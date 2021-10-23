Yeniden birlikteler

Halen aşıya destek kampanyalarına devam ediyor.
İyi de yapıyor. Katıldığı bir programda kendisini eleştirenlere çok güzel cevap verdi ünlü isim...
Aynı firmanın ürettiği bir cinsel güç artırıcı hapın adını vererek, “Bu şirket eğer bir yere çip koyacak olsa o ilacın içine koyar, aşıya değil” dedi.
E çok doğru... Sonra da, “Biz birbirimizin buzdolabından hap alan insanlarız, şimdi bu insanlar kalkmışlar aşının içinde ne var diye soruyorlar” dedi.
E bu da çok doğru.
Haklı yahu adam.
25’inci İstanbul Tiyatro Festivali yarın başlıyor. Festival kapsamında toplam 24 program var. Birine mutlaka gitmeye çalışın.
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Yapı Kredi bomontiada World Akustik’te birbirinden ünlü isimler sahneye çıkmaya devam ediyor. Sevilen grup ‘Yüzyüzeyken Konuşuruz’ bomontiada Avlu’da bugün konser verecek.
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Doğanın ve kadının sömürülüşüne karşı bireysel bir mücadeleyi simgeleyen “Bir Gün” temalı Leman Okyay sergisi cumartesi günü açılıyor.
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Tütsü ile birlikte satılan biblolar son dönemde çok moda. İnternetten bir tane sipariş verip evinizin havasını değiştirin.
Bu artık çok net.
Bunlar da oyuncu mu...
Siz bir de eskilere bakın...
Bu cümleleri derhal unutmamız lazım. Eğer unutmazsak bizim onlara göstermediğimiz değeri başkaları göstermeye hazır.
Örneğin Latin Amerika.
Bizim genç oyuncuları bizden çok seviyor Latin Amerikalılar...
Özetle Tarkan çok sağlam dönüyor.
Bugün gözünüze mutlaka çarpacaktır... Trendyol ile uzun soluklu bir anlaşmaya imza attı Megastar. Önce reklam filmlerinde oynayacak, hemen ardından farkındalık projelerinin yüzü olacak.
Peki merak edilen şu:
Ne kadara imza attı Tarkan?
Hemen söyleyeyim...
Tarkan Trendyol’dan tam 15 milyon TL alacak.
Tarihi yarımadanın büyüleyici güzelliği eşliğinde yemek için adres Rahmi Koç Müzesi’ndeki ‘Halat by Divan’ olmalı.
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Anadolu’nun birçok yöresindeki türkülere olan hakimiyetiyle önemli bir sanatçıdır Ahmet Aslan. Bugün solo konseri olacak. Trump Sahne’deki konser saati 20.30.
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Türkiye Yapay Zeka Haftası başladı. Online etkinlik 22 Ekim’e kadar devam edecek. ‘www.turkiye.ai’ sayfasını ziyaret edin.
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DasDas’ta “Tiyatro Haftası” başladı. Programınıza uygun bir oyunu seçin ve bu hafta tiyatroya gidin.
Moralimiz bozulur, düzenimiz altüst olur falan.
Ama herkesin mi aynı anda olur?
Coşkun Sabah, Özdemir Erdoğan, Selçuk Ural, Mustafa Keser, Bülent Ersoy ve şimdi de Hakkı Bulut...
Yıllar sonra Tarkan’ın Sezen Aksu’ya, Sezen’in Yıldız Tilbe’ye, Yıldız’ın Hadise’ye, Aleyna Tilki’nin Edis’e salladığını düşünün.
Aynı şey...
Hakkı Bulut çıkmış “Arabeskin babası benim, Orhan Gencebay ve Ferdi Tayfur benden daha aşağıdalar. Bana çok darbe vurdular” diyor.
Mümkün değil.
Ilıcalı’yı tanıyan biri olarak çok şaşırdım son paylaşımlarına.
Ürktüm, “Ben olsam asla yapamazdım” dedim.
Tanzanya’ya tatile giden Ilıcalı’nın ilk durağı, Mara Nehri oldu. Nehir vahşi yaşamıyla biliniyor, Ilıcalı da o hayvanların arasına girip birbirinden ilginç çekimler yaptı.
Mesela hemen önünde bir timsah, antiloba saldırdı. Sonrasında karşısına bir aslan çıktı...
Ama en güzel fotoğrafı, ağacın tepesine uzanan leopar verdi.
Saatte 60-70 kilometre hızla koşabiliyor leopar. Yani canı istese Ilıcalı’nın olduğu yere ulaşması 5 saniyesini almaz.
Ama Katar’da yaşayan iş insanı Uçar’ın Türkiye’de bir adresi yok...
