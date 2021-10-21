Yeni nesil eskileri geride bırakacak

25’inci İstanbul Tiyatro Festivali yarın başlıyor. Festival kapsamında toplam 24 program var. Birine mutlaka gitmeye çalışın.
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Yapı Kredi bomontiada World Akustik’te birbirinden ünlü isimler sahneye çıkmaya devam ediyor. Sevilen grup ‘Yüzyüzeyken Konuşuruz’ bomontiada Avlu’da bugün konser verecek.
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Doğanın ve kadının sömürülüşüne karşı bireysel bir mücadeleyi simgeleyen “Bir Gün” temalı Leman Okyay sergisi cumartesi günü açılıyor.
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Tütsü ile birlikte satılan biblolar son dönemde çok moda. İnternetten bir tane sipariş verip evinizin havasını değiştirin.
Özetle Tarkan çok sağlam dönüyor.
Bugün gözünüze mutlaka çarpacaktır... Trendyol ile uzun soluklu bir anlaşmaya imza attı Megastar. Önce reklam filmlerinde oynayacak, hemen ardından farkındalık projelerinin yüzü olacak.
Peki merak edilen şu:
Ne kadara imza attı Tarkan?
Hemen söyleyeyim...
Tarkan Trendyol’dan tam 15 milyon TL alacak.
Moralimiz bozulur, düzenimiz altüst olur falan.
Ama herkesin mi aynı anda olur?
Coşkun Sabah, Özdemir Erdoğan, Selçuk Ural, Mustafa Keser, Bülent Ersoy ve şimdi de Hakkı Bulut...
Yıllar sonra Tarkan’ın Sezen Aksu’ya, Sezen’in Yıldız Tilbe’ye, Yıldız’ın Hadise’ye, Aleyna Tilki’nin Edis’e salladığını düşünün.
Aynı şey...
Hakkı Bulut çıkmış “Arabeskin babası benim, Orhan Gencebay ve Ferdi Tayfur benden daha aşağıdalar. Bana çok darbe vurdular” diyor.
Mümkün değil.
Tarihi yarımadanın büyüleyici güzelliği eşliğinde yemek için adres Rahmi Koç Müzesi’ndeki ‘Halat by Divan’ olmalı.
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Anadolu’nun birçok yöresindeki türkülere olan hakimiyetiyle önemli bir sanatçıdır Ahmet Aslan. Bugün solo konseri olacak. Trump Sahne’deki konser saati 20.30.
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Türkiye Yapay Zeka Haftası başladı. Online etkinlik 22 Ekim’e kadar devam edecek. ‘www.turkiye.ai’ sayfasını ziyaret edin.
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DasDas’ta “Tiyatro Haftası” başladı. Programınıza uygun bir oyunu seçin ve bu hafta tiyatroya gidin.
Ilıcalı’yı tanıyan biri olarak çok şaşırdım son paylaşımlarına.
Ürktüm, “Ben olsam asla yapamazdım” dedim.
Tanzanya’ya tatile giden Ilıcalı’nın ilk durağı, Mara Nehri oldu. Nehir vahşi yaşamıyla biliniyor, Ilıcalı da o hayvanların arasına girip birbirinden ilginç çekimler yaptı.
Mesela hemen önünde bir timsah, antiloba saldırdı. Sonrasında karşısına bir aslan çıktı...
Ama en güzel fotoğrafı, ağacın tepesine uzanan leopar verdi.
Saatte 60-70 kilometre hızla koşabiliyor leopar. Yani canı istese Ilıcalı’nın olduğu yere ulaşması 5 saniyesini almaz.
Ama Katar’da yaşayan iş insanı Uçar’ın Türkiye’de bir adresi yok...
O yüzden ailesinin üzerine kayıtlı olan Büyükçekmece’deki villa için alındı haciz kararı...
Ne gerek vardı peki?
Bir erkek, çocuğunun annesini neden bu duruma mecbur bırakır?
Ece Erken’in Serkan Uçar’dan 6 yaşında bir oğlu var.
Zaten nafaka kararının alınma nedenlerinden biri de çocuklarının olması.
İlişkileriyle magazin gündemini meşgul eden iki çift var son günlerde. Biri Bensu Soral ve eşi Hakan Baş, diğeri de Şef Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek...
İki çift de ayrılığın eşiğinde.
Yakındır bir imzayla yollarını ayırmaları.
Ama günümüzde o ayrılık imzasını atana kadar sosyal medyadan çok yol kat ediyor çiftler. Paylaşımlar yapılıyor, göndermeli fotoğraflar atılıyor, emoji’lerle ‘sen anladın’ falan denmek isteniyor...
Bakın mesela Bensu Soral yaptı benzer bir hareket.
