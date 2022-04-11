Bel çevreniz kaç santim

Şu bilgi bilimsel olarak da kesinleşti: Bel çevremiz büyüdükçe sağlığımız bozuluyor. Hastalanıyor, kötü yaşlanıyoruz.
Ömrümüz bile kısalabiliyor. Binlerce araştırma bize net ve açık olarak gösterdi ki: “Bel çevremiz büyüdükçe şeker hastalığına (tip 2 diyabet), yüksek tansiyona (hipertansiyon), kalp hastalığı ve felç gibi problemlere yakalanma riskimiz artıyor. Aşırı bel kalınlığının Alzheimer dahil her türlü bunamaya ve bazı kanserlere de (prostat, kalınbağırsak, karaciğer, meme, böbrek) zemin hazırladığı net ve açık olarak biliniyor.”
HATIRLAYALIM: Pandemi sürecinde COVID-19 nedeniyle yaşamlarını kaybedenlerin çoğunluğunu da bel çevresi geniş, göbekli, kronik hastalar, insülin dirençliler, diyabetliler oluşturdu. Özetle “bel çevresinin genişlemesi sadece estetik bir problem değil, yaşamsal bir sorundur.” Bu nedenle yaşımız ne olursa olsun bel çevremizi yakından izlemek, her ay dikkatle ve doğru bir şekilde bel çevremizi ölçmek çok önemli bir “iyi hayat” ayrıntısıdır. “Peki, ideal bel çevremiz kaç santim olmalı?” diyorsanız, buyurun...
ÖNEMLİ
BEL ÇEVRENİZ BOYUNUZUN YARISINI GEÇMESİN
İNGİLTERE’deki kamusal bir sağlıklı yaşam organizasyonu (NICE) sağlıklı kişilerde bel çevresi genişliğinin ideal ölçüsünün ne olması gerektiğini açıkladı. NICE’a göre sağlıklı her yetişkin, sağlık risklerini azaltmak için bel çevresi genişliğini boyunun yarısından daha az tutmak zorunda. NICE’ın hazırladığı bu yeni raporda, “bel çevresini izlemek, tartıyı/vücut ağırlığını izlemekten de vücut kitle indeksini (BMI) takip etmekten de daha güvenli” bir sağlık yaklaşımıdır. NICE uzmanları bize diyor ki: “Bel çevresinin genişlemesi karın içindeki organlarda (karaciğer, pankreas) ve bu organları çevreleyen boşlukta, ayrıca ‘omentum’ olarak bilinen özel bir karın içi yağ deposunda aşırı yağ birikiminin varlığı anlamına geliyor. Bu aşırı yağ birikimi ise ürettiği, iltihabi moleküllerle kronik hastalıklara zemin hazırlıyor.”
İYİ BİLGİ
YENİ BİR UZUN ÖMÜR TAKVİYESİ: NAD/NMN
BU köşede sık sık konuk ettiğim Harvard Tıp Okulu hocalarından “uzun ömür ustası” Dr. David Sinclair, son yıllarda üst üste yayımladığı podcastlerde “NAD (Nikotin Adenin Dinükletid)” ve/veya onun öncüsü “NMN (Nikotin Mono Nükleotid)” takviyesinin önemine vurgu yapıyor. Dr. Sinclair’e göre, NAD seviyelerimiz yaşla birlikte giderek azalıyor. Örneğin 50 yaşımıza geldiğimizde 20 yaşında sahip olduğumuz NAD seviyelerimiz neredeyse yarıya iniyor. Oysa NAD’ye son nefesimize kadar ihtiyacımız var. Zira “uzun ömür genleri” olarak da bilinen ve bize “yaşlanmaya bağlı bozuşmalar ve kronik hastalıklara karşı güçlü bir korunma sağlayan” mucize genler “sirtuin genleri”nin etkili çalışabilmeleri için NAD/NMN’ye ihtiyaç var. Dr. Sinclair diyor ki: “Vücudumuzu savunma modunda tutabilmek, koruyup kollamak, güçlü kılmak... Bitmedi! Son nefesimize kadar ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi aralıksız üretebilmek için sirtuin genlerinin aktifleşmesine ve o genlerin aktifleşmesi için de NAD/NMN desteğine ihtiyacımız var.”
Dr. Sinclair’e göre sirtuin genleri için NAD/NMN takviyesi mitokondrilerin enerji üretebilmeleri için bir tür yakıt görevi üstleniyor.
