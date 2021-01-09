Yoksa Serdar Ortaç’ı kıskanıyor musun?

“Ne değişecek” demeyin, bir sevdiğinize “iyi bir haber verin bugün.” Birinin hayatına dokunmak iyidir.
Galata’yı keşfettiniz mi? Açın bir Charles Aznavour şarkısı, sokaklarında kaybolun Galata’nın.Astrologlar bu işe de el atmış! Yaz tatili planlarını aman ha şimdiden yapmayın diyorlar. Nisan ayını beklememiz gerekecekmiş.
Akşam 20.00’den 23.00’e elektronik müzik ziyafeti var. Bedük sahnede olacak. Açın YouTube’u, açın!
İyi pankek için, İstanbul’dakiler “Munchies Crepes & Pancakes” , İzmir’dekiler P’an-ku Pancakes’e gidebilirler.
Çırpılmış yumurta deyip geçmeyin. Ünlü şef Gordon Ramsay’ın yumurta tarifinin içinde “
Gezi saat 20:30’da biletler Biletix’te...
Film izlerken kafa yormak isteyenler için ‘MUBİ’ adlı platformu öneriyorum. Özel seçilmiş ve her yerde bulunmayan filmler var...
Kendinize mektup yazın. Delirmedim. Bunu gerçekten yapın. Yazın ve seneye okumak için saklayın...
Birçoğumuzun hayatına şöyle inceden de olsa bir dokunmuşluğu vardır.
Hâlâ dokunuyor.
Hâlâ konuşuluyor.
Bizim kuşağı yazdığı sözler, yaptığı bestelerle etkiledi, şimdilerde de ‘Z’ kuşağını attığı tweet’ler ve yaptığı açıklamalarla etkiliyor başarılı sanatçı.
Son katıldığı bir televizyon programında “Görücü usulü evlenmek en güzeli, kadınların seçtiği erkekler genelde doğru olmuyor” diyen sanatçının bu açıklamalarına sonuna kadar karşıyım.
Görücü usulü günümüzde ikiye ayrıldı.
Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri atma zamanı geldi. Vakit varken evi iyice bir karıştırın...
Mesela özel yeteneklerinizi geliştirip ek gelir elde edebilirsiniz. Neden olmasın, uğraşmaya değer...
Ankara’da kruvasanın adresi ‘Kruvasante’ sabah şöyle bir yürürken takılırsanız bağlanırsınız...
Yapmam dediğimiz hareketleri yapıp, başlamam dediğimiz ilişkilere başlıyoruz.
Sonrası pişmanlık...
Sonrası hayal kırıklığı...
Sonrası ‘telefonun başında çaresizce beklemeye devam’...
2020’nin son günlerinde ilişkileri başlayan Gonca Vuslateri ile Hakan Altun jet hızıyla başladıkları ilişkilerini jet hızıyla noktaladı.
Gonca Vuslateri topladı tası tarağı İstanbul’a döndü.
Gelelim ayrılık nedeni ile ilgili iddialara;
Bu hafta hedefleriniz arasında her zamankinden fazla “adım atmak” olsun. Koşmaya gerek yok ama mutlaka yürüyüş yapın.
Akıllı saat ya da telefonunuza “nefes” uygulamalarından birini indirin. Uyarılar geldikçe derin nefes alıp rahatlayın.
Karamel sevenlere önerimdir efendim; espresso, tuzlu karamel sos ve sütün buluşmasıyla ortaya çıkan “Salted Caramel Latte” gelmeyen kışı getirecek.
Filmine ilham veren Blanka Lipinska’nın “365 Gün” adlı kitabı, kesinlikle filminden çok çok daha iyi.
Mahallenizde keşfetmediğiniz yeni nesil kahveciler olduğuna iddiaya girebilirim.
Hem yürüyüş yapalım hem keşfe çıkalım.
İlham verici belgesellerden üçünü seçip hafta sonuna kadar bitirelim.
“Kendine özen göstermeyen insanı sevmiyorum, midem bulanıyor, bakamıyorum.” Demiş hanımefendi.
