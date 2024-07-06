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Hafta sonuna sağlık notları

#Sağlık#Bağışıklık#Hastalık

İsterseniz gelin bu sıcak, güzel cumartesi sabahı ve harika hafta sonuna sağlık bilgilerimizi yenileyerek ve hatırlayarak başlayalım. Hazırsanız buyurun...

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BAĞIŞIKLIK BASKILAYICI YANLIŞLAR

1. Stres yoğunluğu / Kortizol düzeyini arttırarak.

2. Yalnızlık / Norepinefrin duşları yaptırarak.

3. Tembellik / Paslanmayı ve iltihaplanmayı hızlandırarak.

4. Uykusuzluk / Bağışıklık hücrelerini / T ve B lenfositlerini baskılayarak.

5. Kötü beslenme / İmmün sistemi aç bırakarak.

Hafta sonuna sağlık notları

UNUTKANLIK SEBEPLERİNDE İLK 10

İLK 5

1. Nörolojik hastalıklar (Alzheimer)

2. Damar sertliği

3. Alüminyum toksisitesi

4. Hormonal eksilmeler

5. Vitaminsizlik

İKİNCİ 5

1. Mineral fakirliği.

2. Omega-3 noksanlığı.

3. Ruhsal hastalıklar / Depresyon.

4. Görme ve işitme kayıpları.

5. Stres ve uykusuzluk.

GEÇİCİ BİLİNÇ KAYBININ İLK 5 NEDENİ

* Ani tansiyon düşmeleri.

* Yüksek ateşli enfeksiyonlar.

* Ağır hipoglisemi atakları.

* Kafa travmaları.

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* Geçici iskemik ataklar.

EKLEMLERİMİZ NEDEN KİREÇLENİYOR

* Aşırı kilo yükü.

* Eklem travmaları.

* Hatalı egzersizler.

* Romatizmal hastalıklar.

* Kalıtımsal faktörler.

PSİKOLOJİK HALSİZLİKTE İLK 5

* Uykusuzluk.

* Depresyon.

* Sisli beyin.

* Fibromiyalji.

* Stres bozukluğu.

FİZİKSEL HALSİZLİKTE İLK 10

İLK 5

* Kansızlık.

* Organ yetmezliği.

* Hormonal eksilmeler.

* Enfeksiyonlar.

* Kanserler.

İKİNCİ 5

* İlaçlar.

* Hipoglisemi.

* Hipotansiyon.

* Aritmiler.

* Avitaminoz.

Hafta sonuna sağlık notları


STRESİN ÇİRKİN YÜZÜ

Yoğun ve kontrolsüz tekrarlayan stresler...

* Gastrit veya kolite,

* Kan basıncı ve kan şekerinde fırlamalara,

* Kalp ve beyin krizlerine

* Bellek kaybına / bunamaya,

* Kronik depresyona yol açabiliyor.

STRESİN GÜZEL YÜZÜ

Olumlu ölçülü ve yönetilebilir stresler...

* Bizi tetikte tutuyor.

* Daha başarılı, daha çalışkan yapıyor.

* Büyük ve yeni hedeflere odaklandırıyor.

* Muhtemel tehlikelere karşı hazırlıklı kılıyor.

SAÇ RAKAMLARI

SAÇ TELİ SAYISI: Her insanda 100–150 bin saç teli var.

SAÇ YOĞUNLUĞU: 200/cm.

SAÇ TELİ ÇAPI: 0.1 mm.

UZAMA HIZI: Her bir saç telinin aylık uzama miktarı 1 cm.

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GÜNLÜK SAÇ TELİ KAYBI: 50-100 adet.

NOT: Günlük saç teli kaybı sayısı 100’den fazlaysa sorunu ciddiye alınız.

SAÇLARIMIZ NEDEN KEPEKLENİR

* Seboreik dermatit.

* Malassezia mantarı sorunu.

* Yanlış saç ürünleri.

* Aşırı kuru cilt.

* Sedef hastalığı.

KEPEK ÖNLEYİCİ 4 ÖNERİ

* Şampuanınıza elma sirkesi ya da limon suyu ekleyin.

* 2 çay kaşığı sirke ile 1 çay kaşığı limon suyunu karıştırıp durulama suyuna ekleyin.

* Saçınıza zeytinyağı veya hindistan cevizi yağı ile masaj yapın.

* Saçınızı yıkamadan önce tuzla masaj yapın.

SOĞAN NEDEN DOĞAL BİR İLAÇ

* Yoğun kükürt (sülfür) içerir.

* Bol doğal glutatyon üretir.

* Kuversetinin en zengin kaynağıdır. / Senolitik ilaçtır.

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* Prebiyotik gücüyle bağışıklık dostudur.

* Doğal bir antibiyotiktir.

GÖZ ALTI MORLUKLARININ İLK 5 NEDENİ

* Uykusuzluk / Ağır yorgunluk.

* Kronik sinüzit.

* Doğal kemik yapısı.

* Kalıtım.

* Yaşlanma.

TÜRK ÇAYININ 10 FAYDASI

Metabolizmayı hızlandırıp kilo kontrolünü kolaylaştırır.

Karaciğer yağlanmasını engeller.

İnsüline direnci azaltır.

Tansiyonu dengeler, damar sağlığı için faydalıdır.

Bellek güçlendirici yapısındaki “kuvarsetin” ile...

Çayın içindeki kuvarsetin ac2 reseptörlerini kapatarak koronavirüsün hücrelere girmesini engelleyebilir.

* Kuversetin çok güçlü bir antioksidan.

* Paslanmayı azaltır.

* Etkili bir iltihap azaltıcı, alerji engelleyici olabilir.

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* Kronik iltihaplanma süreçlerini frenler.

ARALIKLI ORUÇ KÜRLERİ YAPTIĞINIZDA...

* Daha az serbest radikal üretirsiniz. (Daha az paslanırsınız)

* Daha az insülin salgılarsınız. (Daha az şekerlenirsiniz)

* Daha az trigliserid üretirsiniz. (Daha az yağlanırsınız)

* Daha çok antioksidan kazanırsınız.

* Daha düşük kilolu,

* Daha az tansiyonlu,

* Daha dinç uyanan biri olursunuz. (Daha az iltihaplanırsınız)

D VİTAMİNİMİZ AZALINCA...

* Bağışıklığımız zayıflıyor.

* Kemik ve kaslarımız eriyor.

* Yorgunluk başlıyor.

* Uyku düzenimiz bozuluyor.

* Depresyon tetikleniyor.

* Belleğimiz güçsüz düşüyor.

* Kronik hastalıklar devreye giriyor.

* Beynimiz sisleniyor.

* Damarlarımız sertleşiyor.

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* Kilomuz artıyor.

D VİTAMİNİ RAKAMLARI

50-100 ARASI: İdeal.

30-50 ARASI: Uyarıcı.

20-30 ARASI: Riskli.

20’NİN ALTI: Tehlikeli.

#Sağlık#Bağışıklık#Hastalık
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