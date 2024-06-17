Bayram kahvesinin tadını çıkarın

Haberin Devamı

aklaşık 500 bin yetişkinin incelendiği farklı meta analizler bize bir kez daha net ve açık olarak gösterdi ki -aşırıya kaçmadan tüketildiğinde- kahvenin de önemli sağlık faydaları var. O faydaların başlıcaları da şunlar...

1- KALBE İYİ GELİYOR: Düzenli kahve tüketimi -günde 3 fincanı geçmemek koşuluyla- kalp damar hastalığı riskimizi azaltabiliyor.

2- İNMEYİ ENGELLEYEBİLİYOR: Eğer günde 4 fincanı geçmezseniz düzenli kahve içmeniz inme/felç riskinizi de azaltıyor.

3- KARACİĞERİ KORUYOR: Makul miktarda kahve tüketimi siroz ve kanser dahil pek çok karaciğer hastalığına yakalanma riskinizi de düşürüyor. Kahve içmenin karaciğer yağlanmasını azaltabileceğini ve safra kesesi taşı oluşumu sınırlayabileceğini gösteren bilimsel veriler de var.

4- DİYABETİ FRENLİYOR: Günde 6 fincanı geçmemek koşuluyla düzenli kahve tüketiminin tip 2 diyabet riskini azaltabileceğini gösteren güvenilir bilimsel veriler var.

Haberin Devamı

5- BELLEĞİ DESTEKLİYOR: Makul miktarda kahve tüketiminin bellek kaybını ve depresyonu da sınırlayabileceğini gösteren pek çok bilimsel çalışma mevcut. Ayrıca günde 4 fincanı geçmemek koşuluyla düzenli kahve tüketiminin parkinson hastalığına karşı da etkili bir önlem olabileceği düşünülüyor.

NOT: Yukarıdaki veriler farklı araştırmalardan özetlenmiştir.

BİR UYARI

TUZA VE TRANS YAĞLARA DİKKAT

SAĞLIĞIMIZI bozan damak çatlatan lezzetler abartıya kaçtığımızda maalesef damarlarımızı da çatlatabiliyor! Ama bilelim ki damak çatlatan o keyifli lezzetler sadece şekerli besinlerle sınırlı değil. Abartılı tüketildiklerinde tuzlu lezzetler de ciddi birer sağlık düşmanına dönüşebiliyor. Harvard Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmaya göre, özellikle hipertansiyonla mücadelede tuz tüketiminin azaltılması çok önemli bir ayrıntı. Bu araştırmaya bakılırsa, tuz tüketiminin yüzde 30 oranında azaltılması bile kalp hastalıkları nedeniyle erken yaşta hayatını kaybedenlerin sayısını önemli ölçüde engelleyebilecek. Benzer bir durum trans yağlar için de söz konusu. Bilindiği gibi trans yağlar sadece kanser tetikçisi değiller, damarlar için de çok önemli birer tehdit oldukları kesin. Hazır gıdaların çoğunda ve margarinlerde bulunan bu yağların daha az tüketilmesi de önemli bir sağlık ayrıntısı.

Haberin Devamı

İYİ BİLGİ 1

ERKEN YAT ERKEN KALK

KALİTELİ ve yeterli bir uyku, sağlığımızı korumamız için en az beslenme, aktif yaşam ve huzur kadar önemli bir iyi hayat belirleyicisidir. Araştırmalar, sadece yeterli süre ve kalitede uykunun bile bize umduğumuz faydaları sağlayamayabileceğini, bazı ayrıntılara daha doğrusu dikkat edilmesi gereken “farklı dipnotlara” da ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. O dipnotlardan biri geçtiğimiz günlerde Zeitzer Laboratuvarı (Stanford Üniversitesi / ABD) tarafından yayımlandı. Bu yeni çalışma ile bize net ve açık olarak gösterdi ki erken yatıp erken kalkmanın da ötesinde sadece erken saatlerde uyanmanın bile önemli bir sağlığa destek gücü var. Kronobiyolojimiz yani zaman takvimi ile uyumlu biyolojik yapılanmamız bize erken saatlerde uyanmamızı emrediyor. Geç saatlere kadar ayakta kalmak zorunda olduğumuz günlerde bile mümkün olduğu kadar erken saatlerde uyanmamız lazım.

Haberin Devamı

İYİ BİLGİ 2

DEMİR SADECE ETTE YOK

Demir ihtiyacımızı karşılamak söz konusu olduğunda çoğumuzun aklına kırmızı et ve sakatatlar geliyor. Oysa demir zengini pek çok bitkisel gıda var. Üstelik sağlık açısından, hayvansal ve bitkisel demir kaynaklarından birlikte faydalanmak daha doğru bir sağlık yaklaşımı. Mesela etli/kıymalı mercimek... İsterseniz demir zengini bazı besinleri de bir kenara not edebilirsiniz. Bitkisel besinlerin 100 gramında bulunan demir miktarlarına bazı örnekler...

- Susam: 10 mg

- Çam fıstığı: 9.2 mg

- Maydanoz: 5.5 mg

-Badem: 4.1 mg

- Mercimek: 3.0 mg

- Buğday: 1.5 mg

- Yulaf: 1.2 mg

- Mısır: 0.6 mg

- Zencefil: 0.6 mg

İYİ BİLGİ 3

SİVRİSİNEKLER KİMLERİ DAHA ÇOK SEVER

Haberin Devamı

Yaz gecelerinin tatsız ve davetsiz misafirleri sivrisinekler, bazı durumlarda bazı kişilere daha fazla ve daha sık musallat olabiliyor. Peki o kişiler kimler?

BİR: Kan grubu 0 olanlar.

İKİ: Gebeler.

ÜÇ: Vücut ısısı daha fazla olanlar.

DÖRT: Aşırı terleme sorunu yaşayanlar.

BEŞ: Koyu renkli elbise giyenler.

ALTI: Fazla kilolular.

YEDİ: Parfüm kullananlar.

İYİ BİLGİ 4

İŞTAH AZALTAN TAVSİYELER

1- Daha sık ve bol su için.

2- Daha çok posalı gıda tüketin.

3- Zencefili daha sık kullanın.

4- Daha çok çiğneyin.

5- Proteine yüklenin.

6- Daha fazla omega-3 kazanın.

7- Bitter çikolatayı tercih edin.

8- Daha çok baharat ekleyin.

9- Daha sık ve çok egzersiz yapın.

10- Stresten uzak kalın.

Haberin Devamı

İYİ BİLGİ 5

KİLO FRENİ 4 BAHARAT

TARÇIN: İçindeki sinnamaldehit gücü ile insülin direnci olanlarda kilo kaybını desteklediği düşünülüyor.

ZENCEFİL: Tokluk hissini arttırdığı ve mideyi rahatlattığı için tercih ediliyor.

ZERDEÇAL: İltihap baskılayıcı etkileri yanında tokluk hissini güçlendirici faydaları olduğu da düşünülüyor.

NANE: Mideyi rahatlatıcı ve tokluk hissini artırıcı etkileri nedeniyle tercih ediliyor.

DİPNOT

TEBRİKLER DOÇ. DR. TUNÇ TİRYAKİ

Kök hücreler ve eksozomlar konusunda yaptığı bilimsel çalışmalar nedeniyle benim de dikkatle izlediğim plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı Doç. Dr. Tunç Tiryaki, geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir araştırma nedeniyle Stockholm’de “en iyi cerrahi yayım ödülü”ne layık görüldü. Değerli meslektaşımızı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum...