Bahara baharat katın

Zerdeçal, zencefil, tarçın, kimyon, karabiber, kakule ya da köri tozu olması fark etmiyor, güçlü bir sağlık için bahara mutlaka her gün bir ölçü(!) de farklı baharatlar eklemek gerekiyor.
Nedeni net ve açık: Baharatların her biri muazzam birer sağlık mucizesi. Kimi ANTİOKSİDAN gücüyle PASLANMAYI, kimi ANTİGLİKASYON gücüyle ŞEKERLENMEYİ, kimi de ANTİENFLAMATUAR gücüyle İLTİHAPLANMAYI önlüyor. İddia ediyorum! Yakında baharatların içindeki mucize maddelerin çoğunu “ilaç yerine” eczanelerde aramaya başlayacaksınız. Mahallenizdeki eczaneye gidip “Eczacı abla/abi, rozmarinik asit, kurkumin, gingerol ya da biraz kuminaliniz var mı?” diye soracaksınız. Baharı müjdeleyen yeni ve güzel bir haftaya başlarken tavsiyem şudur: Bu baharı elinizden geldiği ölçüde, ekonominiz müsaade ettiği ölçüde baharatlandırın. Özellikle 40’lı yaşların üzerindeyseniz hele bir de iyi ve keyifli bir yaşlanma yolculuğuna çıkmak niyetindeyseniz, özellikle kanserler ve bazı kronik hastalıkların, diyabet ve depresyon dahil bazı ruhsal sorunlarınızın çözümü için baharatlardan faydalanmayı unutmamalısınız. “Mesela hangi baharat hocam?” diyorsanız, bugün zerdeçalla yola çıkıyoruz...
İYİ BİLGİ 1
ZERDEÇALDA HAYAT VAR
HER gün yemeğinize, yoğurdunuz veya salatanıza ekleyeceğiniz sadece çeyrek kaşık “taze çekilmiş toz zerdeçal” sayesinde pek çok kansere (kalın bağırsak/kolon kanseri, meme ve prostat kanserleri), pek çok yıpratıcı yaşlılık sorununa (yaşlanmaya bağlı bellek zayıflaması, yaşlılığa bağlı eklem problemleri) karşı etkili çözümler üretebilirsiniz. Zerdeçal bu muhteşem yeteneklerini kısmen “DNA koruması”, kısmen muazzam “antioksidan gücü”, kısmen de “iltihap baskılayıcı antienflamatuar yetenekleri” sayesinde başarıyor. Taze ya da toz zerdeçalı çorbalarınıza, özellikle tencerede kısık ateşte hazırlanmış et yemeklerinize, fırında hazırlanmış közlenmiş patatesinize, sebzelerinize eklemeyi mutlaka deneyin. Ayrıca daha önce de tarifini verdiğim -bir sonraki kutuda yeniden tekrarlayacağım- MUCİZE BEŞLİ karışım ile de zerdeçaldan faydalanabilirsiniz. Aklınızda olsun, zerdeçalı “balkabağı eklenmiş muhallebi”lerinde kullananlar da var.
İYİ BİLGİ 2
ZERDEÇALDAN NASIL FAYDALANALIM
EĞER taze zerdeçal kökü kullanacaksanız 0.5-1 santimetrelik bir zerdeçal kökü parçasını iyice ezerek yola çıkabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken taze zerdeçalın muazzam boyama gücüdür. Taze zerdeçal sadece sağlığınızı değil, ellerinizi ve dikkat etmezseniz elbiselerinizi de altın rengine boyayabilir(!) Zerdeçalın tadından ve kokusundan hoşlanmayanlara zerdeçalın tozu değil tazesi/zerdeçal kökü tavsiye ediliyor. Pişirdiğiniz herhangi bir yemeğe zerdeçal kökünü rendelemeniz yeterli oluyor.
İYİ BİLGİ 3
TOZ ZERDEÇAL DAHA KOLAY
DÜZENLİ aralıklarla tüketebileceğiniz çeyrek çay kaşığı taze çekilmiş toz zerdeçal sağlık faydalarından sonuç alabilmeniz için yeterli olabiliyor. Toz zerdeçal özellikle kullanım kolaylığı nedeniyle tercih ediliyor. Şu bilgi çok önemli: Eğer çorbanıza, yoğurdunuza ya da yemeklerinize ekleyeceğiniz toz ya da taze zerdeçala çeyrek çay kaşığı da karabiber ekleyebilirseniz başarı şansınız daha da artacaktır. Karabiberdeki piperin maddesi zerdeçalın aktif maddesi kurkuminin kanınızdaki seviyesine zirve yaptırıyor. Öyle ki kandaki kurkumin seviyesi yüzde 2 bine zıplıyor. Önemli bir bilgi daha... Zerdeçalı ısıtarak ve yağda eriterek kullanmanız halinde de sağlık kazancınız üçe beşe katlanıyor.
