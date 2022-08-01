COVID-19 rakamları tırmanmaya devam ediyor

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Bu bilgiyi Sağlık Bakanlığı verileri de doğruluyor. Son açıklanan resmi rakamlara göre, haftalık vaka sayısı 365 bin 424, son haftadaki insan kaybımız ise 157 kişi oldu. Tekrar hatırlatıyor ve uyarıyoruz: Virüsün eski gücünü kaybettiği doğrudur. Vaka sayılarındaki artışa rağmen -çok şükür- hastaneye yatış, yoğun bakıma alınma ve insan kaybı rakamlarımız eskisi kadar korkutucu ve üzücü değildir. Ama ne olursa olsun son varyantların “BA.4 ve BA.5” bulaşma hızı ve kabiliyeti dikkate alındığında rehavete kapılmamamız gerekmektedir. Bu nedenle hiç olmazsa sadece riskli alanlarda maske kullanımının ve hijyenik önlemleri ısrarla sürdürmenin bile işe yarayabileceği unutulmamalıdır. Diğer taraftan hatırlatma dozu aşılarının da riskli kişiler için hâlâ önemli bir korunma aracı oldukları doğrudur. Lütfen dikkatli olmaya, korunma önlemlerini gerektiğinde mutlaka kullanmaya devam edelim. Eğer riskli grupta isek son yaptırdığınız aşının veya geçirdiğiniz COVID-19 enfeksiyonunun üzerinden 4-5 aydan daha uzun bir zaman dilimi geçmiş ise hatırlatma dozu aşılarımızı mutlaka yaptıralım.







SAĞLIĞINIZ İÇİN

4 ÖNEMLİ EV TESTİ



YAŞIMIZ ne olursa olsun sağlığımız önemlidir, bir numaralı meselemizdir. Bu nedenle sık sık “Ne durumdayım?” sorusuna cevap verecek bazı testlerden geçmemiz gerekir. Bu testler özellikle 50’li, 60’lı yaşlardan sonra farklı bir önem kazanır. Ve yine bu testlerin çoğu için hastanelere gitmemiz, detaylı muayenelerden geçip bir uzmandan tıbbi yardım istememiz gerekir. Oysa hepimizin evlerimizde de uygulayabileceğimiz basit ve kolay bazı testler var. Amerika’da yayımlanan The Wall Street Journal gazetesi bu testlerden bazılarını geçtiğimiz günlerde yayımladı. İsterseniz gelin, yeni haftaya girerken, 40’lı 50’li yaşlardan sonra sağlık durumumuzun ne halde olduğunu gösterebilen bu basit 4 teste biz de kısaca bir göz atalım.







TEST 1

TEK AYAK TESTİ



DÜZ bir zeminin üzerinde ayakkabılarınızı çıkararak tek ayak üzerinde durmayı deneyiniz. Diğer ayağınızı diz hizanıza doğru mümkün olduğu kadar yukarıya çekmeye çalışınız ve kıpırdamadan ayakta durabileceğiniz süreyi belirleyiniz. Uzmanlara göre, 70 yaşın altında sağlıklı birinin en az 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durabilmesi gerekiyor. Rakam 4-5 saniyenin altına indiğinde ise bunu bizim önemli bir sağlıksızlık uyarısı olarak anlamamız gerekiyor.



TEST 2

OTUR KALK TESTİ



SANDALYEYE oturup kalkmak, özellikle sandalyenin kenarından destek almadan bu işi ardı ardına 8-10 defa tekrarlayabilmeyi başarmak önemli bir “güçlü sağlık” işaretidir. Diğer taraftan bu işlemi günlük egzersizlerinizin bir parçası olarak da düzenli bir şekilde tekrarlamanız sağlığınızı güçlendirir. Bu tekrarlar dengenizi geliştirir, düşme olasılığınızı minimuma indirir.

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“OTUR KALK TESTİ”ni sağlık durumunuzu belirlemek için kullanacağınızda ise şu süreci izlemelisiniz: Ellerinizi göğsünüze çapraz yapın ve kolsuz bir sandalyede tekrar tekrar oturup kalkın. Mümkünse bu tekrarları 5’e tamamlayın. Eğer bu 5 tekrarı “60’lı yaşlarda 11-11.5, 70’lerde 12-12.5, 80’lerde 14-15 saniyede” tamamlayabiliyorsanız kendinizi kocaman bir “aferin!” ile ödüllendirebilirsiniz. Eğer bu rakamlar çok düşükse, hele hele yarıya kadar inmiş değerleri gösteriyorsa aman dikkat! En ufak bir hatanızda düşme ihtimaliniz oldukça yüksek demektir.



TEST 3

ŞINAV TESTİ



ŞINAV çekme egzersizi özellikle egzersiz/spor merkezlerinin salgın nedeniyle kapatıldığı pandemi döneminde en faydalı “ev egzersizlerinden biri” olarak kabul gördü. Şınav egzersizlerini bir sağlık testi olarak kullanmamız da mümkün. Zira çekebileceğimiz şınav sayısının fazlalığı kas-iskelet sistemimizin ve nörolojik koordinasyon kabiliyetimizin gücünü de ispatlıyor. Uzmanlar 40’lı yaşlarda olmasına rağmen en az 10 şınav çekemeyenlerde kardiyovasküler hastalık ihtimalinin bu işi başarabilenlere göre daha yüksek olduğunu söylüyor. Ayrıca çektiğimiz şınavların sayısı arttıkça “yaşam karnemizdeki sağlık notu”muzun değeri de yükseliyor. Dünyanın en önemli ve kabul gören sağlık merkezlerinden biri sayılan Mayo Clinic (ABD) Yaşlanma Merkezi’nin direktörü Nathan LeBrasseur “50-60 yaş aralığındaki bir erkeğin en az 10 şınavı rahatlıkla çekmesi gerektiğini” söylüyor. Özeti şudur: Şınav testini de çektiğimiz şınavların sayısını dikkate alarak “ev yapımı bir sağlık testi” gibi kullanabiliriz.

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TEST 4

YÜRÜME HIZI TESTİ



BU test de sadece 6 dakika süren ama neticeleri oldukça güvenli olan önemli bir “ev işi sağlık testi” gibi kabul ediliyor. Bu testle 6 dakikalık bir sürede tempolu bir biçimde “ne kadar yürüyebildiğinizi” ölçmemiz gerekiyor. Uzmanlara göre, eğer o 6 dakikada 350 metre ve üzerine çıkamıyorsak bu bilgi bizde bazı sağlık sorunlarının devreye girdiğine işaret edebiliyor.