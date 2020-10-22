Yasaklar mı geliyor?

Yağmur çamur dinlemeyen yüzlerce kişi, kapıda içeriye girmek için sıra bekliyor, bu nasıl olur diyordum...
İçeride bedava dağıtılan bir şey de yok üstelik diye hayret ediyordum...
Kısmen bazı cevaplara ulaştım...
İddialara göre (aslında bu iddiaları yazıyı yazmadan önce sağlam kanıtlara dayandırdım) Nusret’in, Etiler ve Nişantaşı’ndaki şubelerinde kapılarda figüranlar bekliyormuş.
Bir düşünsenize...
Nusret’in restoranına gidip, içeceğinden salatasına...
Ara sıcaklardan ana yemeğe bir ziyafet çekecekseniz eğer...
Ne olursa olsun...
Tahrik edilmiş de olsa...
Bu tahrik aylardır devam da etse...
Komşusunun küfürlerine de maruz kalsa, şiddete başvurmamalıydı Halil Sezai.
Ünlü sanatçı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması 30 Ekim’de yapılacak.
Sahnelerden uzak kalanlar için bu acımasız cümleleri kuranlar var. İnanması güç ama var.
Çaresizliklerinden mutlu olan...
Parasızlıklarına sırıtan...
◊ İşsiz kalmalarına “oh olsun” diyenler...
◊ Son olarak şarkıcı Jehan Barbur’un bir mesajı çekti dikkatimi.
◊ “Biz müzisyenler daha kaç gün kaç ay susacağız. Ne kadar zaman daha işsiz kalacağız. Ve her şeye rağmen daha ne kadar süre faturalarımızı, kiramızı, kredilerimizi, kartlarımızı ödemek için debeleneceğiz. Sahneden daha kaç zaman uzak kalacağız” diye ‘haykırdı’ Jehan Barbur.
Bir kesim var ki, kimsenin mutluluğunu istemiyor.
O kesim ki, biri iyi bir iş yapınca, hele mutlu bir ilişkiye başlayınca ‘keşke benim olsa’ edasıyla dişlerini sıkıyor.
Üstelik bunu çoğunlukla arkadaşlar birbirine yapıyor.
Bıraksanıza uzayan kol bizden olsun.
İnsanların mutluluğuyla mutlu olmayı denesenize.
Hadise’den ne istersiniz anlamadım.
Kadın işinde gücünde, e gözüktüğü kadarıyla mutlu da bir ilişkisi var.
Dünya starı adaylarımızdan biri bence.
Hatta sosyal medya hesabının sıkı takipçisiyim, attığı anlamsız mesajlarla çok eğleniyorum.
Ama bazen olmadık işler yapıyor Aleyna.
Ünlü model Kylie Jenner’ın geçtiğimiz günlerde giydiği bir kıyafeti gören Aleyna Tilki, aynı kıyafeti daha önce kendisinin giydiğini belirten bir paylaşım yaptı.
Aleyna o paylaşımında; “önce ben giymiştim Kylie” yazdı.
Ben fotoğrafa baktım. Hatta öyle çok baktım ki, yazımı her zamankinden daha geç göndermek zorunda kaldım.
Son olarak güzel oyuncu Nesrin Cavadzade alfa erkeği mevzusunu gündeme getirmiş, “Alfa erkeği yok ki sevelim” demişti.
Ben tam alfa erkek-alfa kadın muhabbetini unutmuşken, bir grup girişimcinin farkındalık yaratmak için “ALFA” adında bir proje üzerinde çalıştığını duydum. Detayları önümüzdeki günlerde öğrenir öğrenmez açıklayacağım. Ama gelin biz şimdi şu alfa konusunu biraz açalım...
Bir kere sadece erkekler için kullanılmaz alfa tanımı.
Alfa erkeği varsa alfa kadını da vardır.
Alfa erkeği;
◊ Maço değildir. Maçovari hareketler yapmasına gerek kalmadan zekasıyla çözer sorunları.
◊ Eski usulleri benimsemiştir ve gelenekçi tavrı ön planda tutar.
Sonra binge eating mode’u (tıkınma modu) başlar.
Chill yaparken (dinlenirken) ice cream (dondurma) yer.
Akşam oldu mu chips (cips), chocolate (çikolata) keyfi yaparken junk food’u (abur cubur) da unutmaz.
Bir diğeri;
Eating disorder’ının (yeme bozukluğunun) progress (ilerleme) göstermişken relapse etmesini (nüksetmesini) istemez.
Eşiyle kameraların karşısına geçen Özer’e, hayat arkadaşı Pınar Dura destek verdi “Cem, o kadınla minik bir birliktelik yaşamış” dedi.
Buyurun tartışmaya.
