100 yıl yaşamak mümkün mü

Nedeni şu... Favipiravir, salgının başından bu yana COVID-19 hastalarına hatta hastalık belirtisi göstermeseler bile PCR testi pozitif çıkanlara önerilen antiviral bir ilaç. Aslında daha en başta bile etkinliği konusunda hepimizin -herkesin-ciddi kuşkuları vardı. Ama biraz da “Elde başka çare yok” diye düşünülerek “Belki biraz faydası olur” umuduyla öneriliyordu. Ne var ki yeni bir çalışma-FAZ 3 PRESECO çalışması- Favipiravir’in etkinliğinin neredeyse 0 noktasında olduğunu net ve açık olarak gösterdi. Bizde de Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi hocalarımızdan bazıları (mesela Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz) bu yeni araştırmanın sonuçlarına dayanarak, “Favipiravir’in bundan sonraki kullanımı konusunda” tereddütlerini açıkladılar. Görünen o ki Sağlık Bakanlığı ve COVID-19 Bilim Kurulu’muz daha fazla beklemeden, bu ilacın kullanımıyla ilgili net bir karara süratle varmak zorunda.
ÇOK ÖNEMLİ
OKULLARA DİKKAT EDELİM
Markette, manavda, pazarda satılan sebze ve meyvelerde de en az eczanelerde bulabileceğimiz gıda takviyelerindekiler kadar değerli ve etkili “sağlık koruyucusu doğal moleküller” var. Yani söz konusu sağlık, özellikle “sağlığı korumak” olduğunda “YEŞİL ECZANE” alternatifini de dikkate almamız lazım. İsterseniz gelin, bu güzel hafta sonunu, yaklaşan kış ve artacak bağışıklık gücü ihtiyacımızı da dikkate alarak “Yeşil eczanede neler var?” sorusuna ayıralım. Hazırsanız buyurun...
İLK 5VARAN 1-KUVERSETİN: Bu antioksidan özellikle son 2 yılda muazzam bir popülerlik kazandı. Nedeni ise virüs enfeksiyonlarını önlemedeki muazzam başarısı oldu. Kuversetinin yaşadığımız pandemi sürecinde yeni koronavirüsten korunmada da son derece etkili bir doğal molekül olduğu anlaşılıyor. Bu mucize doğal ilaç virüsün hücrelere girmek için tutunduğu “ACE-2 kapıları”nı adeta kilitliyor, neticede de virüsü kapsanız bile onun hücrelerinize girme ve sizi hasta yapabilme ihtimali önemli ölçüde azalıyor. Bu da hastalıktan korunmanızı sağlıyor. Ülkemizde de İZOKUVERSETİN esaslı başarılı bir takviye Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından üretilip halkımızın kullanımına sunuldu. Bu bilgiyi de bir kenara lütfen özenle not ediniz. Kuversetinin en zengin olduğu besinlerin başında KIRMIZI SOĞAN ve ELMA geliyor. Bu nedenle özellikle bugünlerde “HER GÜN BİR SOĞAN VE BİR ELMA YAKLAŞIMI” son derece mantıklı bir seçim olabilir.
VARAN 2-KATEŞİNLER: Üzerinde en çok çalışılan antioksidan gruplarından biri. Çok sayıda kateşin var ve hepsi faydalı, hepsi değerli. En zengin kaynakları ise ÇAY ve BÖĞÜRTLENGİLLER. Yeşil çayda siyah çaydan biraz daha fazla bulunuyor.
VARAN 3-RESVERATROL:
Oysa her gün yine binlerce insanımız bu hastalığa yakalanıyor ve günlük kayıplarımız 200’lü rakamlara -maalesef- zımbalanmış gibi karşımızda duruyor. Diğer taraftan pek çok konuda olduğu gibi sağlık alanında da muazzam bir “bilgi kirliliği” var. Çoğu “sağlık meraklısı” maalesef farkında bile olmadan bu kirliliğin içinde -yüzüyor bile diyemeyeceğim- adeta debelenip duruyor! Oysa sağlığımızı yönetmek de hayatımızın pek çok alanı gibi son derece basit ve sıradan bir süreç. Peki, bazı detaylar, gözden kaçabilecek önemli ayrıntılar yok mu? Tabii ki var! Ama bilelim ki o ayrıntıların çoğu, uygulanması zaten imkânsız şeyler. İsterseniz gelin sözü fazla uzatmadan basit, önemli ve uygulanabilir bazı sağlık ayrıntılarına kısaca bir göz atalım.