Kişisel bakımını yapmayan birinin yanında durmak, onunla sık sık aynı ortamda bulunmak rahatsız edici olabilir.
Ama birini dış görünüşü yüzünden eleştirmenin yüz kere, bin kere karşısındayım.
İstediği kıyafeti giyer, istediği saçı yapıp, sakalını istediği gibi bırakır.
Bunlar yüzünden kimseye ‘midem bulanıyor, bakamıyorum’ diyemezsiniz.
Eğer derseniz, iş çok farklı bir yere gider.
Sonra, yaşlı adamı döven bir şarkıcıya sahip çıktı.
Şimdi de SMA hastaları ile ilgili söylediği sözlerle herkesi kızdırdı.
Haydi neler oldu bir hatırlayalım;
Mustafa Sandal’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımında “SMA hastası çocuklara elimizden geldiğince destek oluyoruz ama olamayınca da suçluluk duyuyoruz. Artık bu işin bir standardı olmalı” tarzında ufak bir isyanı oldu. Buraya kadar tamam.
Katılırsınız, katılmazsınız.
Ama bu yoruma Deniz Akkaya öyle bir cevap verdi ki...
Kısa süreli şaşkınlığın ardından ancak “PES” diyebildim.
Hava battaniyelik değil ama inatla girin o battaniyenin altına. Dizi ve film akını var, her yerde...
Sıla ve Yalın güzel bir düete imza atmışlar. “Ver O zaman Gömleklerimi” adlı parça önerilir, efendim.
Yeni yılın ilk hafta sonunda yeni kararlar alın. Bu sene her şey daha iyi olacak, unutmayın.
Bir tık olsun moralli olalım artık. Hem “yeni yıl yeni umutlar” demek değil miydi?
Bugün her gün içtiğimizden daha fazla su içmek gerekiyor.
Kar küreniz var mı? Varsa sallayın, ekrandan da lapa lapa yağan bir kar videosu açın, yanınızda da kahveniz... Bundan iyi başlangıç mı olur yeni seneye?
Bu akşamın online konseri Ceylan Ertem. Katılalım katılmasına ama bugün yüksek ses yasak bize. Kısık sesli konser deneyimi yaşayalım.
Hak ettik. Bir keyif masası kurmak hakkımız bugün. Hindi, tavuk ya da kırmızı etli bir menüyle ödüllendirin kendinizi...
Evinizi mutlaka ışıklandırın, geç kalmış değilsiniz...
Yılbaşı süslemeli kış kurabiyeleri için mutfağa erkenden girin derim...
Akşam için bir müzik listesi hazırlayabiliriz. Ama öğlen halledelim bu işi, sonraya bırakınca olmuyor çünkü...
Hükümsüzdür.
O yüzden ilişkilerdeki ufak tartışmalar, anlaşmazlıklar, kıskançlıklar sayılmasın.
Bilim kurgu filmi gibi bir sene geçirdik madem...
Yaşanılan bu ayrılıkları da o filmin senaryosuna katalım.
Hadi barışalım...
Mesela Hadise ve Kaan Yıldırım.Son zamanların en büyük bilinmezi onların mevzusu.
İki ismin ayrılık sonrası sürecini bir türlü takip edemiyoruz.
Ayrılar mı?
Biraz gülüp eğlenelim. “Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi” adlı gösteri bugün başlıyor. Tabii ki ‘online’.
Yurdun büyük bölümünde bahar havası var. Yanımıza suyumuzu alıp kısa bir yürüyüşe çıkalım.
Birilerine “Günaydın” demek çok rahatlatıcı. Bol bol söyleyelim bu sabah. Arada cevap alamasanız da pes etmek yok.
Tarzıyla, sesiyle, yıllardır hiç bozmadığı çizgisiyle örnektir.
Her müzik listemde en az bir Selda Bağcan şarkısı mutlaka vardır.
Size de öneririm.
Neyse...