Birlikteliğin miniği, daha doğrusu aldatmanın miniği olur mu?
Bu olayda yepyeni bir kendini savunma biçimi gördü Türkiye.
Cem Özer kendini savunmaya çalıştıkça battı.
Bu isimler son dönemde sosyal medyadaki uygunsuz mesajlarıyla gündeme geldi.
Cem Özer’in mesajlaştığı kişiye fotoğraflarını da yolladığı ortaya çıktı. Birini mesajla rahatsız etmek suçtur.
Birine taciz boyutuna ulaşan mesajlar göndermek ahlaka aykırıdır.
Ama unutmayalım ki ‘ifşa’ da bir suçtur.
Bu ifşa olaylarında sanki bir şeyler gözden kaçıyormuş gibi gelmiyor mu size de?
Adı üstünde mesajlaşma.
Karşılıklı yani.
Evlilik hazırlığı yaptığı kız arkadaşını darp eden Rubato grubunun solisti Özer Arkun bu yazın bol bol iş yapan isimlerindendi.
Neredeyse haftanın her günü Çeşme-Bodrum arası gidip geldi.
Sayısız konser verdi. Şiddet iddiasından sonra bu iş temposu olur şey değildi.
Ama oldu.
Mekanlar doldu, hatta maalesef onu izlemeye gelen kadınlar tarafından zaman zaman ayakta alkışlandı Özer Arkun.
Ücretinde indirim yaptığını düşünenlere hemen söyleyeyim bir kuruş bile indirim yapmadı.35-40 bin lira arasında bir ücret ile sahneye çıktı.
Prof. Özlü’nün uyarısı mutlaka ciddiye alınmalı.
Çünkü;
◊ Mutfakta çalışanların ter damlacıklarını yemeklere ve tabaklara bulaştırma riski var.
◊ Garsonların servis yaparken hastalığı bulaştırma riski var.
◊ Masada yemek yerken yanınızdakinin size virüs bulaştırma riski var.
Baştan sona risk dolu aslında.
Prof. Özlü bu açıdan çok haklı.
Ne olacak bu taksilerin hali diye sohbetlerin ortasına düştüğümüz de çok olmuştur.
Öyle görünüyor ki...
Bizim imtihanımız da, “ne olacak bu haller” diye sohbetlerimiz de daha uzun süre bitmeyecek.
Neden mi?
Taksilere maskesiz binmeye çalışan bir ‘güruh’ var etrafta...
Yanlarında maske taşımadan sağda solda geziyorlar.
Son dönemin popüler formatlarından biri, soru cevap şeklinde ilerleyen, ünlü isimlerin konuk olup ilginç itiraflarda bulundukları programlar...
Ama ne itiraflar.
O koltuğa oturan, asla söylemeyeceği şeyleri bir bir itiraf ediyor.
CNN TÜRK’te yeni başlayan, Merve Şahin’le Melis Özcan’ın sunduğu “Sorgu Sual” ve Armağan Çağlayan ve Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın kendi sosyal medya kanallarından yayınladıkları programlar en çok takip edilenler.
Konuklar simsiyah bir odaya girip, kendilerine ayrılan koltuklara oturuyor.
Normalde geçiştirilecek ya da
O açıklamanın ardından TikTok fenomenleri, Yılmaz’a cevap verdi. Eleştiren de oldu...
“Cem Yılmaz bizi kastetmemiştir” diyen de...
TikTok’ta çok garip şeyler oluyor.
İzlenme uğruna yapılanlar bazen görenlerin canını sıkacak cinsten.
Peki ünlü komedyen TikTok isyanında haklı mı? Bu hafta izlediğim bir Tiktok videosu Cem Yılmaz’ı haklı çıkarır cinsten. İki genç kız Taksim Meydanı’na çıkmışlar, tanımadıkları erkeklerin elini tutup kahkahalar atarak video çekiyorlar.
Pandemi durgunluğunu fırsat bilen bazı uyanıklar, bu güzelim lokasyonda kumarhane işletmeye başladı.
Bu yasa dışı mekanlar tespit edildiği anda polis tarafından yapılan baskınlarla mühürleniyor.
Ama o kadar sık yer değiştiriyorlar ki.
Arnavutköy’ün tercih edilme sebebi, bu kadar yoğunluğun olduğu yerde gizlice bu mekanları açık tutabileceklerini düşünmeleri.
Kumarhaneye gelenler önce kafe ve restoranlarda vakit geçiriyor.
Gecenin ilerleyen saatlerinde ise yürüme mesafesindeki kumarhaneler dolup taşıyor.
Dışarıdan bakıp ‘burası kumarhane’ denmesinin imkansız olduğu yerlere konuşlanmış Arnavutköy’deki bu tip yerler.