O yüzden ailesinin üzerine kayıtlı olan Büyükçekmece’deki villa için alındı haciz kararı...
Ne gerek vardı peki?
Bir erkek, çocuğunun annesini neden bu duruma mecbur bırakır?
Ece Erken’in Serkan Uçar’dan 6 yaşında bir oğlu var.
Zaten nafaka kararının alınma nedenlerinden biri de çocuklarının olması.
“La Casa de Papel” dizisinin Berlin’i Pedro Alonso, İstanbul’u çok sevdi. Yine geldi. Yarın CVK Bosphorus Hotel’de, cumartesi günü D&R Akasya’da hayranlarıyla buluşacak. Planınızı bugünden yapın.
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Suşi yapmak zor mu sanıyorsunuz? Peki bir öğreten olsa dener misiniz? MSA’da bugün suşi atölyesi var. Biletler Biletix’te.
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Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda Yeni Türkü’yü dinlemek isterseniz, bu akşam 20.30’da parka gidin.
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Beyoğlu’nda sokak müzisyenleri için yapılan alanları keşfettiniz mi? Bugüne bir Beyoğlu turu yakışır.
İlişkileriyle magazin gündemini meşgul eden iki çift var son günlerde. Biri Bensu Soral ve eşi Hakan Baş, diğeri de Şef Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek...
İki çift de ayrılığın eşiğinde.
Yakındır bir imzayla yollarını ayırmaları.
Ama günümüzde o ayrılık imzasını atana kadar sosyal medyadan çok yol kat ediyor çiftler. Paylaşımlar yapılıyor, göndermeli fotoğraflar atılıyor, emoji’lerle ‘sen anladın’ falan denmek isteniyor...
Bakın mesela Bensu Soral yaptı benzer bir hareket.
Bir fotoğraf paylaşarak altına şu yazıyı yazdı:
“Sanat olmasaydı, gerçeğin çiğliği dünyayı dayanılmaz hale getirirdi.”
Yöresel yemek severseniz adresiniz Etiler’de bulunan Tepsi Et olsun. Kahramanmaraş mutfağını İstanbul’a tanıtan ender yerlerden kendileri.
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Ercüment Orkut – Alper Yılmaz bu akşam caz şarkılarıyla Zorlu ‘Touche’de sahnede olacaklar. Konser başlama saati 21.00.
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Micheal Önder’in kaleme aldığı bir komedi olan “Fanatik” bu akşam Trump Sahne’de ilk kez izleyiciyle buluşacak.
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İstanbul’da şehir hayatının yeni adresi olarak açılan ‘Dekk’ konserlere başladı. Bugün ‘Dekk’te Kalben var. Biletler ‘Biletix’te.
TDK’ya göre ‘yapışkan çamur’.
Peki çamur nedir?
TDK’ya göre ‘içine batılır duruma gelmiş toprak’.
Peki bunları neden yazıyorum?
Kibariye’nin kocası Ali Küçükbalçık eşini öyle durumların içine sokuyor ki...
Asla çıkmak mümkün değil.
Mask Beach konserlerini sonlandırmadı. DJ Hakan Küfündür ile Arabesk Gecesi bugün 20.30’da başlıyor.
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Tuğba Yurt’un sahne performansı çok beğenildi. Ünlü isim bir kez daha Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde olacak. Konser bu akşam 21.00’de başlıyor.
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Üsküdar Belediyesi’nin desteğiyle açılan ‘Tebessüm Kahvesi’nde otizmli gençler çalışıyor. Yolunuz düşerse uğrayıp sohbet edin.
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Porselen sadece porselen demek değildir. Bunun en güzel örneğini Kütahya Porselen gösteriyor. Koleksiyonlarını inceleyin, tasarımlarına bayılacaksınız.
Formula 1’de daha önce Demet Akalın’a söylettik, ‘eh işte’ dedik. Demet’inkine kötü de diyemeyiz, iyi de... Ortalama bir performanstı...
Milli maç öncesi Hadise çıkıp okudu, “Böyle iş mi olur” diye acımasızca eleştirdik.
Ama hafta sonu gerçekleşen Formula 1 öncesi Göksel, İstiklâl Marşı’nı okuyunca, sanırım ilk kez 7’den 77’ye hepimiz “helal sana” dedik.
Bu iş ses güzelliğine falan bakmıyor.
O marşı okurken hızınızı azıcık da olsa artırırsanız ya da dur ben bir yavaşlayayım derseniz tüm düzen bozuluyor.
Son iddiasına göre “Mustafa Sandal kendini bilerek fakir gösteriyor ve mal varlığını annesinin üzerine yapıyor”MUŞ.
İyi de sen adamın tepesine vergi memuru gibi çöktün.
Evlilik birliğinin sonrasını yürütmek de bir meziyettir, bunu yapamadın.
