Yeni döneme dair

Para kazanma hırsıyla hem kendimizin hem de çevremizdekilerin sağlığını hiçe sayıyoruz.
Üstelik bazılarımız bunu yaparken gizlenmeye gerek bile duymuyor.
Geçtiğimiz hafta çarşamba günüydü.
Saatler gece yarısını geçeli baya bir vakit olmuş, biz dört arkadaş evlere dağılmak üzere, Nevizade civarlarından Taksim Meydanı’na doğru yürüyorduk.
Maskelerimiz takılı birbirimizin ne dediğini zar zor anlarken önümüzü biri kesti...
‘Rock müzik var, pop var, arabesk var’ gibi cümleleri hızlıca söylemeye başladı.
Normal saatlerde Taksim Meydanı ve çevresinde görmeye alışık olduğumuz, yoldan geçenleri restoran ve barlara davet eden kişiler vardır.
Kentçizer Tarık Tolunay, ‘Fractal İstanbul’ projesiyle bir haritaya yüzlerce hikaye sığdırmayı başarmış.
Bu görsellere sıkılmadan saatlerce bakabilirsiniz.
Her baktığınızda geçmişten günümüze bambaşka hikayelerle karşılaşabilirsiniz.
Fractal İstanbul’un illüstratif haritalar serisini inceleme fırsatı buldum.
Üç kısımdan oluşan haritaların son kısmı ‘pandemi’ dönemini anlatıyor.
Eminönü, Galata Köprüsü ve Karaköy’ü kapsayan haritalar bildiklerimizden çok farklı. Bilimsel bir harita değil.
Okumadıysanız vakit kaybetmeden okuyun derim.
Öyle keyifli, öyle akıcı bir röportaj olmuş ki, tekrar tekrar okuyası geliyor insanın.
Gedik’in çalıştığı ünlü isimler ile ilgili açıklamalar yaptığı bir bölüm var. Tamam dedim, şimdi ne skandallar okuyacağım, o ünlü isimlerin kirli çamaşırlarını öğreneceğim...
Çok büyük yanıldım.
Meğer eskinin ünlü isimleri ne dürüst, ne egosuzmuş.
Türkan Şoray,
Fatma Girik,
Son yaptığı hareketle skandallar tarihine geçti.
Satın aldığı otelin reklamını yapmak için bir video çeken ünlü kasap, yatağa bornozla iç çamaşırsız atlayınca olanlar oldu. Hadi diyelim bir hata oldu.
Fark edildiği anda silinmesi gerekmez miydi?
Silmedi Nusret.
Meydan okurcasına devam etti. E ama neye, kime bu meydan okuma?
Milyonlarca takipçisi olan Nusret’i izleyen çocuklar da var.
Ayıptır.
Bir toplumun nefreti hızlandırılmış şekilde nasıl kazanılır, en iyi örneği oldu.
Çok ağır eleştirdik...
Çünkü haklıydık.
Çünkü sağlığımız söz konusuydu ve bu hiç umursanmıyordu.
Ama hafta sonu, sadece 15 dakikada, Şevval Şahin’in eksileri silindi.
O 15 dakika sempati kazandırdı Türkiye güzeline.
Aleyna Tilki.
Çünkü konuşunca olmuyor.
Sosyal mesaj vermeye kalkınca ortalık birbirine giriyor.
Yine bir bomba patlattı Aleyna.
Dedi ki;
◊ Nevzat Bey, ortalık sallanıyor bu sahneyle, siz bir nöropsikologsunuz, yorumunuz önemli. Bir insan iki kişiyi aynı anda sevebilir mi?
- Sevgi duygusu masum değildir. Bir insan “parayı çok seviyorum” diye kuyumcuya gidip bütün altınları alamaz. Evli birisini seviyorsun diye eşiyle arasını bozup onunla birlikte olamazsın. Sevgi ham bir duygudur, o duyguyu olgunlaştırıp sevgiye dönüştürmek gerekiyor. Aynı anda iki kişiye sevgi duyabilirsiniz. Tabii erkek için de kadın için de geçerli bu.
◊ Benim kafam karıştı. “Sevgi duygusu masum değildir” dediniz, biraz açar mısınız?
- Şöyle açıklayayım... Bakın “olgunlaşmamış aşk” ve “olgun aşk” vardır. Olgun aşklar yararlıdır, fakat ilkel aşklar zararlıdır. Vahşi bir at gibidir sevgi. Vahşi atı iyi yönetirsen sana hizmet eder, yönetmezsen seni yanlış tarafa çeker.
