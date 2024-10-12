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Ortalama yaşam süresi uzayıp hipertansiyon, Alzheimer, şeker hastalığı, romatizma, kanser gibi kronik yaşlılık hastalıklarına yakalanma ihtimali arttıkça bu “masum istek” günümüzde daha da dayanılmaz ve cazip hale gelmiştir.

Haksız bir istek mi? Tabii ki hayır. Yaşlanan her insan yaşlılık hastalıklarının hiçbirine yakalanmadan, en azından bu hastalıkların darbeleriyle can sıkıcı yaralar almadan huzur ve keyif içinde ömrünü tamamlamak ister. Kanaatime göre, uzun ömür kliniklerinin, diğer adıyla “LONGEVITY ENSTİTÜLERİ”nin son yıllarda yaygınlaşmalarının ve daha popüler hale gelmelerinin sebebi de esasen budur. Kısacası kim ne kadar direnirse dirensin ne kadar görmezden gelirse gelsin proaktif tıp alanında uzmanlaşmış sağlık kadrolarının desteğiyle hızla yaygınlaşmaya ve geleceğimizin sağlık sistemi adayı olmaya hazır gibi görünüyor. Kısacası gelecek iyi gelecek.

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YENİ BİLGİ

LONGEVİTY ENSTİTÜLERİ NE YAPAR





Amerika ve Avrupa’da hızla yaygınlaşan bu klinikler yaşa bağlı hastalıkların -kalp damar hastalıklarının, diyabetin, hipertansiyonun, beyin damar hastalıklarının, Parkinson ve Alzheimer’ın, romatizmal sorunların, otoimmün problemlerin, sarkopeni ve osteoporoz gibi kemik ve kas erimelerinin hatta kanserlerin ve obezitenin- erken teşhisi ve tedavisine odaklanan merkezlerdir. Alanında yetkin üst düzey sağlık uzmanları -doktorlar, psikologlar, fizyoterapistler, beslenme uzmanları, laboratuvarlar...- bu merkezlerde detaylı sağlık taramaları ve yoğunlaştırılmış, üst düzey tıbbi uzman destekli medikal girişimler yaparlar. Neticede de takibe aldıkları kişilerin zihinsel, fiziksel ve sosyal olarak daha aktif yaşamasını ve yaşlanmasını sağlamaya çalışırlar. Bu klinikler kronik hastalıklar ve yaşlılık sorunlarının tedavisine odaklanan “REAKTİF TIP” çabalarına ek olarak kişiyi bedenen, ruhen, akıl ve zihinsel bakımdan da formda ve dinç tutan “PROAKTİF SAĞLIK” bakımına da öncelik verirler. Bu kliniklerin ilgi alanlarını ve uygulamalarını bir başka yazımda sizlere daha detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Ama şu bilgiyi daha şimdiden sizinle paylaşabilirim: Son 20 yılda bilim insanları “metformin, rapamisin, akarboz, canagliflozin, SGPT-2 gibi ilaçlar rejeneratif tıp girişimleri miRNA, chrisPR uygulamaları gibi” ilaçlar ve teknolojileri “bölünmeyen yaşlanan hücreleri -zombi hücreler- yok eden senolitik moleküller, aralıklı oruç kürleri ve kalori kısıtlaması” gibi yöntemlerle ortalama yaşam süresinin daha sağlıklı sürdürülebileceği hatta uzatılabileceğini gösteren pek çok umut verici bilimsel çalışmaya imza attılar.

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Kısacası anlaşılan o ki proaktif sağlık alanında da sağlıklı yaşlanma söz konusu olduğunda da GELECEK İYİ GELECEK!

HATIRLATMA

HANGİ MAGNEZYUM NE ZAMAN





1-MAGNEZYUM MALAT: Fibromiyalji ağrılarında ve kas tutulmalarına bağlı ağrılarda daha etkilidir.

2-MAGNEZYUM GLİSİNAT: Ruhsal gevşeme, uyku bozuklukları, nöropatik ağrılarda ve bağırsak tembelliğinde tercih ediliyor.

3-MAGNEZYUM SİTRAT: Genel sağlık yararı ve kramplar için kullanılıyor.

4-MAGNEZYUM SÜLFAT: Bağırsakları aşırı uyarıp ishale yol açabiliyor. Epsom tuzu olarak da biliniyor. Sıcak su banyolarında banyo suyuna eklenince “dinlendirici” ve “gevşetici” etkisi var.

5-MAGNEZYUM TAURAT VE OROTAT: Kalp-damar sağlığını desteklemekte daha etkili sayılıyor.

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6-MAGNEZYUM OKSİT: Emilimi sınırlı, etkisi sorunlu. Kabızlık yapabiliyor. Bizim “çöp magnezyum” diye adlandırdığımız, etkisi son derece sınırlı magnezyum formudur.

KISA BİLGİ 1

TAKVİYELERİ NİÇİN KULLANIYORUZ





1- Bağışıklık gücümüzü arttırmak için

2- Yorgunlukla savaşmak için

3- Belleğimizi takviye etmek için

4- Daha güzel bir uyku için

5- Cildimizi genç tutmak için

6-Eklemleri güçlendirmek için

7-Kabızlık-ishal ile mücadele için

8-Kilo dengesi için

9-Kemiklerimizi takviye etmek için

10-Kanserden korunmak için

KISA BİLGİ 2

AĞRI AZALTAN DOĞAL TAKVİYE VAR MI

BİR / GLUKOZAMİN SÜLFAT: Eklem ağrıları için...

İKİ / MAGNEZYUM MALAT/SITRAT: Kas ağrıları için...

ÜÇ / ALFA LİPOİK ASİT: Sinüsel ağrılar için...

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DÖRT / B6 VE B12 VİTAMİNLERİ: Nöropatik ağrılar için...

BEŞ / BENFOTİAMİN: Diyabetik ağrılar için...

KISA BİLGİ 3

OMEGA-3 HATIRLATMALARI

1- Omega-3 haplarını yemekle birlikte almak daha iyi sonuç verir.

2- Omega-3 desteklerini günün her saatinde almak mümkünse de sabah kahvaltıyla birlikte alınmaları tavsiye edilir.

3- Omega-3 takviyeleri kilo aldırmaz, yaz-kış yılın her ayında kullanılabilir.

4- Omega-3 zengini balık yemek imkanlar ölçüsünde omega-3 zengini yumurta, süt ürünü, etlere yönelmek gerekir.

5- Ceviz, keten tohumu ve yağı, chia, semizotu gibi bilinen bitkisel omega-3 kaynaklarını da ihmal etmemek gerekir.

OKUR SORUSU

MİTOFAJİ NEDİR VE NEDEN GÜNDEMDE

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Mitofaji, hasarlı veya yaşlanan mitokondrilerin hücre içi temizlenme sürecidir. Bu süreç, hücrelerin sağlıklı mitokondriyal işlevini sürdürmesi için hayati öneme sahiptir. Mitofaji, otofaji adı verilen daha geniş bir hücresel temizlik sürecinin bir alt koludur.

Mitofaji, son yıllarda yaşlanma, nörodejeneratif hastalıklar (Alzheimer, Parkinson gibi) ve metabolik hastalıklarla ilişkili olarak dikkat çekmiştir. Hücresel enerji üretiminde ve sağlıklı hücresel işlevlerin sürdürülmesinde mitokondrilerin kritik rolü nedeniyle, mitofaji, hastalıkların önlenmesi ve sağlıklı yaşlanma ile ilgili araştırmalarda önemli bir konu haline gelmiştir.