İYİ BİLGİ 4
BAHARAT KARIŞIMLARI DAHA FAYDALI
ARAŞTIRMALARA bakılırsa baharatları tek başlarına değil de karışımlar halinde kullanmak sağlık faydalarını daha da arttırabiliyor. Muhtemelen bu nedenle de zaten farklı mutfak kültürleri, farklı baharat karışımları üretmişler. Mesela Uzak Asya’daki köri tozu ya da bizim güney sınırlarımızdaki (Hatay, Gaziantep, Kilis mutfakları) zahter karışımı bu gibi baharat karışımlarının en güzel lezzetli ve faydalı örnekleridir.
KESİP SAKLAYIN
MUCİZE KARIŞIMI DENEDİNİZ Mİ
SAĞLIK faydaları netleşen mucize beşli karışıma gelince...
1. 1/2 çay kaşığı toz zerdeçal.
2. 1/2 çay kaşığı toz tarçın.
3. 1 çay kaşığı toz siyah üzüm çekirdeği.
4. 1/2 çay kaşığı toz zencefil.
5. 1 tatlı kaşığı çörek otu.
NOT: Bu karışımı 1/2 bardak yoğurda ekleyerek belirli aralıklarla tüketebilirsiniz. Daha çok lezzet için bir çay kaşığı bal ya da pekmeze de izin var! Bu karışımı salatalarınıza, sıcak yemeklerinize de ilave etmeniz mümkün. Tabii ki bu karışıma da “çeyrek çay kaşığı karabiber” eklemeyi de asla unutmamalısınız.
ÖNEMLİ
ZERDEÇAL KİMLERE UYMAZ
EĞER safra kesenizde taş varsa zerdeçaldan uzak durun. Zira zerdeçal safra kesesinin kasılmasına yol açan bir baharat. Çeyrek çay kaşığı zerdeçal bile safra kesesinde şiddetli kasılmalara yol açabiliyor. Diğer taraftan eğer safra kesenizde taş yoksa bu kasılmalar safra kesenizde taş oluşmasını da önleyebiliyor. Şu veya bu nedenle daha önce safra kesesini aldıranlar için bir problem yok. Zerdeçal böbrek taşı olanlar için de riskli bir baharat. Yapısında bol miktarda çözünebilir oksalat var. Çözünebilir oksalatlar kalsiyuma bağlanarak böbrekte “kalsiyum oksalat taşları” oluşturabiliyor. Diğer taraftan mide hassasiyeti olanların, reflü problemi yaşayanların da zerdeçalı dikkatli tüketmelerinde fayda var.
Bahara baharat katın
Zerdeçal, zencefil, tarçın, kimyon, karabiber, kakule ya da köri tozu olması fark etmiyor, güçlü bir sağlık için bahara mutlaka her gün bir ölçü(!) de farklı baharatlar eklemek gerekiyor.
Nedeni net ve açık: Baharatların her biri muazzam birer sağlık mucizesi. Kimi ANTİOKSİDAN gücüyle PASLANMAYI, kimi ANTİGLİKASYON gücüyle ŞEKERLENMEYİ, kimi de ANTİENFLAMATUAR gücüyle İLTİHAPLANMAYI önlüyor. İddia ediyorum! Yakında baharatların içindeki mucize maddelerin çoğunu “ilaç yerine” eczanelerde aramaya başlayacaksınız. Mahallenizdeki eczaneye gidip “Eczacı abla/abi, rozmarinik asit, kurkumin, gingerol ya da biraz kuminaliniz var mı?” diye soracaksınız. Baharı müjdeleyen yeni ve güzel bir haftaya başlarken tavsiyem şudur: Bu baharı elinizden geldiği ölçüde, ekonominiz müsaade ettiği ölçüde baharatlandırın. Özellikle 40’lı yaşların üzerindeyseniz hele bir de iyi ve keyifli bir yaşlanma yolculuğuna çıkmak niyetindeyseniz, özellikle kanserler ve bazı kronik hastalıkların, diyabet ve depresyon dahil bazı ruhsal sorunlarınızın çözümü için baharatlardan faydalanmayı unutmamalısınız. “Mesela hangi baharat hocam?” diyorsanız, bugün zerdeçalla yola çıkıyoruz...
İYİ BİLGİ 1
ZERDEÇALDA HAYAT VAR
HER gün yemeğinize, yoğurdunuz veya salatanıza ekleyeceğiniz sadece çeyrek kaşık “taze çekilmiş toz zerdeçal” sayesinde pek çok kansere (kalın bağırsak/kolon kanseri, meme ve prostat kanserleri), pek çok yıpratıcı yaşlılık sorununa (yaşlanmaya bağlı bellek zayıflaması, yaşlılığa bağlı eklem problemleri) karşı etkili çözümler üretebilirsiniz. Zerdeçal bu muhteşem yeteneklerini kısmen “DNA koruması”, kısmen muazzam “antioksidan gücü”, kısmen de “iltihap baskılayıcı antienflamatuar yetenekleri” sayesinde başarıyor. Taze ya da toz zerdeçalı çorbalarınıza, özellikle tencerede kısık ateşte hazırlanmış et yemeklerinize, fırında hazırlanmış közlenmiş patatesinize, sebzelerinize eklemeyi mutlaka deneyin. Ayrıca daha önce de tarifini verdiğim -bir sonraki kutuda yeniden tekrarlayacağım- MUCİZE BEŞLİ karışım ile de zerdeçaldan faydalanabilirsiniz. Aklınızda olsun, zerdeçalı “balkabağı eklenmiş muhallebi”lerinde kullananlar da var.
