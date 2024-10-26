Gençlerde ani kalp ölümleri arttı mı

Haberin Devamı

Bu önemli, tehlikeli ve dikkat çekici artış sadece bizde değil başka ülkelerde de mühim bir sağlık gündemi. Mesela ABD bunlardan biri. ABD’deki ünlü Cleveland Kliniğin ve Güney Kaliforniya Üniversitesi’nin yaptıkları yeni bir araştırma, COVID-19 geçiren gençlerde kalp krizi riskinin 2 kat arttığını gösterdi. Doğal olarak da bu bilgi dikkatlerin COVID-19 üzerinde yoğunlaşmasına sebep oldu. Peki, doğru mu? Kalp krizlerinin gençlerde daha sık görülmesinin birinci nedeni COVID-19 enfeksiyonu olabilir mi? Kanaatime göre nedenlerden biri bu olsa da esas neden gençlerde giderek artan “insülin direnci sorunu, kilo fazlalığı ve obezite problemi”dir. Diğer taraftan genç popülasyonda “sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıkların, hareketsizlik/aktivite yetersizliği gibi yanlışlıkların artmasının da” rolü olması muhtemeldir.

Haberin Devamı

OKUR SORUSU

GENÇ ANNELİK MEME KANSERİ RİSKİNİ AZALTIR MI

Mevcut istatistiksel veriler 30 yaşından önce anne olan kadınlarda meme kanseri riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor. Hatırlayalım: “Çocuk yapmama, emzirmeme, fazla kiloluluk ya da obezite, insülin direnci, alkol tüketimi” gibi yaşam tarzı yanlışları ve sağlık sorunları da meme kanserini tetikleyebiliyor.

OKUR SORUSU-2

Homosisteinim yüksekse ne olur

1- Yüksek homosistein seviyeleri metabolizmanızdaki “metilasyon bozukluğu”nun da önemli bir işaretidir.



2- Metilasyonun bozulması ise kanserler dahil pek çok sağlık sorunu için hazırlanmış “kırmızı mumlu bir sağlıksızlığa davet mektubu” gibidir.



3- Homosistein seviyeniz mümkünse 8’den düşük olsun. 12’yi geçmesin, 14 ve fazlası görülünce de acil durum ilan edilsin.

KISA BİLGİ

KUVERSETİN ZENGİNİ BESİNLER

- Elma

- Soğan

- Hurma

- Salatalık

- Marul

- Lahana

-Çay





İYİ BİLGİ

Haberin Devamı

YEŞİL ECZANENİN A TAKIMI

1- Alkali gücü ve C vitamini zenginliğiyle LİMON.

2- Omega 3, folik asit, magnezyum zenginliğiyle CEVİZ.

3- Omega 9, oleo- prenin hidroksitrosol zenginliğiyle ZEYTİN.

4- Koenzim, demir ve rozmarinik asit gücüyle ISPANAK.

5- Resveratrol ve antosiyanin depolarıyla ÇEKİRDEKLİ SİYAH ÜZÜM.

6- Allisin varlığıyla SARIMSAK.

7- Kuversetin zenginliğiyle SOĞAN.

8- Kalsiyum gücüyle KURU ERİK.

9- Pektin, kuver- setin ve posa gücüyle ELMA.

10- Arginin, triptofan ve magnezyum gücüyle KABAK ÇEKİRDEĞİ.

İYİ HABER

SEYAHATSEVERLERE GENÇLİK MÜJDESİ

Yeni insanlarla tanışma, doğayla temasa geçme, yürüme, besleyici değeri olan gıdalar tüketme gibi pratiklerin, yaşlanma sürecini ertelediği, yeni bir bilimsel araştırmayla ortaya kondu. Edith Cowan Üniversitesi’nden araştırmacılar, daha fazla tatil yapmanın hastalık izni almayı azalttığını belirten yeni bir araştırma yayımladı. Seyahat etmenin, yeni insanlarla tanışma, doğayla temasa geçme ve sağlıklı gıdalar tüketme gibi pratiklerle yaşlanma sürecini ertelediği ifade edildi.

Haberin Devamı

İYİ HABER-2

FINDIĞIN 4 FAYDASI

Fındık hasadı bitti, ne var ki zeytinyağı meselesinde olduğu gibi fındıkta da konu sağlık olduğunda yeterli bilgiye sahip değiliz. İsterseniz gelin bir de fındığın sağlık faydalarına göz atalım.

- FOLİK ASİT BAKIMINDAN ZENGİN: Hücre çekirdeğinin olgunlaşması için elzem. Kanseri önlemede, belleği desteklemede, kalp krizi ve felçleri engellemede faydaları var. Ayrıca eksikliğinde önemli sorunlar yaratabilen özel bir anemi ortaya çıkabiliyor.

- E VİTAMİNİ DEPOSU: Kanı incelttiği, vücuttaki yangısal süreçleri baskıladığı, cinsellikten kalp ve beyin sağlığına kadar birçok noktada rol oynadığı biliniyor.

- MAGNEZYUM GÜCÜ MÜKEMMEL: Kalp dostu bir mineral. Kalp ritminin bozulmasını önlüyor, kan basıncını dengeliyor, kasları gevşetiyor, sinir sistemini sakinleştiriyor ve uykuyu iyileştiriyor. Yorgunlukla mücadelede ve migren gibi baş ağrılarını azaltmada faydalı.

Haberin Devamı

- TIKABASA ARGİNİN DOLU: Damar duvarını güçlendirir, damar esnekliğini destekler, kanı inceltir, kan basıncını düşürür, dolaşımı hızlandırır, damar duvarında nitrik oksit yapımını artırır. Bu da cinsel bölgeye daha çok kan gitmesi ve damarların kanla dolup şişmesi anlamına geliyor.

HAFTA SONU ÖNERİSİ

GÖBEĞİNİZ CANINIZI SIKIYORSA BU REÇETEYİ UYGULAYIN

- YÜRÜYÜN: Günde en az 7500 adım atın.

- MERDİVEN ÇIKIN: Günde en az 75 basamak tırmanın.

- ÇÖMELİP KALKIN: Günde 3 kez 20 defa çömelme egzersizi yapın.

- PAYLAŞIN: Tabağınızdakinin 4’te 1’ini arkadaşlarınızla paylaşın.

- UYGULAYIN: Haftada 2-3 gün aralıklı açlık kürü yapın.

- DENEYİN: Aralıklı açlık küründe kadınsanız 12-13 saat, erkekseniz 14-16 saati aç geçirin.

Haberin Devamı

- PROTEİNE YÜKLENİN: Yoğurt, yumurta, yağsız beyaz ve kırmızı et tüketin.

- SEBZEYİ SEVİN: Tabağınızın 4’te 3’ü sebzelerden oluşsun.

- ŞEKERE ‘HAYIR’ DEYİN: Tatlıyı sadece tadın.

- UNLU BESİNLERE SOĞUK BAKIN: Fırın ve pastanelere uğramayın.