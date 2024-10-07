Geç kalmayın

Paylaş
Ve her birimiz -ne yaparsak yapalım- bu doğal gerçeğe karşı bağışık değiliz. Yapabileceğimiz tek şey var: Bilimsel gerçekler ve kültürel/geleneksel tecrübelerin verilerine dayanarak DOĞRU YAŞAM SEÇİMLERİ ile şimdi ve gelecekte hayatımızın kalitesini ve gidişatını olumlu yönde değiştirmektir. Bunun en etkili yolu da o değişimleri mümkün olduğu kadar GENÇ YAŞLARDA yani GEÇ KALMADAN hayata geçirmektir. Hayat oyununun daima “en güçlü olanın hayatta kalacağı” üzerine kurulu olduğu gerçeğini asla unutmayarak “beslenmemiz, bedensel aktivitemiz, uyku kalitemiz, stres ve huzur dengemiz” üzerinde mükemmeli arayarak ve özellikle 40’lı 50’li yaşlardan sonra başımıza musallat olan KRONİK HASTALIKLARDAN daha kolay korunabilir ve neticede de daha keyifli ve daha mükemmel bir iyi hayat yolculuğunu ileri yaşlara, hatta son nefesimize kadar sürdürebiliriz.
İYİ BİLGİ
KENDİNİZE DE YATIRIM YAPIN
Eğer her yaşta ama en çok da 40’lı 50’li yaşlar sonrasında;
* kendi hayatınızın patronu,
* hayat hikâyenizin başrol oyuncusu,
* ömrünüzün gerçek efendisi,
* yaşam yolculuğunuzun CEO’su, olmak istiyorsanız “YAPACAĞINIZ İLK İŞ YAŞAM TARZINIZA ODAKLANMAK” olsun. Daha güzel bir hayat için daha çok sağlık, huzur, keyif, enerji, neşe, dostluk, keşif, yardım, üretim ve paylaşım için; kısacası DAHA GÜZEL BİR HAYAT İÇİN yanlışlarınızdan vazgeçip yaşam tarzınızı bir an önce iyileştirmekte lütfen GEÇ KALMAYIN.
BİR ÖNERİ
PROTEİNE DİKKAT
Vücudunuzun yüzde 60’ı su, kalan yüzde 40’ın yarısı ise proteindir. Organlarınızın, kaslarınızın, tendon, kiriş ve bağlarınızın hatta kemiklerinizin organik yapısının önemli bir kısmını proteinler oluşturur ve bir yıl boyunca o proteinlerin neredeyse yarısı yenilenir. Bu nedenle imkânlarınız ölçüsünde her gün düzenli olarak yeterli miktarda protein tüketmeyi ve bu işi hayvansal proteinler (kırmızı et, kümes hayvanları, süt ürünleri, yumurta...) ile bitkisel proteinleri (bakliyat, tam tahıllar...) dengeleyerek başarmayı unutmayın.
AKLINIZDA OLSUN 1
ZAYIFLAMA İĞNELERİ YÜZÜ SARKITIYOR
Yeni gelişmeler iğne şeklinde kullanılan ilacın yüzün sarkmasına ve daha yaşlı görünmesine neden olabildiğini ortaya koyuyor. İğnedeki obezite ve tip 2 diyabet için kullanılan etken maddenin yüzdeki kasları eritiyor.
AKLINIZDA OLSUN 2
ZAYIFLAMA İĞNELERİNİN YAN ETKİLERİ
BİR: Mide bulantısı
İKİ: Kusma
ÜÇ: İshal
DÖRT: Karın ağrısı
BEŞ: Kabızlık
ALTI: Baş ağrısı
YEDİ: Yorgunluk
KISA BİLGİ 1
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ NELER ZAYIFLATIR
BİR: Stres, üzüntü ve depresyon
İKİ: Kötü alışkanlıklar (alkol, sigara)
ÜÇ: Vitamin, mineral eksiklikleri
DÖRT: Gereksiz antibiyotik ve ilaç kullanımı
BEŞ: Beslenme hataları
ALTI: Hareketsiz bir yaşam
KISA BİLGİ 2
KOENZİM Q10 ZENGİNİ GIDALAR
SAKATAT: Kalp, karaciğer ve böbrek
ET GRUBU: Kırmızı et ve kümes hayvanları
YAĞLI BALIKLAR: Alabalık, uskumru ve sardalya
BAKLAGİLLER: Soya fasulyesi, mercimek ve yer fıstığı
KABUKLU YEMİŞLER VE TOHUMLAR: Susam tohumları ve antep fıstığı
SEBZELER: Ispanak, karnabahar ve brokoli
MEYVELER: Portakal ve çilek
KISA BİLGİ 3
POTASYUM AZALINCA NELER OLUYOR
İLK 5
Cildimiz kuruyor
Yorgun düşüyoruz
İshal veya kabızlık başlıyor
Kas ağrıları devreye giriyor
Sıvı birikimi / ödem oluşuyor
İKİNCİ 5
Sinirlilik hali başlıyor
Terleme artıyor
Kalp atımı düzensizleşiyor
Bulantı-kusma görülebiliyor
Kan basıncı düşüyor
AKLINIZDA OLSUN 3
KEMİK ERİMESİNİ YAYGINLAŞTIRAN 10 MÜHİM ŞEY
1. Kadınların menopozda geçirdikleri süre son 50 yılda en az 10-15 yıl uzadı. Menopoz süreci uzadıkça da osteoporoz yaygınlaştı.
2. Hareketsizlik mühim bir osteoporoz davetçisidir.
3. Geleneksel besinlere oranla daha çok tüketilmeye başlanan fast food besinlerde çok daha az kalsiyum var.
4. Kemikli et ve sakatat tüketimindeki azalma kemik erimesinin en mühim sebebi.
5. Yeteri kadar magnezyum, bakır ve boron kazanamamamız mühim bir sorun.
6. D vitamini eksikliğinin çok etkili bir osteoporoz hazırlayıcısı olduğu biliniyor.
7. Probiyotik eksikliği sorunumuz nedeniyle kemik dostu k2 vitaminini yeteri kadar üretemiyoruz.
8. Reflü, gastrit veya ülser tedavisinde kullanılan çoğu ilaç osteoporoz tetikçisi.
9. Kortizon kullanımının yaygınlaşması etkili bir faktör.
10. Asit gıdalara ilginin artması, yanlış yapılan diyetler, aşırı protein yükleyen rejimler birer osteoporoz davetçisi.
Paylaş