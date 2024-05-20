Hastalıkta ve sağlıkta egsozom mucizesi

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Şanslıyız zira bu önemli zaman diliminde benim “mükemmel dörtlü” olarak tanımladığım “biyoteknoloji, nanoteknoloji, yapay zekâ ve rejeneratif tıp”ın da modern tıbbın hizmetine girmesi ile sadece hastalıkların teşhis ve tedavisinde değil, sağlığımızın korunma ve geliştirilmesinde de muazzam başarılara sahip olacağız. Daha önce de üzerinde ısrarla durduğum “lifespan/toplam yaşam süresi” ile “healthspan/sağlıklı yaşam sürelerinin eşitlenmesi kısacası özellikle kronik hastalıklardan uzak daha sağlıklı bir yaşlanma sürecinin başarılabilmesi bu mükemmel dörtlü sayesinde mümkün olabilecek gibi görünüyor. Bana sorarsanız bu dörtlünün her elemanı tek tek takdire değer ve son derece önemli. Ama rejeneratif tıptaki gelişmelerin ayrı bir manası, hevesi, beklentisi ve vaadinin olduğu da kesin. Peki o vaat ne?









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İYİ HABER

REJENERATİF TIBBIN YENİ VAADİ: EGSOZOM MUCİZESİ



Rejeneratif tıbbın vaatlerinin ilk sırasında egsozom mucizesi var. İsterseniz gelin “Egsozom nedir?” sorusunun yanıtını yeniden özetleyerek konuya girelim.

Egsozomlar içlerinde çok sayıda büyüme faktörü, aminoasitler, RNA ve DNA parçacıkları, yağ ve karbonhidrat partikülleri içeren çok özel hücresel keseciklerdir. Hücreler dış ortama bıraktıkları bu kesecikler/kargolar sayesinde birbirleriyle haberleşmekte, genetik bilgi alışverişi yapmakta, yaralarını berelerini sarmakta ve onları ciddi birer haberleşme aracı olarak kullanıp dış ve iç streslere karşı direnmekte, enfeksiyonlar ve kanserlerden korunma imkânı bulabilmektedir. Egsozomlar bu marifetleri nedeniyle de son yıllarda özellikle rejeneratif tıp alanının en önemli oyuncularından ve araştırma alanlarından biri haline gelmiştir. Rejeneratif tıp egsozom tedavisini cilt gençleştirmeden leke tedavisine, akne izi düzeltmeden atopik egzamaya, yara iyileşmesinden saç dökülmesine hatta yanık tedavisine kadar çok farklı alanlarda kullanmaya başlamıştır. İsterseniz gelin bütün bu karmaşık alanlarla ilgili süreçleri daha iyi ve doğru anlayabilmek için egsozomlara ilişkin çalışmalarıyla uluslararası bir bilinirlilik ve saygınlık kazanan bir meslektaşımıza, Dr. Tunç Tiryaki’ye sözü bırakalım. Hazırsanız buyurun...



SORU 1

EGSOZOMLAR NEREDEN ELDE EDİLİYOR



Eksozomlar genellikle hücre kültürlerinden, vücut sıvılarından hatta bitkilerden bile elde edilebiliyor. Kaynakları arasında kan, idrar, süt ve diğer vücut sıvıları da var. Hayvan kaynaklı eksozomlar genellikle en etkili olanları. Ancak bitki kaynaklı eksozomlar da bazı durumlarda işe yarayabiliyor. Etik ve regülatif anlamda insan kaynaklı eksozomların kullanımı Avrupa ve Amerika’da kesin olarak yasaklanmıştır. Bu yüzden en tercih edilir kaynak hayvan kaynaklarıdır.

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SORU 2

EN GÜÇLÜ EKSOZOM KAYNAĞI HANGİSİ



Eksozomlar erişkinlerden veya embroyonik kaynaklı doku ve hücrelerden elde edilebiliyor. En etkili ve güvenilir eksozom kaynağı olarak da embroyonik kordon kanı gösteriliyor.



SORU 3

BİTKİ EKSOZOMLARI İŞE YARAR MI

Bitki eksozomları bazı durumlarda işe yarayabilir. Ancak, bitki eksozomları verdiklerin mesajların sınırlı olması sebebi ile hayvansal eksozomlardan çok daha az etkilidir.



SORU 4

EKSOZOMLAR KANSER YAPAR MI



Doğru kaynak kullanıldığı sürece eksozomların kanser yapma potansiyeli yoktur. Hatta eksozomların en geniş çalışma alanlarından birini de kanser tedavileri oluşturmaktadır. Yakın bir gelecekte kanserlerle mücadelede eksozomlardan da yararlanacağımız kesindir.

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SORU 5

EGSOZOMLAR CİLDİ GENÇLEŞTİRİR Mİ



Özellikle hayvan kaynaklı eksozomların pek çok cilt sorunu ile mücadelede kullanılabileceği anlaşılıyor. Ayrıca eksozomların özellikle hayvan kaynaklı olanlarının cilt üzerinde kullanıldığında yaşlanmayı durdurma bir yana geriye bile çevirebileceği anlaşılıyor.