MADDE 1 - GGT ÖNEMLİDİR
“KARACİĞERİMİZ ne durumda?” diye merak ederek sık sık yaptırdığımız GGT, açılımlı adıyla “Gamma Glutamil Transferaz” tarama testi maalesef biz doktorların bile değerini/anlamını yeterince bilmediğimiz basit, ucuz ama önemli mi önemli bir laboratuvar testidir. Bu testin rakamlarındaki ufak oynamalar bile sağlığımızdaki pek çok anormalliğin ilk ve tek ifadesidir. Bırakın normal sınırları geçmesi, GGT’nin 30’un üzerine çıkması bile ciddi bir sağlıksızlığın, önemli bazı tehlikelerin işareti olabilir. Hele bir de elinizdeki o laboratuvar kâğıdındaki GGT rakamları 50’lileri, 60’ları çoktan aşmışsa sizin daha da dikkatli olmanız gerekir. Nedenine gelince... Yüksek bir GGT testinin neler ifade edebileceğini yandaki kutuda özetlemeye çalıştım.
MADDE 2 - YÜKSEK GGT RAKAMLARI BİZE NEYİ ANLATIR
Karaciğerimizin yağlandığını, işini yapmakta zorlandığını...
Toksik yükümüzün çoğaldığını, karaciğer lavabosunun tıkanmaya başladığını...
Karaciğerimizin glutatyon ihtiyacının zirve yaptığını, Faz 2 detoks sisteminin aksadığını...
Özellikle “kronik hastalıklar” yani “hipertansiyon, damar sertliği, şeker hastalığı, obezite/şişmanlık, romatizmal sorunlar, bellek problemlerine yol açan Alzheimer ve benzeri konular” söz konusu olduğunda sağlığı yönetmek daha da zorlaşır. Ayrıca kabul etmemiz gerekir ki normalde de “doğal yaşlanma süreci” bir bakıma “güç kaybetme/ağrılara, sızılara razı olma, azıcık unutkanlık, birazcık yorgunluk, bir parça uyku kaybı...” gibi problemlere de az çok razı olma süreci gibidir. Ve bu süreçler kısmen “genetik mirasımız”, kısmen “yaşam tarzı seçimlerimiz”, kısmen de “kendimize nasıl baktığımız” ile yakinen ilişkilidir. Ama yine de bilelim ki yaşlanmayı hızlandıran, yaş almayı “yeni ve farklı hastalıklarla tanışma” haline getiren kronik sağlık sorunlarının 3 temel nedeni var: “OKSİDASYON/PASLANMA, İNFLAMASYON/İLTİHAPLANMA, GLİKASYON/ŞEKERLENME!”
Kanaatime göre, eğer bu üç süreci doğru yönetebilirsek, dozunda tutup etkileri/yansımaları ve yarattıkları sorunları minimuma indirilebilirsek “yaş almanın yaşlanma” ve “yaşlanmanın güç kaybı ve hastalanma” ile eşanlamlı hale gelmesini bir ölçüde önleyebiliriz. Nasıl mı? Mesela mı?
BANA GÖRE 1
SADECE ‘HASTALIKLARI YÖNETMEK’ YETMİYOR
MODERN tıbbın geçtiğimiz 50 yılda kaydettiği gelişmeler kesinlikle takdir edilecek bir başarı hikâyesidir. Bu başarıyı sağlayan faktörlerden ilk ikisi de -bana göre-, “kanıta dayalı olma” yani “bilimsel verileri esas alma” ile “uzmanlaşma/branşlaşma”dır. Ama bilelim ki her ikisinin de hâlâ tartışılması gereken ciddi sorunları, daha doğrusu yetersiz ya da fazla abartılmış noktaları, ayrıntıları vardır. Mesela konu “akut hastalıklar” olduğunda bilime dayalı olma ve uzmanlaşma sayesinde muazzam başarılara imza atabiliyoruz. Ve yine kronik hastalıklar esnasında ortaya çıkabilen akut problemlerin çözümünde de bu ikili sayesinde teşhis ve tedavide başarımızı en üst düzeye taşıyoruz. Peki, kronik hastalıklar söz konusu olduğunda durum ne? İşte o noktada işler biraz karışıyor. Zira bu gibi durumlarda sadece “hastalıkları yönetmek” değil “sağlığı da yönetmek” gerekiyor.
Bu yeni alevlenmenin -ya da 5. dalganın- özellikle ve öncelikle de Almanya, Avusturya ve Hollanda’yı etkilediği anlaşılıyor. HOLLANDA’da günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana ilk kez olağanüstü rakamlara ulaştı, rakamlar 15 bini çoktan aştı, 20 bini test ediyor. Hollanda nüfusu dikkate alınırsa bu gerçekten korkunç bir sayı. Benzer bir durum AVUSTURYA’da da yaşanıyor. Özellikle Kuzey Avusturya’da hızla artan vaka sayıları nedeniyle muazzam bir tedirginlik yaşanıyor. ALMANYA’ya gelince... Orada da durum diğerlerinden farklı değil. Günlük vaka sayısı 50 binin bile üzerine çıktı ki bu şimdiye kadar görülen en yüksek rakamlardan biri. Geçtiğimiz perşembe Robert Koch Enstitüsü, günlük rakamları “VAKA SAYISI OLARAK 50 BİN 196, GÜNLÜK İNSAN KAYBI SAYISI OLARAK DA 235” diye açıkladı ve “SALGINDA EN KRİTİK DEVREDEYİZ” mesajını verdi. Peki, sebep ne? Detaylar için buyurun...
