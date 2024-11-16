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Bugüne kadar “sağlıklı ve uzun bir ömür” üzerine yapılan binlerce araştırmanın ortak, net ve açık sonucu şudur: Eğer hastalıklardan uzak, sağlam ve sağlıklı yaşamak ve yaşlanmak istiyorsanız, yaşınız ilerledikçe “daha az yemeye” ve “düzenli egzersiz yapmaya” odaklanmalısınız. Bu iki faktör dışındaki diğer sağlık belirleyicileri -ilaçlar, takviyeler, uygulamalar...- ya bu ikili kadar etkili değildir ya da henüz tahmini bilgiler ya da tavsiyelerdir. “Sağlık için en iyi egzersiz hangisi?” sorusunun yanıtına gelince...

DOĞRUSU ŞUDUR

SEVDİĞİNİZ EGZERSİZİ YAPIN

En iyi egzersiz sizin severek tutkulu bir şekilde ve düzenli olarak yapacağınız egzersizdir. En çok keyif aldığınız, kendinizi en iyi hissettiğiniz, rahatlıkla zaman ayırabildiğiniz ve yaptıktan sonra kendinizi yorgun değil mutlu, bitkin değil enerjik, halsiz değil zinde ve formda hissettiğiniz egzersiz “sizin için” en iyi, en faydalı ve sağlıklı egzersizdir.

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İsterseniz sokaklarda parklarda yürüyün, isterseniz yürüme bandında ya da eliptik bisiklette egzersiz yapın, isterseniz yüzün veya tenis, golf oynayın, hangi egzersizi yaparsanız yapın ama mutlaka ve düzenli olarak sevdiğiniz bir egzersizi -egzersizleri- yapın. Yaparken kendinizi iyi hissettiğiniz, daha iyi olduğunuz, zamanınızı ayırmaktan keyif aldığınız ve sonrasında beden ve ruhunuzu daha iyi ve daha güçlü bir arada tuttuğunuzu hissettiğiniz her türlü egzersiz -sizin için- en doğru, en faydalı egzersizdir.

İYİ BİLGİ

HİPERTANSİYONA DİKKAT

Hipertansiyon en önemli sağlık sabotajcılarından biri. Sadece kendisi bir sorun olsa, kalbi büyütmek ve damarları zorlayıp sertleştirmekle kalsa neyse... Bu belalı sabotajcının yol açtığı daha pek çok sorun var. Hipertansiyonlularda Alzheimer’a, felçlere, kalp krizlerine, böbrek yetmezliklerine, göz sorunlarına da beklenenden daha sık rastlanıyor. İşin kötüsü genelde eğer aklınıza gelip de ölçmezseniz varlığından haberdar olmuyor, farkına varamıyorsunuz. Özellikle 40’lı yaşlardan sonra hiçbir şikâyetiniz olmasa bile yılda en az 2-3 kez kan basıncınızı ölçtürmeniz bu nedenle önemli bir sağlık görevi. Peki, hiç mi belirti vermiyor? Aslında bazı belirtileri var. Onları da sıradaki kutuda özetlemeye çalıştım.

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KESİP SAKLAYIN 1

HİPERTANSİYONUN 10 İŞARETİ

1- Sık idrara çıkma özellikle geceleri uyanıp idrar yapma.

2- Bulanık ya da çift görme.

3- Bacaklarda şişlik.

4- Nefes darlığı.

5- Halsizlik, yorgunluk, isteksizlik.

6- Kulak çınlamaları.

7- Burun kanamaları.

8- Düzensiz kalp atışı ve kalp ağrısı.

9- Baş dönmesi.

10- Ensede ve başta basınç ve ağrı hissi.

KIŞ BİLGİSİ

BAĞIŞIKLIĞIN GÜCÜ BESİNLERDE GİZLİ

Kış kapıda! Çok değil birkaç hafta sonra havalar daha da soğuyacak, kapalı ortamlarda bakteriler ve virüsler yeniden cirit atmaya başlayacak. O gözle görünmeyen gizli kış sabotajcıları mikroplara karşı korunmanın en önemli belirleyicilerinden biri ise yiyip içtiklerimiz. Eğer doğru şeyler yiyip içmeyi başarabilirsek bağışıklığımız daha güçlü olur ve o mikroplarla mücadelede başarı şansımız artar. Peki kış aylarında -tabii ki mümkünse hemen her zaman- daha sık ve çok tüketmemiz gereken besinler neler? Bu sorunun yanıtı da bir sonraki kutuda.

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KESİP SAKLAYIN 2

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN 10 MUTFAK SIRRI

- Yoğurt/kefir

- Turşular/ şalgam

- Boza

- Tarhana

- Prebiyotikler (muz, pırasa, bamya, yer elması)

- Antioksidan zengini sebzeler

- Turunçgiller

- Omega 3 zengini yağlı balıklar

- Yumurta

- Bakliyat

KESİP SAKLAYIN 3

SAĞLAM BİR BAĞIŞIKLIK İÇİN EK TAVSİYELER

- TAVSİYE 1: Her gün yürüyün.

- TAVSİYE 2: Uykunuzdan taviz vermeyin.

- TAVSİYE 3: Stresinizi yönetmeyi ve huzur halkanızı genişletmeyi hedefleyin.

- TAVSİYE 4: İltihaptan, paslanmadan, şekerlenmeden korunun.

- TAVSİYE 5: Doğal desteklerden istifade edin. (Zerdeçal, C vitamini, D vitamini...)

- TAVSİYE 6: Aşılanmayı ihmal etmeyin.