SORU 6

EKSOZOM KREMLERİ ETKİLİ Mİ



Eksozomlar yeni geliştirilen teknolojiler sayesinde topikal kremlere eklenmişler, stabilize edilmişler ve güvenilir antiaging/rejeneratif cilt kremleri olarak kullanıma sunulmuşlardır. Bunların bazıları kozmotik dermatoloji ya da estetik tıp alanında yetişmiş deneyimli hekimler tarafından özel teknikler ile uygulanırken bazıları evde kullanım amacıyla geliştirilmiştir. Eksozom kremleri birden fazla günlük bakım kremlerinin yerine tek bir ürün ile tüm etkiyi, hatta daha fazlasını sağlayabilmektedir.

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SORU 7

HANGİ EKSOZOM KREMLERİ DAHA GÜVENLİ

Uzak doğu kaynaklı ürünleri yeterince güvenilir bulunmuyor. Bu yüzden tercih edilmelerini önermiyorum. Eksozom teknolojileri birçok ülkede araştırma ve uygulama alanı bulmuştur, bulmaktadır. Bu konuda en gelişmiş ülkeler arasında özellikle ABD, İngiltere ve Türkiye yer almaktadır.



SORU 8

EKSOZOM ÜRÜNLERİ GENETİĞİMİZİ BOZABİLİR Mİ



Eksozomların çalışma prensipleri insan DNA’sı üzerinde etkili olmadığı için genetik değişikliğe yol açmaları mümkün değildir.

SORU 9

EN ETKİLİ EKSOZOM KREMİ HANGİSİ



Farklı eksozom kremi çeşitleri kullanıma piyasada bulunabilmektedir. Ama bilelim ki bilimsel çalışmalar ile gücü ve güvenilirliği kanıtlanmış en etkili eksozom kremleri hayvan kordon kanı kaynaklı olan ürünlerdir. Bu ürünler cildin ihtiyaçlarının neye ihtiyacı olduğunu anlayıp ona göre o ihtiyacı karşılamaktadır.









SORU 10

EKSOZOM HAP VE SERUMLARI DA VAR MI



Eksozomların takviye edici gıdalar kapsamında ve ilaç kapsamında çalışmaları devam etmektedir. Gelecekte bu ilaçlar insanların sağlıklı yaşam ömürlerini uzatması bilimsel olarak kanıtlanacak gibi gözüküyor.



SORU 11

EKSOZOM ÜRÜNLERİ SAÇ SORUNLARINI DA ÇÖZEBİLİR Mİ



Çalışmalar eksozomların saç sağlığına çok etkili olduğunu ispatlamıştır. Hatta evde kullanılacak serumların bile doğru zamanda kullanımına başlandığında saç ekimine gerek olmayacak gibi görünüyor.



SORU 12

PRP Mİ EKSOZOM TERAPİ Mİ

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Yeni ve güvenilir bilimsel çalışmalarla net ve açık olarak gösterilmiştir ki PRP tedavilerinin asıl etki mekanizmaları PRP içerisinde bulunan eksozomlardır. PRP uygulamaları aslında konsantre edilmemiş, saflaştırılmamış eksozom uygulamalarıdır. O yüzden eksozom tedavileri PRP tedavilerinden çok daha etkindir.



SORU 13

KİŞİYE ÖZEL EKSOZOM KREMLERİ VAR MI



Güvenilir ve onaylanmış bir merkezde böyle özel kremleri ürettirmeniz ve uygulatmanız mümkündür. Sizin kanınızı alıp, sizin eksozomlarınızı konsantre edip o eksozom konsantresini bir krem ile birleştirilip size özel kişileştirilmiş bir cilt serumu/kremi ürettirip cildinize uygulayabilir ve şaşırtıcı gençleştirici sonuçlar alabilirsiniz.



SORU 14

EKSOZOM KREMLERİ Mİ ENJEKSİYONLARI MI



Cilt içi enjeksiyonların etkinliği daha yüksektir tabi ki ama bu etkiyi devam ettirmek için kremleri kullanmak çok etkilidir.

SORU 15

KENDİ EKSOZOMLARIMIZI DA KULLANABİLECEK MİYİZ



Dünya bu teknoloji için çalışmalarına devam ediyor. İngiltere ve Türkiye de yakından takip ettiğim teknoloji firmaları bunu yapmaya çok yaklaştı.



SONUÇ ŞUDUR

EGSOZOM HİKÂYESİ DEVAM EDECEK



Öyle anlaşılıyor ki eksozom tedavileri “tıbbın geleceği” ile yakınen ilişkili son derece önemli bir alan. Bu nedenle Dr. Tunç Tiryaki ile sohbetimize bir sonraki yazımızda da devam edeceğiz.