BANA GÖRE
VAKA SAYILARI NEDEN ARTIYOR
SON bir ayda sadece bizde değil, hemen her ülkede vaka sayılarında beklenenin üstünde bir artış olduğu kesin. Dünya Sağlık Örgütü de bu bilgiyi doğruluyor ve artışın özellikle Orta Avrupa ve Orta Asya’da zirve yaptığını söylüyor. Bu olumsuz gelişmenin birinci nedeni, hepimizin tahmin edebileceği gibi “İNSANLARIN DAHA UZUN SÜRE KAPALI MEKÂNLARDA, KALABALIK ORTAMLARDA İÇ İÇE VE NEREDEYSE BURUN BURUNA ÜSTELİK DE MASKESİZ OLARAK” yaşamlarını sürdürmeye başlamaları. “Okulların açılmış olması” ve “evden çalışma süreçlerinin askıya alınması” da önemli faktörler. Daha pek çok neden söylenebilir. Ama bilelim ki en önemli sebep tartışmasız “BİRÇOK KİŞİNİN HÂLÂ AŞILANMAMIŞ OLMASI”dır. Ben, bize göre oldukça zengin, ekonomileri bizden çok daha iyi durumda olan Orta Avrupa ülkelerinin, hatta İngiltere’nin bile nüfuslarının en az yüzde 75’nin aşılayabilme hedefine ulaştıkları kanaatinde değilim.
İPSOS’un yayımladığı o son araştırmanın verilerine bakılırsa, salgının muhtemelen en tehlikeli aşamalarından birine, “KABULLENME AŞAMASI”na geçmiş durumdayız. İPSOS rakamlarına göre, gidişatımız bakımından durum gerçekten can sıkıcı bir noktada: Her 4 kişiden 3’ü “COVID-19 salgınının 2022 yılında da devam edeceğini”, daha da önemlisi her 3 kişiden 2’si de “hayatlarının geri kalanında başka salgınlar ile de karşılaşacaklarını” düşünüyor. Kısacası vaziyeti umumiye son derece ciddi bir noktaya geldiğimizi işaret ediyor: Geçtiğimiz günlerde altını önemle çizdiğimiz “KABULLENİLMİŞ/ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK” meselesi salgın gündemimizin bir numaralı haline gelmiş ve toplumumuzu fena halde kıskaca almış durumda.
KISA BİLGİ
İPSOS VERİLERİ BAKIN NE DİYOR
1)Bireylerin yarısı diğer kişilerin “sosyal mesafe” kuralına uymadığını söylüyor. Yüzde 26’sı ise bu kurala kendilerinin de nadiren uyduklarını (!) belirtiyor.
2)Toplumun yüzde 46’sı “Maske takıyor musunuz?” sorusuna ya “Hiç” ya da “Nadiren” yanıtını veriyor.
3)Salgında gidişata gelince... Burada da neredeyse “karpuz gibi ortadan yarılma durumu” var. Toplumun yüzde 33’ü “İşler iyi gidiyor, mücadelede başarılıyız” diye düşünürken, yüzde 48’i ise “Bu gidiş, kötü gidiş, mücadele başarısız” algısı içinde yaşıyor.
4)Aynı araştırmada bireylerin yüzde 74’ü salgının 2022’de de devam edeceğini daha şimdiden zaten kabullenmiş durumda. Bitmedi! Daha kötüsü de var. Toplumun yüzde 66’sı COVID-19 salgınını yeni/başka salgınların da izleyeceğine inanıyor.
Yeni bir haftaya başlarken size o sırlardan 3’ünü daha hatırlatmak istiyorum. Hazırsanız buyurun...
UYKU SIRRI 1
BAŞIM SERİN UYKUM DERİN
SANILDIĞININ aksine ne sıcak bir oda, ne de sımsıcak bir yatak uyku dostu değildir. Tersine “çok sıcak” yerine “olabildiğince soğuk” bir odada uykuya dalmak her zaman, her yaşta, herkes için daha derin ve kaliteli bir uykunun garantisi gibidir. Uyku uzmanı Dr. Matthew Walker’a göre, uykuya ilişkin “ısıl süreçler”esas olarak vücudumuzun 3 kısmı tarafından gerçekleştiriliyor: Ellerimiz, ayaklarımız ve başımız... O 3 bölge atar-toplar damar kavşakları olarak bilinen ve cilt yüzeyinin hemen altından geçen damarsal organizasyonlar (anastomozlar) bakımından vücudumuzun en zengin yerleridir. “Tıpkı bir çamaşır teline çamaşırları asmak gibi” bu damarlar da dolaşım halindeki kanın ciltte daha geniş bir alana yayılmasını, dolayısıyla dış ortam ısısıyla daha iç içe ve yakın bir temas kurmasını sağlar. Bu nedenle yazının başlığını bile aslında “ellerim, ayaklarım ve başım serin, uykum her zamankinden çooook daha derin” şeklinde değiştirmek de mümkün. Diğer taraftan yine Dr. Walker’a göre, “Vücudumuzun en damarlı kısımlarından biri olan yüzümüze yine damardan çok zengin yüzeylerden biri olan ellerimizi kullanarak su çarpmak gibi uyku öncesi ritüeller geliştirmiş olmamız evrimsel bir tesadüf değildir.”