İYİ BİLGİ 2
ZERDEÇALDAN NASIL FAYDALANALIM
EĞER taze zerdeçal kökü kullanacaksanız 0.5-1 santimetrelik bir zerdeçal kökü parçasını iyice ezerek yola çıkabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken taze zerdeçalın muazzam boyama gücüdür. Taze zerdeçal sadece sağlığınızı değil, ellerinizi ve dikkat etmezseniz elbiselerinizi de altın rengine boyayabilir(!) Zerdeçalın tadından ve kokusundan hoşlanmayanlara zerdeçalın tozu değil tazesi/zerdeçal kökü tavsiye ediliyor. Pişirdiğiniz herhangi bir yemeğe zerdeçal kökünü rendelemeniz yeterli oluyor.
İYİ BİLGİ 3
TOZ ZERDEÇAL DAHA KOLAY
DÜZENLİ aralıklarla tüketebileceğiniz çeyrek çay kaşığı taze çekilmiş toz zerdeçal sağlık faydalarından sonuç alabilmeniz için yeterli olabiliyor. Toz zerdeçal özellikle kullanım kolaylığı nedeniyle tercih ediliyor. Şu bilgi çok önemli: Eğer çorbanıza, yoğurdunuza ya da yemeklerinize ekleyeceğiniz toz ya da taze zerdeçala çeyrek çay kaşığı da karabiber ekleyebilirseniz başarı şansınız daha da artacaktır. Karabiberdeki piperin maddesi zerdeçalın aktif maddesi kurkuminin kanınızdaki seviyesine zirve yaptırıyor. Öyle ki kandaki kurkumin seviyesi yüzde 2 bine zıplıyor. Önemli bir bilgi daha... Zerdeçalı ısıtarak ve yağda eriterek kullanmanız halinde de sağlık kazancınız üçe beşe katlanıyor.
İYİ BİLGİ 4
BAHARAT KARIŞIMLARI DAHA FAYDALI
ARAŞTIRMALARA bakılırsa baharatları tek başlarına değil de karışımlar halinde kullanmak sağlık faydalarını daha da arttırabiliyor. Muhtemelen bu nedenle de zaten farklı mutfak kültürleri, farklı baharat karışımları üretmişler. Mesela Uzak Asya’daki köri tozu ya da bizim güney sınırlarımızdaki (Hatay, Gaziantep, Kilis mutfakları) zahter karışımı bu gibi baharat karışımlarının en güzel lezzetli ve faydalı örnekleridir.
KESİP SAKLAYIN
MUCİZE KARIŞIMI DENEDİNİZ Mİ
SAĞLIK faydaları netleşen mucize beşli karışıma gelince...
1. 1/2 çay kaşığı toz zerdeçal.
2. 1/2 çay kaşığı toz tarçın.
3. 1 çay kaşığı toz siyah üzüm çekirdeği.
4. 1/2 çay kaşığı toz zencefil.
5. 1 tatlı kaşığı çörek otu.
NOT: Bu karışımı 1/2 bardak yoğurda ekleyerek belirli aralıklarla tüketebilirsiniz. Daha çok lezzet için bir çay kaşığı bal ya da pekmeze de izin var! Bu karışımı salatalarınıza, sıcak yemeklerinize de ilave etmeniz mümkün. Tabii ki bu karışıma da “çeyrek çay kaşığı karabiber” eklemeyi de asla unutmamalısınız.
ÖNEMLİ
ZERDEÇAL KİMLERE UYMAZ
EĞER safra kesenizde taş varsa zerdeçaldan uzak durun. Zira zerdeçal safra kesesinin kasılmasına yol açan bir baharat. Çeyrek çay kaşığı zerdeçal bile safra kesesinde şiddetli kasılmalara yol açabiliyor. Diğer taraftan eğer safra kesenizde taş yoksa bu kasılmalar safra kesenizde taş oluşmasını da önleyebiliyor. Şu veya bu nedenle daha önce safra kesesini aldıranlar için bir problem yok. Zerdeçal böbrek taşı olanlar için de riskli bir baharat. Yapısında bol miktarda çözünebilir oksalat var. Çözünebilir oksalatlar kalsiyuma bağlanarak böbrekte “kalsiyum oksalat taşları” oluşturabiliyor. Diğer taraftan mide hassasiyeti olanların, reflü problemi yaşayanların da zerdeçalı dikkatli tüketmelerinde fayda var.