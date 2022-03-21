Bellek kaybı önlenebilir mi

Toplumlar yaşlandıkça daha doğrusu ömrümüz uzadıkça özellikle Alzheimer hastalığı daha da önemli bir sorun haline gelecek. Ama yine de yeni bir haftaya başlarken size iyi haberlerim var. Uzmanlar diyor ki: “Evet, şimdilik Alzheimer hastalığının net bir çözümü, etkili bir çaresi yok ama onu önlemek, en azından gidişini yavaşlatmak mümkün!”
Ve yine o uzmanlara göre, Alzheimer hastalığını önlemek ya da yavaşlatmak için yapılacak en önemli iş yaşam tarzı yanlışlarımızdan uzaklaşmak, özellikle de beslenme hatalarımıza bir son vermektir. Sizlerden gelen yoğun “Alzheimer sorularını” dikkate alarak daha önce yayımladığım “Alzheimer’dan koruyan bazı tavsiyeler”i bugün yeniden paylaşıyorum.
ÖNEMLİ
ALZHEİMER’DAN KORUYAN 10 TAVSİYE
İLK 5
1. BESLENME MÜHİMDİR... Beslenmenizde şekeri ve unu iyice sınırlayın. Trans yağlılardan tamamiyle uzaklaşın. Kalori tüketiminizi azaltıp bitki bazlı besinlere yoğunlaşın. Kırmızı et ve hayvansal yağlara sınırlama getirin. Daha sık ve bol Omega 3 zengini (DHA) besin (balık, ceviz), epigallokateşin deposu içecek (yeşil çay), ferulik asit bombası gıda (yulaf, havuç, domates), folik asit ve koenzimQ10 dükkânı yeşillik (ıspanak, pazı), proantosiyanidin eczanesi mor/kırmızı siyah sebze ve meyve yiyip için. Magnezyum zengini besinleri de (çekirdekler, bakliyat, kuruyemişler) sakın ihmal etmeyin.
2. UYKU VAZGEÇİLMEZDİR... Uykunuzdan asla ve kesinlikle taviz vermeyin. Uyku sürenizi akılcı kullanın. Uyku kalitenizi iyileştirin.
3. HUZUR ÖNEMLİDİR... Sakin, huzurlu, inanç dünyası zengin, maneviyatı güçlü, dostluk/arkadaşlık ilişkileri sağlam; her konuda “makul”e odaklı, stresi yönetilebilir düzeyde tutulabilen yaşam tarzı vazgeçilmez hedefiniz olsun.
4. HAREKET EDİN... Her gün egzersiz yapın, daima aktif olun. Her gün yürüyün veya başka bir aktivite yapın.
5. İLTİHAPLARA VE HOMOSİSTEİNE DİKKAT... Kronik iltihaplardan korunun. hsCRP’nizi 1’in altında tutmaya çalışın. İmkânınız varsa homosistein seviyenizi takibe alın ve 12’yi aşmamasına dikkat edin.
İKİNCİ 5
1. D VİTAMİNİ... D vitamininizi dikkatle izleyin. 50-100 aralığında tutmaya gayret edin.
2. B12 VİTAMİNİ... B12 eksikliğine dikkat edin. 700-900 aralığını hedefleyin.
3. BEL ÇEVRESİ... Bel çevrenizi genişletmeyin. Erkekseniz 100, kadınsanız 90 cm’nin altını hedefleyin.
4. İNSÜLİNİNİZ... İnsülininizi 5’ten, HbA1’nizi 5.5’ten düşük tutun. Açlık kan şekeriniz 90 civarında olsun.
5. KAN BASINCI... Hipertansiyondan korunun. Her yaş için 12/8’in altını hedefleyin.
BİR ÖNERİ
HALSİZ VE YORGUNSANIZ...
HALSİZLİK ve yorgunluk son zamanların en yaygın sağlık sorunlarıdır. Kimimiz bedensel ama çoğumuz ruhsal meselelerimiz nedeniyle halsiz, yorgun, hatta bitkin -bir hastamın tarifiyle de pili bitmiş!- bir durumdayız. Eğer siz de halsiz ve yorgun olduğunuzu düşünüyorsanız aşağıdaki 10 maddelik eski yol haritamız (daha önce de yayımladık) çözüm için işinize yarayabilir.
1. KANSIZLIK sorununuz var mı? Demir, B12 veya folik asidiniz azalmış olabilir mi?
2. D VİTAMİNİ rezervleriniz ne durumda?
3. KAN ŞEKERİNİZ düşmüş, sizi de bir “kronik hipoglisemik” hasta yapmış olabilir mi?
4. İnatçı bir TANSİYON DÜŞÜKLÜĞÜNÜZ var mı?