Dr. Walker, “Pek çok insan için ideal yatak odası sıcaklığının standart yatak örtüsü ve uyku giysileri kullanılması durumunda yaklaşık 18.3 derece” olmasını öneriyor.
Dünyanın en önemli sağlık merkezlerinden biri kabul edilen, sadece teşhis ve tedavideki başarılarıyla değil, sağlık alanındaki araştırmalarıyla da ünlenen Mayo Clinic’ten yapılan yeni bir açıklamada “yeni, güvenli ve aynı anda 50 ayrı kanseri tarayıp teşhis edebilen mükemmel bir KANSER TARAMA TESTİNİN yakında hizmete gireceği” açıklandı. Detaylar için buyurun...
KANSER TEŞHİSİNDE EZBERLER BOZULUYOR
VARAN 1NEDEN ‘İYİ’YİZ
‘İyi’yiz çünkü: Aşıları bulduk.
‘İyi’yiz çünkü: Koronanın huyunu, suyunu öğrendik.
‘İyi’yiz çünkü: Başlangıçtaki kapanma dönemlerini aşıp adeta yeniden dünyaya geldik. Bunlar “iyiler”imiz.
VARAN 2
Salgın süreci, ruh halimizi ciddi ölçüde etkiledi. Önemli bir araştırma grubu olarak kabul edilen Gallup’un son araştırması da bu bilgiyi doğruluyor. Gallup’a göre, “Dün geçirdiğiniz günü aklınıza getirin, hiç gülümsediniz mi?” sorusuna güçlü bir “Evet!” yanıtı verenlerin sayısı Türkiye’de sadece yüzde 41 olarak belirlenmiş. Yine aynı araştırma grubuna göre, Türkiye’de “kızgınlık yaşayanlar”ın oranı 4 puan artmış. “Dün, gün içinde ağırlıklı olarak kızgınlık hissettiniz mi?” sorusuna yüzde 44 “Evet!” yanıtı çıkmış. Ve yine vatandaşlarımızın yüzde 64’ü “Dün, gün içinde stresli bir dönem yaşadınız mı?” sorusuna “Evet!” yanıtı vermiş. Kısacası farkında olmayabiliriz ama “gülümsemeyi unuttuğumuz stres ve gerginliğin zirve yaptığı günlerden” geçiyoruz.
Kaygı, korku, endişe ya da diğer duygu durum bozukluklarının neticesi olarak ortaya çıkan “GERİLİM/TANSİYON YÜKSELMESİ MESELESİ”nin “sosyal boyutları” benim alanım değil. “Bedensel boyutları” ise bir iç hastalıkları uzmanı olarak yakinen ilgilendiğim ve dikkatle izlediğim önemli bir alan. Bu gerginliğin sağlık açısından en önemli neticelerinden birinin ise “HİPERTANSİYON MESELESİ” olduğu kesin. Detaylar için buyurun...
İYİ BİLGİ
Bayramımız hepimize kutlu olsun, hafta sonumuz güzel geçsin. Cumhuriyetin ve bağımsızlığın kıymetini bilelim ve asla unutmayalım. Ona, cumhuriyete tıpkı sağlığımıza bakar gibi “gözümüzün içi gibi” bakalım. Bunun için de tabii ki öncelikle ayakta kalmaya, sağlıklı olmaya, bir ve birlikte durmaya odaklanalım. Bugünün sağlık konularına gelince... Bugün sayfamızı -bayram münasebetiyle- “SİZDEN GELEN SORULAR”a yani “OKUR SORULARI”na ayırıyoruz. Hazırsanız buyurun...
OKUR SORUSU 1GÜNDE NE KADAR D VİTAMİNİ
Eğer D vitamini stoklarımız doluysa, yani D vitamini seviyemiz 50’nin üzerinde 70’ler civarındaysa yetişkin bir kadın ve erkek için günde 1000-2000 ünite kadar D vitaminini güneşlenerek ya da takviyelerle kazanmak yeterli oluyor. Bu miktarı 400-500 üniteye indirenler de var, 4-5 bin üniteye çıkaranlar da eksik değil. Bana sorarsanız 1000 üniteyi geçen rakamlara sadece doktorların karar vermesi lazım. Zira özel bazı durumlarda yüksek rakamlara da çıkmak gerekebiliyor. Ama o özel durumların neler olduğunu yalnızca doktorlar biliyor.