◊ O zaman iki kişiyi sevmeyi buna mı bağlıyorsunuz?
- Evet vahşi bir duyguya sahipsen iki kişiyi sevebilirsin. Beş kişiyi de sevebilirsin.
◊ Hiç böyle bir vakanız oldu mu?
- Bir genç hastam vardı. “Üç sevgilim var” diye geldi bana. Üçünü de sevdiğini söyledi. “Evlenecek misin?” dedim. “Hocam biriyle evleneceğim” diye cevap verdi. Şaştım kaldım.
“Hafta içi akşam saatlerinde dışarı çıkılmayacak.”
“Aile bireyleri dışında kafe ve restoranlarda toplu olarak oturulmayacak.”
Tekrar tekrar önümüze geliyor bu uyarılar son günlerde.
Gidişata göre masada olan ve alınması muhtemel önlemler şu şekilde:
◊ Tüm Türkiye’yi kapsayan bir sokağa çıkma yasağı düşünülmüyor.
◊ Önlemler illerdeki duruma göre alınacak.
◊ Eğer vaka sayısındaki artış böyle devam ederse daha önce yazdığım gibi, kafe ve restoranlara girişte HES kodu uygulaması devreye sokulabilir.
Yağmur çamur dinlemeyen yüzlerce kişi, kapıda içeriye girmek için sıra bekliyor, bu nasıl olur diyordum...
İçeride bedava dağıtılan bir şey de yok üstelik diye hayret ediyordum...
Kısmen bazı cevaplara ulaştım...
İddialara göre (aslında bu iddiaları yazıyı yazmadan önce sağlam kanıtlara dayandırdım) Nusret’in, Etiler ve Nişantaşı’ndaki şubelerinde kapılarda figüranlar bekliyormuş.
Bir düşünsenize...
Nusret’in restoranına gidip, içeceğinden salatasına...
Ara sıcaklardan ana yemeğe bir ziyafet çekecekseniz eğer...
Ne olursa olsun...
Tahrik edilmiş de olsa...
Bu tahrik aylardır devam da etse...
Komşusunun küfürlerine de maruz kalsa, şiddete başvurmamalıydı Halil Sezai.
Ünlü sanatçı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması 30 Ekim’de yapılacak.
Sahnelerden uzak kalanlar için bu acımasız cümleleri kuranlar var. İnanması güç ama var.
Çaresizliklerinden mutlu olan...
Parasızlıklarına sırıtan...
◊ İşsiz kalmalarına “oh olsun” diyenler...
◊ Son olarak şarkıcı Jehan Barbur’un bir mesajı çekti dikkatimi.
◊ “Biz müzisyenler daha kaç gün kaç ay susacağız. Ne kadar zaman daha işsiz kalacağız. Ve her şeye rağmen daha ne kadar süre faturalarımızı, kiramızı, kredilerimizi, kartlarımızı ödemek için debeleneceğiz. Sahneden daha kaç zaman uzak kalacağız” diye ‘haykırdı’ Jehan Barbur.
Bir kesim var ki, kimsenin mutluluğunu istemiyor.
O kesim ki, biri iyi bir iş yapınca, hele mutlu bir ilişkiye başlayınca ‘keşke benim olsa’ edasıyla dişlerini sıkıyor.
Üstelik bunu çoğunlukla arkadaşlar birbirine yapıyor.
Bıraksanıza uzayan kol bizden olsun.
İnsanların mutluluğuyla mutlu olmayı denesenize.
Hadise’den ne istersiniz anlamadım.
Kadın işinde gücünde, e gözüktüğü kadarıyla mutlu da bir ilişkisi var.
Dünya starı adaylarımızdan biri bence.
Hatta sosyal medya hesabının sıkı takipçisiyim, attığı anlamsız mesajlarla çok eğleniyorum.
Ama bazen olmadık işler yapıyor Aleyna.
Ünlü model Kylie Jenner’ın geçtiğimiz günlerde giydiği bir kıyafeti gören Aleyna Tilki, aynı kıyafeti daha önce kendisinin giydiğini belirten bir paylaşım yaptı.
Aleyna o paylaşımında; “önce ben giymiştim Kylie” yazdı.
Ben fotoğrafa baktım. Hatta öyle çok baktım ki, yazımı her zamankinden daha geç göndermek zorunda kaldım.