5. Herhangi bir UYKU sorununuz mevcut olabilir mi?
6. MOTİVASYONUNUZ azalmış, depresif bir ruhsal moda girmiş misiniz?
7. Kronik ve ilerleyici bir ORGAN YETMEZLİĞİNE (karaciğer, böbrek, kalp, ) yakalanma ihtimaliniz söz konusu mu?
8. Kronik bir ENFEKSİYONLA (tüberküloz, malta humması, diş kökü iltihabı...) baş başa mısınız?
9. OTOİMMÜN bir hastalığınız (Haşimoto hastalığı, çölyak hastalığı, sedef, vitiligo, hepatit, üveit, artirit) var mı?
10. Mitokondrileriniz hastalanıp yorgun düşmüş olabilir mi? (MİTOKONDRİYEL DİSFONKSİYON!)
AKLINIZDA OLSUN 1
MİTOKONDRİLERİNİZ YORULUNCA...
1. Daha çabuk yorulursunuz.
2. Kas gücünüz azalır.
3. Daha zor uyur, daha güç uyanırsınız.
4. Uykularınız sizi yeterince dinlendiremez.
5. Daha sık mikrobik hastalık kaparsınız.
6. Unutkanlığınız artar, konsantrasyonunuz azalır.
7. Kansere direnciniz azalır.
8. Otoimmün hastalıklara (Haşimato, vitiligo) daha kolay yakalanırsınız.
9. Egzersiz kapasiteniz azalır.
AKLINIZDA OLSUN 2
BAĞIŞIKLIK ÇÖKMESİNİN 5 İŞARETİ
1. Sık sık nezle/grip geçirmek.
2. Tekrarlayan ishal ve/veya kabızlık atakları yaşamak.
3. Geç iyileşen yaralarla boğuşmak.
4. Tekrarlayan kulak, burun, boğaz, akciğer ve sinüs iltihapları.
5. Kronik bir yorgunluk ve bitkinlik hali.
AKLINIZDA OLSUN 3
BAĞIŞIKLIK BASKILAYICI 5’Lİ ÇETE
BİR: Stres/kortizol
İKİ: Yalnızlık/norepinefrin
ÜÇ: Aktivite azlığı
DÖRT: Uyku sorunları
BEŞ: Kötü beslenme
Bellek kaybı önlenebilir mi
Yıllardır gösterilen onca çabaya ve neredeyse dünya ölçeğinde trilyon dolarları bulan araştırma harcamalarına rağmen bellek bozuklukları, özellikle de Alzheimer hastalığı için henüz etkili ve sonuç alıcı bir tedavi bulabilmiş değiliz.
Toplumlar yaşlandıkça daha doğrusu ömrümüz uzadıkça özellikle Alzheimer hastalığı daha da önemli bir sorun haline gelecek. Ama yine de yeni bir haftaya başlarken size iyi haberlerim var. Uzmanlar diyor ki: “Evet, şimdilik Alzheimer hastalığının net bir çözümü, etkili bir çaresi yok ama onu önlemek, en azından gidişini yavaşlatmak mümkün!”
Ve yine o uzmanlara göre, Alzheimer hastalığını önlemek ya da yavaşlatmak için yapılacak en önemli iş yaşam tarzı yanlışlarımızdan uzaklaşmak, özellikle de beslenme hatalarımıza bir son vermektir. Sizlerden gelen yoğun “Alzheimer sorularını” dikkate alarak daha önce yayımladığım “Alzheimer’dan koruyan bazı tavsiyeler”i bugün yeniden paylaşıyorum.
ÖNEMLİ
ALZHEİMER’DAN KORUYAN 10 TAVSİYE
İLK 5
1. BESLENME MÜHİMDİR... Beslenmenizde şekeri ve unu iyice sınırlayın. Trans yağlılardan tamamiyle uzaklaşın. Kalori tüketiminizi azaltıp bitki bazlı besinlere yoğunlaşın. Kırmızı et ve hayvansal yağlara sınırlama getirin. Daha sık ve bol Omega 3 zengini (DHA) besin (balık, ceviz), epigallokateşin deposu içecek (yeşil çay), ferulik asit bombası gıda (yulaf, havuç, domates), folik asit ve koenzimQ10 dükkânı yeşillik (ıspanak, pazı), proantosiyanidin eczanesi mor/kırmızı siyah sebze ve meyve yiyip için. Magnezyum zengini besinleri de (çekirdekler, bakliyat, kuruyemişler) sakın ihmal etmeyin.
2. UYKU VAZGEÇİLMEZDİR... Uykunuzdan asla ve kesinlikle taviz vermeyin. Uyku sürenizi akılcı kullanın. Uyku kalitenizi iyileştirin.