OKUR SORUSU 2
CİLT YAŞLANMASI İÇİN ‘BİLEK TESTİ’ GÜVENİLİR Mİ
Yalana, dolana, sözü fazlaca uzatmaya gerek yok: Yaşlanan bir cilt herkesin keyfini kaçırır. Cilt yaşlanmasının en büyük belirtisinin de kontrolsüz güneşlenmek olduğu tartışmasızdır. Güneş hasarının cildinizde oluşturduğu yaşlanmanın etkilerini görmek istiyorsanız, hemen şimdi şu anda ‘
Kötü, kalitesiz, yetersiz ve düzensiz bir uyku da “BELLEK TÖRPÜSÜ” gibidir. Özellikle Alzheimer hastalığı söz konusu olduğunda “bellek-yetersiz uyku ilişkisi” çok daha belirgindir. Bilhassa 30’lu 40’lı yaşlarda başlayan “KRONİK UYKUSUZLUK PROBLEMİ”nin Alzheimer hastalığına yakalanma riskini arttırdığı birçok araştırmada net bir şekilde kanıtlanmış ve raporlanmıştır. Dolayısıyla uykusuzluk sorununu çözmek kaliteli bir yaşlılık geçirmek isteyen herkes için vazgeçilmez ve öncelikli bir ödevdir.
TANSİYON YÜKSELDİKÇE BELLEK KÜÇÜLÜYOR
YENİ bir araştırmada da “hipertansiyon-bellek ilişkisi” bir kez daha netleşti: Avustralya Milli Üniversitesi’nin yaptığı bu yeni araştırmada da görüldü ki tansiyon yükseldikçe yani büyük ve küçük tansiyon rakamları büyüdükçe; beynimizin gücü azalıyor, belleğimiz zayıflıyor. O araştırmanın sonuçlarına göre de “daha güçlü bir beyin ve bellek için” neredeyse 20’li yaşlardan itibaren kan basıncımızı dikkatle izlememiz, 120/80’in üzerine çıkmasına müsaade etmememiz, mümkünse de 110/70’in altında tutmamız gerekiyor.
BİR UYARI
Iskaladığımız tehditlerden en önemlisi farklı doku ve organlarda gelişen kanserler. Biliyorsunuz, Dünya Sağlık Örgütü 2004 yılından bu yana -yerinde ve doğru bir kararla- ekim ayını “Meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı” olarak ilan etti. Ama bana sorarsanız her ayın en az 2-3 gününü “kanser farkındalığı meselesi”ne ayırmamız lazım. Nedeni şu: Sağlık uzmanlarının tamamı, en geç 10-15 yıl sonra kanserlerin ölüm nedenleri arasında ilk sıraya yerleşeceğini söylüyor. Oysa biliyoruz ki kanserlerin de çoğu önlenebiliyor. Daha da önemlisi biraz dikkat edilirse tehlikeli boyutlara ulaşmadan erken dönemde teşhis ve tedavi edilebiliyor.
ÖNEMLİ
BEDENİNİZLE KONUŞUN
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı “2020 yılı ilaç tüketim rakamları” da bu bilgiyi doğruluyor. Bu rakamlara göre “ağrı kesiciler” ve tabii ki öncelikle de “baş ağrısı ilaçları satış rakamları”nda ciddi bir artış var. İsterseniz gelin bugün sadece pandemi nedeniyle değil, başka pek çok sebeple de bir numaralı sağlık sorunlarımızdan biri haline gelen şu “baş ağrısı meselesi”ne kısaca bir göz atalım.
ÖNEMLİ
BAŞIMIZ NEDEN AĞRIR
“ŞEKERLENME” meselesine gelince... “Şekerlenme” ya da tıp dünyasındaki adıyla “GLİKASYON” ise şekerlemenin tam tersine son derece önemli bir sağlık tehdididir. Diğer bir deyişle başlıkta belirttiğim gibi “ŞEKERLEME NE KADAR İYİYSE, ŞEKERLENME O KADAR KÖTÜDÜR”. Detaylar için buyurun...
‘ŞEKERLEME’NİN FAYDALARI
UYKU uzmanlarına göre, hemen her gün düzenli olarak 20-30 dakika kadar gündüz uykusu kaçamakları yapan “şekerleme tutkunları”, bakın hangi avantajları elde ediyorlar. Şekerlemeler:
BİR: Bedeni dinlendiriyor, enerji yüklüyor.
İKİ: Belleği güçlendiriyor.
ÜÇ: Fiziksel performansı geliştiriyor.
DÖRT:
İNGİLTERE RUSYA VE TÜRKİYE: KAYIPLAR NEDEN ÇOK FARKLI
İNGILTERE ve Rusya’da da hasta sayılarında muazzam artışlar var. Dikkatimizi çekmesi gereken farklı nokta ise şu: Vaka sayıları, günlük kayıplara (ölümler) oranlandığında İngiltere’de kaybedilen insan sayısı bizden çok daha az. Rusya’da ise tam tersi bir durum var: Rusya’da kaybedilen insanların sayısı günlük vaka rakamlarıyla oranlandığında üzücü ve çok yüksek. İşte tam da bu noktada aklımıza “aşının gücü!” geliyor. Aşılamayı bizden önce ve daha hızlı başlatıp erkenden yola çıkan ve uyguladığı güçlü aşılarla başarılı bir aşı kampanyası yaşayan İngiltere’de vaka sayılarındaki artışa rağmen bizden çok daha az insan kaybı söz konusu. Rusya’ya gelince... Orada tam tersi bir durum yaşanıyor. Rusya aşılamadaki başarısızlığın faturasını daha çok insanını kaybederek ödüyor.