Covid-19 testleri pozitif çıkan hastalar karantinada olmalarına rağmen, kendilerini iyi hissettikleri anda dışarıya çıkıyor, kafe ve restoranlara gidip oturuyor, kalabalığa karışıyorlar. Çünkü...
Ateş deseniz yok...
Belirti deseniz o da yok...
Ama virüsü taşıyor...
Ve yayıyorlar...
Bunun önüne geçmenin tek yolu HES kodu.
Çünkü siz Covid pozitifken HES uygulamasında riskli olarak görünüyorsunuz, pozitif biriyle temaslı iseniz de uygulama sayesinde karantinada olmanız gerektiği görülebiliyor. Restoran ve kafeler, rezervasyon alırken veya girişte müşterilerini karşılarken bu koda baksalar birçok kişiyi o kapıdan geri çevirmek zorunda kalabilirler. Şu ana kadar yaklaşık 150 bin kişi HES kodu sayesinde yakalandı. Bunların bir kısmı yurtlara, bir kısmı evlerine karantinaya gönderildi.
“Arkadaş grubumu nasıl buldun?” diye sordu. Gayet anlamsız soru karşısında, “Neden soruyorsun?” dedim.
Verdiği cevapla şoke oldum. Öğrendim ki yanındakiler, parayla tutulan bir arkadaş grubuymuş.
14 yıldır gazetecilik yapıyorum. Gittiğim haberlerde türlü
saçmalıklara şahit olmuşluğum var. Ama bu tip olayların son bulduğunu sanırken, çok acayip detaylar öğrendim...
950 liraya arkadaşlık
Ertesi gün bu işi yapan yerleri araştırıp buldum. Sisteme dahil olmak için bazı kriterleri var bu tip sitelerin;
◊ Üyelerin üniversite mezunu ya da meslek sahibi olup iyi maddi kazançlarının olması
◊ Kafa dengi arkadaşlıklar hedeflemesi
Şiddeti meşrulaştırmak
için çok uğraştılar
Bazı olaylar vardır ki ikiye bölünmek olmaz. O olaylardan biri Halil Sezai’nin komşusuna uyguladığı şiddet.
Her şey apaçık ortadayken, Halil Sezai’nin yanında durup uyguladığı şiddete müdahale etmeyen ve hatta gülen kişi, bir televizyon kanalına konuk alındı. Yayının özeti şuydu:
Halil Sezai’nin şiddet görüntüleri montajlanmış... Aslında ilk tokadı atan, 67 yaşındaki komşusuymuş...
Oysa Halil Sezai komşusunun evine çiçekle gidiyormuş...
Sık sık “Bakın görüntülerde sekme var, kesin montajlanmış, olay göründüğü gibi değil” mesajları verildi. Programın sonlarına doğru film yapımcısı olduğunu söyleyen görgü tanığına stüdyodan bir soru geldi.
Kabul, 1 milyona yakın kişinin ekmek yediği sektörde, artık geçimini sağlayamayanlar var.
Yüzde yüz kabul, bir çözüm yolu bulunmalı...
Kafam bunlarla dolu sokakta yürürken, birçok mekanın işletmecisi olan Tayfun Topal ile karşılaştım.
Tayfun Topal, bitmek üzere olan canlı müzik piyasasını açtığı mekanlarla tekrar canlandırmış bir isim... Ama çok kırgınmış...
Yeni normal ile birlikte restoranlar açılmaya başlayınca, kapattığı People adlı mekanını kısa bir süreliğine tekrardan açmak istemiş. Sanatçı menajerleriyle görüşmeler yapmış. İşte isyanı da bu noktada başlamış.
“Hem sektöre destek olsun diye hem de para kazanamadığımız günlerin ardından biraz iş yapmak için sanatçılarla görüşmeler yaptık. Bir tanesi bile fiyatında indirim yapmadı. Bırakın indirimi, 6 ay önceki fiyatlarının üzerine zam yapmışlar.
İnanamadım.
Yasaklar mı geliyor?
“Hafta sonları sokağa çıkma yasakları başlayacak.”
“Hafta içi akşam saatlerinde dışarı çıkılmayacak.”
“Aile bireyleri dışında kafe ve restoranlarda toplu olarak oturulmayacak.”
Tekrar tekrar önümüze geliyor bu uyarılar son günlerde.
Gidişata göre masada olan ve alınması muhtemel önlemler şu şekilde:
◊ Tüm Türkiye’yi kapsayan bir sokağa çıkma yasağı düşünülmüyor.
◊ Önlemler illerdeki duruma göre alınacak.
◊ Eğer vaka sayısındaki artış böyle devam ederse daha önce yazdığım gibi, kafe ve restoranlara girişte HES kodu uygulaması devreye sokulabilir.