Bir fotoğraf paylaşarak altına şu yazıyı yazdı:
“Sanat olmasaydı, gerçeğin çiğliği dünyayı dayanılmaz hale getirirdi.”
“La Casa de Papel” dizisinin Berlin’i Pedro Alonso, İstanbul’u çok sevdi. Yine geldi. Yarın CVK Bosphorus Hotel’de, cumartesi günü D&R Akasya’da hayranlarıyla buluşacak. Planınızı bugünden yapın.
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Suşi yapmak zor mu sanıyorsunuz? Peki bir öğreten olsa dener misiniz? MSA’da bugün suşi atölyesi var. Biletler Biletix’te.
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Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda Yeni Türkü’yü dinlemek isterseniz, bu akşam 20.30’da parka gidin.
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Beyoğlu’nda sokak müzisyenleri için yapılan alanları keşfettiniz mi? Bugüne bir Beyoğlu turu yakışır.
Yöresel yemek severseniz adresiniz Etiler’de bulunan Tepsi Et olsun. Kahramanmaraş mutfağını İstanbul’a tanıtan ender yerlerden kendileri.
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Ercüment Orkut – Alper Yılmaz bu akşam caz şarkılarıyla Zorlu ‘Touche’de sahnede olacaklar. Konser başlama saati 21.00.
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Micheal Önder’in kaleme aldığı bir komedi olan “Fanatik” bu akşam Trump Sahne’de ilk kez izleyiciyle buluşacak.
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İstanbul’da şehir hayatının yeni adresi olarak açılan ‘Dekk’ konserlere başladı. Bugün ‘Dekk’te Kalben var. Biletler ‘Biletix’te.
TDK’ya göre ‘yapışkan çamur’.
Peki çamur nedir?
TDK’ya göre ‘içine batılır duruma gelmiş toprak’.
Peki bunları neden yazıyorum?
Kibariye’nin kocası Ali Küçükbalçık eşini öyle durumların içine sokuyor ki...
Asla çıkmak mümkün değil.
Formula 1’de daha önce Demet Akalın’a söylettik, ‘eh işte’ dedik. Demet’inkine kötü de diyemeyiz, iyi de... Ortalama bir performanstı...
Milli maç öncesi Hadise çıkıp okudu, “Böyle iş mi olur” diye acımasızca eleştirdik.
Ama hafta sonu gerçekleşen Formula 1 öncesi Göksel, İstiklâl Marşı’nı okuyunca, sanırım ilk kez 7’den 77’ye hepimiz “helal sana” dedik.
Bu iş ses güzelliğine falan bakmıyor.
O marşı okurken hızınızı azıcık da olsa artırırsanız ya da dur ben bir yavaşlayayım derseniz tüm düzen bozuluyor.
Mask Beach konserlerini sonlandırmadı. DJ Hakan Küfündür ile Arabesk Gecesi bugün 20.30’da başlıyor.
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Tuğba Yurt’un sahne performansı çok beğenildi. Ünlü isim bir kez daha Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde olacak. Konser bu akşam 21.00’de başlıyor.
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Üsküdar Belediyesi’nin desteğiyle açılan ‘Tebessüm Kahvesi’nde otizmli gençler çalışıyor. Yolunuz düşerse uğrayıp sohbet edin.
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Porselen sadece porselen demek değildir. Bunun en güzel örneğini Kütahya Porselen gösteriyor. Koleksiyonlarını inceleyin, tasarımlarına bayılacaksınız.
Son iddiasına göre “Mustafa Sandal kendini bilerek fakir gösteriyor ve mal varlığını annesinin üzerine yapıyor”MUŞ.
İyi de sen adamın tepesine vergi memuru gibi çöktün.
Evlilik birliğinin sonrasını yürütmek de bir meziyettir, bunu yapamadın.
Ne yapsın adam?
Varını yoğunu sana mı versin?
Seda’ya inanmam Okan’a inandığım kadar
Sosyal medya fenomenlerini beğenmeyebilirsin.
Tam olayı kapatacağız, aslında işin aslı şuymuş buymuş diyecekken, ne yapıyor ediyor gündemde tutuyor olayı Erbil.
En son Ece Ronay’ın erkek arkadaşıyla buluşup bir video çekti.
Biz iki erkek anlaştık mesajı verdi.
Pardon...
Ne demek mesela iki erkek anlaştık?
◊ Kız ne diyor soran var mı?
Aleyna Tilki’nin yeni şarkısı “Real Love”ı ve klibini mutlaka izleyin.
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Çorba mevsimi geldi. Bağışıklık güçlendirici bir Meksika çorbası için adresiniz Meksika mutfağının iddialı ismi Ranchero olsun.
