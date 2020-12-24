Yeni dönemde ‘nargile’ yok

Beyoğlu’nda Atlas Sineması ve Pasajı’nın tadilatı bitti. Çok şık bir bina kazandı İstanbul. Belki evlere kapanmadan gezilebilir.
Kahvaltı önemli diyoruz hep, ‘patiswiss’ diye bir marka keşfettim. İstanbul ve Ankara’da satış noktaları var. Müsli çeşitleri, granola ve kakaolu fındık kreması denenmeli.
Çocuklara iyi haber. Zorlu Çocuk Tiyatrosu her hafta yeni bir oyun ile YouTube’da.
Sanatı sevelim. Pera Müzesi’nin yeni sergisi “Kristal Berraklığı” salı günü kapılarını açtı. 7 Mart’a kadar devam edecek.
Yapılacaklar listemizin başına Kuzguncuk’ta kaybolmayı ekleyelim bugün...
21 Aralık’ta narlar kırıldıysa bugün bir öğünümüze nar ekleyelim. Mesela narlı bir salata...
Burçlara göre hediye rehberi olduğunu biliyor muydunuz? Hediye arama derdine sonnnn...
Okuyanlar tekrar okuyabilir, incecik kitap zaten. Okumayanlara şiddetle önerimdir. Gabriel Garcia Marquez’den “Kırmızı Pazartesi”.
Cihangir sokaklarında yürüyüp bir kafeden kahvenizi alabilir, Suadiye’deki meşhur pankekçiye gidebilir, İzmir’deyseniz Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde turlarken çay ile simit alıp kendinizi deniz kenarına atabilirsiniz.
2021 yılının renkleri açıklanmış. Vakit geçirmek için bugün okunur.
“Amerika’da bulunan bir estetik kliniğinde çalışan üç estetik doktoru, 6 yıldır dünyanın en güzel 100 kadın ve erkeğini seçiyor. Top Beauty World adı verilen organizasyonda bu sene en güzel kadın listesinin ilk sırasında bir Türk var: Hande Erçel.”
İlk başta göğsüm kabardı.
Sonra aynı listede, Tuba Büyüküstün, Fahriye Evcen, Demet Özdemir, Elçin Sangu ve Neslihan Atagül’ün de yer aldığını okuyunca, “Tamam” dedim, “Venezuela bak işine!”
Ama bu işte bir terslik vardı:
Sevincimin yerini önüne geçemediğim bir gülme aldı.
Ya Allah aşkına, bu nasıl orantısız bir listedir!
Bu nasıl iştir!
-Siz şimdi “Kilo vermek zor, olmuyor” falan mı diyorsunuz? Yanılıyorsunuz. Bu hafta dikkat edin haftaya değişimi görün derim.
-Yazmak güzeldir. “Kooplog” adlı platform yazmaya teşvik ediyor.
Blog yazanlara ödül veriyor.
-İnternete çok maruz kalmak “fomo” yani bir şeyleri kaçırma duygusunu tetikliyormuş. Dijital detoksu düşünün.
Kimi görsem, 15 Ocak diyor. Kim beni arasa, “15 Ocak’ta ne oluyor” diye soruyor.
Cuma akşamı birkaç kaynağımla telefonda konuştum.
Ne zaman açılıyoruz, ne zaman normale dönüyoruz, ne zaman karşılıklı kahve içebiliyoruz dedim.
İKİNCİ YENİ NORMAL 15 OCAK
Eğer her şey planlandığı gibi giderse (ki gidecek gibi görünüyor) 15 Ocak’ta ikinci yeni normalimiz başlıyor.
Haziran ayı başında girdiğimiz döneme yeni normal demiş ve eski hayatımıza kısmen de olsa dönmüştük.
İşte ayın 15’inde de aynısı olacak.
Restoran ve kafeler saat sınırlamasıyla
Kahvaltı dansına ne dersiniz?
