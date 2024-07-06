Hafta sonuna sağlık notları

Paylaş
BAĞIŞIKLIK BASKILAYICI YANLIŞLAR
1. Stres yoğunluğu / Kortizol düzeyini arttırarak.
2. Yalnızlık / Norepinefrin duşları yaptırarak.
3. Tembellik / Paslanmayı ve iltihaplanmayı hızlandırarak.
4. Uykusuzluk / Bağışıklık hücrelerini / T ve B lenfositlerini baskılayarak.
5. Kötü beslenme / İmmün sistemi aç bırakarak.
UNUTKANLIK SEBEPLERİNDE İLK 10
İLK 5
1. Nörolojik hastalıklar (Alzheimer)
2. Damar sertliği
3. Alüminyum toksisitesi
4. Hormonal eksilmeler
5. Vitaminsizlik
İKİNCİ 5
1. Mineral fakirliği.
2. Omega-3 noksanlığı.
3. Ruhsal hastalıklar / Depresyon.
4. Görme ve işitme kayıpları.
5. Stres ve uykusuzluk.
GEÇİCİ BİLİNÇ KAYBININ İLK 5 NEDENİ
* Ani tansiyon düşmeleri.
* Yüksek ateşli enfeksiyonlar.
* Ağır hipoglisemi atakları.
* Kafa travmaları.
* Geçici iskemik ataklar.
EKLEMLERİMİZ NEDEN KİREÇLENİYOR
* Aşırı kilo yükü.
* Eklem travmaları.
* Hatalı egzersizler.
* Romatizmal hastalıklar.
* Kalıtımsal faktörler.
PSİKOLOJİK HALSİZLİKTE İLK 5
* Uykusuzluk.
* Depresyon.
* Sisli beyin.
* Fibromiyalji.
* Stres bozukluğu.
FİZİKSEL HALSİZLİKTE İLK 10
İLK 5
* Kansızlık.
* Organ yetmezliği.
* Hormonal eksilmeler.
* Enfeksiyonlar.
* Kanserler.
İKİNCİ 5
* İlaçlar.
* Hipoglisemi.
* Hipotansiyon.
* Aritmiler.
* Avitaminoz.
STRESİN ÇİRKİN YÜZÜ
Yoğun ve kontrolsüz tekrarlayan stresler...
* Gastrit veya kolite,
* Kan basıncı ve kan şekerinde fırlamalara,
* Kalp ve beyin krizlerine
* Bellek kaybına / bunamaya,
* Kronik depresyona yol açabiliyor.
STRESİN GÜZEL YÜZÜ
Olumlu ölçülü ve yönetilebilir stresler...
* Bizi tetikte tutuyor.
* Daha başarılı, daha çalışkan yapıyor.
* Büyük ve yeni hedeflere odaklandırıyor.
* Muhtemel tehlikelere karşı hazırlıklı kılıyor.
SAÇ RAKAMLARI
SAÇ TELİ SAYISI: Her insanda 100–150 bin saç teli var.
SAÇ YOĞUNLUĞU: 200/cm.
SAÇ TELİ ÇAPI: 0.1 mm.
UZAMA HIZI: Her bir saç telinin aylık uzama miktarı 1 cm.
GÜNLÜK SAÇ TELİ KAYBI: 50-100 adet.
NOT: Günlük saç teli kaybı sayısı 100’den fazlaysa sorunu ciddiye alınız.
SAÇLARIMIZ NEDEN KEPEKLENİR
* Seboreik dermatit.
* Malassezia mantarı sorunu.
* Yanlış saç ürünleri.
* Aşırı kuru cilt.
* Sedef hastalığı.
KEPEK ÖNLEYİCİ 4 ÖNERİ
* Şampuanınıza elma sirkesi ya da limon suyu ekleyin.
* 2 çay kaşığı sirke ile 1 çay kaşığı limon suyunu karıştırıp durulama suyuna ekleyin.
* Saçınıza zeytinyağı veya hindistan cevizi yağı ile masaj yapın.
* Saçınızı yıkamadan önce tuzla masaj yapın.
SOĞAN NEDEN DOĞAL BİR İLAÇ
* Yoğun kükürt (sülfür) içerir.
* Bol doğal glutatyon üretir.
* Kuversetinin en zengin kaynağıdır. / Senolitik ilaçtır.
* Prebiyotik gücüyle bağışıklık dostudur.
* Doğal bir antibiyotiktir.
GÖZ ALTI MORLUKLARININ İLK 5 NEDENİ
* Uykusuzluk / Ağır yorgunluk.
* Kronik sinüzit.
* Doğal kemik yapısı.
* Kalıtım.
* Yaşlanma.
TÜRK ÇAYININ 10 FAYDASI
* Metabolizmayı hızlandırıp kilo kontrolünü kolaylaştırır.
* Karaciğer yağlanmasını engeller.
* İnsüline direnci azaltır.
* Tansiyonu dengeler, damar sağlığı için faydalıdır.
* Bellek güçlendirici yapısındaki “kuvarsetin” ile...
* Çayın içindeki kuvarsetin ac2 reseptörlerini kapatarak koronavirüsün hücrelere girmesini engelleyebilir.
* Kuversetin çok güçlü bir antioksidan.
* Paslanmayı azaltır.
* Etkili bir iltihap azaltıcı, alerji engelleyici olabilir.
* Kronik iltihaplanma süreçlerini frenler.
ARALIKLI ORUÇ KÜRLERİ YAPTIĞINIZDA...
* Daha az serbest radikal üretirsiniz. (Daha az paslanırsınız)
* Daha az insülin salgılarsınız. (Daha az şekerlenirsiniz)
* Daha az trigliserid üretirsiniz. (Daha az yağlanırsınız)
* Daha çok antioksidan kazanırsınız.
* Daha düşük kilolu,
* Daha az tansiyonlu,
* Daha dinç uyanan biri olursunuz. (Daha az iltihaplanırsınız)
D VİTAMİNİMİZ AZALINCA...
* Bağışıklığımız zayıflıyor.
* Kemik ve kaslarımız eriyor.
* Yorgunluk başlıyor.
* Uyku düzenimiz bozuluyor.
* Depresyon tetikleniyor.
* Belleğimiz güçsüz düşüyor.
* Kronik hastalıklar devreye giriyor.
* Beynimiz sisleniyor.
* Damarlarımız sertleşiyor.
* Kilomuz artıyor.
D VİTAMİNİ RAKAMLARI
50-100 ARASI: İdeal.
30-50 ARASI: Uyarıcı.
20-30 ARASI: Riskli.
20’NİN ALTI: Tehlikeli.
Paylaş