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Hangi takviye ne zaman

#Takviye#Takviye Kullanımı#Ferritin

SAĞLIĞIMIZA destek olsun diye kullandığımız vitamin, mineral ve benzeri takviyelerin de -tıpkı ilaçlarda olduğu gibi- belirli kullanım zamanları var.

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Bazılarını sabah, bazılarını akşam, bazılarını aç karnına, bazılarını da tok karnına yuttuğumuz da faydaları daha net ve daha güçlü olabiliyor. Aşağıdaki kısa listeyi önemli bazı takviyelerle ilgili zamanlama takvimini sizinle paylaşmak için hazırlandım.

VARAN BİR

SABAH AÇ KARNINA ALINACAKLAR:

Demir

 Selenyum

 Ginseng

 Kolajen peptidleri

 Krom destekleri

 Magnezyum theonat

Hangi takviye ne zaman

VARAN İKİ

SABAH TOK KARNINA ALINACAKLAR:

D vitamini

 Magnezyum malat

 Omega-3

 Koenzim q10

 K2 vitamini

 Çinko

VARAN ÜÇ

AKŞAM TOK KARNINA ALINACAKLAR:

Kalsiyum sitrat

 Magnezyum sitrat

 Magnezyum malat

 Magnezyum glisinat

VARAN DÖRT

YATMADAN ÖNCE ALINACAKLAR:

Melatonin

 Valerian desteği

 Pasiflora desteği

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OKUR SORUSU 1

DAMARLARINIZDA PIHTI/PLAK VARSA NE YAPMALISINIZ?

BİR: Kan şekerinizi dengeleyin.

İ: Kan basıncınızı düzeltin.

ÜÇ: Kolesterol trigliserid dengesini ilaçla garantiye alın.

DÖRT: Fazla kilonuz varsa verin.

BEŞ: Doktor tavsiyesiyle kan sulandırıcı kullanın.

ALTI: Egzersiz yapın.

YEDİ: Beslenmenizi iyileştirin.

SEKİZ: Sigara ve alkole el sürmeyin.

DOKUZ: Uykunuza dikkat edin, stresten uzak durun.

ON: Sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin.

KISA BİLGİ

HANGİ SORUNA HANGİ BİTKİ ÇAYI?

Bitki çayları doğru seçilir ve değerlendirilirse bazı sağlık sorunlarının çözümü için ilaçlar kadar etkili olabiliyor. Mesela mı?

Baş ağrısı: Tarçın

Öksürük: Kekik

Boğaz ağrısı: Limon

Mide ağrısı: Papatya

Yorgunluk: Nane

Uykusuzluk: Çarkıfelek

KISA SORU

FERRİTİN NEDİR?

Ferritin bir protein, ona “demirin depo şekli” de denilebilir. Eksilen demirimizi yerine o koyar. Fazla demirimizi de o depolar. Kısacası demir dengesinden o sorumludur.

BANA GÖRE

FERRİTİNİNİZİ NE ZAMAN ÖLÇTÜRMELİSİNİZ?

BİR: Tırnaklarınız düzleşip çukurlaşıyor, kolay kırılıyorsa

İKİ: Saçlarınız cansız ve mat görünüyor, kırılıp dökülüyorsa

ÜÇ: Dilinizin üstündeki pütürler yok olmuş ve hassaslaşmışsa

DÖRT: Ağzınızın köşelerinde çatlaklar varsa

BEŞ: Kendinizi yorgun ve halsiz hissediyorsanız

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ALTI: Unutkan ve dalgınsanız

YEDİ: Depresyona eğilimliyseniz

SEKİZ: Çarpıntı, nefes darlığı gibi şikâyetleriniz varsa

DOKUZ: Cildiniz soluk ve kuruysa

Hangi takviye ne zaman

ÖNEMLİ

BOYUN DAMARLARINDAKİ PLAKLARIN ÖLÜMCÜL SONUÇLARI VAR

Damar içinde oluşan pıhtı/plakların yerlerinden ayrılıp kopmaları durumunda ciddi sağlık sorunlarına (emboliler, pıhtı atmaları) yol açabileceğini unutmayalım. Hatta bunlardan bazılarının yaşamı sonlandırabilecek neticelerinin de olabileceğini iyi bilelim. Bu nedenle de -daha önce de hatırlattığım gibi- özellikle 50’li yaşlar sonrasında “Damarlarımda plak var mı, yok mu?” sorusunun yanıtını her 2-3 yılda bir öğrenmeye gayret edelim. Peki o plaklar ne yapıyor? Neden bu kadar tehlikeliler? O plakların yerlerinden kopmaları halinde yol açabilecekleri sorunlardan bazıları şunlar...

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BİR: Kalp krizleri

İKİ: Aritmiler

ÜÇ: Kalp yetmezlikleri

DÖRT: Beyin felçleri

BEŞ: Bellek sorunları

ALTI: Böbrek embolileri

YEDİ: Göz, damar tıkanıklıkları

SEKİZ: Ayak ve ellerde dolaşım bozuklukları/kangrenler

OKUR SORUSU 2

HAŞİMATO HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELER?

BİR: Halsizlik ve çabuk yorulma.

İ: Depresif bir ruh hali.

ÜÇ: Cilt kuruluğu ve terlemede azalma.

DÖRT: Üşüme, soğuğa aşırı duyarlılık hali.

BEŞ: Hareketlerde yavaşlama.

ALTI: El ve ayaklarda ödem.

YEDİ: Kabızlık.

SEKİZ: Unutkanlık, konsantrasyonun azalması.

DOKUZ: Cinsel güçte zayıflama.

ON: Kilo alma.

BANA GÖRE

HAŞİMATO HASTALIĞI TEŞHİSİ ALDIYSANIZ ŞU AYRINTILARA DİKKAT

BİR: Doktora sormadan iyotlu tuz kullanmayın.

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İ: Potasyum iyodür içeren öksürük şurubu içmeyin.

ÜÇ: Selenyumunuz düşükse takviye alın.

DÖRT: Otoimmün bir hastalığınız var mı, araştırın.

BEŞ: Anti tpo seviyesini izleyin.

ALTI: Şeker ve gluteni azaltın.

Hangi takviye ne zaman

AKLINIZDA OLSUN

BAĞIŞIKLIK ÇÖKMESİNİN 5 İŞARETİ

BİR: Sık sık nezle geçirmek.

İKİ: Tekrarlayan ishal ve kabızlık atakları.

ÜÇ: Geç iyileşen yaralar.

DÖRT: Tekrarlayan kulak, akciğer, sinüs iltihapları.

BEŞ: Kronik yorgunluk hali.

ALTI: Ağızda tekrarlayan aftlar.

#Takviye#Takviye Kullanımı#Ferritin
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