ÖNEMLİ
GÖZ SAĞLIĞI BUNAMAYI DA ETKİLİYOR
“HİPERTANSİYONDAN diyabete, depresyondan obeziteye” bunamayı kolaylaştıran pek çok “risk faktörü” var. Uzmanlar, bunama/bilişsel bozukluk/demans ve hatta Alzheimer ile görme bozuklukları arasında da bir ilişkinin olabileceğini belirtiyorlar. Bu bilgi yeni ve güçlü bir araştırmayla da bir kez daha doğrulandı. Bu araştırmada uzmanlar 12 bin 364 yetişkini 11 yıl boyunca takip ettiler. Elde ettikleri netice özetle şu:
1)SARI NOKTA HASTALIĞI tıbbi adıyla “makula dejenerasyonu” gelişenlerde bunama riski yüzde 26 daha fazlaydı.
2)KATARAKT
10 Ekim “Dünya Akıl Sağlığı Günü’ydü. Önemli tıp dergilerinin birinde, The Lancet’te bu tarih dikkate alınarak konuyla ilgili araştırmaların özeti yayımlandı. O özete bakılınca da COVID-19 pandemisi süresince akıl sağlığımızda oluşan endişe verici değişimler net ve açık olarak görülüyor. Mesela bir araştırmaya göre, 2020’de dünya genelinde “depresyon ve anksiyete hastaları”nın sayısı 4’te 1 oranında artmış. Bu kötü haberden daha da kötüsü de var: MAJOR DEPRESYON VAKALARINDAKİ ARTIŞTA TÜRKİYE, AVRUPA BİRİNCİSİ OLMUŞ!
Bu önemli gelişmeye geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dikkati çekti, “Sinir ve depresyon ilaçlarının satış rakamlarında patlama noktasına vardık” dedi. Aslında patlayan sadece anksiyete, depresyon, takıntı gibi ruhsal sorunlar değil. Çok daha yaygın olan ama adı henüz net ve açık olarak konmayan önemli bir sorunumuz daha var: BEYİN SİSİ! Beyinlerimiz hızla sisleniyor. Ve bu sis eğer dikkat etmezsek akıl sağlığımızı tehdit edecek boyutlara ulaşıyor. Detaylar için buyurun...
İYİ BİLGİ
NEDİR BU SİSLİ BEYİN MESELESİ
SİSLİ beyin yeni bin yılın en önemli sağlık sorunlarından biri. Zaten vardı. Pandemi sürecinde adeta patlama noktasına ulaştı. İş, aile ve sosyal başarılarımızı, keyfimizi, mutluluğumuzu, huzurumuzu, hatta ekonomimizi etkileyerek hayat kalitemizde ciddi düşmelere yol açabilen çok ciddi bir sorun bu. Sağlığımız “beyaz”, hastalıklar “siyah” ise ikisinin arasında kalan son derece büyük ve geniş ve kocaman “gri” bir alan. Peki, sizde de olabilir mi? Bu soruya yanıt verebilmek için daha önce yayımladığım basit bir testi uygulamanızı önereceğim.
BİR TEST
Vaka sayıları 30 binlere, ölüm rakamları 200’lere takılmış gibi görünüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın her gün ısrarla bıkıp usanmadan ve hâlâ yumuşak bir dille tekrarladığı “Tedbirlere uyulmalı, aşılarımızı tamamlamalıyız” uyarılarına rağmen durum da maalesef değişmiyor. Peki, neden? Nedenlerin çoğunu ben de siz de tahmin ediyoruz. Ama yine de “Farklı bir şeyler olabilir mi?” diye düşünerek salgının başından bu yana “sahada” ve “Bilim Kurulu”nda çalışan çok sayıda meslektaşımla görüştüm. Aldığım notları, daha doğrusu o uzmanların görüşlerini -ki çoğu zaten bilinen görüşler- sizinle de paylaşmak istedim. Merak ediyorsanız -ki edin, etmeliyiz- buyurun...
ÖNEMLİ
RAKAMLARI ÇİVİLEYEN YANLIŞLAR
Ama bu arada, biz hâlâ farkına yeterince varmasak da pandemi şu veya bu şekilde hepimizi önemli bir sınavdan geçiriyor, farklı ders de veriyor. O derslerden biri kuşkusuz “BİLİM” ve “GÜVEN” konusu ile ilişkili. Saklamaya, yok saymaya, görmezden gelmeye ya da inkâr etmeye hiç gerek yok. Uzun zamandan bu yana hepimizin aklını kurcalayan mühim bir soru pandemiyle birlikte yeniden ve yine kocaman bir ders kitabı gibi önümüze kondu: “BİLİM BİZİ KANDIRIYOR MU?”
