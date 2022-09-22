Abbas yolcu

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DSÖ’ye göre, eğer olağandışı bir gelişme olmazsa COVID-19 salgınının yıpratıcı ve yıkıcı etkileri sona ermek üzere. Peki, COVID-19 tamamen sıfırlanabilecek mi? Bana sorarsanız muhtemelen hayır. O da farklı mutasyonlarla daha önce hayatımıza giren virüs hastalıkları gibi bir kış virüsü hastalığı olarak bizimle birlikte olmaya devam edecek. Ama görünen o ki başlangıçta olduğu kadar bizi üzmeyecek, canımızı yakmayacak, sevdiklerimizden ayırmayacak. Şimdilik yapmamız gereken bu sonbaharda ya da kışa girerken hatırlatma dozu aşılarımızı yaptırmak ve bu hatırlatmaları yılda bir kez tekrarlamak gibi görünüyor. Umalım ki gelişmeler bizi yanıltmasın.







NOT ALIN

KURU CİLT NASIL NEMLENDİRİLİR

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1. Bol su içilir.

2. Sık banyo yapılmaz.

3. Sıcak değil, ılık su ile duş yapılır.

4. El ve yüz su ile daha sık yıkanır.

5. Nemlendirici kremlerden faydalanılır.

6. Sık sık keselenmek bırakılır.

7. Hyalüronik asit zengini kremler kullanılır.

8. Zeytinyağı ile masaj yapılır.

9. Doğal nemlendiriciler listesine kayısı yağı, jojoba yağı, hindistancevizi yağı, avokado yağı, badem yağı da eklenir.

UNUTMAYIN

7 TEMEL SAĞLIK GÖSTERGESİ

1. BEL ÇEVRENİZ: Kadınsanız 85, erkekseniz 95 santimetrenin altında olsun.

2. KAN BASINCINIZ: Yaşınız ne olursa olsun 12/8 civarında kalsın.

3. BESLENME TARZINIZ: Bitkisel ağırlıklı, yeterli, dengeli ve çeşitli.

4. UYKU DÜZENİNİZ: 6 saatin altı, 9 saatin üstü asla önerilmiyor.

5. AKTİVİTE SEVİYENİZ: Aktif bir hayat ve haftada en az 150 dakika tempolu egzersiz.

6. YAŞAM TARZINIZ: Temiz bir çevrede hayat sürmeniz.

7. SAĞLIK TAKİP PLANINIZ: Kişiye özel olmalı.



AKLINIZDA OLSUN

KARACİĞER DOSTU BESİNLER



ENGİNAR: Posadan zengin yapısı, detoks gücü ve karaciğeri koruyan yoğun sinarin içeriği sayesinde karaciğere destek üstüne destek veriyor.

KUŞKONMAZ: Zeytinyağlısı, salatası, haşlanmışı, her türlüsü harikadır.

KARNABAHAR: Karaciğerin mühim dostlarından biri de kolin isimli doğal maddedir. Kolinden zengin sebzelerin başında da karnabahar gelir.

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YUMURTA: Özellikle zengin lesitin ve kolin içeriği onu rahatlıkla “karaciğer dostu” yapıveriyor.

PANCAR VE TURP: Turpun beyazından çok morunu, siyahını, yani renklilerini tercih edin.



YERFISTIĞI VE AYÇEKİRDEĞİ: Atıştırmalık aklınıza geldiğinde karaciğerinizi düşünüyorsanız bu ikiliye öncelik verin. İkisi de bol miktarda kolin içeriyor.







HATIRLATMA

REFLÜNÜZ VARSA...

1. Rafine ürünleri, unlu, şekerli besinleri azaltın.

2. Kızartmaları en aza indirin, aşırı yağlı yiyeceklerden uzak durun.

3. Fast food yiyeceklere dokunmayın.

4. Akşam yemeğini erken yiyin ve hafif bir öğün olmasına özen gösterin.

5. Bol ve sık su için.

6. Diyetinizde yoğurt ve kefir gibi probiyotik zengini besinlere yer verin.

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7. Portakal suyu, domates suyu, limon, limonata, greyfurt suyuna dikkat!

8. Çiğ kuru soğan, kızarmış patates ve kepekli yiyeceklerin reflüyü tetiklediği biliniyor.

9. Çay, kahve ve çikolata problemi artırır.

10. Baharatlı yiyecekleri sınırlayın.

KESİP SAKLAYIN

SAÇ DOSTU BESİNLER NELERDİR

1. DEMİR saça güç verir. (Deniztarağı, istiridye, yumurta, kırmızı et ve mercimek demirden zengin gıdalardır.)

2. BİOTİN/B VİTAMİNİ saçın temelidir. (Tam tahıllar, badem, et, balık, deniz mahsulleri, koyu yeşil yapraklı sebzeler B vitamini kaynaklarıdır.)

3. ÇİNKO saçın ömrünü uzatır. (İstiridye, karides, kırmızı et, ıspanak, buğday ruşeymi, kabak çekirdeği ve mercimek çinkodan zengin doğal kaynaklardır.)

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4. FOLİK ASİT saçın tohumu gibidir. (Ispanak, nohut gibi bakliyatlar ve yeşil yapraklı diğer sebzeler de folik asit kaynaklarıdır.)

5. E VİTAMİNİ saçı parlatır. (Ayçekirdeği, badem, ıspanak ve avokado iyi E vitamini kaynaklarıdır.)

6. D VİTAMİNİ saçı geliştirir. (Güneş ışınları, yağlı balıklar, morina karaciğeri yağı, bazı mantarlar ve D vitamini katkılı gıdalar bu kaynaklar arasındadır.)

OKUR SORUSU

HOMOSİSTEİN YÜKSELİNCE NE OLUR



YÜKSEK homosistein seviyeleri metabolizmanızdaki “metilasyon bozukluğu”nun da önemli bir işaretidir. Metilasyonun bozulması ise kanserler dahil pek çok sağlık sorunu için hazırlanmış “kırmızı mumlu bir sağlıksızlığa davet mektubu” gibidir. Homosistein seviyeniz mümkünse 8’den düşük olsun. 12’yi geçmesin, 14 ve fazlası görülünce de acil durum ilan edilsin.

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KISA BİLGİ

KAN ŞEKERİNİ DENGELEYEN 3 BESİN

1. SİYAH ÇAY: Siyah çay özellikle yemekten sonra içildiğinde kandaki ani şeker artışlarına engel olabiliyor.

2. TARÇIN: Suya, çaya, kahveye, süte, ayrana, yoğurda ekleyeceğiniz bir çay kaşığı tarçın bile kan şekerinizdeki ani yükselmelerini frenleyebiliyor.

3. SİRKE: Sirkenin her türlüsü besinlerdeki nişastanın şekere dönüşümünü yavaşlatarak kan şekeri dengesine yardımcı olabiliyor.