Bir şeyler hazırlarken hareket etmeyi ihmal etmeyelim olur mu?
Zaten sokağa çıkmak yasak, fırına gitmeye üşensek bugün, bol otlu bir kahvaltı yapsak? Mis gibi olmaz mı?
Pijamayı çıkarın üstünüzden.
Güzelce giyinin, evde de olsanız giyinin.
Sebebi de fotoğraftaki makyajıydı.
O paylaşımı gören sosyal medya tacizcileri hemen geçtiler klavyelerinin başına, başladılar nefretlerini akıtmaya;
“O nasıl tip sen kaç yaşındasın...”
“O yaşta bu makyaj hiç yakışıyor mu...”
“Koca kadın gibi olmuşsun tühhh yazıklar olsun...”
“17 yaşında makyaj yapaMAZSIN!”
Ya sana ne?
Ne yani, göz önünde olan biri istediği makyajı yapamıyor mu?
Yarım saatlik bir cuma koşusuna çıkalım. Mutlaka havaya uygun kıyafetler seçelim.
O çok sevdiğimiz kafeye uğrayıp en beğendiğimiz kahveyi alıp yürürken yudumlayalım mı?
“Kahvaltı yapmıyorum” diyenlerdenseniz doktorlar bu dönemde kahvaltının öneminin altını çiziyor.
Evinden çıkarken eline bir market poşeti alıp yasağı ihlal edenler var. Görürseniz şikayet edin.
Tamam dedim “geçmiş olsunnnn”...
Tüm gün o “DM” (Direkt mesaj) kutusunu düşündüm durdum.
O “DM” ki şimdi bin pişmandır.
O telefon ki gelen bildirimlere dayanamayıp ömrünü tamamlamıştır.
O İrem ki “Nereden yazdım böyle bir mesajı” diye kafasını duvarlara vurmuştur.
Öyle de olmuş.
İrem Derici gelen mesajlar ve arkadaşlık istekleri karşısında şoke olmuş.
Kadıköy sokakları renklendi. Dev heykeller, rengarenk süslemeler moral veriyor. Belki kısa bir yürüyüş fena olmaz.
Alarm ertelemek gün içinde kendimizi yorgun hissettiriyor. Alarm ertelemeyelim.
YouTube’un ‘late night’ programı ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’yi online seyretmek için bilet alabilirsiniz.
Sabah kahvaltısı için peynirli, otlu omlet yapabiliriz. Ekmekten uzak duralım bugün.
Erkan Oğur’un açtığı müzik okulunda dersler online devam ediyor. Bağlama, kopuz, kanun... Geç demeyin, bence girip bir inceleyin.
Her güne özel bir müzik listesi yapıp, sabahlara kendi listenizle başlamaya ne dersiniz?
Yılbaşı sofrası için ‘MSA’ yardıma koşmuş. Yılbaşı pastası ya da etler ve pişirme teknikleri derslerine evinizden katılabilirsiniz.
Omzuna yaslanıp ağlarsın...
İçinden çıkamadığın durumlarda fikrini alırsın...
Dara düştüğünde ilk ona koşarsın...
Varlığını hep arkanda hissedersin...
Ama Hadise’nin öyle bir ablası var ki...
Allah düşmanımın başına vermesin.
¡¡¡
Ya siz kardeşsiniz.
Dışarıda kısa bir yürüyüşe ne dersiniz?
Yurdun büyük bölümünde yağmur bekleniyor. Eğer evdeysek, Şevval Sam’dan bir tango eşliğinde ev sporu yapabiliriz. Şarkımızın adı “Bozcaada”.
Bugün çay tercihimiz yine yeşil çay olsun.
Ama unutmayın günde en fazla 2 fincan!
Ama sonra “Acun Ilıcalı açıkladı” başlığıyla çıkan haberleri gördüm.
Ilıcalı, yeni kuracağı dijital platformu Exxen’de yayınlanacak içeriklerin yıllık bütçesinin 900 milyon TL olduğunu söylemiş.
