Hafta sonuna sağlık notları

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BAĞIŞIKLIK BASKILAYICI YANLIŞLAR

1. Stres yoğunluğu / Kortizol düzeyini arttırarak.



2. Yalnızlık / Norepinefrin duşları yaptırarak.

3. Tembellik / Paslanmayı ve iltihaplanmayı hızlandırarak.

4. Uykusuzluk / Bağışıklık hücrelerini / T ve B lenfositlerini baskılayarak.

5. Kötü beslenme / İmmün sistemi aç bırakarak.









UNUTKANLIK SEBEPLERİNDE İLK 10



İLK 5



1. Nörolojik hastalıklar (Alzheimer)

2. Damar sertliği

3. Alüminyum toksisitesi

4. Hormonal eksilmeler

5. Vitaminsizlik

İKİNCİ 5

1. Mineral fakirliği.

2. Omega-3 noksanlığı.

3. Ruhsal hastalıklar / Depresyon.

4. Görme ve işitme kayıpları.

5. Stres ve uykusuzluk.

GEÇİCİ BİLİNÇ KAYBININ İLK 5 NEDENİ



* Ani tansiyon düşmeleri.

* Yüksek ateşli enfeksiyonlar.

* Ağır hipoglisemi atakları.

* Kafa travmaları.

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* Geçici iskemik ataklar.



EKLEMLERİMİZ NEDEN KİREÇLENİYOR



* Aşırı kilo yükü.

* Eklem travmaları.

* Hatalı egzersizler.



* Romatizmal hastalıklar.

* Kalıtımsal faktörler.



PSİKOLOJİK HALSİZLİKTE İLK 5



* Uykusuzluk.



* Depresyon.



* Sisli beyin.

* Fibromiyalji.



* Stres bozukluğu.



FİZİKSEL HALSİZLİKTE İLK 10



İLK 5



* Kansızlık.

* Organ yetmezliği.

* Hormonal eksilmeler.

* Enfeksiyonlar.

* Kanserler.



İKİNCİ 5



* İlaçlar.

* Hipoglisemi.

* Hipotansiyon.

* Aritmiler.

* Avitaminoz.









STRESİN ÇİRKİN YÜZÜ



Yoğun ve kontrolsüz tekrarlayan stresler...

* Gastrit veya kolite,

* Kan basıncı ve kan şekerinde fırlamalara,

* Kalp ve beyin krizlerine

* Bellek kaybına / bunamaya,

* Kronik depresyona yol açabiliyor.



STRESİN GÜZEL YÜZÜ



Olumlu ölçülü ve yönetilebilir stresler...

* Bizi tetikte tutuyor.

* Daha başarılı, daha çalışkan yapıyor.

* Büyük ve yeni hedeflere odaklandırıyor.



* Muhtemel tehlikelere karşı hazırlıklı kılıyor.



SAÇ RAKAMLARI

SAÇ TELİ SAYISI: Her insanda 100–150 bin saç teli var.

SAÇ YOĞUNLUĞU: 200/cm.

SAÇ TELİ ÇAPI: 0.1 mm.

UZAMA HIZI: Her bir saç telinin aylık uzama miktarı 1 cm.

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GÜNLÜK SAÇ TELİ KAYBI: 50-100 adet.

NOT: Günlük saç teli kaybı sayısı 100’den fazlaysa sorunu ciddiye alınız.

SAÇLARIMIZ NEDEN KEPEKLENİR



* Seboreik dermatit.

* Malassezia mantarı sorunu.

* Yanlış saç ürünleri.

* Aşırı kuru cilt.



* Sedef hastalığı.

KEPEK ÖNLEYİCİ 4 ÖNERİ

* Şampuanınıza elma sirkesi ya da limon suyu ekleyin.

* 2 çay kaşığı sirke ile 1 çay kaşığı limon suyunu karıştırıp durulama suyuna ekleyin.

* Saçınıza zeytinyağı veya hindistan cevizi yağı ile masaj yapın.

* Saçınızı yıkamadan önce tuzla masaj yapın.

SOĞAN NEDEN DOĞAL BİR İLAÇ



* Yoğun kükürt (sülfür) içerir.

* Bol doğal glutatyon üretir.

* Kuversetinin en zengin kaynağıdır. / Senolitik ilaçtır.

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* Prebiyotik gücüyle bağışıklık dostudur.

* Doğal bir antibiyotiktir.



GÖZ ALTI MORLUKLARININ İLK 5 NEDENİ



* Uykusuzluk / Ağır yorgunluk.

* Kronik sinüzit.

* Doğal kemik yapısı.

* Kalıtım.

* Yaşlanma.



TÜRK ÇAYININ 10 FAYDASI



* Metabolizmayı hızlandırıp kilo kontrolünü kolaylaştırır.

* Karaciğer yağlanmasını engeller.

* İnsüline direnci azaltır.

* Tansiyonu dengeler, damar sağlığı için faydalıdır.

* Bellek güçlendirici yapısındaki “kuvarsetin” ile...

* Çayın içindeki kuvarsetin ac2 reseptörlerini kapatarak koronavirüsün hücrelere girmesini engelleyebilir.

* Kuversetin çok güçlü bir antioksidan.

* Paslanmayı azaltır.

* Etkili bir iltihap azaltıcı, alerji engelleyici olabilir.

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* Kronik iltihaplanma süreçlerini frenler.



ARALIKLI ORUÇ KÜRLERİ YAPTIĞINIZDA...



* Daha az serbest radikal üretirsiniz. (Daha az paslanırsınız)

* Daha az insülin salgılarsınız. (Daha az şekerlenirsiniz)

* Daha az trigliserid üretirsiniz. (Daha az yağlanırsınız)

* Daha çok antioksidan kazanırsınız.

* Daha düşük kilolu,

* Daha az tansiyonlu,

* Daha dinç uyanan biri olursunuz. (Daha az iltihaplanırsınız)



D VİTAMİNİMİZ AZALINCA...



* Bağışıklığımız zayıflıyor.

* Kemik ve kaslarımız eriyor.

* Yorgunluk başlıyor.

* Uyku düzenimiz bozuluyor.

* Depresyon tetikleniyor.

* Belleğimiz güçsüz düşüyor.

* Kronik hastalıklar devreye giriyor.

* Beynimiz sisleniyor.

* Damarlarımız sertleşiyor.

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* Kilomuz artıyor.



D VİTAMİNİ RAKAMLARI



50-100 ARASI: İdeal.



30-50 ARASI: Uyarıcı.

20-30 ARASI: Riskli.



20’NİN ALTI: Tehlikeli.