KESİP SAKLAYIN
YENİ BİR KAVRAM: EFEKTİF YAŞ
EFEKTİF yaş kavramını birkaç gün önce sohbet ettiğim 70’lik bir “genç orta yaşlı” arkadaşımdan öğrendim. O arkadaş dedi ki: “Ne kadar zamanım kaldı bilmiyorum. Ama kendimi oldukça iyi, formda ve çok güçlü hissediyorum. Bu nedenle elimden geldiği kadar kendimi daha iyi hissedebileceğim bu güzel yaşlanma süresini uzatmak, yani uzun bir ömrü değil, ‘efektif bir yaşlı’ olarak kalmak istiyorum. Bunun için de kendime iyi bakıyor, sevdiğim insanlarla eskisinden çok daha derin bir yakınlık kurmaya, elimdeki zamanı daha akılcı ve dürüst kullanmaya, yaşadığım her deneyimin tadını çıkarmak için yeterli zamanı mutlaka ayırmaya kararlıyım.”
Arkadaşımın anlattıkları çok hoşuma gitti. İtiraf edeyim, kronolojik yaş yani nüfus cüzdanı yaşı, psikolojik yaş yani hissettiğiniz yaş, biyolojik yaş yani gerçek yaşımız ve anımsanma/hatırlanma yaşı yani repütasyonel yaş gibi kavramları çoktan öğrenmiştim ama efektif yaş kavramını ilk defa duydum. Bu kavramın üzerinde kafa patlatılması gereken önemli bir iyi yaşam ayrıntısı olduğunu düşünüyorum.
ÖNEMLİ
KAN ŞEKERİNİ ETKİLEYEN 3 DOĞAL DESTEK
1. TARÇIN: Suya, çaya, kahveye, süte, ayrana, yoğurda ekleyeceğiniz bir çay kaşığı tarçın bile kan şekerinizdeki ani yükselmelerini frenleyebiliyor.
2. SİYAH ÇAY: Siyah çay özellikle yemekten sonra içildiğinde kandaki ani şeker artışlarına engel olabiliyor. Aklınızda olsun yeşil çayın böyle bir marifeti yok.
3. SİRKE: Üzüm, erik ya da elma sirkesi... Sirkenin her türlüsü besinlerdeki nişastanın şekere dönüşümünü yavaşlatarak kan şekeri dengesine yardımcı olabiliyor.
Bel çevreniz kaç santim
Şu bilgi bilimsel olarak da kesinleşti: Bel çevremiz büyüdükçe sağlığımız bozuluyor. Hastalanıyor, kötü yaşlanıyoruz.
Ömrümüz bile kısalabiliyor. Binlerce araştırma bize net ve açık olarak gösterdi ki: “Bel çevremiz büyüdükçe şeker hastalığına (tip 2 diyabet), yüksek tansiyona (hipertansiyon), kalp hastalığı ve felç gibi problemlere yakalanma riskimiz artıyor. Aşırı bel kalınlığının Alzheimer dahil her türlü bunamaya ve bazı kanserlere de (prostat, kalınbağırsak, karaciğer, meme, böbrek) zemin hazırladığı net ve açık olarak biliniyor.”
HATIRLAYALIM: Pandemi sürecinde COVID-19 nedeniyle yaşamlarını kaybedenlerin çoğunluğunu da bel çevresi geniş, göbekli, kronik hastalar, insülin dirençliler, diyabetliler oluşturdu. Özetle “bel çevresinin genişlemesi sadece estetik bir problem değil, yaşamsal bir sorundur.” Bu nedenle yaşımız ne olursa olsun bel çevremizi yakından izlemek, her ay dikkatle ve doğru bir şekilde bel çevremizi ölçmek çok önemli bir “iyi hayat” ayrıntısıdır. “Peki, ideal bel çevremiz kaç santim olmalı?” diyorsanız, buyurun...
ÖNEMLİ
BEL ÇEVRENİZ BOYUNUZUN YARISINI GEÇMESİN
İNGİLTERE’deki kamusal bir sağlıklı yaşam organizasyonu (NICE) sağlıklı kişilerde bel çevresi genişliğinin ideal ölçüsünün ne olması gerektiğini açıkladı. NICE’a göre sağlıklı her yetişkin, sağlık risklerini azaltmak için bel çevresi genişliğini boyunun yarısından daha az tutmak zorunda. NICE’ın hazırladığı bu yeni raporda, “bel çevresini izlemek, tartıyı/vücut ağırlığını izlemekten de vücut kitle indeksini (BMI) takip etmekten de daha güvenli” bir sağlık yaklaşımıdır. NICE uzmanları bize diyor ki: “Bel çevresinin genişlemesi karın içindeki organlarda (karaciğer, pankreas) ve bu organları çevreleyen boşlukta, ayrıca ‘omentum’ olarak bilinen özel bir karın içi yağ deposunda aşırı yağ birikiminin varlığı anlamına geliyor. Bu aşırı yağ birikimi ise ürettiği, iltihabi moleküllerle kronik hastalıklara zemin hazırlıyor.”