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Arnavutköy’de yeni açılan Mavra Restoran, grup olarak gelenlere ‘kendi menünü kendin yap’ seçeneği sunuyor. Bir göz atmakta fayda var.
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Özellikle Antep mutfağı mevsimsel lezzetlerde çok iddialı. Yakınınızdaki bir Antep restoranını arayıp mevsimin spesiyalini sorabilirsiniz.
Herkes birbirine savaş açmış durumda.
Hakaretler, geçmişte yaşananları açık etmeler, yaptığı mesleği küçük görmeler falan.
Şimdi aşağıda 3 olay okuyacaksınız.
Üçü de can sıkıcı, üçü de “durun yahu zaten ortalık karışık” dedirten cinsten.
Bülent Ersoy’un başı belada
◊ Orkestrası Kıbrıs’ta hapiste.
Haber olan ‘flört’ün çirkinleşmesi ve bunun ifşa boyutuna gelmesidir.
Ece Ronay yeni dönem şarkıcılarından biri. Aslında yaptığı şarkıları tutturmayı başaran da bir isim.
Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay’a aylar önce yeni dönemin tabiriyle ‘DM’ den yürümüş.
Sonrasında da genç ismin klibinde oynadı. Biz sanıyoruz ki arada arkadaşlık, abi-kardeşlik var.
Öyle değilmiş.
Daha doğrusu, Mehmet Ali Erbil açısından öyle değilmiş. Açık açık ‘sarkıntılık’ yapmış Ece Ronay’a. Peki bunları nereden biliyoruz.
Kahve kokusunu mu özlediniz? Yeni kahveleri tatmak mı istiyorsunuz? İstanbul Coffee Festival yarın başlıyor. Mutlaka ziyaret edin.
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Sanatseverlerin en büyük tutkularından biri olan Contemporary İstanbul dönemi geldi çattı. Biletler kapış kapış satılıyor. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek misafir kabul edilecek sergiyi gezin.
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Kapadokya’nın eşsiz coğrafyasını en iyi anlatan otellerden olan ‘Argos in Cappadocia’ akustik konserlerine başlıyor. Ekim ayı ortası için planınızı yapın.
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Maceraseverlerin vazgeçemediği festivallerden biridir ‘Big Boyz Festival’. Hazırsanız eğer bu hafta sonu kendinizi ayarlayın ve festivale katılın.
Fransız gelsin dükkan açsın
Hepimizden bir anı barındırır Beyoğlu... Sevgilimizle caddelerinde yürüdüğümüz, kitap kafelerinde oturup flört ettiğimiz, sokak lezzetlerini tatmak için sıra beklediğimiz, akşam konserlere gittiğimiz özel bir yer orası. 3 yıldır Beyoğlu’nu yöneten Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile belediye binasında buluşup İstiklal turu yaptık.
◊ Beyoğlu ideolojiyle mi yönetiliyor?
- Beyoğlu’nda ideoloji olmaz. Bunu tartışmak bile o ilçeye ve halkına haksızlıktır. Dünyanın her kıtasından insan var burada. Beyoğlu’nda farklı inançlar, farklı kültürler, farklı yaşamlar hep var olmuş. Bugün özgürlüklerin en geniş manada yaşandığı yer Beyoğlu. İnsanlar başka semtlerde yapamadıklarını Beyoğlu’nda rahatça yapabiliyor.
◊ Neden eski ve yeni Beyoğlu diye ayrım var?
- Eski Beyoğlu’nda olup da bugün olmayan hiçbir şey yok. Beyoğlu daha da modernleşti. Kültürel bir defile alanı burası. Şu an caddeye çıkıp “Where are you from?” (Nerelisin?) diye soralım. Çok kültürlülüğü o zaman anlarız.
◊
Yeni nesil eskileri geride bırakacak
Bizim yeni nesil oyuncularımız, uzun yıllardır ekranda olan, sinemanın gedikli isimlerini geride bırakacaklar.
Bu artık çok net.
Bunlar da oyuncu mu...
Siz bir de eskilere bakın...
Bu cümleleri derhal unutmamız lazım. Eğer unutmazsak bizim onlara göstermediğimiz değeri başkaları göstermeye hazır.
Örneğin Latin Amerika.
Bizim genç oyuncuları bizden çok seviyor Latin Amerikalılar...
Baksanıza en büyük ödül törenlerinden biri olan ‘Produ Awards’ finaline Türk oyuncular damga vurdu.
Kadınlar kategorisinde Cansu Dere, Hande Erçel, Ebru Şahin, Merve Dizdar ve Ezgi Mola.
Erkekler kategorisinde ise Engin Akyürek, Akın Akınözü, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Caner Cindoruk finale kaldı.
Ama gerektiği ilgiyi görmedi bu olay Türk medyasında.
Neden yahu?