Bu işte bir yanlışlık mı var diye Acun Ilıcalı’yı aradım.
Yokmuş.
Doğruymuş.
Fazlası varmış azı yokmuş.
ÜYELİK ÜCRETİ
-Bir mum şömine efekti yaratır mı? Yaratıyormuş. El yapımı Feu du Ciel mumlarında kullanılan çıra, yakıldığı ortamda sesiyle yanan şömine hissiyatı veriyor.
-Yemek yapmaya uzaksak “doğru pişirme tekniklerini” mutlaka inceleyelim. Uzmanlar uyarıyor; yanlış pişen besinler vitamin değerini kaybediyor!
-Tam “sahlep” havası. Üstelik uzun süre tok tutuyor.
Peki nereye gidiyor bu “ben eğlenirimciler?”
Mevsim kış olunca en popüler lokasyonlar da Uludağ ve Kartalkaya...
Tabii fiyatlar da o “popülerliğe” göre belirlenmiş.
Mesela Kartalkaya’da izole bir oda tutmak istediniz.
Hatta yılbaşından bir gün önce, 30 Aralık Çarşamba günü otelime gireyim, 3 Ocak Pazar günü de çıkarım, 4 gün bana yeter dediniz.
Ama öyle sıradan bir oda tutmak da istemiyorsunuz.
Malum virüs tehlikesi tepemizde...
İşte bunun için ödemeniz gereken tutar 4 gün için 307 bin 800 TL...
Dün akşam çok ağır yemek yediyseniz bugün bol posalı beslenmek gerek. Kırmızı pancar, zeytin ve bir ot salatası şahaneeee bir seçenek...
Hiç “rebetiko” dinlediniz mi? “Stelios Kazantzidis”ten “Arapines” adlı eseri açın biraz da ses verin... Kendinizi dans ederken bulacaksınız.
Bugün şöyle güzel bir kış çorbası mı yapsak? Mesela “zerdeçallı tavuk suyu çorbası...” Misss...
“Molino Cucina” seçeceğiniz taze makarna ve sosunu kapınıza kadar getiriyor.
Şu şımartma kutularına bakar mısınız...
Pasta ve tatlı dünyasının kraliçesi,
Yeni dönemde ‘nargile’ yok
Ülkece ikinci yeni normale hazırlanırken, bu sefer daha sıkı tedbirlerin alınacağı haberleri kulaktan kulağa dolaşıyordu.
Artık somut bilgiler de gelmeye başladı. Ocak ayı içinde başlaması planlanan ikinci yeni normalde nargile kafelerin yer almayacağı kesinleşti.
Çünkü nargile kafelere yeni düzenlemeler gelecek.
İşletme sahiplerinden, önce o düzenlemeleri yapmaları istenecek.
Düşünsenize, sigara bile içmiyorsunuz ama nargile içilen bir yerdesiniz.
Ne oturduğunuzdan bir şey anlarsınız, ne ettiğiniz sohbetten.
Ne içtiğiniz çaydan keyif alırsınız ne bir yudum kahveden
Hayat 2 dakikada ‘zehir’ olur size.
İşte tüm bunların önüne geçmek için bir dizi önlem gündemde.
O önlemlerin başında -ki bu nargile kafeyi açmanın en büyük şartı da olacak- “mekanın yüzde yüz açık alan olması” şartı geliyor.
Mekanın yarısı açık...
Üstü tenteli...
Altı camlı...
Her yer fanlı gibi istisnalar olmayacak artık.
Nargilenin hem sağlığa büyük zararı olduğu hem de virüsün taşınmasında büyük rol oynadığı biliniyor.
Zaten bu kararın alınmasının en büyük nedeni de yaşadığımız pandemi dönemi oldu.
Eğer işletmeler, mekanın tamamını açık bir hale getirirse ya da geniş bir bahçeleri varsa isteyen orada oturup nargilesini içmeye devam edecek.
