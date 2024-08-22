40. ve 60. doğum günlerine dikkat

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Stanford Üniversitesi’nin yaptığı yeni bir araştırma bu bilgiyi bir kez daha doğruladı. O araştırma yaşlanmanın yavaş ve istikrarlı bir süreç olmaktan ziyade en az iki “hızlandırılmış patlamayla” süratlendiğini gösterdi. Stanfordlu araştırmacılar bu çalışmalarında deneklerin 135 bin farklı molekülü ve mikroplarını dikkatle incelediler. Elde edilen verilere bakılırsa yaşlanmayı en çok hızlandıran değişimler “40’LI YAŞLARIN ORTALARIYLA, 60’LI YAŞLARIN BAŞINDA” devreye giriyor. Anlaşılan o ki kendimize ileri yaşlarda “Niçin böyle kötü yaşlandım?” gibi bir soru sormak istemiyorsak 40’lı yaşların hemen başında harekete geçmeli ve çabalarımızı 60’lı yaşlara merhaba derken daha da yoğunlaştırmalıyız. Peki nasıl bir yol haritamız olmalı? Yanıt için bir sonraki kutuya geçebilirsiniz.

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KESİP SAKLAYIN

UZUN BİR ÖMÜR İÇİN 10 MADDELİK ORTA YAŞ MANİFESTOSU

Beslenmenize dikkat edin. Uykunuza saygılı olun.

Aktif/egzersiz yüklü bir hayat sürün.

Strese ve huzura odaklanın

Kilo almayın. Eklemlerinizi tahrip etmeyin.

Duyu organlarınızı koruyun.

Belleğinize sahip çıkın.

Damar sağlığınızı iyi izleyin.

Kanser dahil sağlık taramalarınıza hemen başlayın.

İYİ BİLGİ 1

KOLAJEN NE YAPAR

- Kıkırdağı korur.

Eklem bağlarını güçlendirir.

- Kas kaybını engeller.

- Kemik erimesini frenler.

- Damar sertliğini önler.

İKİNCİ 5

- Hipertansiyona engel olur.

- Saç ve tırnakları destekler.

- Bağırsak sağlığının dostudur.

- Kan şekerini dengeler.

- Kolesterolü düşürür.

İYİ BİLGİ 2

GÜÇLÜ KEMİKLERE SAHİP OLMANIN 10 ETKİLİ YOLU

Daha fazla süt ürünü, özellikle sert peynirler ve yoğurt tüketin.

Daha fazla kalsiyum zengin besinler, özellikle lahana ve kalın yeşil yapraklı sebzeler tüketin.

Bol ve sık D vitamini zengini yağlı balık tüketin.

Daha çok güneşlenin.

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Magnezyum zengini ceviz, kabak çekirdeği, ay çekirdeği tüketin.

Hayvansal proteinleri abartmayın, bitkisel proteinleri daha sık ve bol tüketin.

Kolajen desteği besinlerden kemikli tencere etleri, paça çorbası ve sakatat tüketin.

Direnç egzersizlerini ihmal etmeyin.

K2 vitamini zengini besinleri turşu, maydanoz, yumurta ihmal etmeyin.

D vitamini, kalsiyum, magnezyum ve çinko takviyelerinden bilinçli istifade edin.

İYİ BİLGİ 3

KASLARINIZIN ERİMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN...

- Bol ve sık protein kazan: Bakliyat / et / balık

- Düzenli egzersiz yap: Yürü / yüz / dans et

- D vitaminini düşürme: Güneşlen / takviye al

- Kolajen zengini ol: Et suyu / kolajen peptitleri

- Elajık asit kazan: Nar, çilek, ceviz, fındık

- Ürolitin desteği al!

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İYİ BİLGİ 4

KARACİĞERİNİZİN 10 BÜYÜK DÜŞMANI

BİR: Alkol

İKİ: Tatlılar (şeker + un)

ÜÇ: Çakma fruktoz eklenmiş içecekler

DÖRT: Meyvenin fazlası (fruktoz)

BEŞ: Kızıartmalar (trans yağlar)

ALTI: İlaçlar (kolesterol hapları, ağrı kesiciler)

YEDİ: Gıda katkıları (boyalar, aromalar)

SEKİZ: Tatlandırıcılar

DOKUZ: Ağır metaller (özellikle cıva ve kadmiyum)

ON: Böcek öldürücüler ve tarım ilaçları

İYİ BİLGİ 5

DEMİR VE FERRİTİNİ NE ZAMAN ÖLÇMELİ

- Tırnaklarınız düzleşip çukurlaşıyor, kolay kırılıyorsa

- Saçlarınız cansız ve mat görünüyor. Kırılıp, dökülüyorsa

- Dilinizin üstündeki pütürler yok olmuş ve hassaslaşmışsa

- Ağzınınız köşelerinde çatlaklar varsa

- Kendinizi yorgun ve halsiz hissediyorsanız

- Unutkan ve dalgınsanız

- Depresyona eğilimliyseniz

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- Çarpıntı, nefes darlığı gibi şikâyetleriniz varsa

- Cildiniz soluk ve kuruysa, kan sayımı yaptırmanız ve mümkünse demir ile ferritin seviyelerinizi araştırmanızda fayda var.

ÖNEMLİ 1

KANSER SAVAR BESLENME ÖNERİLERİ

-Daha az şeker ve beyaz un.

-Daha çok sebze ve meyve.

-Daha az kırmızı et ve hayvansal yağ.

-Daha çok bakliyat ve zeytinyağı.

-Daha az hazır besin ve fast food.

-Daha çok tam besin ve geleneksel yemek.

-Daha az kızartma ve füme besinle beslen.

-Daha çok haşlama ve ızgara besin.

-Daha fazla posalı gıda.

-Daha çok fermente yiyecek ve içecek.

ÖNEMLİ 2

DOĞAL KANSER SAVARLAR İLK 10

-BİR: Güneş

-İKİ: Zerdeçal

-ÜÇ: Lahanagiller

-DÖRT: Domates

-BEŞ: Yeşil yapraklı ve renkli sebzeler

-ALTI: Sarımsak-soğan

-YEDİ: Yeşillik otlar

-SEKİZ: Yeşil çay

-DOKUZ: Egzersiz