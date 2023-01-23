Grip birinci COVID-19 ikinci

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Grip ilk sırada yer alıyor, COVID-19 ikinci sıraya düşmüş durumda, üçüncü sırada ise Rhino virüs enfeksiyonu yani nezle var. Diğer taraftan yine aynı enfeksiyon hastalıkları uzmanları, önümüzdeki günlerde grip salgınının boyutlarının daha da büyüyebileceğinden endişe ediyor ve bizi uyarıyor:

HERKES MUHTEMEL BİR GRİP TEHDİDİNE KARŞI KORUYUCU ÖNLEMLERİ EN İYİ ŞEKİLDE ALMALI. Çünkü bu yıl grip bir garip, öyle 3-5 günde falan geçip gitmiyor, neredeyse 2-3 haftaya kadar uzayabiliyor. Daha da can sıkıcı olanı gribe eklenen öksürük krizleri neredeyse bir ay sizi perişan edebiliyor. Bu nedenle grip ve benzeri hastalıklardan herhangi birinin belirtilerini yaşayan herkes, hastalığını başkalarına da bulaştırmamak için özel bir dikkat göstermek zorunda. Lütfen hepimiz bugünlerde her zamankinden çok daha fazla dikkatli olalım, kendimizi korumaya ve eğer hastaysak taşıdığımız mikrobu başkalarına bulaştırmamaya dikkat edelim.

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KESİP SAKLAYIN



50 YAŞ SONRASI İÇİN 7 TAVSİYE

50 yaş bana sorarsanız “GÖLGE ÇİZGİSİ”dir. İster kadın ister erkek olun fark etmez, 50 yaş sonrası için bazı yaşam tarzı değişikliklerine gitmek ve yeni bazı “KALICI ALIŞKANLIKLAR” edinmek zorundasınız. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımın yolladığı “yazarı belli olmayan” bazı “50 yaş üzeri yaşam tarzı tavsiyelerini” sizinle de paylaşmak istedim. Zira o tavsiyeler -bana göre- çok ama çok değerli ve önemli. İşte o tavsiyeler...

1- GÜLÜN: Endişelerinize bile gülümseyin. Unutmayın, siz “en talihli” kişilerden birisiniz. Uzun bir hayat sürme şansı yakaladınız. Biliniz ki birçoğu asla bu yaşa gelemez, asla tam bir yaşam da deneyimleyemez. Yaşantınızın bu noktasında huzurlu bir hayatın tadını çıkarın. Endişelenmeyin, mutlu olun ve daha çok ve sık gülün.

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2- AFFEDİN: Biri tarafından kırıldıysanız onu AFFEDİN. Birini kırdıysanız ÖZÜR DİLEYİN. Küskünlüğü yanınızda sürüklemeyin. Küskünlük sadece sizi üzmeye hizmet eder. Kimin haklı olduğu önemli değildir. Birisi bir keresinde şöyle demiş: “Kin tutmak, zehir yutup diğer kişinin ölmesini beklemekten farksızdır.” Siz o zehri asla yutmayın. Affedin, unutun ve hayatınıza keyifle devam edin.

3- VAZGEÇMEYİN: Bundan sonraki yaşamınızda da hobilerinizden asla vazgeçmeyin. Eğer yoksa, yenilerini edinin. Seyahat edebilir, yürüyüş yapabilir, yemek pişirebilir, okuyabilir, dans edebilirsiniz. Bir kedi ya da köpek edinebilir, küçük bir bahçede -hatta balkonda- bitki yetiştirebilir, pişti, briç, dama, satranç, domino, golf, tenis oynayabilirsiniz.

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4- DİNLEYİN: Sadece yaşıtlarınızı değil, gençleri de dinleyin. Onların fikirlerine de saygı gösterin. Gençler sizinle aynı fikirlere sahip olmayabilirler ancak gelecek onların ve onlar dünyayı kendi istedikleri ve düşündükleri yönde geliştirecek ve götürecekler. Onlara eleştiri değil öğüt verin ve onlara dünün bilgeliğinin bugün de geçerli olduğunu hatırlatmaya devam edin. Asla “Benim zamanımda” ifadesini kullanmayın. Ve unutmayın ki sadece sizin için “şu an” sizin zamanınızdır. Yaşadığınız sürece, bundan sonraki dönemde, yaşadığımız her zaman diliminin uyumlu bir parçası olun.

5- GÜNCEL KALIN: Gazeteleri, dergileri düzenli okuyun. Güncel haberleri izleyin. İnternete girin ve insanların ne konuştuklarını takip edin. Etkin bir e-posta hesabınız olduğundan emin olun. Sosyal ağlardan bazılarını kullanmayı deneyin. O ağlarda eski arkadaşlarınızla karşılaşınca şaşırmayın.

