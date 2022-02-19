COVID-19’da ölüm rakamları azaltılabilir mi

Ortak kanaat şu: “Tamam, Omikron olağanüstü bulaşıcılığı olan yeni bir varyant. Hemen her ülkede fırtına gibi esiyor, dalgalar değil tsunamiler yaratıyor. Ama çok şükür ve ne iyi ki bulaştığı insanlarda oluşturduğu hastalık önceki varyantlar kadar ağır seyretmiyor.”

Peki, bu doğru bir bilgi mi? Muhtemelen ve bir ölçüde evet. Vaka sayılarının çokluğuna rağmen hastanelere müracaatların, yatırılarak tedavi edilmek zorunda kalanların, yoğun bakıma ihtiyaç duyanların sayısının beklenenden düşük olması bu bilgiyi doğruluyor.

Ama bu durumda bile bizim üzerinde hassasiyetle durmamız gereken önemli hem de çok önemli, mühim bir ayrıntı var. O AYRINTI ŞU: “Önceki varyantlarda olduğu gibi Omikron da yakaladığı bağışıklığı yetersiz yaşlıları maalesef pek affetmiyor.”

Özellikle kronik hastalığı ve/veya çoklu organ yetmezliği olan yaşlılarda “HASTANELİK OLMA RİSKİ” Omikron varyantında da oldukça yüksek. ABD’de yapılan yeni bir araştırmada da bu bilgi net ve açık olarak doğrulandı: COVID-19 aşısını yaptırmayan 65 yaş ve üzeri grubun aşılarını tamamlamış, hatırlatma dozlarını yaptırmış yaşıtlarına oranla hastaneye kaldırılma risklerinin “49 KAT DAHA FAZLA” olduğu belirlendi.

Çıkarılacak ders, üzerinde durulacak nokta şudur: HATIRLATMA DOZUNU YAPTIRMAYI İHMAL EDEN 65 YAŞ ÜSTÜ BÜYÜKLERİMİZİN SÜRATLE AŞILANMASI LAZIM. Dikkatimizi öncelikle bu grupta yoğunlaştıralım, “HATIRLATMA DOZU ÇALIŞMALARINI” öncelikle bu grup için hızlandıralım.

KISA BİLGİBİR ERKEK DERDİ: PROSTAT BÜYÜMESİ

PROSTAT bezi “erkeklere özel” bir iç salgı bezi. İdrar torbasının alt kısmına yerleşmiş, sadece 20 gram civarında ağırlığı olan minik bir organ. Görevi, bir iç salgı üretmek olsa da öyle yaşamsal bir önemi falan yok. Prostat salgısı içerdiği enzimlerle ejakulatın pıhtılaşmasını ve kadın genital bölgesine tutunmasını sağlıyor. Ayrıca yapısındaki enzimler ejakulatın erimesini ve içerisindeki spermlerin hareket etmesini de kolaylaştırıyor. Prostat sıvısının hafif alkali yapıda olması da önemli bir ayrıntı. Bu alkali karakter, kadın yumurtasının başarılı bir şekilde döllenmesine yani üreme sürecine de yardımcı oluyor. Peki, sorun ne? Sorun bu bezin aşırı büyümesi. Detaylar için diğer kutulara geçebiliriz.

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