Ne yapsın adam?
Varını yoğunu sana mı versin?
Seda’ya inanmam Okan’a inandığım kadar
Sosyal medya fenomenlerini beğenmeyebilirsin.
Tam olayı kapatacağız, aslında işin aslı şuymuş buymuş diyecekken, ne yapıyor ediyor gündemde tutuyor olayı Erbil.
En son Ece Ronay’ın erkek arkadaşıyla buluşup bir video çekti.
Biz iki erkek anlaştık mesajı verdi.
Pardon...
Ne demek mesela iki erkek anlaştık?
◊ Kız ne diyor soran var mı?
Aleyna Tilki’nin yeni şarkısı “Real Love”ı ve klibini mutlaka izleyin.
***
Çorba mevsimi geldi. Bağışıklık güçlendirici bir Meksika çorbası için adresiniz Meksika mutfağının iddialı ismi Ranchero olsun.
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Arnavutköy’de yeni açılan Mavra Restoran, grup olarak gelenlere ‘kendi menünü kendin yap’ seçeneği sunuyor. Bir göz atmakta fayda var.
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Özellikle Antep mutfağı mevsimsel lezzetlerde çok iddialı. Yakınınızdaki bir Antep restoranını arayıp mevsimin spesiyalini sorabilirsiniz.
Herkes birbirine savaş açmış durumda.
Hakaretler, geçmişte yaşananları açık etmeler, yaptığı mesleği küçük görmeler falan.
Şimdi aşağıda 3 olay okuyacaksınız.
Üçü de can sıkıcı, üçü de “durun yahu zaten ortalık karışık” dedirten cinsten.
Bülent Ersoy’un başı belada
◊ Orkestrası Kıbrıs’ta hapiste.
Kahve kokusunu mu özlediniz? Yeni kahveleri tatmak mı istiyorsunuz? İstanbul Coffee Festival yarın başlıyor. Mutlaka ziyaret edin.
***
Sanatseverlerin en büyük tutkularından biri olan Contemporary İstanbul dönemi geldi çattı. Biletler kapış kapış satılıyor. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek misafir kabul edilecek sergiyi gezin.
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Kapadokya’nın eşsiz coğrafyasını en iyi anlatan otellerden olan ‘Argos in Cappadocia’ akustik konserlerine başlıyor. Ekim ayı ortası için planınızı yapın.
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Maceraseverlerin vazgeçemediği festivallerden biridir ‘Big Boyz Festival’. Hazırsanız eğer bu hafta sonu kendinizi ayarlayın ve festivale katılın.
Yeniden birlikteler
Defne Samyeli ve Serdar Bilgili bir dönem aşk yaşayıp ayrılmışlardı. Bir senelik aranın ardından iki isim tekrar görüşmeye başladı.
Perşembe akşamı Sarıyer’deki Balıkçı Kahraman’da baş başa yemek yediler.
Zorunlu bir yemeğe gittiğim mekanda sohbet eder gibi gözüküp telefona indirdiğim ‘Exxen’ uygulamasından Fenerbahçe’nin Antwerp maçını da izliyordum.
Moraller bozuldu, alacığımız maçı verdik derken, Samyeli ve Bilgili’yi gördüm...
İki isim gayet samimi bir şekilde sohbet ediyordu.
Şimdi sormaya hakkınız var...
◊ “Arkadaşça görüşemezler mi?” diye.
E ama benim de şunu demeye hakkım var...
◊ “Arkadaşça olsa anlamaz mıyım?”
Hatta Defne Samyeli ve Serdar Bilgili mekandan ayrılırken onları görüntülemek isteyen magazinci arkadaşları gördüm.
Yani yakındır iki ismin görüntülerini görmemiz.
Belki magazine çıkmak istemiyorlar, belki bu sefer ilişkilerini gizli yaşamak istiyorlar, bilemem.
Ama bunu başarmaları günümüzde öyle zor ki...
Artık herkes gazeteci, herkes kameraman, herkes muhabir.
O yüzden bu çiftin kaçma şansları yok...
İrem Derici’ye her gün ‘retro’
Son dönemde her olumsuzluk, her teknik arıza, her aldatılma vakası bu ‘retro’lara bağlanıyor.
Doğrudur değildir bilmiyorum ama şundan eminim, Derici’nin üzerinde hep ‘retro’ var.
İrem Derici ile Cem Belevi kısa süre öncesine kadar sevgililermiş.
Belevi, Derici’yi aldatmış ve ilişki bitmiş.
Kısa süre içinde yaşanan şu olaylara bakar mısınız?
Aldatma haberini okuyunca bol ‘nedenli’ sorulara gitti aklım.
◊ Neden sürekli birileri birilerini aldatıyor?