Bir röportajında “ben sol muhafazakârım, sevmiyorum açık giyinmeyi, ayıp geliyor’ diyen Selda Bağcan’ı eleştirenler olunca kendisini aradım dün.
“Ne demek istediniz” diye sordum;
“Meğer herkes ne trol’müş yahu! (Gülüyor) Müzikal anlamda rakibim olamayacak insanlar bile bana laf ettiler. Meğer ne kıskanıyorlarmış yahu!” diye yanıt verdi.
Şebnem Bozoklu da sizi eleştiren bir mesaj paylaştı ve çok konuşuldu, dedim...
Hiç lafı dolandırmayacağım, gerçek Napoli pizzası için İstanbul Maslak’taki ‘Pizza Napolist’i deneyin derim.
Bir kaçamak önerisi: Portakallı İtalyan Keki... Yapması çok zor değil.
Bir not defteri alıp aklınıza gelenleri not almanın keyfi öyle başka ki. Haydi yazalım çizelim.
Güne eğer ceviz ve badem ile başlayacaksanız, bir avucu geçmemesine dikkat edin.
Bir sürahi suya nane yaprakları ve limon dilimlerini atın dolapta biraz bekletin.
Bütün gün yanınızda duracak suyu afiyetle ve sağlıkla içebilirsiniz.
Bazıları da “Hayır, ünsüz olup parasız kal da gör bakalım” diyor. Hangisi doğru?
Bir kere parasızlığın ünlüsü ünsüzü olmaz.
Belli bir yaşam standardındayken parasız kalmak da çok zordur.
Neye uğradığını şaşırır insan.
Ama ünlü birinin kısa süreli parasızlığı, ünsüz birinin parasızlığından çok daha kolaydır.
Ünlüyseniz, çoğu mekanı tanırsınız...
Yoksa Serdar Ortaç’ı kıskanıyor musun?
Ceylan Ertem geçen gün verdiği dijital konserde güzel güzel şarkılarını söylüyordu.
“Vay özlemişiz, yaşa be” diyerek dinliyorduk ki, şarkı arasında anlamsız açıklamalar yaptı.
Bazı isimlerin seyircili, seyircisiz fark etmez, konserlerde konuşmaması şart.
Onlar sadece şarkılarını söylesinler.
Ceylan Ertem de ne yazık ki o konuşmaması gereken isimlerden biriymiş.
Sen şarkı söylerken neden girersin böyle toplara...
Ceylan Ertem, “Son günlerde çok ekranlara çıkıyor, sinir oluyorum Serdar Ortaç’ı görmeye. Hâlâ popüler olmasına hiç olumlu bakmıyorum” dedi.
Bana kalırsa Serdar Ortaç hak etmiyor artık bu sözleri.
Yaptıklarının bedelini ödedi ünlü şarkıcı.
Belki hâlâ da ödüyor.
Sev sevme, yıllardır bu sektörde Ortaç.
Senin kaç yılın var Ceylan Ertem?
Beğen beğenme, bir dönem bestelerini okumayan sanatçı yoktu Ortaç’ın.
Sahi senin sözlerin, bestelerin hangileri?
Sahne enerjisi başkadır, ekran enerjisi çok başkadır.
İkisini birden üzerinde taşımak bambaşkadır.
Ceylan Ertem’in tarzı var, sesi de çok iyi.
Ama Serdar Ortaç da müzisyen.
Sıradan bir isim değil ki...
Magazincilerin ilgisi büyük Serdar Ortaç’a.
Bunun en büyük nedenlerinden biri de son zamanlardaki samimiyeti.
Bunu kıskanmayın.
Gerek yok.
Bu kadar acımasız olmayın.
İnanın hiç gerek yok.
Görmek istemiyorsan bakmayacak, dinlemek istemiyorsan dinlemeyeceksin.
Bu kadar basit.
Bu arada konser sırasındaki sözlerini; “Serdar Ortaç, hâlâ nasıl para kazanıyor bu sektörde anlamıyorum” diye bitirdi Ceylan Ertem.
Hoppala...