Son olarak güzel oyuncu Nesrin Cavadzade alfa erkeği mevzusunu gündeme getirmiş, “Alfa erkeği yok ki sevelim” demişti.
Ben tam alfa erkek-alfa kadın muhabbetini unutmuşken, bir grup girişimcinin farkındalık yaratmak için “ALFA” adında bir proje üzerinde çalıştığını duydum. Detayları önümüzdeki günlerde öğrenir öğrenmez açıklayacağım. Ama gelin biz şimdi şu alfa konusunu biraz açalım...
Bir kere sadece erkekler için kullanılmaz alfa tanımı.
Alfa erkeği varsa alfa kadını da vardır.
Alfa erkeği;
◊ Maço değildir. Maçovari hareketler yapmasına gerek kalmadan zekasıyla çözer sorunları.
◊ Eski usulleri benimsemiştir ve gelenekçi tavrı ön planda tutar.
Sonra binge eating mode’u (tıkınma modu) başlar.
Chill yaparken (dinlenirken) ice cream (dondurma) yer.
Akşam oldu mu chips (cips), chocolate (çikolata) keyfi yaparken junk food’u (abur cubur) da unutmaz.
Bir diğeri;
Eating disorder’ının (yeme bozukluğunun) progress (ilerleme) göstermişken relapse etmesini (nüksetmesini) istemez.
Eşiyle kameraların karşısına geçen Özer’e, hayat arkadaşı Pınar Dura destek verdi “Cem, o kadınla minik bir birliktelik yaşamış” dedi.
Buyurun tartışmaya.
Birlikteliğin miniği, daha doğrusu aldatmanın miniği olur mu?
Bu olayda yepyeni bir kendini savunma biçimi gördü Türkiye.
Cem Özer kendini savunmaya çalıştıkça battı.
Bu isimler son dönemde sosyal medyadaki uygunsuz mesajlarıyla gündeme geldi.
Cem Özer’in mesajlaştığı kişiye fotoğraflarını da yolladığı ortaya çıktı. Birini mesajla rahatsız etmek suçtur.
Birine taciz boyutuna ulaşan mesajlar göndermek ahlaka aykırıdır.
Ama unutmayalım ki ‘ifşa’ da bir suçtur.
Bu ifşa olaylarında sanki bir şeyler gözden kaçıyormuş gibi gelmiyor mu size de?
Adı üstünde mesajlaşma.
Karşılıklı yani.
Evlilik hazırlığı yaptığı kız arkadaşını darp eden Rubato grubunun solisti Özer Arkun bu yazın bol bol iş yapan isimlerindendi.
Neredeyse haftanın her günü Çeşme-Bodrum arası gidip geldi.
Sayısız konser verdi. Şiddet iddiasından sonra bu iş temposu olur şey değildi.
Ama oldu.
Mekanlar doldu, hatta maalesef onu izlemeye gelen kadınlar tarafından zaman zaman ayakta alkışlandı Özer Arkun.
Ücretinde indirim yaptığını düşünenlere hemen söyleyeyim bir kuruş bile indirim yapmadı.35-40 bin lira arasında bir ücret ile sahneye çıktı.
Prof. Özlü’nün uyarısı mutlaka ciddiye alınmalı.
Çünkü;
◊ Mutfakta çalışanların ter damlacıklarını yemeklere ve tabaklara bulaştırma riski var.
◊ Garsonların servis yaparken hastalığı bulaştırma riski var.
◊ Masada yemek yerken yanınızdakinin size virüs bulaştırma riski var.
Baştan sona risk dolu aslında.
Prof. Özlü bu açıdan çok haklı.
Yeni döneme dair
Artık restoran ve kafe gibi işletmeler saat 22.00’den sonra kapılarını kapatmak zorunda.
Şimdilik bu yasakların aralık ayının ortasına kadar devam etmesi planlanıyor.
Yani öyle 1-2 haftalık bir yasak değil bu.
Yeni normale geçtiğimiz ilk günlerde de 22.00’de mekanlar kapanıyor ama neredeyse her gün türlü aksilikler yaşanıyordu.
Neydi bu aksilikler:
◊ Siz kepenkleri kapatın, biz içeride sessizce oturmaya devam edelimciler...
◊ Mekan çalışanlarına zorluklar çıkaran, işletmecilerin ceza yemesine neden olan müşteriler...
◊ “Abi bir 5 dakika daha be” diyen tipler...
Yine olacak... Ve belki de onlar yüzünden biz “oh be kurtulduk” diyemeyeceğiz daha uzunca bir süre.
