Yoksa Serdar Ortaç’ı kıskanıyor musun?

Önce bir kadına “Sen anne olamazsın” dedi.

Sonra, yaşlı adamı döven bir şarkıcıya sahip çıktı.

Şimdi de SMA hastaları ile ilgili söylediği sözlerle herkesi kızdırdı.

Haydi neler oldu bir hatırlayalım;

Mustafa Sandal’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımında “SMA hastası çocuklara elimizden geldiğince destek oluyoruz ama olamayınca da suçluluk duyuyoruz. Artık bu işin bir standardı olmalı” tarzında ufak bir isyanı oldu. Buraya kadar tamam.

Katılırsınız, katılmazsınız.

Ama bu yoruma Deniz Akkaya öyle bir cevap verdi ki...

Kısa süreli şaşkınlığın ardından ancak “PES” diyebildim.

