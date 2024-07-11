Yıldık sizlerden

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Asıl adı Neslihan’mış.

Eşi İnanç Güngen’le gözaltına alındı geçtiğimiz gün.

Resmen “Dilan ve Engin Polat versiyon 2” gibiler.

“Gençlik ipi” diye kandırmışlar sağı solu. Normal bir ipe nemlendirici krem sürüp ‘gençleştiriyor’ diye satmışlar.

Yuh artık yahu!

Öyle kolay kandırılan bir milletiz ki, akıl almıyor.

Neyse... Uzun süredir takipte olan iki isim gözaltına alındı sonunda. Ben de paylaştıkları videoları inceledim biraz.

Eurolar ve dolarlarla nasıl oynuyorlar görmeniz lazım.

Havalara saçıyorlar, bizimle dalga geçiyorlar.

Hiç akıllanmayacak bunlar!

Çok iyi oluyor sizin gibi milletin ekmeğine göz dikenlere.

Ne fenomenlikmiş, ne güzellik salonu sevdasıymış be kardeşim.

Tehdit onlarda, dolandırıcılık onlarda, kara para onlarda...

Bir düşün artık milletin sırtından!

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Ohh ne güzel dünya

Zeynep Bastık ve erkek arkadaşı Serkay Tütüncü’nün tatilini görmüşsünüzdür.

Zeynep’le Serkay’ın tekne tatiline Bülent Şakrak, Emir Can İğrek de katılmış.

Buraya kadar her şey normal.

İşte o tatile bir bira markası sponsor olmuş.

Hem tekne tatili bedavaya gelmiş hem de bütçe almışlar yani.

Ara ara paylaşımlarına bakın, sürekli o bira markasını etiketleyip, fotoğraflarda markayı gösteriyorlar.

E bira markalarının açık açık reklam yapmaları yasak, o yüzden böyle bir yola başvurmuşlar.

Geri dönüşleri nasıl, memnunlar mı reklam yöntemlerinden bilemem.

Ama Zeynep ve sevgilisinin çok mutlu olduklarına eminim.

Ne güzel dünya değil mi?

Hem yüz binlerce liralık tatili bedavaya getir hem de para al.

Bulamadık yahu şöyle bir iş...

Kafa karıştırma

Şiddete susan da şiddet gösteren kadar suçludur.

Artık devir değişti, kimse kusura bakmasın.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak bir paylaşım yaptı.

“Susmayacağım şiddet karşısında, bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes görmeli, az sonra size neler açıklayacağım” dedi...

Sonra sustu.

Sildi paylaşımını.

Vallahi eğer şiddet varsa ve buna maruz kalıyorsan yok öyle susmak.

Susarsan sen de suçlusun kusura bakma.

Çat çat anlatacaksın her şeyi.

Ha eğer yoksa da, böyle ortaya çıkıp gazlamayacaksın kimseyi.

Ben günümüzde şiddete maruz kalıp sesini çıkar(a)mayan bir sürü kadın biliyorum.

Susup susup yıllar sonra itiraf ediyorlar.

İş işten geçtikten sonra yani. O yüzden korkmayın kadınlar! Sakın korkmayın kimseden...

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Yüzde 80’i para!

Bir ilişki uzmanı, “Günümüzde ilişki şartları değişti, şu anda aşkın yüzde 80’i para” demiş.

Vallahi ilişki uzmanı kardeşim, sana çok katılıyorum.

Bakmayın siz, “Paranın ne önemi var, mühim olan insanlık” diye ortalıkta gezenlere.

O eskidendi.

Artık gözünü açtı insanlar, özellikle de kadınlar.

Sosyal medyada iki güzel çantayla fotoğraf paylaşamayacaksa, güzel arabalara binip tatillere gidemeyeceklerse “Ne işim var bu adamla” deyip sıyrılıyorlar işin içinden.

Kendilerince haklılar mı?

Bilemem, tartışmaya açık.

Benim asıl canımı sıkan, bu yüzde 80’lik oranın her geçen gün artması.

Bakalım daha neler göreceğiz, bakalım saf, temiz sevgiyi nasıl bulacağız...

Yok artık!

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Bodrum ve Çeşme’de işler kötü gidince yeni bir yol bulmuş işletmeciler.

İddiaya göre, Yunanistan’a uygulanan kapıda vize uygulamasının kaldırılmasını talep edeceklermiş.

Nasıl düşüncesiz bir hareket olur... Kendi eksikliğinizi milletten çıkarmaya çalışmayın.

Zorla kendi işletmelerinize mi mahkûm edeceksiniz insanları?

Kapıda vize uygulamasının yasaklanmasını talep etmek yerine hatalarınızı görüp çekidüzen verin kendinize. Fiyatlar üzerinde oynamalar yapın, gelen tatilcileri mutlu ve huzurla yolcu edin. Belki o zaman böyle engellemelere falan gerek kalmaz, belki o zaman kendi ülkelerinde tatil yapmak varken sağa sola gitmez insanlar!

Tamam mı!