Kendiyle de çelişti yani...
Pandemi günlerinde sanatçıların içinde bulunduğu duruma sık sık dikkat çeken sendin.
“Müzisyenlere destek olalım” diyen yine sendin.
Ama şimdi bir meslektaşının kazandığı paraya laf eden, “parasız kalmasını” isteyen de sensin.
Nasıl yaman bir çelişki...
BAZEN SUSMAK
EN İYİ CEVAPTIR
Gazeteci arkadaşlarımız sahilde Serdar Ortaç’ı sevgilisi Seçil Gür ile görünce bu açıklamaları sordular hemen.
Ne dedi peki Serdar Ortaç...
◊ “O kim oluyor da bana bunu söylüyor?”
◊ “Benim kariyerim ortada, o kendine baksın.”
◊ “Ortaya ne koydun eyyyy Ceylan Ertem, bak benim senin yaşın kadar kariyerim var...”
GİBİ CÜMLELER KURMADI tabii ki.
“Cevabım yok” dedi.
Sadece bu.
Cevabım yok.
G G G
Bize bu samimiyet lazım.
Bazen de bu “görmezden gelme”cilik lazım.
Nefret dolu açıklamalar, kıskançlık dolu hamleler değil.
Biz bunu yemeyiz
Neyse ki “Survivor 2021” başlıyor.
Neyse ki yeni isimler girecek hayatlarımıza ve eskiler unutulacak.
“Survivor” ile ünlenen Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı isimlerini unutturmamak için ellerinden geleni yapıyor.
Baksanıza, İstiklal Caddesi’nde diz çöküp, Nisa’ya evlenme teklifi etmiş Barış.
Ama nasıl teklif.
Bağıra bağıra “Benimle evlenir misin?” demiş.
Videoyu ilk izlediğimde tamam dedim “numara” bu. Bu işin içinden başka bir şey çıkacak.
Sahi siz izlediğinizde bir reklam kokusu almadınız mı?
“Olur mu ya kız ‘evet’ dedi, dönmezler bu işten” diyorsanız demeyin.
Çünkü videoda ne hikmetse Nisa’nın cevabı yok... Arkası yarın gibi bir şey yani.
Bırakın ne olur insanları böyle kandırmayı.
Kaliteli içerik üretecekseniz yapın
bu işi.
Bu çok kötü duruyor üzerinizde çünkü.
Daha önce “Evlendim” diyen Enes Batur kısa süre sonra “Şaka yaptım” demişti.
Benzer bir “mavra” şimdi de Barış ile
Nisa arasında dönüyor sanki.
Kim veriyorsa bu aklı size, bu akşam oturup konuşun ve ona şunu sorun: “Dost musun düşman mı?”
Veee Merve albüm çıkarıyor
Helal olsun Merve Boluğur’a. Evden çıkmadığı süreçte yaptığı işler gerçekten iyi. Çektiği videoları izletmeyi başarıyor. Sevin sevmeyin ama bir emek harcıyor o videoları çekerken. Buraya kadar destekçisiyim Merve’nin. AMA...
Albüm çıkarıyormuş!
Duydum, üzüldüm. Öğrendim, yıkıldım. Gördüm, “Görmez olaydım” dedim.
Buna hiç gerek yok. O işin altından kalkmak pek kolay değil çünkü.
Gözünü seveyim Merve, yapma! Eşine dostuna danış.
Ayna karşısında birkaç defa daha şarkı söyle. Hatta sesini defalarca kaydedip tekrar tekrar dinle. Belki o zaman vazgeçersin.
Çünkü bizler birkaç ay içinde “Çok zor bir dönemden çıkmış” olacağız, normale döneceğiz. Senin albümün de o döneme denk gelirse, bunu kaldıramayabiliriz.
Bakın Işın Karaca da haberi alınca tepkisini anında gösterdi.
Sosyal medyada “Bir sen eksiktin güzel kız!” dedi. Yani “Buralar dolu, gelme” demek istedi.
Üstelik ‘ünlem’li.
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