İYİ BİLGİ
YENİ BİR UZUN ÖMÜR TAKVİYESİ: NAD/NMN
BU köşede sık sık konuk ettiğim Harvard Tıp Okulu hocalarından “uzun ömür ustası” Dr. David Sinclair, son yıllarda üst üste yayımladığı podcastlerde “NAD (Nikotin Adenin Dinükletid)” ve/veya onun öncüsü “NMN (Nikotin Mono Nükleotid)” takviyesinin önemine vurgu yapıyor. Dr. Sinclair’e göre, NAD seviyelerimiz yaşla birlikte giderek azalıyor. Örneğin 50 yaşımıza geldiğimizde 20 yaşında sahip olduğumuz NAD seviyelerimiz neredeyse yarıya iniyor. Oysa NAD’ye son nefesimize kadar ihtiyacımız var. Zira “uzun ömür genleri” olarak da bilinen ve bize “yaşlanmaya bağlı bozuşmalar ve kronik hastalıklara karşı güçlü bir korunma sağlayan” mucize genler “sirtuin genleri”nin etkili çalışabilmeleri için NAD/NMN’ye ihtiyaç var. Dr. Sinclair diyor ki: “Vücudumuzu savunma modunda tutabilmek, koruyup kollamak, güçlü kılmak... Bitmedi! Son nefesimize kadar ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi aralıksız üretebilmek için sirtuin genlerinin aktifleşmesine ve o genlerin aktifleşmesi için de NAD/NMN desteğine ihtiyacımız var.”
Dr. Sinclair’e göre sirtuin genleri için NAD/NMN takviyesi mitokondrilerin enerji üretebilmeleri için bir tür yakıt görevi üstleniyor.
KESİP SAKLAYIN
YENİ BİR KAVRAM: EFEKTİF YAŞ
EFEKTİF yaş kavramını birkaç gün önce sohbet ettiğim 70’lik bir “genç orta yaşlı” arkadaşımdan öğrendim. O arkadaş dedi ki: “Ne kadar zamanım kaldı bilmiyorum. Ama kendimi oldukça iyi, formda ve çok güçlü hissediyorum. Bu nedenle elimden geldiği kadar kendimi daha iyi hissedebileceğim bu güzel yaşlanma süresini uzatmak, yani uzun bir ömrü değil, ‘efektif bir yaşlı’ olarak kalmak istiyorum. Bunun için de kendime iyi bakıyor, sevdiğim insanlarla eskisinden çok daha derin bir yakınlık kurmaya, elimdeki zamanı daha akılcı ve dürüst kullanmaya, yaşadığım her deneyimin tadını çıkarmak için yeterli zamanı mutlaka ayırmaya kararlıyım.”
Arkadaşımın anlattıkları çok hoşuma gitti. İtiraf edeyim, kronolojik yaş yani nüfus cüzdanı yaşı, psikolojik yaş yani hissettiğiniz yaş, biyolojik yaş yani gerçek yaşımız ve anımsanma/hatırlanma yaşı yani repütasyonel yaş gibi kavramları çoktan öğrenmiştim ama efektif yaş kavramını ilk defa duydum. Bu kavramın üzerinde kafa patlatılması gereken önemli bir iyi yaşam ayrıntısı olduğunu düşünüyorum.
ÖNEMLİ
KAN ŞEKERİNİ ETKİLEYEN 3 DOĞAL DESTEK
1. TARÇIN: Suya, çaya, kahveye, süte, ayrana, yoğurda ekleyeceğiniz bir çay kaşığı tarçın bile kan şekerinizdeki ani yükselmelerini frenleyebiliyor.
2. SİYAH ÇAY: Siyah çay özellikle yemekten sonra içildiğinde kandaki ani şeker artışlarına engel olabiliyor. Aklınızda olsun yeşil çayın böyle bir marifeti yok.
3. SİRKE: Üzüm, erik ya da elma sirkesi... Sirkenin her türlüsü besinlerdeki nişastanın şekere dönüşümünü yavaşlatarak kan şekeri dengesine yardımcı olabiliyor.