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6- KENDİNİZE İYİ BAKIN: Yaşınız ne olursa olsun o yaşa uygun moda trendlerini gözden kaçırmayın, ancak kendi stil anlayışınızı da mutlaka koruyun. Size neyin iyi geldiğine dair kendi anlayışınızı bugüne kadar yeterince geliştirdiniz, bundan sonrası için onu özenle koruyun ve onlarla gurur duyun. Bu sizin kim olduğunuzun -kimliğinizin- bir parçasıdır. Kendinizle gurur duyun. Yaşınızı dikkate almayın, 70, 80’lerden sonra bile kuaförünüze veya berberinize gitmeyi bırakmayın, tırnaklarınızı yaptırın, dermatolog ve diş hekiminizi düzenli olarak ziyaret edin. Yetinmeyin, parfüm ve kremlerinizi de dikkatle stoklayın! Dış bakımınızı dikkatle sürdürdüğünüz ve bakımlı biri olduğunuzda bu mükemmellik duygusu içinize de sızacak, sizi gururlu ve güçlü hissettirecektir.

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7- STRES YAPMAYIN: Sadece küçük şeyler için değil, büyük şeyler için bile strese girmeyin. Bugüne kadar zaten pek çok şeyin üstesinden başarıyla geldiniz. İyi ve kötü anılarınız oldu. Ama artık önemli olan sadece “ŞU AN”dır. Geçmişin sizi aşağı çekmesine ve geleceğin sizi korkutmasına asla izin vermeyin. Şimdide kalın, şimdide yaşayın ve şimdi de kendinizi iyi hissedin.

HAFTANIN TAVSİYESİ

GÖBEK ERİTEN 10 ÖNERİ

1- YÜRÜYÜN: Günde en az 5 bin, mümkünse 7 bin 500, fırsat bulursanız 10 bin adım atın.

2- MERDİVEN ÇIKIN: Her gün en az 75 basamak merdiven tırmanmayı hedefleyin.

3- ÇÖMELİP KALKIN: Günde 3 kez 20 defa çömelme egzersizi yapın.

4- PAYLAŞIN: Tabağınızdaki yiyeceğin ¼’ünü yemeyip masadaki arkadaşınızla paylaşın.

5- UYGULAYIN: Sık sık 5/2 veya 4/3 gün diyeti uygulayın: Haftada 2 veya 3 gün aralıklı oruç kürü yapın.

6- DENEYİN: 13/24 veya 14/24 saat sistemini deneyin: Aralıklı açlık kürlerinizde günde kadınsanız 13, erkekseniz 14 saati aç geçirin.

7- PROTEİNE YÜKLENİN: Beslenme planınızda daha çok protein olsun. Una, nişastaya ve şekere hayır deyin; yoğurt, yumurta, yağsız beyaz veya kırmızı ete yüklenin.

8- SEBZELERİ DAHA ÇOK SEVİN: Beslenmeniz sebze ağırlıklı olsun, tabağınızın ¾’ü sebzeyle dolsun!

9- ŞEKERE “HAYIR” DEYİN: Hiçbir yiyeceğinize şeker eklemeyin. Hiçbir içeceğinize şeker eklemeyin. Tatlıların sadece tadına bakmakla yetinin.

10- UNA MESAFELİ DURUN: Unlu besinlere mesafeli durun ve pastanelere asla uğramayın!





AKLINIZDA OLSUN

ÇAY DEYİP GEÇMEYİN

ÇAY bir mucizedir. Ve o mucizenin arka planında pek çok sağlık bilgisi gizlidir. İşte o bilgilerden bazıları...



VARAN 1 Yeşil çayda siyah çaydan daha fazla kateşin/epigallokateşin yani “antioksidan” güç var. Ama aradaki fark zannedildiği kadar mühim değil. Geçiştirilebilir yani. Bu nedenle de yeşil çaya siyah çaydan daha fazla antioksidan güç yüklemek biraz haksızlık!

VARAN 2 Kafein bakımından yeşil çay siyah çaydan daha avantajlı. Yeşil çayın kafein içeriği, siyah çaydan biraz daha düşük. Ama hakkını verelim. Burada da ciddi bir fark yok!

VARAN 3 Egzersiz öncesi bir fincan siyah veya yeşil çay için! Çaydaki antioksidan güç, egzersiz esnasında oluşabilecek serbest radikallerin etkisini azaltıyor yani bir tür antioksidan koruma kalkanı sağlıyor. Bu pek mühim bilgiyi lütfen ayrı bir yere not eder misiniz?