◊ Vaka artış hızı tüm önlemlere rağmen değişmezse, hafta sonları için sokağa çıkma yasağı gündeme gelecek.
Eğer 250 kişi bir araya gelip parti yapmıyorsanız...
Meyhanelerde dansöz eşliğinde göbek atmıyorsanız...
Dip dibe masalarda kalabalık eşliğinde yemek yiyenlerden değilseniz, bu işin sorumlusu siz değilsiniz.
Sorumlular açık açık ortada.
Bu şehrin buna ihtiyacı var
En son hangi kararda mutlu oldu taksici esnafı hatırlamıyorum...
Şimdilerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “6 bin yeni taksi plakası” çalışmasından rahatsızlar.
Bakın bu plan hayata geçerse, İstanbulluların işine yarar.
Neden mi;
O çok rahatsız olduğumuz, mesafe beğenmeyen taksiciler ortadan kalkacak. Çünkü taksiciler sabit bir maaş artı prim ile çalışacak.
Direksiyon başına geçeceklerde temel seviyede dil bilme şartı aranacak. Araçların temiz olması, yapılan denetimlerle mecbur kılınacak.
Ortak kıyafet şartı getirilecek ve İstanbul’a özgü bir taksi modeli olacak.
Bugüne kadar benzer vaatleri çok duyduk.
Tam ‘ohhh be’ dedik ama alınan kararların uygulandığını hiç görmedik. Eğer bu sefer toplu bir anlaşma sağlanırsa...
UKOME’den bu karar geçerse...
Belediyenin de desteğiyle bu işi artık çözeriz.
Havalı semtin huzursuz esnafı
Arnavutköy, dünyanın en havalı semtleri arasına girmiş, bölgenin değeri bir kat daha artmıştı.
E fırsat bu fırsat hafta sonu Arnavutköy’e gidip esnaf gezisi yaptım.
Çaylarını kahvelerini içip sohbet ettim.
Ben havalı semtin huzurlu insanlarını arıyordum ama...
Meğer ne dertlilermiş.
Birçoğunun Beşiktaş Belediyesi ile başları dertte. Hele zabıtalarla hiç anlaşamıyorlar.
Hepinizin tahmin edeceği gibi zabıtayla ilgili sorunlar hep aynı.
Ama olay artık çığırından çıkmış durumda.
Zaten zor günlerden geçen işletmeciler isyan etme noktasına gelmişler.
“Ekipler denetime geliyor. Haklılar, gelsinler. Ama dükkana 15-20 kişi aynı anda giriyorlar. İçerisi müşteri dolu, haliyle rahatsız olan müşteriler hemen hesap isteyip kalkıyor” diye şikayet ediyorlar.
Müşterilerini kaybettiklerini söyleyen Arnavutköy esnafı, kendilerine biraz daha anlayışlı davranılmasını istiyor.
Evden çıkmadan düğüne katılın
Şu pandemi döneminde parti yapanlara “yapmayın”...
Düğün yapanlara “erteleyin” demekten yorulduk. Aslında pandemi olmasa da düğün olayı ayrı bir stres nedeni.
Düğün sahipleri için...
Düğünü nerede yapalım...
Kimleri çağıralım...
Kimleri aynı masada oturtalım...
Yemek menüsünde neler olsun...
Davetliler için...
Arabayla gitsek otopark bulabilecek miyiz...Acaba beni kimlerle aynı masada oturtacaklar...
Ufak bir şey takacağım görenler ne der... Yeni kıyafet almadan o düğüne gidilmez...
Gibi ufak tefek sıkıntılar var.
Bu sıkıntılara çözüm, e-düğün ile geldi.
Şimdi demeyin hemen; “Düğünün sanalı mı olur! Salonda iki göbek atamadıktan, bir Ankara havası patlatamadıktan sonra ne yapayım ben öyle düğünü!” diye.
İçinde bulunduğumuz dönemde önemli bir iş bu. Genç girişimci Alihan Uyan, düğünlere katılanlar arasında artmaya başlayan korona vakalarını gördükten sonra kolları sıvadı.
Uzaktan düğün sistemini hayata geçirdi.
Siz sadece düğün tarihinize karar verip, davet gönderilecek kişileri seçiyorsunuz.
Gerisini sistem hallediyor.
Davetlilerin, düğüne sanal olarak katılıp katılmayacaklarının onayı alınıyor.
İmzanızı atıp ‘eveeeet’ derken, o anları davetlileriniz dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar canlı olarak seyrediyor.
Takı töreni olmadan olmaz.
e-düğün’de o da var.
Konuklar sistem üzerinden altın ya da para gönderebiliyor.
Üstelik, “Ne taktığımı biri görür mü” derdi olmadan ve tek tıkla.
Güzel iş, şu dönemde güvenli iş.
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