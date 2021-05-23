Yazın provasını gördük

‘Kalben’ dün bir single çıkardı. ‘Şanssız Mücadeleci’ şarkısını dinleyin.
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‘Venedik Bienali 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu’ bugün açılıyor. Ayrıntılı sergi turunu İKSV YouTube kanalından seyredin.
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‘İstanbul Modern Sinema’ çevrim içi programlarında “Bahar Nöbeti” günleri başladı. Bugünün filmi, 2020 yapımı ‘Şeytan Yoktur’, İran’da gizlice çekilen bu filmi kaçırmayın.
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Yemek yerken ‘3D’ kuralını uygulayın. Dur, düşün, davran... Hızlı yemek yiyenlerin kurtarıcısı olacak.
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20 yıllık İngilizce öğretmenliği ve eğitim danışmanlığı tecrübesi olan Ebru Doğdu çok kıymetli bir iş yapıyor. Televizyon programıyla öğrencilere ve velilere yol gösteriyor. Takip edin.
İletişim ve İşletme Bilimleri Enstitüsü ‘Gaming’ eğitimlerine başladı. Oyun dünyasında yazılım dışındaki her şeyi bu eğitimle öğrenin.
Ben bu iki sektörden birinde olsaydım, pandemi sonrası yapacağım ilk şey meslektaşları toplayıp yeni bir dernek kurmak olurdu.
Hani yaza çize kıllarını kıpırdatamadığımız müzik sektörü temsilcileri var ya...
Hani müzisyenlerin aidat falan ödediği...
Hani telif haklarının toplandığı yerler...
İşte onun yerine yeni bir oluşum mesela.
Çok iyi olmaz mı?
Her gün ‘5 ceviz, 5 badem’ yiyelim. Fazlasına gerek yok. Uzmanlar bu sayının yeterli olduğu görüşünde.
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Nefes egzersizi, güne enerjik başlatıp gece yatarken rahat uyumamızı sağlıyor. Hadi burundan nefes alıp ağızdan vererek egzersize başlayın.
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‘Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları’, Devlet Tiyatroları tarafından haziran ayı itibariyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Programa şimdiden bakıp biletlerinizi alın.
Ters kurgu tekniğini ustaca kullanıp farklı bir romana imza atana Hasan Hayyam’ın eseri ‘Hiyerofant’ raflarda. Farklı bir ‘zaman’ kavramı sizi bekliyor.
Türk kahvenizin yanına bir lokum ya da çikolata koyabilirsiniz. Hazırlaması bile heyecanlı.
Sahur alışkanlığınız gece yeme alışkanlığına dönmesin. Bunun için eğitimler var. YouTube’dan bugün seyredin.
Ren Sourcing ‘Online Moda ve Tekstil Eğitimleri’ veriyor. Moda meraklıları bugün eğitime katılabilirler. Biletler Biletix’te.
Günlük yaşantınızda ‘kullandığınız sözcükleri özenli’ seçin ve hiçbir şeyi kişisel olarak algılamayın. Bu da bir çeşit ‘terapi’ aslında.
Ufak bir tükenmişlik hissettim.
Neden biliyor musunuz?
‘La Casa De Papel’ yüzünden...
Meşhur soygun filmi ‘La Casa De Papel’ 5’inci sezonuyla final yapacak.
Çekimler tamamlandı.
Yakında yeni seriyi izleriz.
Her geçen sezon bir öncekini aratsa da, “Yok ya eski tadı kalmadı” dedirtse de birçok kişinin dizi bağımlılığına ilk adım atışıdır ‘La Casa De Papel’.
Neyse...
Soner Arıca bir Karadeniz türküsünü seslendirmiş. “Esmesin Ayrılık”, Arıca’nın o ‘duru’ sesine çok iyi gitmiş. Dinleyin...
Mutfaktaki atıkları değerlendirip çeşitli yemekler hazırlayabileceğinizi biliyor musunuz? Bugün deneyin...
Gerçek olaylardan esinlenilen “Bütün Kızlar Adına” dijital platformda yayında. Pes etmeyen bir dedektifin macerası, seyredin...
Faruk Sabancı ve Norm Ender’in yeni şarkısı “Bulamazdım”ı dinlerseniz güne enerji dolu başlarsınız...
İsveçli şarkıcı ve söz yazarı Jay-Jay Johanson’ın bugün PSM Online sahnesinde konseri var. ‘Online.zorlupsm.com’ dan biletlerinizi alabilirsiniz...
Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi’nin eğitimlerini takip edin. Hatta belki birine katılmak bile isteyebilirsiniz...
22’nci Adana Tiyatro Festivali 24 Mayıs’ta başlıyor. Bilet satışları bugün başladı. 18 oyunun seyirciyle buluşacağı festival için bilet alın...
Artık normalleşme haftasındayız. Bu hafta sonu için keyifli bir plan yapın. Mesela bir otelden kendinize yer ayırtabilirsiniz...
Geçen seneyi değil ama önceki senenin yaz sezonundaki fiyatlarını çok iyi biliyordum.
Bu sene öğrendiğim fiyatlar tüm bildiklerimi unutturdu.
Yeni bir sayfa açtırdı bana.
Canımı sıktı.
Diyelim sezonda 1 aylık müstakil bir ev kiralamak istiyorsunuz.
Tercihiniz de lüksten yana oldu...
Lokasyon olarak, Cennet Koyu’nu seçerseniz 5+1 villa için aylık 800 bin lira, Yalıkavak’ı seçerseniz 6+1 için aylık 600-700 bin lira, Türkbükü’nde 3+2 bir villa için ise aylık 350-400 bin lira ödemeniz gerekiyor.
“Lüks olmasın, uyumadan uyumaya geleceğim” diyenler için eskiden günlüğü 400-500 liraya tutulan dairelerden artık eser yok.
“Yeni nesil çok başarılı müzisyenler var. Hazırladığım ‘best of’ta onlara el vereceğim” dedi...
Gençlerle ‘best of’ işi ilginç.
“Ee ne var, bu yeni mi sanki” ya da “Tutmaz bu iş geç” diyebilirsiniz.
Ama illa mesleğe yıllarını vermiş isimlerin şarkılarını yine aynı seviyedeki isimler mi seslendirecek?
Sadece Deniz Seki için değil best of hazırlığındaki diğer isimler için de düşündüm.
‘Yeni nesil müzisyenlerden kimler bu işin hakkını verir’ diye kafa patlattım.
Irmak Arıcı: Düetlerin aranılan ismi olmaya aday. Şimdiden birçok isim onunla düet yaptı. Spotify, Apple Music gibi platformlarda olmayan şarkılar YouTube’da en çok dinlenenler arasında.
Kim Bu Reyhan
Akbank Sanat Evinizde kültür sanat etkinliklerine devam ediyor. Bugün “Gölgelerden Rengarenk Resimler” aktivitesi var. Çocuğunuzla vakit geçirmek için çok ideal...
Detoks için vakit ayırın bu hafta sonu. 1-2 günlük detoks bayram yorgunluğunu atmanıza yardım edecek...
Aposto uygulamasını indirin ve mail adresinizi girin. Her sabah faydalı okuma listeleri mailinize gelecek...
Telefonlarınızın uygulama mağazasından “TRT Bil Bakalım” bilgi yarışmasını indirin. Çok ama çok keyifli anlar geçireceksiniz sevdiklerinizle...
Karadeniz türküsü sevenler için Şevval Sam yeni bir tekli çıkardı. “Kopsun Bir Fırtına” sakin bir hafta sonunun şarkısı olsun...
Detoks yapacağım ama sonra diyorsanız ve halen İstanbul–Levent’teki ‘Asır Tantuni’yi denemediyseniz. Hadi!
Bazı arkadaşlar hayatımızda ‘gereksizler’, onlar enerjimizi alıyorlar. Uzaklaşın!
Uyku arası bilinçsiz yemek yeme semptomu
Yoganın her türlüsünü denediniz mi bu süreçte? Peki ya ‘kahkaha yogası’nı... YouTube’dan bir ders alsanıza...
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Bayram tatlılarınızı hafifletmek isterseniz yapımında rafine şeker yerine ham bal kullanabilirsiniz. Uzmanlar deneyin diyor...
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Fropie’nin chia ve keten tohumlu kefirlerini bugünden deneyin derim. Eğer kefir sevmiyorsanız 1 adet probiyotik barları, 2 bardak kefire eşit...
“Orkun biliyor musun; önceki sezonlarda Bodrum’un 10 bin sandalye kapasitesi vardı. Şimdi bu sayı 100 bine çıktı” dedi.
Sandalye kapasitesi onların dilinde ağırlanacak müşteri sayısı demek oluyor.
Hemen hızlıca bir hesap yaptım.
