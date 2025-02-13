Bağışıklığın da bir ‘Anayasa’sı var

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Ve o yarının tam da ortasında çok şükür muazzam bir “KAR GÜZELLİĞİ” yaşadık. Görünen o ki inşallah yaşamaya da devam edeceğiz. Bu arada mutlaka siz de farkındasınızdır, kış enfeksiyonlarında özellikle de “soğuk algınlığı, nezle, tonsilit, farenjit, sinüzit, bronşit hatta zatürre vakalarında” gözle görünür bir artış var. Peki, güçlü bir salgın söz konusu mu? Kanaatimce hayır, ciddi bir salgın söz konusu değil. Orta karar bir enfeksiyon yoğunluğu söz konusu. Bunda yıllardır öğrendiklerimiz ve tecrübelerimizle edindiğimiz bağışıklık güçlendirme çabalarımızın önemli bir payının olduğu da kesin. Örneğin eskiye oranla grip veya zatürre aşısı yaptıranların sayısında belirgin bir artış var. Ayrıca daha güçlü bir bağışıklık için hangi tedbirleri almamız gerektiğini de çoğumuz az çok öğrenmiş durumdayız. Ama isterseniz gelin kışın geride kalan ikinci yarısını mikroplardan uzak daha rahat ve keyifli yaşayabilmek için bir başka deyişle “DAHA GÜÇLÜ BİR BAĞIŞIKLIK İÇİN” neler yapmamız gerektiğini biraz daha ayrıntılara girerek “BAĞIŞIKLIK ANAYASASI” başlığı altından yeniden hatırlayalım. Hazırsanız buyurun...

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KESİP SAKLAYIN

BAĞIŞIKLIK ANAYASASI

VARAN 1

BESLENMENİZE DİKKAT EDİN: Güçlü bir bağışıklık için bir numaraya protein gücü yüksek besinleri (yumurta, beyaz-kırmızı et, süt ürünleri, bakliyat) koymalısınız. Aşırı şeker, un/nişasta tüketiminin ise bağışıklık gücünüzü azaltacağınızı unutmamalısınız. Alışveriş listenizde sebze ve meyvelere de imkânınız ölçüsünde daha fazla yer açmanızda fayda var. Ayrıca bugünlerde yemeklerinizde baharatları (özellikle zencefil, zerdeçal, tarçın, kırmızıbiber, karabiber) daha sık ve çok kullanmayı da unutmayın.

VARAN 2

UYKU VE EGZERSİZ ŞART: Mükemmel bir gece uykusunun güçlü bir bağışıklık desteği olduğu kesin. Egzersize gelince... O da kuşkusuz çok güçlü ve etkili harika bir bağışıklık ilacı.

VARAN 3

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KİŞİSEL HİJYENE DİKKAT EDİN: Ellerinizi daha sık yıkamanız, dişlerinizi daha sık fırçalamanız, ağız hijyeninizi iyi durumda tutmamız ve genelde kişisel hijyeninize her yönüyle özenli davranmanız da çoğu zaman da gözden kaçan ama önemli olduğundan kuşku duyulmayan bir bağışıklık ayrıntısıdır.

VARAN 4

ÜŞÜTMEYİN: Üşümekten değil, üşütmekten korkun. Unutmayın: Üşümek ve üşütmek ayrı şeylerdir. Üşümeyi refleks olarak öğrenip gerektiğinde daha sıkı giyinerek, bulunduğumuz ortamı ısıtarak tedbir alabiliriz. Ama özellikle çocukluk ve yaşlılık döneminde üşütmenin farkına bile varamayabiliriz.

VARAN 5

STRESE DİKKAT: Dikkat edin, aşırı korku ve üzüntü sonrası ya grip, nezle olursunuz ya da uçuk veya aft çıkarırsınız. Bu nedenle stres, depresyon ve diğer ruhsal gelgitlerden de bugünlerde daha çok uzak durmaya özen gösterin.

VARAN 6

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DESTEK ALIN: D vitamini eksikliği özellikle 30’lu rakamların altındaki D vitamini seviyeleri bağışıklığınızın altına konmuş bir bomba gibidir. Eksik D vitamininizi hemen tamamlayın, rakamı 50-100 aralığında tutmaya çalışın. Besinlerle kazanamıyorsanız ya da eksik olduğundan eminseniz C vitamini, çinko, demir, selenyum gibi minerallerin de desteğini almaya çalışın. Omega 3 takviyelerinin de etkili birer bağışıklık güçlendirici olabileceği aklınızda olsun.

VARAN 7

KIŞ ÇAYLARINDAN DA FAYDALANIN: Soğuk kış günlerinde sıcak kış çaylarının her biri değerli birer bağışıklık güçlendirici olabiliyor. İlk sıraya kuşburnu, ıhlamur, ada çayı, nane çayı, hibiskus çayı, tarçın çayını yazabilirsiniz.

VARAN 8

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PROBİYOTİK GÜCÜNÜZÜ ARTTIRIN: Doğal yoldan tamamladığınız probiyotik/mikrobiyom gücü bağışıklığınızın en güvenli bekçilerinden biridir. Daha çok turşu -özellikle lahana turşusu-, ev yapımı yoğurt, kefir, tarhana çorbası yiyip içmeye çalışın.

VARAN 9

ANTİBİYOTİKLERDEN UZAK DURUN: Her ateşiniz çıktığında antibiyotik haplarına, şuruplarına sarılmayın. Gereksiz kullandığınız o haplar, şuruplar bağırsaklarınızdaki probiyotik güce atılmış birer el bombası olabilir.

VARAN 10

KEYİFLİ BİRİ OLUN: Her mevsim gibi kışın da tadını çıkarın. Yağmurun, rüzgârın, dolunun, karın ve daha pek çok kış ayrıntısının da bizim için gönderilmiş nimetler olabileceğini hatırlayın.

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İYİ BİLGİ

DÜŞÜP BİR YERİNİZİ KIRMAMAK İÇİN...

Güçlü kemikler -ve kaslar- her zaman her yaşta hepimiz için önemli bir sağlık ayrıntısıdır. Ama bu ayrıntı karlı, buzlu bu soğuk kış günlerinde kayma/düşme ihtimalimizin artması nedeniyle daha önemli bir ayrıntı haline gelir. Peki, elimizde kemik ve kaslarımıza daha fazla güç verebilecek basit bir liste var mı? Var! Peki o listede neler olmalı?

1- Daha fazla süt ürünü, özellikle sert peynirler ve yoğurt tüketin.

2- Daha fazla kalsiyum zengin besinler, özellikle lahana ve kalın yeşil yapraklı sebzeler tüketin.

3- Bol ve sık D vitamini zengini yağlı balık tüketin.

4- Daha çok güneşlenin, güneşten her fırsatta istifade edin.

5- Magnezyum zengini cevizi ve diğer kuruyemişleri, kabak çekirdeğini, susamı ve yeşil sebzeleri daha sık ve bol tüketin.

6- Hayvansal proteinleri abartmayın, bitkisel proteinleri daha sık ve bol tüketin.

7- Kolajen desteği besinlerden kemikli tencere etleri, paça çorbası ve sakatat tüketin.

8- Direnç egzersizlerini ihmal etmeyin.

9- K2 vitamini zengini besinleri turşu, maydanoz, yumurta ihmal etmeyin.

10- D vitamini, kalsiyum, magnezyum ve çinko takviyelerinden bilinçli istifade edin.