Daha neyi bekliyoruz?
Gurur duymak, bu isimlere destek olmak gerekmez mi?
Bu büyük başarıdır...
Haklısın kurgu, haklısın komplo!
Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksicilere komplo kurulduğunu, olan biten çoğu şeyin kurgu olduğunu söyledi. “Eğitimle inşallah sorunları aşacağız” dedi.
Eğitimle sorun aşmanın bir yaşı var Eyüp Bey ve taksicilerin hepsi o yaşı çoktan geçmiş durumda. O yüzden bu argümanınızı acil değiştirmeniz gerekiyor.
Şimdi de taksi sistemini değiştirme kararını da mahkemeye taşıyacaklarını söyledi Eyüp Aksu.
Çünkü yeni sistemde ‘şoförlük mesleğinin tek geçim kaynağı’ olma şartı aranacak. Eğer bu olursa başkan Eyüp Aksu’da direksiyon başına geçmek zorunda kalacak.
Ne güzel olur Eyüp Bey direksiyon başına geçse...
Kendisine Beylikdüzü’nde akşam trafiğiden denk gelsek ve inadına “Tuzla lütfen” falan desek...
Ne şahane olur.
Ne 30 milyonu arkadaşlar?
Dün Tarkan’ın Trendyol’dan 15 milyon lira alacağını yazdım.
Bazı yerlerde çıkıp “Ne 15’i, 30 milyon alacak, zaten 15 Tarkan’a az” falan dediler.
Kimden duydular bunu peki?
Kaynak yok, kaynak belirsiz, kaynak kayıp...
30 milyon büyük bütçe.
O bütçeye Tarkan’ın yanında Ajda Pekkan’ı, Aleyna Tilki’yi falan oynatırsın...
O yüzden ne 30’u arkadaşlar, 15!
Ahmet Mümtaz Taylanlar
Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Leyla ile Mecnun” setinde yaptıklarını okudum. Yıllar önce Cengiz Öztürk yani namıdiğer Erdal Bakkal ile büyük bir kavga etmiş Taylan.
Küsmüş iki oyuncu.
O küslüğün gölgesinde dizi yeniden başladı ve benzer iddialar tekrar gündeme geldi.
Ahmet Mümtaz’ın dizinin yardımcı yönetmeninin suratına telefon fırlattığı ve bir ulaştırma görevlisini azarladığı konuşuluyor. Bunlar iddia sadece. Ama yapmış mıdır derseniz? Ahmet Mümtaz Taylan yapmıştır.
Ben hep korkarım Ahmet Mümtaz Taylan gibilerden...
Böyle isimler...
◊ Sanatlarını öyle iyi icra ederler ki ayakta alkışlanırlar...
◊ Öyle zamanlarda ortaya çıkıp iki cümle savururlar ki ‘vay be’ dedirtirler...
◊ Gelin görün ki kendilerinden olanı da öyle ‘kör’ savunurlar ki, doğruya yanlışa hiç bakmazlar...
◊ Kendilerinden olmayanları da yerine dibine sokmaktan büyük keyif alırlar...
◊ Setteki şoföre, çalışana çile çektirirler...
İşte bu yüzden Ahmet Mümtazlardan korkarım ben...
Siz kavga edip unutursunuz ama çocuğunuz unutmaz
Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan kavga ediyor, arada oğulları Kuzey kalıyor. Birbirlerine sosyal medyadan gönderme yapıyorlar, arada Kuzey kalıyor. Tartışmaları fiziksel şiddete ulaşıyor, travmayı Kuzey yaşıyor.
Şimdi de Feyza Aktan’dan tokat yemiş Özcan Deniz.
Üstelik oğullarının gözü önünde.
Siz biraz daha böyle yaşamaya devam ederseniz bu yaşadıklarını çok zor atlacak ufak çocuğunuz.
Yok mu bir hala teyze, yok mu bir amca dayı hiç değilse şu hararetli dönemleri geçene kadar alsalar Kuzey’i yanlarına...
Bi bitmediniz
Engincan Ural kız arkadaşlarıyla magazincilere yakalanmış. Eğlenceleri, gittikleri yerler falan kimseyi ilgilendirmiyor. Takıldığım hanımefendilerin gazetecilere söylediği çirkin sözler. “Büyük olay çıkartırım” diyor kızlardan biri... Nasıl büyük olay çıkartırsın mesela? Çok merak ediyorum...
Zaten...
◊ “Çekme seni bitiririm” diyenler...
◊ “Seninle uğraşırım” diye eveleyip geveleyenler...
◊ Kameralara fiziki müdahalede bulunanlar...
◊ Bu kızlar gibi ‘büyük olay çıkartırım haaa’ diye tehditler savuranlar...
Bi bitmediniz...