O yüzden bu sefer daha dikkatli olmamız lazım.
Neden 22.00 sonrası biliyor musunuz?
Öyle yaratıcı kişiler var ki çevremizde, söylenip duruyorlar.
“Korona saat 22.00’den sonra mesaiye başlıyormuş ahahaha” diyorlar...
“Bu virüs müzik sesi açılınca mı geçiyormuş ya hahaha” diyorlar...
“Havuzlar, sinemalar zaten akşam 10’dan sonra açık değil ki puhahaha” diyorlar...
Saatlere takılmayın arkadaşlar, sizler hayatınızı eğlenmek, yemek içmek üzerine kurduğunuz için anlamanız biraz zor olabilir ama şöyle açıklayayım...
Tabii ki virüsün sabahı akşamı yok.
Burada amaç insan trafiğini en aza indirmek.
Bilinci artırıp vatandaşın evde kalmasını sağlamak.
“İşler kötüye gidiyor galiba, bugün ben çıkmayayım en iyisi” dedirttirmek.
Kim, saatler ilerledikçe mesafe kuralına dikkat ettiğimizi söyleyebilir?
Kim, müziğin sesi yükselince dip dibe gelmediğimizi iddia edebilir?
Kabul edelim, müziğin olmaması, mekanların erken kapatılması, bu kuralsız toplaşmanın önüne geçilmesinde büyük rol oynuyor.
“Sadece restoranlar ve kafelerden mi bulaşıyor Covid-19?” diyenler var.
Tabii ki sadece buralardan bulaşmıyor.
Ama bizler yemek yiyerek, müzik dinleyerek, sohbet ederek sosyalleşiyoruz.
Salgının yayılmasındaki en büyük etken de
temas.
O yüzden maalesef en çok bu sektör etkileniyor.
Tedbir deyince akla ilk bu sektör geliyor.
Fransa’da sadece işe ve sağlık kuruluşlarına gitmek için ya da köpeklerini gezdirmek için sokağa çıkabiliyor insanlar.
Almanya’da kafe ve restoranlar kapatıldı.
Belçika’nın birçok bölgesinde 22.00 ile 06.00 arası sokağa çıkma yasağı var. Kafe, bar ve restoranlar zaten kapalı.
Biz bazı önlemlerde geç bile kaldık.
O yüzden biraz sabredelim, az daha dişimizi sıkalım.
Şimdi ne yapacaklar?
Restoran ruhsatıyla gece kulübü gibi hizmet veren yerler...
Her hafta sonu bir mekanda dansöz oynatanlar... Cadılar Bayramı, Amerika’nın kurtuluşu, Trump’ın seçim zaferi gibi günleri sağda solda partileyerek kutlayanlar... Şimdi ne yapacak çok merak ediyorum...
Bir sor bakalım biz istiyor muyuz?
“Sizinle aynı ülkede nefes almak istemiyorum, cahil halk” demiş Murat Övüç.
Bir sor bakalım biz seninle aynı ülkede yaşamak istiyor muyuz?
Takipçileri sayesinde servet kazanan bir kişinin onu takip edenlere bu sözleri söylemesi çok garip değil mi?
Memnun değil madem, neden hesabını kapatmıyor?
Neden takipçilerini tek tek silmiyor?
Zaten Murat Övüç’ü tutan da yok.
Madem bu ülkede yaşamak istemiyor, bizler Türkiye sınırları dışına alkışlarla uğurlayabiliriz kendisini.
Hatta İzmir depremi sonrası Amerika’da doğum gününü kutlayan ve kameralara garip garip hareketler yapan Kerimcan Durmaz’ın yanına gitmesini de önerebiliriz.
Cabbar kadın
Ben İrem Derici gibi bir arkadaş istiyorum.
Sözünü esirgemeyen, her saat telefon açıp “Ya İrem...” ile başlayan cümleler kurabileceğim...
Özgüven sahibi, kendini çok ama çok iyi bilen...
Gazetecilere, “Ben kimseye ihtiyaç duymuyorum, cabbar bir kadınım, her şeyi tek başıma yaparım” diyen İrem Derici, Demet Akalın’ın “İnsan erkek gücüne ihtiyaç duyuyor” sözlerine gönderme yapmış.
Ben olayın Demet Akalın tarafında değilim ama alın işte mis gibi polemik...
İrem Derici gibi olmak mı?
Demet Akalın gibi olmak mı?
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