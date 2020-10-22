Yasaklar mı geliyor?

Komşusunu döven şarkıcımız bizleri yine ikiye böldü. Karantinadan kaçtığı iddia edilen YouTuber’ımız büyük tepki çekti. Bir başka uslanmaz YouTuber ise yasa dışı yollardan elde ettiği üçüncü maymun nedeniyle gözaltına alındı. Survivor Yasin de şarkıcı oldu...

Şiddeti meşrulaştırmak

için çok uğraştılar

Bazı olaylar vardır ki ikiye bölünmek olmaz. O olaylardan biri Halil Sezai’nin komşusuna uyguladığı şiddet.

Her şey apaçık ortadayken, Halil Sezai’nin yanında durup uyguladığı şiddete müdahale etmeyen ve hatta gülen kişi, bir televizyon kanalına konuk alındı. Yayının özeti şuydu:

Halil Sezai’nin şiddet görüntüleri montajlanmış... Aslında ilk tokadı atan, 67 yaşındaki komşusuymuş...

Oysa Halil Sezai komşusunun evine çiçekle gidiyormuş...

Sık sık “Bakın görüntülerde sekme var, kesin montajlanmış, olay göründüğü gibi değil” mesajları verildi. Programın sonlarına doğru film yapımcısı olduğunu söyleyen görgü tanığına stüdyodan bir soru geldi.