Ama bunun için de yaz başına kadar beklenmesi gerekecek.
Biliyorum bu nargilenin bağımlıları var.
Bir yaşam biçimi olarak görenler var bu zehirli maddeyi.
Onlar üzülecek.
Ama inanın çok isabetli bir karar olduğunun zamanla farkına varılacak.
Oteller ‘devam’ dedi
Yazıyı yazarken mail kutuma bir bülten geldi.
Taksim’de bulunan 5 yıldızlı bir otelin basın bülteninde anlatılmak isteneni size şöyle özetleyeyim:
◊ Konaklama paketlerimizi hazırladık.
◊ Otantik restoranımızda hazırlanan menüler 31 Aralık akşamı sizleri bekliyor.
◊ Yeni yılın ilk gününde yani 1 Ocak’ta sizleri barımıza bekliyoruz.
◊ 2 Ocak öğleden sonra ‘Cooking Class’ yani bir yemek sınıfı atölyemiz olacak, sonrasında da fitness salonunda egzersize davetlisiniz.
◊ Akşamları 21:00 ile 23:00 arasında vizyona damga vurmuş filmleri isteyenler sinema salonumuzda izleyebilecek.
◊ Oyun odalarımızda birbirinden farklı etkinliklerle çocuklar da keyifli günler geçirecek.
Resmen Covid’e davet.
Yahu şu dönemde yapmayın bari. Yasağı delmek için türlü numaralara bir son verin artık.
Yukarda saydığım maddeler yasak listesinin en üstünde yer alıyor.
Çocuk oyun odaları ilk kapatılan yerler arasındaydı. Birçok restoranda bulunan odalar restoranlar açıkken bile kapalıydı.
Ama yılbaşında otelde kalırsanız SERBEST, öyle mi?
Sinema salonları aylardır kapalı.
Ama otelde kalırsanız tabii ki SERBEST, öyle mi?
Benden söylemesi, böyle numaralarla yasakların etrafından dolaşamazsınız. Kimse yemez.
Kırk yılın başında bırakın insanlar evlerinde otursunlar.
Restoranların kapatılması sizin için bir zafer değil.
Sizler çok uygun şartlarda hizmet verdiğiniz için açık değilsiniz.
Sizler mecburi iş seyahati yapanların konaklaması, yurtdışından gelenlerin ağırlanması için mecburen açık bırakıldınız.
Böyle de kalsın istiyorsanız...
Lütfen abartmayınız.
Murat Dalkılıç isyan etti
Murat Dalkılıç’ın eski defterleri kapatması gerektiğini söyleyip duruyordum ya, başardı sonunda.
Hande Erçel’i sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı.
Ve yakın çevresine de “Sürekli gözüme sokuyor özel hayatını, yeter artık” diye dert yanmış.
Hande Erçel tarafından verilen ince mesajları biz anlayamazdık ama Murat Dalkılıç anlardı, anlamış.
Zaten kız tarafında bir ‘olmamışlık’ var gibiydi. Demek iş iyice rahatsızlık verecek boyuta gelmiş.
Bir kabak tadı hissi veriyor diyorduk olan biten, vallahi de billahi de öyleymiş.
Bize pek karışmak düşmez ama şey diyeceğim;
“Ohhhhhhhhh be!”
Ustaların da ustaları vardır
Don Jose De Toledo En Salinas...
Nam-ı diğer Zozo Toledo.
Türkiye’nin ilk paparazzisi diye de bilinir. 1937’de İstanbul’da doğmuştu.
Düşünün mesleğe başladığım 2007 senesinde o hayatının 3’ncü çeyreğini yaşıyordu.
Meslekte 1 numaraydı.
Çıtayı çok yükseltmiş, dünyaca ünlü isimlerle çalışmıştı. Hayatını kaybetmiş. Huzur içinde uyusun.
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