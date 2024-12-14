Az ye uzun yaşa

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60’ı geçince de ayağınızı gazdan çekip frene yüklenin. Yani, az ve öz yiyin, yediklerinizde yüzde 20 civarında bir “küçültme” yani “azaltma” yoluna gidin. Bu önlem, size 5 mühim avantaj sağlar...

Daha az serbest radikal üretirsiniz.

Daha az insülin salgılarsınız.

Daha az trigliserit üretirsiniz.

Daha çok antioksidan kazanırsınız.

Daha düşük kilolu, daha az tansiyonlu, daha güzel uyuyup daha dinç uyanan biri olursunuz.

Neticede de daha sağlıklı ve uzun yaşayan biri olma şansı yakalarsınız.

AKLINIZDA OLSUN

MİDEYİ YATIŞTIRAN 10 TAVSİYE

Mideniz ezilince, yanınca, ekşiyince hemen bir “antiasit” hap çiğnemeye, tabletler, şuruplar yutmaya kalkmayın. Önce şu soruya yanıt arayın: Ne hata yaptım da midem isyan etti? Neyi, neden, nasıl yanlış yedim? Sonra da aşağıdaki doğal besinlerden istifade ederek midenize yardımcı olmayı deneyin...

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REZENE: Rezene ile hazırlanan bitki çayı gaz, şişkinlik, krampları azaltıcı özelliği ile mideyi rahatlatır.

MUZ: Mide asiditesine olumlu etkilerinden dolayı reflüsü olan kişiler için iyi bir meyve seçeneğidir.

ZENCEFİL: Anti-inflamatuar etkisi ile vücuttaki yangıyı olumlu etkilemenin yanı sıra spazm çözücü özelliği ile krampları yatıştırır özelliktedir.

YULAF EZMESİ: Lifli yapısı ile midenin asit oranını dengeler. Aynı zamanda doyurucudur. Hacim olarak şişme özelliğinden ötürü süt ile pişirerek tüketebilirsiniz.

KAVUN: Potasyumdan zengindir. PH değeri yüksek olduğu için midenin alkali olmasına yardımcı olarak reflüye iyi gelir.

MAKARNA: İçeriğindeki B vitaminleri ile enerji verir. Mideyi yatıştırır. Tam buğday olan çeşitleri aynı zamanda glisemik yükü hafifleteceğinden şekeri de dengeler.

KÖK SEBZELER: Kereviz, enginar, yer elması gibi kök sebzelerin kalorilerinin daha yüksek olması nişasta içeriklerinin diğer sebzelere göre daha fazla olmasından kaynaklanır. Bolca lif içermeleri tokluk hissini uzatırken alkali ortam da sağlar.

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TAVUK VE HİNDİ: Reflüyü önleyici beslenme planında en önemli protein kaynaklarındandır. Yağda kızartılmadığı sürece beyaz et tüketilebilir. Ancak mutlaka derisi alınmış olmalıdır.

MAYDANOZ: Mide ve sindirim sistemini rahatlatıcı, vücuttaki fazla suyun atılmasına yardımcı bir bitkidir.

PAPATYA ÇAYI: Mükemmel bir mide dinlendirici olabilir. Ayrıca miktarını abartmamak koşuluyla meyan kökü özlerinden de istifade edilebilir.

İYİ BİLGİ

GÜNDE NE KADAR DEMİR LAZIM

Demir ayarımız hassas dengeler içinde sürdürülebiliyor dememiz boşuna değil! Yetişkin birinin vücudundaki toplam demir miktarı sadece 5 gram!

Bir fikir vermesi için bedenimizdeki kalsiyum rezervinin bir kilodan fazla olduğunu söylemem sanırım yeterli olur. Sorun da zaten rezervin çok sınırlı olmasından kaynaklanıyor.

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Eğer şu veya bu nedenle besinlerle yeterince demir almazsanız, demir noksanlığına yakalanmanız, hatta demir eksikliği kansızlığı hastası olmanız kaçınılmaz hale geliyor. Hele bir de demir kaybını hızlandıran kanamalarınız varsa (hemoroit kanamaları, periyodik kanamalarda aşırılık) konu daha da önemli. Gıdalarla demir kazanmak ise öyle çok kolay başarılacak bir iş değil.

Her gıdada yeteri kadar demir yok. Günlük demir kazanımının 2-3 mg civarında olması gerekiyor.

Ama bu minnacık miktarı bedene kazandırmak bile ciddi bir çaba gerektiriyor.

Yetişkin bir erkeğin günde 1-1.5 mg, kadının ise 2 mg demir ihtiyacı var.

ÖNEMLİ

NEDEN İLLE DE C VİTAMİNİ

C vitamini sadece “bağışıklık güçlendirici” bir doğal destek değil. Onun daha pek çok marifeti var. İşte bazı örnekler...

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Kolajen üretimini destekliyor. Bu nedenle “cilt dostu vitaminler” listesinde ilk üç arasında (diğerleri hiyaluronik asit ve kolajen tip1 ve tip3) yer alıyor.

Glutatyonu şarj ediyor. Bunun bir diğer anlamı da çok güçlü bir antioksidan, antikanser güç olması.

Cildi güneşin zararlı etkilerinden koruyor.

Kemik sağlığından saç ve tırnak sağlığına kadar pek çok dokunun bütünlüğü için C vitaminine ihtiyaç var.

Damar sağlığını desteklediği de biliniyor.





BANA GÖRE

DENGE İÇİN BİSİKLETE BİNİN

Cadde ve sokaklarda bisikletle dolaşanların çoğaldığını gördükçe acayip keyif alıyorum. Hele bir de onları sabahın erken veya akşamüzerinin dingin saatlerinde Boğaz’da gruplar halinde turlarken görmek beni müthiş mutlu ediyor. Bisiklet keyfinden uzak kalmak bizim en büyük yanlışlarımızdan biri. Bunda belediyelerimiz, şehir planlayıcılarımız ve eğitimcilerimizle biz doktorların da payı var.

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Yollarımız –maalesef- bu harika fiziksel aktiviteyi yapmaya bu güzel keyfin tadına varmaya pek uygun değil. Ama ne olursa olsun fırsat bulduğunda herkesin bu egzersizden faydalanması lazım.

Çünkü o sadece aerobik bir egzersiz değil, pek çok marifetleri olan özellikle denge konusunda mucize işler başaran harika bir aktivite biçimi.

HEP AYNI SORU

MAKARNANIN FAYDALISI YOK MU

Olmaz mı hiç, tabii ki var...

Makarnanın; Az pişmişi, çok pişmişinden

Soğuk yeneni, sıcak yeneninden

Yoğurtlusu, yoğurtsuzundan

Kıymalısı, boşundan

Sebzelisi, sadesinden

Az yağlısı,yağlısından

Kepeklisi, kepeksizinden daha sağlıklıdır.