SORU 1
BİLİME NE KADAR GÜVENMELİYİZ
KÖŞENİN başında gördüğünüz soruyu sadece siz değil, biz hekimler de birbirimize sık sık soruyoruz. Öyle bir noktadayız ki dünyanın en ünlü ve güvenilir, en saygın tıp dergilerinde çıkan makaleleri ve araştırmaları bile didik didik ediyor, derin bir kuşku içinde okuyup inceliyoruz. Zaten böyle olduğu için de değerli meslektaşım Prof. Dr. Mustafa Çetiner, “Bilim bizi kandırıyor mu?” sorusunun yanıtını bulabilmek adına değerli bir kitaba imza atmış. İlk sayfasında da Winston Churchill’in o ünlü cümlesine yer vermiş: “HERKESİ BAZEN KANDIRABİLİRSİNİZ, BAZILARINI HER ZAMAN KANDIRABİLİRSİNİZ, AMA HERKESİ HER ZAMAN KANDIRAMAZSINIZ.”
Peki, neden bu kadar kolay kandırılabiliyoruz? Bence bu önemli sorunun ilk yanıtlarından biri de şu: “Tıp, bir bilim değildir de ondan.”
100 yıl yaşamak mümkün mü
“Uzun ömür meselesi” aklımıza gelince nedense öncelikle farmakoloji harikası gençlik haplarını, inanılması güç güzellik aşılarını, nanoteknolojik tıp mucizelerini, kendi kendini tamir edip yenileyebilen organ ve uzuvlar ile kök hücre gibi konuları anlıyor, yanılıyoruz. Tek bir cümleyle ifade etmek gerekirse “hayatı uzatmak” demek “hayatla ve dünyayla uyum içerisinde, teknolojiyi kullanarak ama ona bağımlı da kalmadan ‘kendiniz kalarak/olarak’ keyifli, huzurlu, formda ve fit bir yaşam sürmek ve bu hali mümkünse ömrümüzün son nefesine kadar devam ettirmeyi başarabilmek” demektir. Kanaatime göre, yaşlanmanın “süresine” odaklanmak yerine onu “kalitesi” ile değerlendirmek, gerekli tedbirleri zamanında alarak kendi kendine yetebilen aklı ve hareket kabiliyeti mükemmel “ihtiyar delikanlılar” ve “süper babaanneler” olabilmeyi başarabilmek asıl hedefiniz olmalıdır.
MEVLANA DİYOR Kİ...
GÜN ışığındaki toz zerreleri benim...
Güneş benim...
Sabah sisi ve akşam yeli benim...
Korunun tepesinde esen rüzgâr benim...
Kıyıya çarpan dalga benim...
Bayrak direğiyim, dümenim, omurgayım, dümenciyim...
Geminin oturduğu mercan resifi de benim...
Dallarına eğitilmiş bir papağanın konduğu ağaçbenim...
Sessizliğim, düşünceyim, sesim...
Varın siz söyleyin kim olduğumu,
Benim siz olduğumu...
NE ZAMAN YAŞLIYIZ
YAŞIMIZI hatırlatan olaylar zaman zaman hepimizin başına gelebiliyor. Bu bazen aynaya baktığımızda fark ettiğimiz birkaç beyaz saç teli, bazen de evde bir odadan diğerine geçtiğimizde oraya niçin geldiğimizi “unutuvermeler!” olabiliyor. Bazen de çevremizden birinin bize ansızın “Amca” ya da “Teyze” demesi bize “yaşlanma meselesi”ni hatırlatıyor. Ama korkmayın, tasa-lanmayın. Yaşlanmanın etkilerini yavaşlatmak hatta yaşlılığı keyifli bir huzur zamanı yapmak bir ölçüde bizlerin elindedir. Ama bir şartla: Yaşlanmayı bir hastalık olarak kabul etmeyecek, zamanı durdurmanın hiçbir kula nasip olmayacağını da unutmayaca-ğız. Kısacası, ne süre yaşayacağımız ve nasıl yaşlanacağımıza sadece genlerimiz/genetik mirasımız değil, biraz da biz/siz ve kaderimiz/alın yazımız karar veriyor. Bu kısa girişin “şiirsel dökümü”nü ise yandaki kutuda “Mevlana” özetliyor.
