyor. Uyku saatinizi kaçırırsanız melatonin seviyeniz düşüyor. Bunu uykuya dalmada zorlanma, uyku süresinin kısalması ve kalitesinin düşmesi izliyor.

Siz uyuduğunuzu zannediyorsunuz ama beyniniz ve bedeniniz bu uykudan pek bir şey anlamıyor. Sonrası gelsin sabah yorgunlukları, kaçsın uykular ve başlasın uyku bozuklukları. Karanlıklar hormonu olduğu için de aydınlıkta uyumak zorlaşıyor.

Uyusanız bile o uykunun bir hayrı da olmuyor.

ÖNEMLİ

GIDA ETİKETLERİNİ OKUYUN

Gıda ve içecek sektörü ülkemizin en önemli, kontrolü en yoğun sektörlerinden biri. Sektörün işini ciddiye alan liderleri, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu kurumsal şemsiyesi altında örgütlenmiş. Amaçları merdiven altı üretimler diye tanımladığımız güvenliği kuşkulu besinlerin üretim ve tüketimini azaltmak, tüketiciye kesesine uygun, kaliteli, sağlıklı, lezzetli gıda ve içecekler sunabilmek.

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Sağlıklı gıda tüketmenin yolu öncelikle doğru ve bilinçli alışverişten geçiyor. Doğru alışverişin püf noktasıysa iyi bir etiket okuyucusu olmak. İster meyve suyu/meşrubat, ister et-süt, ister yağ, ister makarna tüketin, gıda etiketlerini dikkatle okuyun.

Beslenirken hastalanmak istemiyorsanız kaliteli firmalar tarafından üretilmiş, sağlıklı ve kaliteli ürünleri öğrenmeye ve satın almaya çalışın. Satın aldığınız besinleri seçerken birazcık dikkatli davranın.

Etiketlerin karınca duası gibi okunmaz boyutta, anlaşılmaz karışıklıkta dolduğunu ben de biliyorum ama siz yine de şu “etiket okuma ve anlama” konusunu ciddiye alın. Çünkü sağlığınızın o yiyecek paketinden nasıl etkileneceği, paketin üzerinde yazıyor.