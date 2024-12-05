Hediyenizin farkında mısınız

Haberin Devamı

Üstelik bu zamansal hediye böyle 3-5 yıl ile de sınırlı değil. En az 30 yıl civarında. Bu bir “EK YAŞAM SÜRESİ”. Zira son yüzyılda ortalama ömrümüz her 10 yılda 2-3 yıl uzadı. Ve biz kim olursak olalım, nerede yaşarsak yaşayalım bir şansızlık olmazsa eğer, geçmiş nesillerimizden daha uzun yaşıyoruz. İşte bu nedenle söz konusu hediyeyi akıllıca kullanmalı, yaşlılığımızı özenle planlamalı ve daha 40’lı yaşlardan itibaren basit de olsa kalıcı bir “İYİ HAYAT STRATEJİSİ” oluşturmalıyız. Nedenine gelince...

BİR SORU

YAŞLILIĞINIZ NASIL OLACAK



Şu bilgiyi lütfen siz de bir kenara dikkatle not edin: İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde bugünkü kadar çok sayıda insan, bugünkü kadar uzun bir ömür sürebilme fırsatı bulmadı, bulamadı. İsteseniz de istemeseniz de soyağacınızdaki büyüklerinizden daha uzun bir ömrünüz olacak. Size hediye edilen bu fazladan yılları, “hastalıklı, ağrılı, yorgun ve bitkin, sağlık sorunları ile kıvranan ihtiyarlar” olarak sürdürmek de “formda ve fit, sağlıklı, huzurlu, neşeli, keyifli, bilge, zarif, faydalı ve üretken yaşlılar” olarak tamamlamak da önemli ölçüde sizin elinizdedir.









Haberin Devamı

Oxford’lu ünlü bilim insanı ANDREW J. SCOTT’un tanımıyla hep baharda geçen “HER DEM YEŞİL” bir hayat için işi oluruna bırakmak yerine “emek üretmek, gayret göstermek, bilinçli ve mükemmel bir sağlık okuryazarı, kararlı ve dikkatli bir iyi hayat uzmanı, kısacası tecrübeli bir mükemmel yaş alma ustası” olmalısınız. Tekrar hatırlatıyorum: Yaş almak da yaşlanmak da ciddi bir iştir ve ciddiye alınmak zorundadır.



HATIRLATMA 1

SABAH BAŞ AĞRILARININ 7 NEDENİ

1. Genelde stres yoğunluğu aşırı, ruhu gergin, kafası karışık, güncel sorunlarını çözememiş ve o gece yatağa endişe ile girmiş kişilerde sabah baş ağrılarının sık görüldüğünü biliyoruz.

2. Akşam alınan alkolün miktarı abartıldığında da ertesi sabaha baş ağrılarıyla uyanmak şaşırtıcı bir durum değil.

3. Sabah baş ağrıları gizli bir depresyon ilk işareti olabilir. Sessiz, derinden giden ya da yeni başlayan bir depresyonun ilk işaretlerinden birinin de sabah yataktan baş ağrılarıyla uyanmak olduğu iyi bilinir.

Haberin Devamı

4. Gece kan şekerinin düşmelerinin ve sabah hipoglisemilerinin de mühim bir baş ağrısı sebebi olabileceği aklınızda olsun.

5. Farkına varmadığınız bir hipertansiyon probleminiz varsa bu da sabah erken saatlerde kendini başınızı ağrıtarak hatırlatabilir. Sabah baş ağrılarından yakınan herkesin ilk yapacağı işlerden biri kan basıncını öğrenmek olmalı.









6. Uykusuzluğun da sabah baş ağrılarıyla bir bağlantısı var. Uyku saatlerindeki değişimler ve her zamankinden daha kısa süren uyku dilimleri de başımızı ağrıtabiliyor.

7. Uyku apneleri/uykuda solunum durması nöbetleri, horlamalar, burnu tıkayan farklı sorunlar nedeniyle ağızdan nefes almak zorunda kalanlar, kısacası beynine gece boyunca yeteri kadar oksijen kazandıramayanlar da sabahları yataktan baş ağrısıyla uyanabilirler.

Haberin Devamı

HATIRLATMA 2

HANGİ TANSİYON DAHA TEHLİKELİ



Doktorlar, yıllardır küçük tansiyonun yüksek olmasının daha önemli olduğunu, büyük tansiyondaki zaman zaman oluşan fırlamaların vücut tarafından tolere edilebildiğini düşündüler.

Yani, sürekli yüksek olan küçük tansiyonun bazı doku hasarlarına yol açma riskinin daha büyük olduğu teorisi geçerliydi. Fakat bu teori son yıllarda tekrar gözden geçirildi.









Artık büyük tansiyonun yüksek olmasının en az küçük tansiyon kadar önemli olduğu biliniyor. Hatta 50 yaşından büyük olanlarda büyük tansiyonun daha önemli bir risk faktörü olabileceği düşünülüyor. Küçük tansiyonunuzun 9’dan düşük, büyük tansiyonunuzun 14’ten yüksek olması, sizin izole sistolik hipertansiyon denen ve çok yaygın olan bir yüksek tansiyon probleminden mustarip olduğunuzu gösterir.



HATIRLATMA 3

ASPİRİN Mİ KİMYON MU



Her gün keyifle yiyip içtiğimiz sebzelerin (yeşillikler ve diğerleri) ve baharatların (zerdeçal, zencefil, kırmızı biber) çoğunda kanı incelten (kan sulandırıcı) muhteşem bir doğal ilaç zaten var: Adı SALİSİLİK ASİT! Bu doğal maddenin sentetik olanını -asetil salesilik asit- pandemi günlerinde “kan inceltici” olarak yaygın olarak kullandık. Şimdi sizi basit ama etkili ve kolay, üstelik son derece de güvenli bir doğal kan inceltici ile tanıştırmak istiyorum: KİMYON!

Haberin Devamı

Sadece bir çay kaşığı kimyon ile bir bebe aspirini kadar doğal salisilik asidi bedeninize siz de kazandırabilirsiniz. ÖZETİ ŞUDUR: Eğer doktorunuz reçetenize özellikle by-pass ameliyatı veya stent uygulaması ya da pıhtı atması sonrasında “her gün düşük doz aspirin kullanma talimatı”nı eklemediyse muhtemel bazı yaşlılık hastalıklarını önlemek için her gün düşük doz bir bebe aspirini yutmak yerine sofralarınızda yeşil sebzelere ve baharatlara daha sık ve çok yer açmanız gerekiyor.