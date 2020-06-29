Bodrum'da pandemi teftişi

“Geldi, geliyor” derken yaz kendini iyice hissettirdi. Neticede şehirler kadar yazlıklardaki pandemi önlemleri de gündemin ilk maddelerinden biri haline geldi.
Bugünlerde herkes imkânları ölçüsünde Ayvalık, Çeşme, Bodrum, Didim, Fethiye, Alanya, Anamur gibi yaz kasabalarına akın ediyor. Ne var ki bu “pandemi gündemli tatil” çoğumuzun da aklını epey karıştırıyor.
Haksız mıyız?
Hayır!
Hayır, çünkü sorun önemli. Biliyoruz ki virüs sadece şehirlerde değil, o güzelim tatil yörelerinde de sokaklara konuşlanmış bizi bekliyor. Peki ne yapmalıyız? Son aylarda çektiğimiz onca sıkıntının üzerine bir de önümüzdeki sıcak ve nemli yazı da bunalarak mı geçireceğiz? Yoksa tatil beldelerinden birine gidip deniz ve havuzların serin sularında yüzmeyi, dinlenmeyi, kafa dinlemeyi mi tercih edeceğiz? Detaylar için buyurun...
BANA GÖRE: TATİLDEN VAZGEÇMEYELİM AMA…
BANA sorarsanız, eğer imkânınız varsa tatilinizi bu yıl da ertelemeyin. Çünkü şu kesin: Ruhu da bedeni de şöyle biraz havalandırmak, kafaları biraz dinleyip vitesleri azıcık boşa almak, kısacası pandemi gündeminden az da olsa uzaklaşmak emin olun hepimize çok iyi gelecek.
Ama bir şartla: Pandemi tedbirleri tatilde de sürecek! Güvenlik kaygılarımız tatilde de yine gündemde olacak. Yazlıklarda da işler sıkı tutulacak. Kısacası virüse asla fırsat tanınmayacak.
PEKİ NASIL: TEFTİŞE BODRUM’DAN BAŞLIYORUZ
BEN uzun tatillerden haz etmem. Bu yaz da her yıl olduğu gibi tekrarlayan kısa tatiller yapacağım. Tatil hakkımın önemli bir bölümünü de yine Bodrum’a ayıracağım. Ve tabii ki diğer tatil yörelerini de gözden ırak bırakmayacağım. Hepsini dikkatle inceleyecek, aldıkları pandemi tedbirlerini gözden geçirecek, yaz boyunca Hürriyet’te bir bir açıklayacağım! Not vereceğim, not tutacağım! Gelelim Bodrum’a...
Geçtiğimiz hafta sonunu Bodrum’da geçirdim. Elimden geldiği ölçüde de tarafsız bir gözle sizin adınıza pandemi tedbirlerini denetledim. Peki netice mi? Bodrum’daki pandemi teftişinin ilk bölümünü bugün, kalanını da perşembeye tek tek anlatacağım. İlk bölüm için buyurun...
VARAN 1: YAZLIK SİTELERDE DURUM ŞU…
DİKKATLE incelediğim 2-3 siteden edindiğim izlenimlerin özeti şudur: Güneşlenme alanlarında önerilen güvenlik tedbirlerine uyum oldukça iyi. Site yönetimleri, plajlarda gerekli tedbirleri almışlar. Sitelerin yeme içme bölümlerinde de durum fena değil. Cuma akşamı davetli olarak gittiğimiz site restoranında masalar medeni(!) mesafe kuralına uyumlu yerleştirilmişti. Sandalyelerde de sosyal mesafeye uyum tamdı. Servise gelince... Belli ki garsonlar da iyi eğitilmişler. Belli ki yönetimler sıkı hazırlıklar yapmışlar. Belli ki site sakinleri işin ciddiyetinin farkındalar. Kısacası keyifli bir sohbetin tadını çıkarıp akşam yemeğimizi gönül rahatlığı içinde afiyetle ama biraz hafif tutarak(!) yedik. Sitelerdeki tedbirlerin 10 üzerinden en az 8 puanı rahatlıkla hak edeceği kararını verdik.
VARAN 2: BEACH’LER VE PLAJLAR BİRAZ SORUNLU
SON yıllarda “Bodrum’da tatil” denilince nedense akla hemen “pahalı lahmacunlar, uçuk fiyatlı dönerler, dudak uçuklatan fiyatlarla hizmet veren beach’ler, plajlar” geliyor. Gözlemim şu: Beach’ler ve halka açık plajların pandemi tedbirleri bakımından biraz daha sıkı denetlenmesi lazım. Özellikle akşam saatlerinde, müziğin de etkisiyle işler biraz karışıyor, “Sosyal mesafe hak getire!” benzeri bir durum ortaya çıkıyormuş. Duyduğuma göre, benzer bir sorun gece yarısından sonra da tekrarlıyormuş. Gidip görmedim ama birkaç kaynaktan teyit ettirdim. Kaynaklarımdan da eminim. Netice olarak beach’ler ve plajlara 10 üzerinden en fazla 6, hadi bilemediniz 7 verebiliriz.