BAKARSANIZ BAĞ, BAKMAZSANIZ DAĞSINIZ
BİLELİM ki hayat kalitemiz ve ömür süremize en önemli fayda ve zararları biz veriyoruz. Kısacası söz konusu “HAYAT BAHÇESİ” olduğunda da “ne ekersek onu biçiyoruz.” Hayatımız söz konusu olduğunda da -kaderi bir yana bırakırsak-, “kaptan” da “komutan” da “çoban” da bizden başkası değil. Başka sorumlular aramanın, tutunacak başka dalların peşinde koşmanın ciddi bir anlamı yok. Daha önce de yazdım: Özellikle 20’li yaşlardan sonra hele hele 30’lara gelince tıpkı “tarlasını eken bir köylü” veya “bahçe sahibi biri” gibiyiz. O tarlayı/bahçeyi biz sürecek, çapalayacak, tohumları, fidanları biz ekeceğiz. Ektiklerimizin yeşereceği toprağa -maddi ve manevi varlığımızla- biz bakacak, biz emek vereceğiz. Kısacası eğer o tarla/bahçe “hayat” ise “sahip” de biz olacağız. Ve tabii ki gerisini -bence asıl önemli olanı- de Allah’a havale edeceğiz. Çünkü o özenle ektiğimiz, üzerine titrediğimiz hayat tarlası/bahçesine ne zaman ve ne kadar yağmur yağacağına her zamanki gibi “O” karar verecektir.
HAYAT DA BİR OYUNDUR
İSTERSENİZ gelin adına “hayat oyunu” diyebileceğimiz ömrümüzün kalitesi ve süresini belirleyen süreçlere başka bir gözle, “İKİ ZARLI BİR OYUN” gibi bakmaya çalışalım.
VARAN 1
GENETİK ZAR
Hayat oyununuzu iki zar belirliyor.
O zarlardan biri -birincisi-, daha siz doğmadan önce atılıyor. Bu birinci zarda ne yazdığına “siz değil”, “genetik mirasınız” karar veriyor. Yani ilk zarın rakamı daha siz doğmadan kesinleşiyor ve hayat boyu size -adeta- yapışıp kalıyor. Eğer bu zarda 6 ve 6’ya yakın rakamlar yazıyorsa ne âlâ(!) Şanslısınız! Yok eğer 1 veya 1’e yakın bir rakam geldiyse işiniz kolay değil.
Bu zara “GENETİK ZAR” da deniyor. Bir daha tekrarlayalım: Genetik zardaki rakamsal değer/güç/imkân/sorunlar tamamen sizin dışınızdaki güçler tarafından belirleniyor ve siz doğarken elinize “peşin peşin(!)” veriliyor. Eğer ailenizde kalp krizleri, kanserler, inmeler, bunamalar gibi sorunlar, şeker hastalığı, hipertansiyon, damar sertliği, insülin direnci gibi genetik geçişli sağlık problemleri yaygınsa zarınızdaki rakam giderek düşecektir. Bu durumun tam tersi de söz konusudur.
VARAN 2
AKIL ZARI
İkinci zarın üzerinde hangi rakamın yazacağına ise siz/aklınız karar veriyorsunuz. Daha doğrusu, ikinci zardaki rakamı siz belirliyorsunuz. “YAŞAM TARZINIZ” yani “HAYATA İLİŞKİN SEÇİMLERİNİZ” ile bu zarda yazacak rakama siz karar veriyorsunuz. Kendi haline bırakılmış, plansız, programsız, yanlışlar ve hatalarla dolu kötü bir hayatınız varsa bir başka deyişle “doğrularınız az, yanlışlarınız çoksa” ikinci zarınızın “yek gelme ihtimali” bir hayli artıyor. Kötü beslenmek, aktivitesine, uykusuna, stres ve huzur yönetimine dikkat etmemek, tatile, dinlenmeye, aile ve dostlarla geçirilecek keyifli zamanlara boş vermek, manevi yaşamı ıskalamak, sağlık kontrollerini unutmak, sigara içmek ve alkol kullanmak “yek gelme” ihtimalini en çok arttıran yanlışlar.
UNUTMAYIN
GENETİK MİRAS KADER DEĞİLDİR
ÖNEMLİ bir ayrıntıda şu: Diyelim ki genetik zarınız “yek” geldi ve siz zaten dezavantajlı doğdunuz. Anneniz, babanız şeker hastası olabilir... Ailenizde kalpten, kanserden ölümlere de sık rastlanabilir... Bu olumsuz genetik mirasa rağmen ikinci zarın daha siz doğmadan aklınızın içine yerleştirildiğini asla unutmayın. O zarın adı -tekrar hatırlatalım- “AKIL ZARI”dır. Ve o zarı nasıl kullandığınız çok ama çok önemlidir.
AKIL ZARI ÇOK ÖNEMLİ
HAYAT oyununda da neticeyi attığınız zarların toplamı belirliyor. İlk zarınızda (genetik zar) “6” da yazsa eğer siz ikincisini (akıl zarını) “1” atarsanız yaşam süreniz kısalıyor, hayat kaliteniz düşüyor. Genetik zarınızda “2” bile yazsa akıl zarını “6” değil “4-5” bile atsanız toplamınız yükseliyor, hayatınız uzuyor, yaşam kaliteniz artıyor. Kısacası “100 YIL YAŞAMANIN SIRRI BAHÇENİZE İYİ BAKMAKTA -HAYATA EMEK VERMEKTE- VE AKIL ZARINIZI DOĞRU KULLANMAKTA” yatıyor.