◊ 10 bin sandalye varken hangi mekan ne kadar doluyordu?
◊ Kim sezon sonu hanesine kâr yazıyordu?
◊ Zarar edenlerin temel sorunu neydi?
Yaptığı cover’lar ile adından söz ettiren Deniz Tekin konseri var. 21.00’de başlayacak konser ‘PSM Online’dan ücretsiz izlenebilecek.
40’ıncı İstanbul Film Festivali çevrim içi tam gaz devam ediyor. Bu akşam ‘Kralların Gecesi’ filmini seyredin. Biletler ‘passo.com.tr’de.
Bayram için ağzımızı tatlandıralım. Osmanlıdan günümüze geleneksel bir tatlı olan ‘lokum’ için sipariş vermekte geç kalmayın.
Sevdiklerinizi aramak için bayramı beklemenize gerek yok. Bugünden başlayın. Bir telefon mutlu eder!
Haydi tiyatroya destek olalım. Mobilet.com’dan bilet alırsak ‘Karanlıkta Komedi’ oyununu seyredebiliriz.
Ev dekorasyonunuzu gözden geçirin belki profesyonel bi destek de alabilirsiniz.
O fotoğrafın altına da ‘kahramanım’ notunu düştü.
Beren ile Kenan’ın ilişkisini, onlardan daha çok düşünen bir kitle var.
O kitleden hemen sesler yükseldi;
Kenan! Uyuma eşin neler yapıyor baksana...
Kenan! Bu ‘erkek adama’ yakışmaz...
Kenan! Hemen Beren’e gereken cevabı ver lütfen...
Pardon ama...
SİZE NE?
Pera Film’in “Zevk Meselesi” sergisinden ilham alındı ve “Dijital Duygular” başlığıyla bir film seçkisi hazırlandı. Bugün ‘Özgür Kuş’ gösterimde. Adres ‘peramuzesi.org.tr’...
Tiyatro seçeneğimiz de var. Ayçe Aybana’nın yönettiği Veronika’nın Dünyası evimize konuk oluyor. 20.30’daki oyunun biletleri ‘biletix’de...
Bu haftanın kitap önerisi gerilim sevenlere. Polisiye roman “Kiracı” Katrine Engberg’e uluslararası bir şöhret kazandırdı. Sipariş verin...
Mutfak Sanatları Akademisi bayram için ziyafet kitleri hazırladı. Sofra kurmakla uğraşmak istemeyenler 11.00’e kadar sipariş verirse yemekleri gün içinde sofrada olacak...
YouTube’da
Ev dekorasyonu için uygun bir hafta. Eşyanızın yerlerini değiştirin, kışlıkları şöyle bir kenara koyun bugün.
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Bugün ‘Dünya Sağlık için Hareket Et’ günü. Dışarı çıkamasak da evde tempolu yürüyüşler yapalım.
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‘Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars’ bugün özel bir performansla sahnede. Adres ‘online.zorlupsm.com’.
Güzel bir müzikle süslenen, üzerinde çalışılmış o dansları... Birkaç kıvrak harekete ‘vay be’ demeye ne hasretmişiz...
Önce Elçin Sangu’nun dans performansını gördüm sosyal medyada. Tek başına dans eden güzel oyuncu, sempatik hareketleriyle 15 saniyede hayran bıraktı kendine.
Kaç kere izlediğimi sormayın...
Sonra Demet Özdemir çıktı sahneye.
Arkasında bir dans ekibi vardı.
Müziği Elçin Sangu’ya göre daha etnikti.
Bağlar tamamen koptu mu?
Yoksa arada sadece ‘kırgınlık’ mı var.
Anlayacağınız, Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkisi şu anda büyük bir ‘muamma’.
***
Kaan Yıldırım geçen gün Etiler’de magazinci arkadaşlarımızla karşılaştı. Hadise’yle ilişkileri soruldu ünlü oyuncuya.
‘İlişki devam mı Kaan Bey?’ sorularına cevap vermedi.
Yürümeye devam etti.
Yazın provasını gördük
19 Mayıs uzun bir aranın ardından ilk sınavımızdı.
◊ Sokağa çıkmak serbestti.
◊ Hava güzeldi.
◊ Tatil günüydü.
Yani bir arada olmasını dilediğimiz her şey yan yanaydı.
¡¡¡
Peki ne yaptık?
Sınıfta kaldık.
Geçemedik sınavı.
Yarınlar yokmuşçasına sokaklara aktık.