◊ Neden “tamam bu sefer düzeleceğim” diyenler hızlıca eski hallerine dönüyor?
◊ Neden aldatan sonra pişman oluyor...
Bu üç maddeyi de Cem Belevi’ye sorabiliriz.
◊ Neden aldattın...
◊ Neden bu sefer farklı olacak deyip aksini yaptın...
◊ Ve, madem aldattın, neden pişman oldun?
İyi işler bu işler
Seramik töreni...
NG Kütahya Seramik, Antalya’daki NG Phaselis Bay Otel’de ‘Gülsüm Güral Seramik Tasarım Yarışması Ödülleri’ni verdi.
Dereceye giren seramiklerin dev baskılarının sergilendiği törendeydim.
Yarışmaya katılan eserlerin hepsini iç mimarlık öğrencileri tasarlamış...
E arkalarında seramik dünyasının en güçlü ismi ‘Güral’ ailesi olunca gençler döktürmüş resmen.
Tören biter bitmez Antalya’nın nabzını tutmak için oteli dolaştım.
Mayıs ayında gittiğimde otelde Ukraynalılar vardı. Şimdi de İngiliz ve Rus müşteriler var.
Geçenlerde Antalya’nın pandemi olumsuzluklarını aşmaya başladığı Hürriyet’in de manşetindeydi.
Yerinde gördüm ki çok doğru...
Para harcayan turistler halen Antalya’da. Bayılıyorlar Kemer’e, Belek’e, Kaş’a, Kalkan’a. O yüzden seramik yarışması da, otelin ‘kaliteli’ turistleri çekme stratejisi de iyi iş.
Must’ın daveti
Çarşamba akşamı Nişantaşı Must’ta ‘fevkalade’ bir davete katıldım. Mekanın kurucusu Ercan Gümüşkaya sektörde 25’inci yılını kutladı.
Çok davet insanı değilim ben. Katılmam hepsine. Ama Must’ı ve Ercan’ı hep başka yere koymuşumdur.
Baştan sona vizyon kokan bir mekan Must.
Başlangıcından tatlısına, her yemeğe aynı özeni gösteren bir şefleri var başlarında.
Kadir Şef her sene ufak eklemeler yapıyor menüye. Bu sene de aynısını yapmış.
O yemekleri davetlilere öyle şık bir masada, öyle güzel bir ortamda sundular ki...
Herkes büyük bir hayranlıkla ayrıldı mekandan.
Şimdi böyle başarılı insanlara gel de ‘nice 25’lerin olsun’ deme..
Ünlü kadın ünsüz erkek
Bensu Soral ile Hakan Baş’ın ilişkisi bir gidiyor bir geliyor, iki isim o ince çizgiyi ha geçti ha geçecek diyoruz her hafta...
Nihayet Hakan Baş da panik olmuş olacak ki, son açıklamasında ‘Bensu ne derse o olacak’ dedi...
E tabii öyle olacak.
Kuyruk böyle sıkışacak işte.
Zaten sıkışmadan düzelmiyor bazı erkekler.
Hele ki erkek ünsüz kadın ünlüyse bir süre sonra başlıyor çatışmalar o ilişkide.
Erkek diyor ki...
◊ Herkesin gözü kız arkadaşımın (eşimin) üstünde...
◊ Bensiz dışarıya falan çıkmaması lazım...
◊ Her davete katılmak zorundayım ama bir yanım da bundan hiç memnun değil...
◊ Neden benim sözlerim hiç ciddiye alınmıyor...
Kadın zaten bıkmış kendi çevresindekilerden, sektördeki isimlerden.
Sakin bir hayata, düzgün bir ilişkiye adım atmak istiyor.
Ama erkekler zamanla böyle ‘arızalar’ çıkartınca onun da tadı tuzu kaçıyor.
◊ Keşke ünü, ünsüzlüğü bir kenara bırakabilsek...
◊ Keşke beraber gülüp ağladığımız insanları işi gücüyle yargılamasak...
◊ Keşke ikili ilişkilerde ‘seninle-benimle’ dolu egosal tartışmalar yaşanmasa...
Zor ama değil mi, çok zor.
Sen zamanında
‘Sen zamanında’ ile başlayan cümlelere aldırış etmeyin.
◊ Sen buraya asıl gençken gelecektin...
◊ Ohooo sen bu caddeyi bir de 10 yıl önce görecektin...
◊ Sen benim zamanıma yetişmeliydin...
◊ Sen beni bir de bekarken görecektin...
İnanmayınız efendim bu tür şeylere.
Çok ciddiye almayınız.
Her devir kendi kahramanlarını, her mekan kendi zamanını yaratır.
İnsanın da mekanın da ‘şimdi’ olanı
makbuldür.