3. HUZUR ÖNEMLİDİR... Sakin, huzurlu, inanç dünyası zengin, maneviyatı güçlü, dostluk/arkadaşlık ilişkileri sağlam; her konuda “makul”e odaklı, stresi yönetilebilir düzeyde tutulabilen yaşam tarzı vazgeçilmez hedefiniz olsun.
4. HAREKET EDİN... Her gün egzersiz yapın, daima aktif olun. Her gün yürüyün veya başka bir aktivite yapın.
5. İLTİHAPLARA VE HOMOSİSTEİNE DİKKAT... Kronik iltihaplardan korunun. hsCRP’nizi 1’in altında tutmaya çalışın. İmkânınız varsa homosistein seviyenizi takibe alın ve 12’yi aşmamasına dikkat edin.
İKİNCİ 5
1. D VİTAMİNİ... D vitamininizi dikkatle izleyin. 50-100 aralığında tutmaya gayret edin.
2. B12 VİTAMİNİ... B12 eksikliğine dikkat edin. 700-900 aralığını hedefleyin.
3. BEL ÇEVRESİ... Bel çevrenizi genişletmeyin. Erkekseniz 100, kadınsanız 90 cm’nin altını hedefleyin.
4. İNSÜLİNİNİZ... İnsülininizi 5’ten, HbA1’nizi 5.5’ten düşük tutun. Açlık kan şekeriniz 90 civarında olsun.
5. KAN BASINCI... Hipertansiyondan korunun. Her yaş için 12/8’in altını hedefleyin.
BİR ÖNERİ
HALSİZ VE YORGUNSANIZ...
HALSİZLİK ve yorgunluk son zamanların en yaygın sağlık sorunlarıdır. Kimimiz bedensel ama çoğumuz ruhsal meselelerimiz nedeniyle halsiz, yorgun, hatta bitkin -bir hastamın tarifiyle de pili bitmiş!- bir durumdayız. Eğer siz de halsiz ve yorgun olduğunuzu düşünüyorsanız aşağıdaki 10 maddelik eski yol haritamız (daha önce de yayımladık) çözüm için işinize yarayabilir.
1. KANSIZLIK sorununuz var mı? Demir, B12 veya folik asidiniz azalmış olabilir mi?
2. D VİTAMİNİ rezervleriniz ne durumda?
3. KAN ŞEKERİNİZ düşmüş, sizi de bir “kronik hipoglisemik” hasta yapmış olabilir mi?
4. İnatçı bir TANSİYON DÜŞÜKLÜĞÜNÜZ var mı?
5. Herhangi bir UYKU sorununuz mevcut olabilir mi?
6. MOTİVASYONUNUZ azalmış, depresif bir ruhsal moda girmiş misiniz?
7. Kronik ve ilerleyici bir ORGAN YETMEZLİĞİNE (karaciğer, böbrek, kalp, ) yakalanma ihtimaliniz söz konusu mu?
8. Kronik bir ENFEKSİYONLA (tüberküloz, malta humması, diş kökü iltihabı...) baş başa mısınız?
9. OTOİMMÜN bir hastalığınız (Haşimoto hastalığı, çölyak hastalığı, sedef, vitiligo, hepatit, üveit, artirit) var mı?
10. Mitokondrileriniz hastalanıp yorgun düşmüş olabilir mi? (MİTOKONDRİYEL DİSFONKSİYON!)
AKLINIZDA OLSUN 1
MİTOKONDRİLERİNİZ YORULUNCA...
1. Daha çabuk yorulursunuz.
2. Kas gücünüz azalır.
3. Daha zor uyur, daha güç uyanırsınız.
4. Uykularınız sizi yeterince dinlendiremez.
5. Daha sık mikrobik hastalık kaparsınız.
6. Unutkanlığınız artar, konsantrasyonunuz azalır.
7. Kansere direnciniz azalır.
8. Otoimmün hastalıklara (Haşimato, vitiligo) daha kolay yakalanırsınız.
9. Egzersiz kapasiteniz azalır.
AKLINIZDA OLSUN 2
BAĞIŞIKLIK ÇÖKMESİNİN 5 İŞARETİ
1. Sık sık nezle/grip geçirmek.
2. Tekrarlayan ishal ve/veya kabızlık atakları yaşamak.
3. Geç iyileşen yaralarla boğuşmak.
4. Tekrarlayan kulak, burun, boğaz, akciğer ve sinüs iltihapları.
5. Kronik bir yorgunluk ve bitkinlik hali.
AKLINIZDA OLSUN 3
BAĞIŞIKLIK BASKILAYICI 5’Lİ ÇETE
BİR: Stres/kortizol
İKİ: Yalnızlık/norepinefrin
ÜÇ: Aktivite azlığı
DÖRT: Uyku sorunları
BEŞ: Kötü beslenme