Parklara koştuk.
Günün sonunda...
Piknikçilik kazandı.
Tedbircilik kaybetti.
Haziran itibarıyla benzer günleri çok yaşayacağız.
O yüzden acaba...
İstanbul’da tek park Maçka Parkı’ymış gibi, İzmir’de Kordon dışında hiçbir yerden deniz görülmüyormuş gibi, Ankara’da Tunalı Hilmi Caddesi dışında sosyalleşecek yer yokmuş gibi ve ilk fırsatta kalabalık arasına karışmazsak ömrümüz kısalacakmış gibi davranmayı bıraksak mı?
Hakaret kaç dolar ediyor?
Hani Hande Erçel’e ‘bazlama surat’ diyen ve sonrasında da ceza alan arkadaş var ya...
Hani Instagram hesabında başkalarının paylaşımlarını kaynak göstermeden ‘araklayıp’ paylaşan arkadaş...
Hani sürekli birilerine hakaret eden çocuk yahu...
Adı Alp Kılınç olan... Bu arkadaşımız hafta içi çok sert bir kayaya çarptı.
Bir tava paylaşımı yaptı ve o tavayı Bülent Ersoy’a benzetip Diva’ya hakaret etti.
Hemen ardından Bülent Ersoy ile yazışıyormuş gibi bir photoshop yapıp ‘bakın Bülent Ersoy bana cevap veriyor’ imajı yaratmaya çalıştı.
Pes yani...
Ama Bülent Hanım, hızlı bir açıklamayla gerekli cevabı verdi.
“Sen, daha önce de ünlü isimlere hakaret ettin, benim yazışmalarımı taklit ederek suç işledin, bu espriyse eğer beni esprilerine konu edemezsin, ayrıca pardon da neyin fenomenisin” dedi.
Arkadaşımız, Bülent Ersoy ‘darbesi’ sonrası utandı mı?
Tabii ki hayır.
Hızlıca hedef değiştirdi ve nefret söylemlerini Aleyna Tilki’ye yöneltti.
Tilki’nin bir videosunu paylaşıp ‘keşke şarkı söyleyeceğine okulu bitirseydin, konuşmayı öğrenememişsin’ dedi.
Ah be güzel kardeşim...
E sen ‘edep’ öğrenememişsin, emek harcamak nedir onu kavrayamamışsın, alın teri ne zaten bilmezsin.
Hakaret etmeyi fazilet sanıyorsun.
Biz sana ne diyeceğiz peki?
Seviye nerelere geldi görüyor musunuz?
Bu sosyal medya fenomeninin paylaşımını beğenenler, onu takip edenler, alkışlayanlar var.
İlginç...
Elbet bu devir değişecek, elbet bir gün sosyal medyadan hakaret etmek prim yapmayacak.
Ama merak ediyorum, şu dönem hakaret ayda kaç dolar ediyor?
Antalya ve Bodrum
Sosyal medyada yine Antalya’dan görüntüler paylaşılıyor.
◊ Restoranlar dolu.
◊ Havuz başlarında partiler yapılıyor.
◊ Konserler oluyor.
Yani başka bir rahatlık yaşanıyor bölgede.
Bodrum’da ise benzer görüntülere çok az denk geliyoruz. Çünkü iki yer arasında büyük farklar var.
Antalya’da, hayat otellerde yaşanıyor... Kaş, Belek, Kemer civarında otel dışında yapacak bir şey, gidecek bir yer pek yok.
En iyi restoranlar, kulüpler hep otellerin içine konumlanmış.
Şu dönemde Ruslar yok evet ama Ukraynalıların tercihi Antalya. Onlar da kural pek dinlemiyor.
Bodrum’da, hayat otellerden çok dışarıda yaşanıyor.
Ama şu an her yer kapalı olduğu için bu mümkün değil.
En iyi restoranlar, kulüpler, kafeler hep dışarıda.
Bu dönem Türkler var Bodrum’da ve onların büyük kısmı kural tanıyor, pek fazla kalabalık içine girmiyor.
Bıkmadık mı?
◊ Yasmin Erbil babasının sansürünü yerle yeksan etti haberlerinden
◊ Hande Erçel ile Serenay Sarıkaya karşılaştırmasından
◊ Mağazaya gitmek yerine internetten giyinip kuşanmaktan
◊ WhatsApp’ta tek bir satırda yazılacak mesajı 15 satır halinde yazanlardan...
Bıkmadık mı?