VARAN 3: ÇOK YILDIZLI TESİSLERE GELİNCE…
ÇOK yıldızlı otellerin teftişine Maçakızı, Edition ve Mandarin Oriental otelleriyle başladım. Net ve açık olarak söyleyeyim: Çok yıldızlılarda ciddi bir kontrol var. Hepsi de 10 üzerinden 9’u havada karada hak ediyor. Daha kapıda başlayan önlemler, güneşlenme alanlarında, restoran ve barlarda da istisnasız ve dikkatle uygulanıyor. İnşallah hep böyle sürer. Konaklama alanlarında da (odalar) gerekli önlemler alınmış. Hatta durum biraz da abartılmış. Özetle imkânınız varsa, Turizm Bakanlığı’nın denetlediği tesislere gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz. Bu yüksek standartlı tesislere 10 üzerinden 9’u rahatlıkla verebiliriz..
VARAN 4: BODRUM ÇARŞISINDA VAZİYET NE
BODRUM beklendiği ölçüde kalabalık değil. Cumartesi ve pazar sokağa çıkma saatleri dışında görebildiğim kadarıyla Bodrum çarşısı da henüz tenha. Esnafın şimdilik keyfi yok. Ama yine de umutlular. Sabırla misafirlerini bekliyorlar. Pandemi teftişinin neticelerine gelince... Emin olun, esnaf da dikkatli ve hazırlıklı. Tost satıcılarından ayaküstü büfelere kadar hepsi işin ciddiyetinin farkında. Bütün mesele bizim göstereceğimiz uyumda. Tatilde de tedbirleri elden bırakmayacağız. Bize hizmet verenlere yardımcı olacağız. Çarşı pazar notumun 10 üzerinden 8’i rahatlıkla hak ettiğini söyleyebilirim.
NETİCE ŞU: BODRUM YAZA DA PANDEMİYE DE HAZIR
BODRUM teftişinde hastaneleri de gündemime aldım. İki büyük hastanenin yöneticileriyle de konuştum. Anlattıklarına göre Bodrum’da ciddi bir sorun yok. Vaka sayıları yok denilecek kadar az. Benim bu teftişten net ve açık çıkarımıma gelince... İster sitelerdeki evlerinizde kalın, ister lüks ya da orta halli otellerde konaklayın, dinlenin, isterseniz de restoranlarda karnınızı doyurup tatilinizi yapın, durum fark etmiyor, Bodrum -eğer bu düzen bozulmazsa- güvenli ve ciddi bir hazırlıkla sizi bekliyor.
Bodrum'da pandemi teftişi
“Geldi, geliyor” derken yaz kendini iyice hissettirdi. Neticede şehirler kadar yazlıklardaki pandemi önlemleri de gündemin ilk maddelerinden biri haline geldi.
Bugünlerde herkes imkânları ölçüsünde Ayvalık, Çeşme, Bodrum, Didim, Fethiye, Alanya, Anamur gibi yaz kasabalarına akın ediyor. Ne var ki bu “pandemi gündemli tatil” çoğumuzun da aklını epey karıştırıyor.
Haksız mıyız?
Hayır!
Hayır, çünkü sorun önemli. Biliyoruz ki virüs sadece şehirlerde değil, o güzelim tatil yörelerinde de sokaklara konuşlanmış bizi bekliyor. Peki ne yapmalıyız? Son aylarda çektiğimiz onca sıkıntının üzerine bir de önümüzdeki sıcak ve nemli yazı da bunalarak mı geçireceğiz? Yoksa tatil beldelerinden birine gidip deniz ve havuzların serin sularında yüzmeyi, dinlenmeyi, kafa dinlemeyi mi tercih edeceğiz? Detaylar için buyurun...
BANA GÖRE: TATİLDEN VAZGEÇMEYELİM AMA…
BANA sorarsanız, eğer imkânınız varsa tatilinizi bu yıl da ertelemeyin. Çünkü şu kesin: Ruhu da bedeni de şöyle biraz havalandırmak, kafaları biraz dinleyip vitesleri azıcık boşa almak, kısacası pandemi gündeminden az da olsa uzaklaşmak emin olun hepimize çok iyi gelecek.
Ama bir şartla: Pandemi tedbirleri tatilde de sürecek! Güvenlik kaygılarımız tatilde de yine gündemde olacak. Yazlıklarda da işler sıkı tutulacak. Kısacası virüse asla fırsat tanınmayacak.
PEKİ NASIL: TEFTİŞE BODRUM’DAN BAŞLIYORUZ
BEN uzun tatillerden haz etmem. Bu yaz da her yıl olduğu gibi tekrarlayan kısa tatiller yapacağım. Tatil hakkımın önemli bir bölümünü de yine Bodrum’a ayıracağım. Ve tabii ki diğer tatil yörelerini de gözden ırak bırakmayacağım. Hepsini dikkatle inceleyecek, aldıkları pandemi tedbirlerini gözden geçirecek, yaz boyunca Hürriyet’te bir bir açıklayacağım! Not vereceğim, not tutacağım! Gelelim Bodrum’a...
