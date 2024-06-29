Hangi takviye ne zaman

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Bazılarını sabah, bazılarını akşam, bazılarını aç karnına, bazılarını da tok karnına yuttuğumuz da faydaları daha net ve daha güçlü olabiliyor. Aşağıdaki kısa listeyi önemli bazı takviyelerle ilgili zamanlama takvimini sizinle paylaşmak için hazırlandım.
VARAN BİR
SABAH AÇ KARNINA ALINACAKLAR:
Demir
Selenyum
Ginseng
Kolajen peptidleri
Krom destekleri
Magnezyum theonat
VARAN İKİ
SABAH TOK KARNINA ALINACAKLAR:
D vitamini
Magnezyum malat
Omega-3
Koenzim q10
K2 vitamini
Çinko
VARAN ÜÇ
AKŞAM TOK KARNINA ALINACAKLAR:
Kalsiyum sitrat
Magnezyum sitrat
Magnezyum malat
Magnezyum glisinat
VARAN DÖRT
YATMADAN ÖNCE ALINACAKLAR:
Melatonin
Valerian desteği
Pasiflora desteği
OKUR SORUSU 1
DAMARLARINIZDA PIHTI/PLAK VARSA NE YAPMALISINIZ?
BİR: Kan şekerinizi dengeleyin.
İKİ: Kan basıncınızı düzeltin.
ÜÇ: Kolesterol trigliserid dengesini ilaçla garantiye alın.
DÖRT: Fazla kilonuz varsa verin.
BEŞ: Doktor tavsiyesiyle kan sulandırıcı kullanın.
ALTI: Egzersiz yapın.
YEDİ: Beslenmenizi iyileştirin.
SEKİZ: Sigara ve alkole el sürmeyin.
DOKUZ: Uykunuza dikkat edin, stresten uzak durun.
ON: Sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin.
KISA BİLGİ
HANGİ SORUNA HANGİ BİTKİ ÇAYI?
Bitki çayları doğru seçilir ve değerlendirilirse bazı sağlık sorunlarının çözümü için ilaçlar kadar etkili olabiliyor. Mesela mı?
Baş ağrısı: Tarçın
Öksürük: Kekik
Boğaz ağrısı: Limon
Mide ağrısı: Papatya
Yorgunluk: Nane
Uykusuzluk: Çarkıfelek
KISA SORU
FERRİTİN NEDİR?
Ferritin bir protein, ona “demirin depo şekli” de denilebilir. Eksilen demirimizi yerine o koyar. Fazla demirimizi de o depolar. Kısacası demir dengesinden o sorumludur.
BANA GÖRE
FERRİTİNİNİZİ NE ZAMAN ÖLÇTÜRMELİSİNİZ?
BİR: Tırnaklarınız düzleşip çukurlaşıyor, kolay kırılıyorsa
İKİ: Saçlarınız cansız ve mat görünüyor, kırılıp dökülüyorsa
ÜÇ: Dilinizin üstündeki pütürler yok olmuş ve hassaslaşmışsa
DÖRT: Ağzınızın köşelerinde çatlaklar varsa
BEŞ: Kendinizi yorgun ve halsiz hissediyorsanız
ALTI: Unutkan ve dalgınsanız
YEDİ: Depresyona eğilimliyseniz
SEKİZ: Çarpıntı, nefes darlığı gibi şikâyetleriniz varsa
DOKUZ: Cildiniz soluk ve kuruysa
ÖNEMLİ
BOYUN DAMARLARINDAKİ PLAKLARIN ÖLÜMCÜL SONUÇLARI VAR
Damar içinde oluşan pıhtı/plakların yerlerinden ayrılıp kopmaları durumunda ciddi sağlık sorunlarına (emboliler, pıhtı atmaları) yol açabileceğini unutmayalım. Hatta bunlardan bazılarının yaşamı sonlandırabilecek neticelerinin de olabileceğini iyi bilelim. Bu nedenle de -daha önce de hatırlattığım gibi- özellikle 50’li yaşlar sonrasında “Damarlarımda plak var mı, yok mu?” sorusunun yanıtını her 2-3 yılda bir öğrenmeye gayret edelim. Peki o plaklar ne yapıyor? Neden bu kadar tehlikeliler? O plakların yerlerinden kopmaları halinde yol açabilecekleri sorunlardan bazıları şunlar...
BİR: Kalp krizleri
İKİ: Aritmiler
ÜÇ: Kalp yetmezlikleri
DÖRT: Beyin felçleri
BEŞ: Bellek sorunları
ALTI: Böbrek embolileri
YEDİ: Göz, damar tıkanıklıkları
SEKİZ: Ayak ve ellerde dolaşım bozuklukları/kangrenler
OKUR SORUSU 2
HAŞİMATO HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELER?
BİR: Halsizlik ve çabuk yorulma.
İKİ: Depresif bir ruh hali.
ÜÇ: Cilt kuruluğu ve terlemede azalma.
DÖRT: Üşüme, soğuğa aşırı duyarlılık hali.
BEŞ: Hareketlerde yavaşlama.
ALTI: El ve ayaklarda ödem.
YEDİ: Kabızlık.
SEKİZ: Unutkanlık, konsantrasyonun azalması.
DOKUZ: Cinsel güçte zayıflama.
ON: Kilo alma.
BANA GÖRE
HAŞİMATO HASTALIĞI TEŞHİSİ ALDIYSANIZ ŞU AYRINTILARA DİKKAT
BİR: Doktora sormadan iyotlu tuz kullanmayın.
İKİ: Potasyum iyodür içeren öksürük şurubu içmeyin.
ÜÇ: Selenyumunuz düşükse takviye alın.
DÖRT: Otoimmün bir hastalığınız var mı, araştırın.
BEŞ: Anti tpo seviyesini izleyin.
ALTI: Şeker ve gluteni azaltın.
AKLINIZDA OLSUN
BAĞIŞIKLIK ÇÖKMESİNİN 5 İŞARETİ
BİR: Sık sık nezle geçirmek.
İKİ: Tekrarlayan ishal ve kabızlık atakları.
ÜÇ: Geç iyileşen yaralar.
DÖRT: Tekrarlayan kulak, akciğer, sinüs iltihapları.
BEŞ: Kronik yorgunluk hali.
ALTI: Ağızda tekrarlayan aftlar.
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