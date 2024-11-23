Hafta sonu için sağlık notları

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Zira bazı vitamin, mineral ve polifenolik antioksidan bileşikler var ki noksanlıkları sağlık dengemizi kısa sürede alt üst edebiliyor. Bu nedenle “MİKRO BESİNLER” olarak tanımlansalar da onları pek de küçük görmememiz, ıskalamamamız ve ciddiye almamızda fayda var. İsterseniz gelin sözü fazla uzatmadan hemen başlayalım.

KISA BİLGİ 1

Kalsiyum zengini besinlerde ilk 10

Kalsiyumsuz yapamayız. Sadece kemiklerimizin sağlamlığı değil, kaslarımızın, sinir sistemimiz hatta kalbimizin bile işini düzgün yapabilmesi için yeteri kadar kalsiyumu besinlerle sürekli kazanmamız lazım. Üstelik araştırmalara bakılırsa kalsiyumu takviye şeklinde kullanmak da pek doğru değil. Zira kontrolsüz ve dikkatsiz kullanım halinde kalsiyum takviyeleri kalsiyum birikimine neticede de damarlarda plaklara, böbreklerde taşlara, kalplerde krizlere yol açabiliyor. Bu nedenle günlük/düzenli ihtiyacı besinlerle kazanmak daha doğru. Kalsiyum zengini besinlerin ilk 10’unda bakın neler var...

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- BİR: Bakliyat grubu (fasulye, bezelye).

- İKİ: Yoğurt

- ÜÇ: Peynir

- DÖRT: Ayran, kefir.

- BEŞ: Lahanalı, karnabaharlı lezzetler.

- ALTI: Badem ve fındık gibi kuruyemişler.

- YEDİ: Yeşil sebzelerin tamamı.

- SEKİZ: Susam

- DOKUZ: Tahin.

-ON: Siyah kuru erik.

KISA BİLGİ 2

Kuversetin zengini besinlerde ilk 10

Kuversetin son yıllarda yıldızı hızla parlayan muazzam bir antioksidan. Bağışıklığı güçlendirici, virüslerden koruyucu, alerjileri önleyici, paslanmayı frenleyici etkileri zaten biliniyordu. Bunlara son yıllarda muazzam bir bilgi daha eklendi: Kuversetin yaşlanmayı hızlandıran ZOMBİ HÜCRELERİ de yok edebiliyor. Neticede de LONGEVİTY alanının ve SENOLİTİK TIBBIN yeni yıldızlarından biri olmayı çoktan hak ediyor. Peki, onu doğal yoldan nasıl kazanacağız? Neleri daha çok ve sık tüketeceğiz? Bakın ilk 10’daki listede neler var?

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- BİR: Kırmızı soğan

- İKİ: Lahanagiller ailesi

- ÜÇ: Turpgillerin tamamı

- DÖRT: Elma

- BEŞ: Üzüm

- ALTI: Böğürtlen

- YEDİ: Yeşil çay

- SEKİZ: Kapari

- DOKUZ: Zerdeçal

- ON: Acı biber

KISA BİLGİ 3

Çinko neden çok önemli

Çinko da vazgeçilmez ve yaşamsal minerallerden biri. Sağlığın pek çok alanında mükemmel işler başarıyor. Deniz ürünlerinden, sebzelerden, bakliyattan, kuruyemişlerden kolaylıkla kazanılabiliyor. Peki, çinko neden bu kadar önemli? Bu sorunun yanıtının ilk 10’unda şunlar var.





İLK 5

Bedenimizde demirden sonra en çok bulunan elementtir.

En az 300 enzim için gereklidir, zorunludur.

Genlerin yönetiminde aktif rol üstlenir.

Protein üretiminin vazgeçilmezidir.

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Tat ve koku duygusunun esas elementidir.

İKİNCİ 5

Bağışıklık hücrelerini aktive eder.

Antioksidan gücü ile paslanmayı engeller.

Yara iyileşmesini destekler.

Gelişmeyi, büyümeyi hızlandırır.

Belleğe güç verir.

KISA BİLGİ 4

B12 VİTAMİNİ AZALINCA NELER OLUYOR

B12 vitamini beynimizin sütü. Aklımızın, fikrimizin, belleğimizin teminatı. Kansızlık frenlerinden biri, sinir iletiminin ve miyelinin bütünlüğünün vazgeçilmezi. Metilasyon süreçleri de onsuz olmuyor. Yani DNA’mız, genomik yapılanmamız bile onsuz görevini yeterince yapamıyor. İdeal rakamlar kanımızda 500-1000 arasında bulunması. 400’ün altı sorunlu, 300’ün altı riskli, 200’ün altı çok tehlikeli. Peki, B12 rezervlerimiz azalınca ne oluyor?

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İLK 5

- BİR: Unutkanlık

- İKİ: Yorgunluk

- ÜÇ: Uykusuzluk

- DÖRT: Kulak çınlaması

- BEŞ: Kansızlık

İKİNCİ 5

- BİR: Ayağa kalkınca baş dönmesi

- İKİ: Odaklanma sorunu

- ÜÇ: Ayak ve el uyuşması

- DÖRT: Kaslarda yorgunluk

- BEŞ: İsteksizlik, bitkinlik ve güçsüzlük

ÜÇÜNCÜ 5

- BİR: Dilde yanma

- İKİ: Kas krampları

- ÜÇ: İştah bozukluğu

- DÖRT: Hızlı kilo alma, zor kilo verme

- BEŞ: Denge bozukluğu

KISA BİLGİ 5

KOENZİM Q10 ZENGİNİ GIDALAR

Koenzim Q10 da yaşamsal doğal moleküllerden biri. Bedenimiz onu üretse de yaşlandıkça o üretim azalıyor. Neticede de o muazzam antioksidanın yetersizliği mitokondrilerimizi yorgun düşürüyor, enerjimizi azaltıyor, hücrelerimizi paslandırıyor, daha hızlı yaşlandırıyor. İdeal rakam 1000’in üstü. 500’ün altına düşürmemekte fayda var. Peki, koenzim Q10’u takviyeler dışında hangi gıdalardan kazanabiliriz? İşte en etkili koenzim Q10 yüklü gıdalar listesi...

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- SAKATATLAR: Kalp, karaciğer ve böbrek

- KIRMIZI VE BEYAZ ET: Sığır eti ve tavuk

- YAĞLI BALIKLAR: Alabalık, uskumru ve sardalya

- SEBZELER: Ispanak, karnabahar ve brokoli

- MEYVELER: Portakal ve çilek

- BAKLAGİLLER: Soya fasulyesi, mercimek ve yer fıstığı

- KABUKLU YEMİŞLER VE TOHUMLAR: Susam tohumları ve Antep fıstığı

- YAĞLAR: Ceviz, fındık ve avokado yağları