Geçtiğimiz hafta sonunu Bodrum’da geçirdim. Elimden geldiği ölçüde de tarafsız bir gözle sizin adınıza pandemi tedbirlerini denetledim. Peki netice mi? Bodrum’daki pandemi teftişinin ilk bölümünü bugün, kalanını da perşembeye tek tek anlatacağım. İlk bölüm için buyurun...
VARAN 1: YAZLIK SİTELERDE DURUM ŞU…
DİKKATLE incelediğim 2-3 siteden edindiğim izlenimlerin özeti şudur: Güneşlenme alanlarında önerilen güvenlik tedbirlerine uyum oldukça iyi. Site yönetimleri, plajlarda gerekli tedbirleri almışlar. Sitelerin yeme içme bölümlerinde de durum fena değil. Cuma akşamı davetli olarak gittiğimiz site restoranında masalar medeni(!) mesafe kuralına uyumlu yerleştirilmişti. Sandalyelerde de sosyal mesafeye uyum tamdı. Servise gelince... Belli ki garsonlar da iyi eğitilmişler. Belli ki yönetimler sıkı hazırlıklar yapmışlar. Belli ki site sakinleri işin ciddiyetinin farkındalar. Kısacası keyifli bir sohbetin tadını çıkarıp akşam yemeğimizi gönül rahatlığı içinde afiyetle ama biraz hafif tutarak(!) yedik. Sitelerdeki tedbirlerin 10 üzerinden en az 8 puanı rahatlıkla hak edeceği kararını verdik.
VARAN 2: BEACH’LER VE PLAJLAR BİRAZ SORUNLU
SON yıllarda “Bodrum’da tatil” denilince nedense akla hemen “pahalı lahmacunlar, uçuk fiyatlı dönerler, dudak uçuklatan fiyatlarla hizmet veren beach’ler, plajlar” geliyor. Gözlemim şu: Beach’ler ve halka açık plajların pandemi tedbirleri bakımından biraz daha sıkı denetlenmesi lazım. Özellikle akşam saatlerinde, müziğin de etkisiyle işler biraz karışıyor, “Sosyal mesafe hak getire!” benzeri bir durum ortaya çıkıyormuş. Duyduğuma göre, benzer bir sorun gece yarısından sonra da tekrarlıyormuş. Gidip görmedim ama birkaç kaynaktan teyit ettirdim. Kaynaklarımdan da eminim. Netice olarak beach’ler ve plajlara 10 üzerinden en fazla 6, hadi bilemediniz 7 verebiliriz.
VARAN 3: ÇOK YILDIZLI TESİSLERE GELİNCE…
ÇOK yıldızlı otellerin teftişine Maçakızı, Edition ve Mandarin Oriental otelleriyle başladım. Net ve açık olarak söyleyeyim: Çok yıldızlılarda ciddi bir kontrol var. Hepsi de 10 üzerinden 9’u havada karada hak ediyor. Daha kapıda başlayan önlemler, güneşlenme alanlarında, restoran ve barlarda da istisnasız ve dikkatle uygulanıyor. İnşallah hep böyle sürer. Konaklama alanlarında da (odalar) gerekli önlemler alınmış. Hatta durum biraz da abartılmış. Özetle imkânınız varsa, Turizm Bakanlığı’nın denetlediği tesislere gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz. Bu yüksek standartlı tesislere 10 üzerinden 9’u rahatlıkla verebiliriz..
VARAN 4: BODRUM ÇARŞISINDA VAZİYET NE
BODRUM beklendiği ölçüde kalabalık değil. Cumartesi ve pazar sokağa çıkma saatleri dışında görebildiğim kadarıyla Bodrum çarşısı da henüz tenha. Esnafın şimdilik keyfi yok. Ama yine de umutlular. Sabırla misafirlerini bekliyorlar. Pandemi teftişinin neticelerine gelince... Emin olun, esnaf da dikkatli ve hazırlıklı. Tost satıcılarından ayaküstü büfelere kadar hepsi işin ciddiyetinin farkında. Bütün mesele bizim göstereceğimiz uyumda. Tatilde de tedbirleri elden bırakmayacağız. Bize hizmet verenlere yardımcı olacağız. Çarşı pazar notumun 10 üzerinden 8’i rahatlıkla hak ettiğini söyleyebilirim.
NETİCE ŞU: BODRUM YAZA DA PANDEMİYE DE HAZIR
BODRUM teftişinde hastaneleri de gündemime aldım. İki büyük hastanenin yöneticileriyle de konuştum. Anlattıklarına göre Bodrum’da ciddi bir sorun yok. Vaka sayıları yok denilecek kadar az. Benim bu teftişten net ve açık çıkarımıma gelince... İster sitelerdeki evlerinizde kalın, ister lüks ya da orta halli otellerde konaklayın, dinlenin, isterseniz de restoranlarda karnınızı doyurup tatilinizi yapın, durum fark etmiyor, Bodrum -eğer bu düzen bozulmazsa- güvenli ve ciddi bir hazırlıkla sizi bekliyor.